Домашний арест. Как клубы РПЛ справляются с вынужденной паузой?

Во вторник, 17 марта, УЕФА из-за мировой пандемии коронавируса перенес Евро-2020 на год, а Российская Премьер-лига приостановила футбол в стране до 10 апреля. В апреле паузу продлили до 31 мая. Приостановлены Кубок России, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Чем заняты в это безвременье российские топ-клубы?

«Зенит»

В начале апреля питерский клуб на 50% снизил игрокам и тренерам зарплату на время приостановки чемпионата России. Сначала, 6 мая вполовину урезали оклады игрокам за апрель и май.

На следующий день к ним присоединись руководство и тренерский штаб «Зенита». Правда, после толстого намека со стороны руководства клуба.

Александр Медведев. генеральный директор «Зенита» Договорились с игроками о снижении апрельских и майских заработных плат на 50 процентов. Главный тренер об этом проинформирован. Я жду звонка сегодня от Сергея Богдановича по поводу подхода тренерского штаба к этому сокращению. Наша команда — это единый организм. Я уверен, что тренерский штаб последует примеру игроков.

Тем временем питерский клуб занялся социальной работой, с 3 апреля организовав еженедельную доставку продуктовых наборов ветеранам клуба старше 65 лет.

Из-за введенного в Санкт-Петербурге режима обязательной самоизоляции для жителей города старше 65 лет, ветераны оказались в непростом положении — «сине-бело-голубые» пришли на выручку.

«Зенит» и «Чистая линия» запустили еженедельную доставку для ветеранов клуба #ВместеПобедим pic.twitter.com/U1SJChDA4s — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 6, 2020

Спустя неделю, «Зенит» расширил масштабы деятельности, в сотрудничестве с сервисом «Яндекс.Лавка» организовав бесплатную доставку еды для возрастных и маломобильных болельщиков клуба.

Продукты получат держатели абонементов старше 65 лет и маломобильные болельщики. «Зенит» будет привозить продукты каждую неделю до 30 апреля.

Курьеры тоже были непростые. Например — Андрей Аршавин.

Помимо инициативы клуба, не обошлось и без личной инициативы.

Так, Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) совместно с Союзом ветеранов футбола (СВФ) запустили программу помощи ветеранам футбола и их вдовам, организовав покупку и доставку продовольствия и лекарств.

Помощь организациям оказали, среди прочих форвард «Зенита» Артем Дзюб, хавбек «Монако» Александр Головин, нападающий «Динамо» Николай Комличенко, защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев.

«Зенит-ТВ» показывает, как Андрей Аршавин поработал курьером проекта #ВместеПобедим и доставил продукты пожилым болельщикам.

Подробнее о проекте: https://t.co/GUpdxj9ya5 pic.twitter.com/75E6DbQEv1 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 15, 2020

Кстати о Дзюбе, который защищал честь клуба на киберспортивных полях в «Самой быстрой лиге». «Зенит» под управлением Артема и «Спартак» под руководством Николоза Кутателадзе сыграли в Суперфинале турнира PES 2020.

Победителем турнира стал «Спартак», который выиграл первый матч (3:1), а второй свел к ничьей (2:2).

Пандемия вносит свои коррективы в быт игроков. Так, полузащитник «Зенита» Малком был признан лучшим игроком команды в марте — он успел провести три матча, отметившись голом и голевой передачей в игре с «Уралом» (7:1).

В условиях режима самоизоляции клуб передал бразильцу приз с помощью дрона.

В остальном же клуб на время паузы в чемпионате страны также встал на паузу.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Пока, по сути, ничего не делаем. Разве что общаемся с тренерским штабом, обсуждаем текущие вопросы. Те или иные новости каждый день все же приносит. На связи с генеральным директором клуба Александром Медведевым. На повестке дня всегда какие-то моменты находятся. Но по большому счету это тот редкий случай, когда работы не так много. Обычно подобного не бывает. Ни в один из периодов сезона. Сначала подготовка к нему, потом матчи, постоянная селекционная работа, подразумевающая много просмотров. А сейчас есть возможность переключиться, перегрузиться, что ли. Отдохнуть эмоционально. Не только для меня, для всех ребят. Хотя они только-только начали входить в тонус, а тут — такой перерыв. Но это форс-мажор. Нет ничего важнее, чем здоровье людей

Сине-бело-голубые перешли на домашний режим и не будут тренироваться на базе клуба до 30 апреля, как минимум. Игрокам приходится выходить из положения с разной степенью успеха.

Трансферные слухи, тем временем и не удмали утихать — появилась информация об интересе «Лацио» к Артему Дзюбе, а на Сердара Азмуна, по сообщениям СМИ, нацелился целый ряд клубов, самым настойчивыми из которых был «Наполи».

