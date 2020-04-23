Статусно, а потому и не результативно. О миланском дерби в 1/2 Лиги чемпионов сезона 2002/2003

Вспомним об итальянском полуфинале Лиги чемпионов 2003-го года, в ходе которого две миланские команды бились за право сыграть в финале.

Миланские клубы навели шороху в группах

Первую стадию группового раунда «Интер», которым тогда руководил аргентинский тренер Эктор Купер, сумел закончить на вершине таблицы. Соперниками «нерадзурри» в квартете D были «Аякс», «Лион» и «Русенборг». Но миланский клуб не особо обращал внимание на тогдашних оппонентов, и с разницей в три балла он опередил преследователей.

Крутая банда во главе с Карло Анчелотти в Группе G заняла первое место, обойдя «Депор» по дополнительным показателям. В их квартете французский «Ланс» закончил третьим, а «Бавария» с двумя очками оказалась на дне. Вот такие времена тогда были в футболе.

В следующем групповом раунде «Интер» оказался вторым, уступив «Барселоне» лидерство и пять очков разницы. Сами же сине-черные опередили «Ньюкасл» на четыре балла и без особых проблем вписались в компанию четвертьфиналистов.

У «Милана» группа была солидной. «Россонери» бились за плей-офф с «Реалом», «Боруссией» Д и «Локомотивом». Итальянцы подвинули всех и стали лидерами, набрав 12 очков. Мадридцы шли вторыми с 11 баллами, а дортмундцы — третьими с 10. Ну а «Локо» достался утешительный приз в виде одного пункта. В наши дни «Милан» в подобном квартете боролся бы за Лигу Европы.

И сразу же напряг в 1/4

Первым соперником красно-черных на стадии плей-офф был «Аякс». Оппонент, мягко говоря, не подарок. Тогда амстердамский коллектив под руководством Рональда Кумана с Иброй, Стивеном Пинаром, Уэсли Снейдером и Яри Литманеном в составе мог прихлопнуть кого угодно.

Первая встреча в Нидерландах завершилась нулями, а вот во втором матче «Милан» и «Аякс» разошлись в нападении, забыв про защиту. Коллектив Анчелотти дважды выходил вперед, но «аяксиды» отыгрывались. Итальянцев спас от вылета гол Томассона на 91-й минуте. Со счетом 3:2 «россонери» прошли дальше.

«Интер» в четвертьфинале сразился с «Валенсией». В нулевых «летучие мыши» тоже были статусным соперником в еврокубках. По сумме двух матчей команды расписали мировую 2:2, но «нерадзурри» помог гол на выезде. Оба мяча в противостоянии с испанцами на свой счет записал Кристиан Вьери. Благодаря ему черно-синие и оказались в полуфинале.

Немного тактической возни

Полуфинал свел между собой «Реал» и «Ювентус» в одной паре, а два миланских гранда в другой. Первая встреча между «Миланом» и «Интером» состоялась 7 мая 2003-го года на «Сан-Сиро». Типичный итальянский футбол в стиле катеначчо не подарил ни гола.

К ответному матчу коллектив Эктора Купера подходил не в лучшем расположении духа. Его команда не могла никого победить уже в течение пяти игр в разных турнирах. «Милан» тогда также выглядел нестабильно, но в двух из пяти поединков он сумел выиграть.

На второй полуфинальный матч Купер выставил своих ребят по схеме 3-5-2. Насыщенная середина поля должна была доставлять мячи в атаку для Креспо и Альваро Рекобы. В обороне «Интера» действовали три центральных защитника: Короба, Матерацци и Каннаваро.

Карло Анчелотти придумал «Милану» расстановку 4-3-1-2, где с Гаттузо, Пирло и Зеедорфом взаимодействовал Руй Кошта. Португалец играл под нападающими и должен был придумывать моменты для Шевченко и Индзаги.

