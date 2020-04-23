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    FIFA 20. Сборная молодых талантов, которых стоит купить в режиме карьеры

    Килиан Мбаппе, Маттейс де Лигт и другие топ-таланты в FIFA 20

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    Маттейс де Лигт
    Маттейс де Лигт
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    Squawka.com представляет символическую сборную лучших молодых игроков в FIFA 20 в возрасте до 21 года.
    В отличие от других режимов игры в FIFA 20, в режиме карьеры важно уделять пристальное внимание возрасту игрока. Если вы думаете о долгосрочной перспективе, то точно не захотите потратить все свои деньги на одного Лионеля Месси или Криштиану Роналду, потому что они не смогут быть частью вашей команды слишком долго. Вместо этого вашей целью будет подписать талантливую молодежь и развивать ее по ходу карьеры.

    Конечно, клубная академия поможет вам с этим. Но как насчет поиска бриллиантов со всего мира, у которых может быть потенциально очень высокий рейтинг?

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    Мы взглянули на лучших молодых игроков на каждой позиции в FIFA, которым не больше 21 года, и которые обладают наибольшим потенциалом в игре, и составили из них сборную.

    Голкипер — Джанлуиджи Доннарумма

    Джанлуиджи Доннарумма
    squawka.com

    Возраст: 20 лет

    Начальный рейтинг ФИФА: 85

    Потенциальный рейтинг ФИФА: 92

    Стоимость: 37,5 млн фунтов

    Несмотря на то, что в начале режима карьеры ему всего 20 лет, Джанлуиджи Доннарумма может похвастаться рейтингом 85 с прыжками и рефлексами по 89. Лишь его удар (79) ниже 80. Однако он улучшит и этот показатель, если вы поможете ему достичь общего рейтинга 92.

    Запас: Андрей Лунин (20 лет, 76-88, 10 млн), Альбан Ляфон (20 лет, 79-88, 14 млн)

    Правый защитник — Трент-Александер Арнолд

    Трент Александер-Арнолд
    squawka.com

    Возраст: 20

    Начальный рейтинг ФИФА: 85

    Потенциальный рейтинг ФИФА: 90

    Стоимость: 41,5 млн фунтов

    Карьера в FIFA 20 начинается до 21-летия Трента-Александера Арнолда. При этом он уже лучший защитник в игре и по-прежнему имеет потенциал для роста. В числе его выдающихся атрибутов — 91 по навесам и 86 по длинным пасам. Не стоит также игнорировать и показатель отбора (83).

    Запас: Аарон Ван-Биссака (21 год, 82-89, 25 млн), Рис Джеймс (19 лет, 75-87, 9,5 млн)

    Центральный защитник — Маттейс де Лигт

    Маттейс де Лигт
    squawka.com

    Возраст: 19

    Начальный рейтинг ФИФА: 85

    Потенциальный рейтинг ФИФА: 93

    Стоимость: 42,5 млн фунтов

    У летнего новичка «Ювентуса» не все было гладко после переезда в Италию, однако он по-прежнему имеет огромный потенциал в FIFA 20. Имея уже впечатляющий общий рейтинг 85, он может достичь 93 и возглавлять оборону вашей команды долгие годы.

    Запас: Уильям Салиба (18 лет, 74-88, 9,5 млн), Ибраима Конате (20 лет, 79-88, 16 млн)

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    • Центральный защитник — Эдер Милитао

    Эдер Милитао
    squawka.com

    Возраст: 21

    Начальный рейтинг ФИФА: 81

    Потенциальный рейтинг ФИФА: 88

    Стоимость: 20,5 млн фунтов

    «Реал» Мадрид в прошлом году действовал быстро, подписывая Эдера Милитао из «Порту», и взял себе впечатляющего защитника. В FIFA 20 бразилец уже является сильным футболистом и может вырасти до 88, если его правильно развивать.

    Запас: Дайо Упамекано (20 лет, 80-88, 19 млн), Леонидас Стержиу (17 лет, 63-86, 675 тысяч)

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    • Левый защитник — Альфонсо Дэвис

    Альфонсо Дэвис
    squawka.com

    Возраст: 18

    Начальный рейтинг ФИФА: 77

    Потенциальный рейтинг ФИФА: 88

    Стоимость: 11,5 млн фунтов

    Взрывной фулл-бэк стал настоящим открытием в составе «Баварии» в этом сезоне. И в FIFA 20 он ничем не отличается. Альфонсо Дэвис может достичь рейтинга 88. Только Эндрю Робертсон может похвастаться большим потенциалом среди всех левых защитников.