Также сообщалось об интересе «Зенита» к полузащитнику «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому и защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Руководству клуба пришлось во всеуслышание объявить, что никаких переходов в ближайшее время не планируется.

На фоне тех слухов и сплетен, которые распространяются, хочу сделать следующее заявление исчерпывающего характера. Во-первых, до завершения текущего сезона «Зенит» никаких трансферов ни на вход, ни на выход не рассматривает и рассматривать не будет. Во-вторых, «Зенит» никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет в настоящее время. Александр Медведев

Что касается возможного завершения чемпионата, гендиректор «Зенита» надеется, что турнир будет доиграл, пусть и без зрителей.

На первом месте все равно стоит доигрывание чемпионата. И если придется делать это без зрителей, то такой вариант лучше, чем не играть вообще. Давайте сейчас дождемся, когда команда начнет тренироваться и станут понятны сроки возобновления сезона. Количество людей, вовлеченных в проведение матчей без зрителей, не такое большое, включая телевидение и всех остальных. Но все равно для этого пандемия должна пойти на спад. Александр Медведев

Ну а пока «Газпром-Арена» простаивает, клуб в случае необходимости готов предоставить ее для временного размещения госпиталя во время пандемии коронавируса.

«Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Остается надеяться, что дело до этого не дойдет.

Турнирная таблица РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции.

И не забывайте мыть руки! #ВместеПобедим pic.twitter.com/8G3um3J7I1 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 23, 2020

«Локомотив»

«Железнодорожники» проводят карантин очень бурно — в апреле клуб прошел через целую вереницу скандалов.

Начало им положило внезапное возвращение Федора Смолова в Россию. Арендованный в «Сельту» форвард томился на чужбине и неоджнократно (и безуспешно) просил клуб отпустить его домой.

А потом россиянин просто собрал чемоданы и мотанул из Виго в Москву, нарушив карантин и предписания клуба. Сам он заявлял, что получил на это разрешение от «Сельты», но испанский клуб быстро это опроверг. Похоже о надеждах закрепиться в Примере Смолову стоит забыть.

Нападающий решил замолить грехи благотворительностью, пожертвовав миллион рублей в поддержку московской станции скорой помощи. Врачи приобрели маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы.

Впрочем, этот альтруизм впечатляет куда меньше, если знать, что перед этим Смолов потратил сумму в два раза больше на инвентарь своего персонажа в игре Counter-Strike: Global Offensive, в которую он пристрастился играть с другими футболистами во время карантина.

FIFA? PES? Не, не слышали 🙅‍♂️

Команда @smolovfedor_90, в составе которой был Рифат Жемалетдинов, уверенно переиграла команду Александра Зинченко в CS:GO 🔫

Рифат стал лучшим игроком с 77 фрагами 🔝https://t.co/ygw2nXrikn — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) April 6, 2020

Кстати, кроме Смолова, больницам помогали и другие игроки «Локо». Например, полузащитник Дмитрий Баринов перечислил деньги двум больницам Подмосковья — Щелковской и Фрязинской. На них были приобретены новые респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики.

Следующий скандал разразился, когда руководство «Локомотива» решило, по примеру других клубов, сократить игрокам и тренерскому штабу зарплаты, но сделало это максимально неудачно, заставив команду собраться на базе во время режима самоизоляции.

Генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе на встрече с игроками предлагал урезание зарплаты на 40%,= (ранее на такое сокращение пошел менеджмент клуба), но предложение было отклонено игроками.

От лица футболистов основным парламентером выступил вратарь Гильерме, который озвучил мнение команды:Кикнадзе мало общается с футболистами, видят они его редко, и приходит он к ним только с плохими вестями.

Обычно, по заявлению Гили, это когда начальник хочет у игроков что-то забрать. В итоге пойти на условия в том виде, в котором их предложили команде, футболисты отказались.

После того, как скандал выплыл в публичную плоскость, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал игроков, что и неудивительно — о его конфликте с Кикнадзе известно давно.

Всем нам, в том числе и клубам, нужно понять, что главные действующие лица в лиге — это футболисты. Поэтому не надо сейчас оказывать на них давления, кто и сколько из зарплат клубам даст. Никого так не прессуют! Это так же неправильно, как и представлять игроков людьми, не понимающими текущую ситуацию. Все они понимают. Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда — громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник. У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю: они из бедных семей, многие — из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать! Юрий Семин

В итоге, через пару дней, когда в прессе поднялся шум, клуб и игроки смогли договориться о сокращении зарплат на 40%. Футболисты также подписали бумаги о неразглашении информации.

Правда уже на следующий день в скандал вляпался нападающий «Локо» Джефферсон Фарфан, который во время прямого эфира с экс-футболистом сборной Перу Роберто Гисасолой в инстаграме выразил недовольство урезанием зарплат.

