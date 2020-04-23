FIFA 20. Сборная молодых талантов, которых стоит купить в режиме карьеры

Конечно, клубная академия поможет вам с этим. Но как насчет поиска бриллиантов со всего мира, у которых может быть потенциально очень высокий рейтинг?
Мы взглянули на лучших молодых игроков на каждой позиции в FIFA, которым не больше 21 года, и которые обладают наибольшим потенциалом в игре, и составили из них сборную.
Голкипер — Джанлуиджи Доннарумма
Возраст: 20 лет
Начальный рейтинг ФИФА: 85
Потенциальный рейтинг ФИФА: 92
Стоимость: 37,5 млн фунтов
Несмотря на то, что в начале режима карьеры ему всего 20 лет, Джанлуиджи Доннарумма может похвастаться рейтингом 85 с прыжками и рефлексами по 89. Лишь его удар (79) ниже 80. Однако он улучшит и этот показатель, если вы поможете ему достичь общего рейтинга 92.
Запас: Андрей Лунин (20 лет, 76-88, 10 млн), Альбан Ляфон (20 лет, 79-88, 14 млн)
Правый защитник — Трент-Александер Арнолд
Возраст: 20
Начальный рейтинг ФИФА: 85
Потенциальный рейтинг ФИФА: 90
Стоимость: 41,5 млн фунтов
Карьера в FIFA 20 начинается до 21-летия Трента-Александера Арнолда. При этом он уже лучший защитник в игре и по-прежнему имеет потенциал для роста. В числе его выдающихся атрибутов — 91 по навесам и 86 по длинным пасам. Не стоит также игнорировать и показатель отбора (83).
Запас: Аарон Ван-Биссака (21 год, 82-89, 25 млн), Рис Джеймс (19 лет, 75-87, 9,5 млн)
Центральный защитник — Маттейс де Лигт
Возраст: 19
Начальный рейтинг ФИФА: 85
Потенциальный рейтинг ФИФА: 93
Стоимость: 42,5 млн фунтов
У летнего новичка «Ювентуса» не все было гладко после переезда в Италию, однако он по-прежнему имеет огромный потенциал в FIFA 20. Имея уже впечатляющий общий рейтинг 85, он может достичь 93 и возглавлять оборону вашей команды долгие годы.
Запас: Уильям Салиба (18 лет, 74-88, 9,5 млн), Ибраима Конате (20 лет, 79-88, 16 млн)
Центральный защитник — Эдер Милитао
Возраст: 21
Начальный рейтинг ФИФА: 81
Потенциальный рейтинг ФИФА: 88
Стоимость: 20,5 млн фунтов
«Реал» Мадрид в прошлом году действовал быстро, подписывая Эдера Милитао из «Порту», и взял себе впечатляющего защитника. В FIFA 20 бразилец уже является сильным футболистом и может вырасти до 88, если его правильно развивать.
Запас: Дайо Упамекано (20 лет, 80-88, 19 млн), Леонидас Стержиу (17 лет, 63-86, 675 тысяч)
Левый защитник — Альфонсо Дэвис
Возраст: 18
Начальный рейтинг ФИФА: 77
Потенциальный рейтинг ФИФА: 88
Стоимость: 11,5 млн фунтов
Взрывной фулл-бэк стал настоящим открытием в составе «Баварии» в этом сезоне. И в FIFA 20 он ничем не отличается. Альфонсо Дэвис может достичь рейтинга 88. Только Эндрю Робертсон может похвастаться большим потенциалом среди всех левых защитников.
Запас: Ренан Лоди (21 год, 79-97, 14 млн фунтов), Джонатан Панзо (18 лет, 66-85, 1,1 млн)
Опорный полузащитник — Сандро Тонали
Возраст: 19
Начальный рейтинг ФИФА: 77
Потенциальный рейтинг ФИФА: 91
Стоимость: 16 млн фунтов
Сандро Тонали начинает карьеру в FIFA c вполне приличного рейтинга 77, имея хороший показатель передач — 81 как для коротких пасов, так и для длинных. Он только улучшатся, если в вашей карьере итальянец реализует свой потенциал и достигнет рейтинга 91, став лучшим оборонительным полузащитником в игре.
Запас: Дуглас Луис (21, 74-87, 9 млн), Бубакари Сумаре (20, 75-87, 10 млн)
Центральный полузащитник — Эдуардо Камавинга
Возраст: 16
Начальный рейтинг ФИФА: 73
Потенциальный рейтинг ФИФА: 90
Стоимость: 7 млн фунтов
В начале режима карьеры ему всего лишь 16, а его рейтинг — скромные 73. Однако если вы возьмете его себе в команду на долгое время, у вас окажется хавбек с рейтингом 90 и превосходным пасом.
Запас: Эсекьель Паласиос (20 лет, 78-88, 15 млн), Райан Гравенберх (17 лет, 70-87, 3,1 млн)
Центральный полузащитник — Федерико Вальверде
Возраст: 21 год
Начальный рейтинг ФИФА: 82
Потенциальный рейтинг ФИФА: 89
Стоимость: 29 млн фунтов
Федерико Вальверде — еще один игрок «Реала», обладающий большим потенциалом. Он уже является солидным дополнением для любой полузащиты — все его показатели не меньше 70 и, вероятно, достигнут 80, если вы будете его развивать.
Запас: Уссем Ауар (21 год, 81-89, 23 млн), Николас Домингес (21 год, 76-88, 12 млн)
Правый вингер — Родриго
Возраст: 18
Начальный рейтинг ФИФА: 78
Потенциальный рейтинг ФИФА: 91
Стоимость: 16,5 млн
Родриго — один из новичков «Реала» в 2019 году. На «Бернабеу» мы пока увидели лишь небольшие проблески того, на что он способен. В FIFA 20 легко увидеть его потенциал. Бразилец умеет работать с мячом и имеет высокий показатель ударов, может достичь отметки в 91 балл.
Запас: Педро Де ла Вега (18 лет, 70-88, 3,3 млн), Франсишку Тринкау (19 лет, 75-87, 11 млн)
Центральный нападающий — Килиан Мбаппе
Возраст: 20
Начальный рейтинг ФИФА: 89
Потенциальный рейтинг ФИФА: 95
Стоимость: 84 млн
Килиану Мбаппе исполняется 21 год, уже после того, как начинается режим карьеры. При этом он уже является одним из лучших футболистов в игре. Он станет лучшим, когда достигнет своего максимального потенциала и рейтинга 95, превратив и без того превосходные качества в просто пугающие.
Запас: Эрлинг Холанд (18 лет, 80-90, 21 млн), Лука Йович (21 год, 82-89, 28 млн)
Левый вингер — Винисиус Жуниор
Возраст: 19
Начальный рейтинг ФИФА: 79
Потенциальный рейтинг ФИФА: 92
Стоимость: 21 млн
Винисиус Жуниор уже может похвастаться пятизвездночными скиллами и слабой ногой с четырьмя звездами. Показатель его скорости — 93, а дриблинга — 85, что делает его сокрушительным на левом фланге. Все может стать еще лучше, если вам удастся развить его до 92.
Запас: Ансу Фати (16 лет, 73-90, 7 млн), Каллум Хадсон-Одои (18 лет, 74-88, 10,5 млн) 0