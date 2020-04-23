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    Руководство по Football Manager. Лучшие схемы и тактики, которые стоит попробовать

    Информация о том, как использовать схемы и тактики, чтобы добиться лучших результатов в популярной игре

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    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса
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    Вы прибыли в страну назначения, держа шарф над головой. Вы позировали фотографу вместе с президентом клуба и ответили на неловкие вопросы об игроке, чей контракт близится к завершению. Что дальше?
    Первая и самая важная рутина любого начинающего футбольного тренера — воплотить в жизнь собственную философию. В Football Manager 2020 есть набор шаблонов и стилей, но попытка найти здоровый баланс между ними может быть такой же сложной, как попытка управлять самовлюбленными игроками.

    Настройте свои мысли так, как Кейрош в штабе Фергюсона, или как Стив Холланд в штабе Гарета Саутгейта. У нас есть несколько тактических установок, готовых именно для вас, пишет журналист ForForTwo Марк Уайт.

    4-2-3-1: для уверенных, делающих ставку на владение тренеров

    Тактика для Football Manager
    fourfourtwo.com

    Если владение мячом — это ваш хлеб, то 4-3-3 — та схема, с которой стоит идти в бой. Наш же вариант 4-2-3-1, подобный тому, что Микель Артета использует в «Арсенале», позволяет вам быть достаточно уверенным в плане продвижения вперед, не подставляя свою команду под опасные контратаки.

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    • Данный конкретный стиль подразумевает, что левый защитник поднимается высоко, а левый вингер с ним взаимодействует. Нужно лишь найти форварда, который хорошо держит мяч, и убедиться, что «десятка» способна связать полузащиту с атакой. Хавбек «бокс-ту-бокс» также гарантирует, что у вас будет много энергии во всех фазах игры.

    4-1-4-1: для идеалистов и неотразимого футбола

    Тактика для Football Manager
    fourfourtwo.com

    Схема 4-1-4-1 (или 4-3-3) — это хороший выбор, когда идет ставка на пассы в треугольниках и вертикальные передачи. Скорее всего, подобный стиль в центре поля избрал бы Маурицио Сарри: Жоржиньо получает мяч на базе, а два полузащитника впереди его поддерживают, притом один из них более ориентирован на атаку.

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    Этот особый стиль ставит на продвинутого плеймейкера, который дублирует функции правого защитника. Голевые моменты должны исходить от вашего левого инсайда, тем более что ложная «девятка» расположится чуть выше. Данная схема воплощает идеи текучего футбола, но вам понадобится несколько игроков мирового класса, чтобы все заработало.

    3-3-3-1: для последователей Марсело Бьелсы

    Тактика для Football Manager
    fourfourtwo.com

    Марсело Бьелса — один из самых влиятельных тренеров всех времен. Его идеалы отразились на работе таких звезд, как Пеп Гвардиола и Маурисио Почеттино. Если вы тоже хотите играть с мячом, как аргентинский специалист, то 3-3-3-1 — это ваша схема.

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    • Эта конкретная схема по существу делит поле на шестерых защитников и четырех нападающих. Инверсия фланговых защитников — лучший способ сохранить владение, но вы можете дать им больше свободы, если хотите поймать противника на контратаке.

    4-1-2-1-2: для жесткого гегенпрессинга

    Тактика для Football Manager
    fourfourtwo.com

    4-1-2-1-2 (или «бриллиантовая» 4-4-2) — не самая популярная схема в реальном мире. Это хороший вариант в том случае, если у вас нет естественной ширины в команде. Мадридский «Реал» использовал эта схему в начале работы Зинедина Зидана, когда на острие атаки действовали Криштиану Роналду и Карим Бензема. Также Почеттино выбирал эту схему во время работы в «Тоттенхэме».

    В Football Manager, тем не менее, плотный «бриллиант» является отличным инструментом для гегенпрессинга. Если у вас превосходная команда, особенно десятый номер, который может преследовать защитников и совершать убийственные проходы между линиями, эта схема отлично подойдет для форсирования ошибок в обороне противника. Также эта схема заставляет оппонента играть через фланги.

    3-4-1-2: для структурированной атаки

    Тактика для Football Manager
    fourfourtwo.com

    Антонио Конте является мастером этой тактики. И его «Челси», и его «Интер» считались свирепыми командами, идущими вперед без особого ущерба для оборонительной стабильности. Схема с тремя чистыми защитниками, безусловно, способствует этому.

    Эта конкретная версия 3-4-1-2 особенно склонна к атаке, ведь предполагает поставку «десятки» позади двух нападающих: только представьте, что перед Эденом Азаром находятся Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.

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    • Два вингера могут садиться в оборону, если не задействованы в комбинации с передним партнером. И обратим внимание на двух игроков в центре поля. Эта схема действительно разрушительна.

    4-4-1-1: для парковки автобуса

    Тактика для Football Manager
    fourfourtwo.com

    Возможно, быть агрессивным в атаке — не ваш стиль. Если вы чаще «паркуете автобус», чем насыщаете переднюю линию нападающими, то 4-4-1-1 — идеальная оборонительная схема в стиле Диего Симеоне.

    В данном случае атакующий импульс зависит не от фланговых защитников, а от двух вингеров, схожих по стилю с Антуаном Гризманном, которые сидят позади подобия Диего Косты.

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    • Выше пары центральных защитников должен расположиться игрок «бокс-ту-бокс» и более классический центральный полузащитник. Так что, если вы хотите воссоздать тот шаблон, с которым «Лестер» выиграл чемпионский титул, осталось лишь сделать выбор. 0

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