Пусть делают что хотят, но не трогают мои деньги. Они прислали мне бумажку на русском языке, я ничего не понял, порвал ее. Они просто хотели мне поднасрать. Джефферсон Фарфан

Учитывая, в нынешнем сезоне 35-летний перуанец не сыграл ни одного матча за «Локомотив» из-за травмы, его фрустрация не встретила поддержки.

После внезапного шквала критики игроку пришлось оправдываться тем, что он просто пошутил, а его не поняли.

Затем, на какое-то время шум вокруг «Локомотив» утих. Игроки сидели по домам и в промежутках между партиями в «контру» тренировались по индивидуальным программам.

Сергей Алексеев Тренер «Локомотива» по физической подготовке Сейчас всем ребятам отправлены задания до конца апреля. Контролируем тренировки оперативно, так как каждому футболисту раздали пульсометры. Вся информация поступает в специальное приложение, благодаря которому я из дома в случае чего могу корректировать работу. Основное внимание сейчас уделяем силовым нагрузкам. Работе с собственным весом, а также с отягощениями. Плюс разработан комплекс кардиотренировок. Его можно также выполнять в домашних условиях, так как у игроков есть необходимое оборудование. Для игроков мы запланировали 4-5 тренировок в неделю разной направленности. Одна тренировка в день.

Но вскоре «Локомотив» вновь оказался в заголовках прессы — по печальному поводу. Защитник «Казанки» — фарм клуба «железнодорожников», скончался во время индивидуальной тренировки.

22-летний Иннокентий Самохвалов вышел на пробежку у дома в городе Московский, где снимает квартиру с семьей.

На занятии ему стало плохо, жена вызвала скорую, но спасти защитника не удалось — Иннокентий скончался от острой сердечной недостаточности.

Сразу несколько источников, среди них тренер Андрей Талалаев и агент Андрей Селюк рассказали, что у игрока были проблемы с сердцем, и в «Локомотиве» знали об этом, а значит — трагедии можно было избежать.

Сегодня тяжелый день, мы простились с Кешей Самохваловым. То, что произошло — огромная трагедия для его семьи, близких ему людей, болельщиков, для всего нашего клуба. В этот полный горечи момент утраты мы благодарим всех, кто нашел слова поддержки. Но, к сожалению, сегодня есть и те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и своих личных корыстных интересов пытаются интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Не хочу разбирать, кто и что говорил. Скажу только: позор Селюку. Позор Талалаеву. Позор Моссаковскому. Василий Кикнадзе

Ну и, наконец, не скандал — но слух, также наделавший шума. Причем появился он в итальянской прессе, которая сообщила, что «Локомотив» ведет переговоры с наставником «Ростова» Валерием Карпиным, который должен то ли возглавить команду, то ли занять пост спортивногно директора.

Разумеется, все причастные только посмеялись над этой «новостью».

Болельщики всегда поддерживают любимый клуб на трибунах стадиона ❤️💚

Сейчас наше время быть рядом и поддержать тех болельщиков, которым особенно важно оставаться дома 🏠 #StayHomeStayLoko | #СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/SAskKS65eA — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) April 15, 2020

«Краснодар»

Кубанский клуб проводит карантин без особых новостей, хотя и игроки «быки» сумели отличиться в самоизоляции со знаком минус.

Так, хвбеки Вандерсон и Кайо Панталеао устроили вечеринку в ночь с 17 на 18 апреля. В ходе мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире в инстаграме, Вандерсон вдыхал газ из воздушного шарика и демонстрировал кальян и спиртные напитки.

Впоследствии видеозапись была удалена, но из интернета ничего не пропадает бесследно.

Клуб, в свою очередь, отнесся к ситуации спокойно, заявив: «Футболисты находятся в отпуске. На данный момент никакой другой информацией мы не обладаем».

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий тоже порадовал болельщиков новым видео, но не скандальным и куда более приятным — показал реновацию парка вокруг аренды «Краснодар».

В остальном же информация из клуба во внешний мир почти не поступает. По слухам, Галицкий обижен на СМИ (и, в частности, на столичных журналистов), отсюда закрытость клуба и нежелание создавать информационные поводы.

«Ростов»

Главный наставник дончан Валерий Карпин не наслаждается семейной жизнью и радуется прибавлению в семействе, он еще и дистанционно принял участие в видеоконференции «РБК Юг», рассказав как проходит самоизоляция донских клубов и о том, какие последствия может иметь пауза мирового спорта.

«РБК-ЮГ»

Пришлось Валерию Карпину прокомментировать и слухи о переговорах с «Локомотивом».

