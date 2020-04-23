«Лацио» получил уникальный шанс на чемпионство

К приостановке сезона в чемпионате Италии «Лацио» пришел на втором месте с отставанием в один балл от лидера «Ювентуса». Рассказываем, почему клубу любой ценой нужно добиться продолжения первенства.

«Лацио» неожиданно претендентует на титул

Когда начался сезон 2019/2020 в Серии А, внимание было направлено на предсказанную битву за скудетто между действующим чемпионом «Ювентусом» и амбициозным «Интером», который преобразовал летом новый тренер Антонио Конте. Хвалебных слов также удостоилась «Аталанта», уже ставшая сказочной историей перед началом кампании, не говоря уже о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов семь месяцев спустя.

Но на заднем плане Симоне Индзаги продолжал молча собирать свои пазлы, добавляя еще один кирпичик к фундаменту, который он начал закладывать, когда стал временно исполняющим наставника в апреле 2016 года.

Четыре года спустя чемпионат был приостановлен, когда «Лацио» был на грани чего-то экстраординарного. «Орлы» занимают второе место в Серии A, уступая лишь лидеру лиги «Ювентусу» в кампании, наполненной взлетами и падениями большинства клубов, за исключением одного только президента римлян Клаудио Лотито, последовательно сражающегося за величие.

Лотито удалось возродить «Лацио»

«Бьянкочелести» заставили открыть рты, когда одолели «бьянконери» в начале декабря, прежде чем снова победить «Старую Синьору» в тот же месяцев — на этот раз в Суперкубке Италии, как будто хотели напомнить о завоевании Кубка Италии в прошлом сезоне.

Нейтральные зрители начали симпатизировать этой команде, игравшей искусно и легко, что позволяло ей регулярно набирать очки. Может ли она продолжать в том же духе. Это было интригующе и захватывающе для нейтральных болельщиков, но точно не для «Ювентуса» и «Интера».

Уже вылетев из Лиги Европы и Кубка Италии, а также сфокусировавшись на Серии А, «Лацио», похоже, готов добиться многого. Они привлекли внимание, и Индзаги смог заставить столичный клуб поверить в невозможное, выиграв третий чемпионат в своей истории — самое большое, по его признанию, желание своего президента с тех пор, как он вернул «Орлов» к жизни в 2004 году.

«Я возглавил "Лацио" во время его похорон, я остановил это и ввел клуб в необратимую кому. Я надеюсь сделать ее обратимой, но это не простая задача», — заявил Лотито 16 лет назад.

Ачерби и Иммобиле — икс-факторы успеха «Лацио»

Беспроигрышная серия из 21 матча началась с того момента, когда в оборону вернулся Франческо Ачерби, который великолепно заменил Стефана де Врея, возможно, превосходя своего предшественника, который сейчас в «Интере». В то время, как Чиро Иммобиле бил рекорд за рекордом благодаря своему умению забивать практически из любой позиции.

Нападающий сборной Италии нацелился на показатель экс-лидера атак «Наполи» Гонсало Игуаина, сейчас выступающего за «Ювентус», в 36 голов по итогам сезона, уже забив 27 мячей в 26 поединках.

Но эти свершения теперь приостановлены из-за текущего кризиса, и отчаянные попытки возобновить сезон наполнило новости спорными заявлениями, обвинениями в ложных новостях и неправдивых цитатами, где представитель клуба Артуро Диаконале раскритиковал планы досрочно завершить текущий розыгрыш чемпионата.

«Лацио» нужно бороться за продолжение сезона

Такое отношение может некоторых раздражать, но решимость Лотито завершить кампанию понятна. Когда «Орлы» снова окажутся в этой ситуации? Всего одно очко от лидера, и без других турниров, на которых нужно было бы сосредоточиться, они получили шанс выиграть свой третий скудетто в истории. Это уникальная возможность.

Существует вероятность того, что «Лацио» сохранит многих из своих звездных исполнителей благодаря выходу в Лигу чемпионов и относительно низким расходам, но искушение для игроков и даже их тренера остается. Сергей Милинкович-Савич — самый большой актив команды на трансферном рынке, но отнюдь не единственный. Если состав останется нетронутым, все ли они снова будут одновременно демонстрировать такую ​​форму?

Лотито и его клуб тяжело боролись за все, что у них есть в данный момент, и теперь не позволят, чтобы эта ситуация изменилась. Только время покажет, сумеют ли они отыскать свой путь к чемпионству или хотя бы получат возможность побороться за него. 0