    Запас: Ренан Лоди (21 год, 79-97, 14 млн фунтов), Джонатан Панзо (18 лет, 66-85, 1,1 млн)

    Опорный полузащитник — Сандро Тонали

    Сандро Тонали
    squawka.com

    Возраст: 19

    Начальный рейтинг ФИФА: 77

    Потенциальный рейтинг ФИФА: 91

    Стоимость: 16 млн фунтов

    Сандро Тонали начинает карьеру в FIFA c вполне приличного рейтинга 77, имея хороший показатель передач — 81 как для коротких пасов, так и для длинных. Он только улучшатся, если в вашей карьере итальянец реализует свой потенциал и достигнет рейтинга 91, став лучшим оборонительным полузащитником в игре.

    Запас: Дуглас Луис (21, 74-87, 9 млн), Бубакари Сумаре (20, 75-87, 10 млн)

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    • Центральный полузащитник — Эдуардо Камавинга

    Эдуардо Камавинга
    squawka.com

    Возраст: 16

    Начальный рейтинг ФИФА: 73

    Потенциальный рейтинг ФИФА: 90

    Стоимость: 7 млн фунтов

    В начале режима карьеры ему всего лишь 16, а его рейтинг — скромные 73. Однако если вы возьмете его себе в команду на долгое время, у вас окажется хавбек с рейтингом 90 и превосходным пасом.

    Запас: Эсекьель Паласиос (20 лет, 78-88, 15 млн), Райан Гравенберх (17 лет, 70-87, 3,1 млн)

    Центральный полузащитник — Федерико Вальверде

    Федерико Вальверде
    squawka.com

    Возраст: 21 год

    Начальный рейтинг ФИФА: 82

    Потенциальный рейтинг ФИФА: 89

    Стоимость: 29 млн фунтов

    Федерико Вальверде — еще один игрок «Реала», обладающий большим потенциалом. Он уже является солидным дополнением для любой полузащиты — все его показатели не меньше 70 и, вероятно, достигнут 80, если вы будете его развивать.

    Запас: Уссем Ауар (21 год, 81-89, 23 млн), Николас Домингес (21 год, 76-88, 12 млн)

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    • Правый вингер — Родриго

    Родриго
    squawka.com

    Возраст: 18

    Начальный рейтинг ФИФА: 78

    Потенциальный рейтинг ФИФА: 91

    Стоимость: 16,5 млн

    Родриго — один из новичков «Реала» в 2019 году. На «Бернабеу» мы пока увидели лишь небольшие проблески того, на что он способен. В FIFA 20 легко увидеть его потенциал. Бразилец умеет работать с мячом и имеет высокий показатель ударов, может достичь отметки в 91 балл.

    Запас: Педро Де ла Вега (18 лет, 70-88, 3,3 млн), Франсишку Тринкау (19 лет, 75-87, 11 млн)

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    • Центральный нападающий — Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе
    squawka.com

    Возраст: 20

    Начальный рейтинг ФИФА: 89

    Потенциальный рейтинг ФИФА: 95

    Стоимость: 84 млн

    Килиану Мбаппе исполняется 21 год, уже после того, как начинается режим карьеры. При этом он уже является одним из лучших футболистов в игре. Он станет лучшим, когда достигнет своего максимального потенциала и рейтинга 95, превратив и без того превосходные качества в просто пугающие.

    Запас: Эрлинг Холанд (18 лет, 80-90, 21 млн), Лука Йович (21 год, 82-89, 28 млн)

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    • Левый вингер — Винисиус Жуниор

    Винисус Жуниор
    squawka.com

    Возраст: 19

    Начальный рейтинг ФИФА: 79

    Потенциальный рейтинг ФИФА: 92

    Стоимость: 21 млн

    Винисиус Жуниор уже может похвастаться пятизвездночными скиллами и слабой ногой с четырьмя звездами. Показатель его скорости — 93, а дриблинга — 85, что делает его сокрушительным на левом фланге. Все может стать еще лучше, если вам удастся развить его до 92.

    Запас: Ансу Фати (16 лет, 73-90, 7 млн), Каллум Хадсон-Одои (18 лет, 74-88, 10,5 млн) 0

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