Картинка в лучших традициях дерби

Ответка была датирована 13 мая 2003 года. «Сан-Сиро» в протоколах сменили на «Джузеппе Меацца». Все вопросы касательно финалиста должны были решиться в игре, где статус хозяев приписывался «Интеру». На трибунах этого статуса и близко не заметили, поскольку наполнился стадион практически равным числом фанатов обоих клубов.

Толпа из 81 тысячи болельщиков сделала масштабный праздник на трибунах. Бенгальские огни, гигантские мозаики и воздушные шарики только подпитывали интерес к матчу для фанатов и разжигали эмоции и без того заряженных на борьбу футболистов. В 20:45 француз Жиль Вессьер дал стартовый свисток.

Что по первому тайму?

На старте встречи «Милан» сразу же захотели обозначить свое преимущество. Шева и компания впереди выглядели веселее «Интера», но и черно-синие не забывали про наступательные действия.

Команды пытались найти счастье с помощью стандартов (преимущественно угловые) или индивидуального мастерства лидеров атаки, но во встрече преобладала хорошая оборонительная работа двух коллективов.

«Интер» — «Милан». Лига чемпионов 2002/2003

Когда команды разогрелись, на поле начали накаляться страсти, пошла заруба с жесткими подкатами и бесконечными ударами по ногам. Соперники не церемонились друг с другом, потому судья с 37-й по 40-ю минуту начал рассыпать желтые карточки. Четыре предупреждения, три из которых на счету «Милана», нагнетали атмосферу борьбы и лишь повышали уровень неприязни.

Постоянные хватания друг друга за воротники, словесные перепалки и толкания разбавились чем-то реально спортивным на 46-й минуте. Под самый перерыв «Милан» забил. Кларенс Зеедорф сделал проникающий пас на Шевченко, Шева в штрафной накрутил Кордобу и ввинтил мяч под перекладину. Команда Анчелотти выглядела лучше «Интера» и повела к перерыву. У себя дома «Милан» забил выездной гол, 1:0.

В ожидании следующего гола

Во время отдыха футболисты утихомирили свою агрессию и во второй половине встречи играли более сдержанно. Да, без нарушений и стычек в таком матче было сложно обойтись, но чрезмерной грубости и жесткости стало гораздо меньше.

Соперники чаще думали о том, как создать себе игровое преимущество, а не о том, кому бы двинуть по ногам в каком-то необязательном подкате. Второй тайм запомнился беготней от штрафной до штрафной в поисках гола. Моментов команды на двоих создали предостаточно, вот только с реально опасными эпизодами была беда.

В составах «Интера» и «Милана» в обороне играли футболисты, считающиеся сейчас образцами идеальной защиты, от этого страдала и результативность в дерби. После перерыва, конечно же, активнее двигался «Интер». Черно-синие должны были забивать два.

Штурм, подаривший надежду

Чем дольше команда Купера не могла распечатать ворота «Милана», тем банальнее становились атаки «нерадзурри» ближе к концу матча. Как только появлялась возможность, «интеристы» банально грузили в штрафную. Команда Анчелотти не всегда справлялась с натиском соперников, потому как неоднократно на последнем рубеже в дело вступал Кристиан Аббьяти.

За весь матч «Интер» подал восемь корнеров и выполнил бесконечное число навесов с игры. А гол пришел в результате ошибки «Милана». На 84-й минуте Паоло Мальдини неудачно среагировал на верховой мяч, чем воспользовался молодой Обафеми Мартинс. Нигериец вышел на ударную позицию и переиграл Аббьяти, попав в ближний угол, 1:1!

Эффектное празднование парня воодушевило публику и партнеров. «Интер» успел создать еще несколько классных возможностей, но красно-черные вытерпели и прошли в финал благодаря голу на выезде. Последним еврокубковым испытанием для «Милина» в тот год стал «Юве». И с ним коллектив Карло Анчелотти справился только в серии пенальти. 0