Так же и реагировал — улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется — всякие новости из ниоткуда. У меня контракт с «Ростовом» на 5 лет, пока Арташес Владимирович (Арутюнянц, президент «Ростова») здесь, никуда не денусь. Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти. Да, были звонки, на которые я даже не отвечал. Что говорить? Скажешь, что веду переговоры — но ведь это неправда. Отвечу, что не веду — все равно станут говорить, что, значит, ведет точно. Каждый раз в таких случаях одно и то же. Самый дикий слух за время карьеры? Их столько было… Например, вчерашний — про переговоры с «Локомотивом», Валерий Карпин

«Ростов», тем временем, решает проблемы с контрактами игроков. Во время паузы в чемпионате клуб подписал новые контракты на четыре с половиной года с защитником Евгением Черновым и полузащитником Хореном Байрамяном.

Подобно многим российским клубам, «Ростов» организовал благотворительную акцию для пожилых поклонников клуба, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Пожилым людям доставили продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

ФК «Ростов» совместно с болельщиками провел благотворительную акцию 💪

Смотрим новое видео Rostov TV

🎥 https://t.co/1vQPokA8cC

Призываем вас по возможности помогать пожилым соседям и знакомым, находящимся в самоизоляции.

Вместе мы преодолеем все невзгоды! #МыРостов — Football Club Rostov (@rostovfc) April 19, 2020

Кроме того, донской клуб решил немного заработать во время пандемии, возможно, на те же продуктовые наборы — в отличие от столичных клубов «Ростов» традиционно страдает безденежьем и благотворительность бьет по карману.

В фан-шопе «Ростова» стартовала продажа защитных масок в клубных цветах (Внешний слой: синтетика. Внутренний слой: х/б) по цене 300 рублей. Отмечается, что защитникая маска не является медицинским изделием.

Маски «Ростова» «Ростов»

«Многоразовая двухслойная продукция с принтом предназначена для защиты органов дыхания человека от пыли и взвешенных частиц в воздухе, изготовлена из высококачественных материалов, хорошо пропускает воздух, в ней легко дышать».

ЦСКА

Армейский клуб серьезнее всех подошел к сокращению зарплат на время пандемии. Схема сокращений в ЦСКА следующая: март на 50%, апрель — на 60%.

При этом по информации СМИ, главным инициатором урезания зарплат со стороны игроков выступил вратарь Игорь Акинфеев. Как только начнутся тренировки, игроки начнут получать 70%, а как возобновятся официальные матчи — 100%.

Роман Бабаев Генеральный директор ЦСКА Нужно понимать, что проблемы, возникшие в последнее время, связаны не только с повышением курса рубля. Самое главное, мы лишились даже рублевых поступлений — это доходы от проведения матчей, задержки по спонсорским и арендным контрактам и так далее. В принципе, договорились со всеми очень быстро, разве что возникли некоторые технические моменты, связанные с нюансами и правовым оформлением. В целом благодарны ребятам, что они достаточно быстро согласились.

В этой акции также приняли участие тренерский штаб и администрация основной команды и руководство клуба. Что касается остальных сотрудников, игроков, тренеров и членов административно-технического персонала остальных команд — их эти сокращения не коснутся

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об убытках, которые понесет клуб, если сезон не будет доигран, выразив надежду на продолжение сезона и матчи с болельщиками.

Если сезон не будет доигран, то наши убытки составят до 300 миллионов рублей. Если чемпионат продолжится, то сумма будет ниже. Однако приходится констатировать, что если мы даже проведем еще матчи с «Зенитом» и «Спартаком» (априори самые кассовые), то, конечно, такого количества зрителей, которое мы ожидали в нормальное время, уже не увидим... Все-таки в сознании у людей еще долго будет сидеть мысль о потенциальной опасности. Даже после снятия режима изоляции потребуется какое-то время, чтобы все пришло в норму. Ну и финансовый аспект, безусловно, окажет свое влияние. Вряд ли футбол будет стоять у людей во главе угла... Роман Бабаев

А игроки ЦСКА продолжают тренроваться в условиях самоизоляции по индивидуальной программе.

Игорь Акинфеев, справивший в изоляции своего загородного дома 34-й день рождения, посочувствовал простым смертным, которым приходится переживать это в обычных квартирках.

Будем надеяться, вся эта история рано или поздно закончится, потому что очень тяжело. Особенно я понимаю людей, которые не за городом живут. В этом случае повезло: у меня всегда была мечта построить дом и жить за городом. Пятнадцатилетней давности мечта осуществилась, сбылась. Я хотя бы могу гулять, ходить вокруг дома, участка с детьми хотя бы. Те люди, которые живут в квартирах, не в особо больших — я не представляю, если честно… Игорь Акинфеев

Московский ЦСКА тем временем поздравил своего капитана с праздником, вспомнив знаменитую «ногу бога», выведшую сборную России в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018.

С днем рождения, нога.

Тем временем праздник был не только на улицек Акинфеева, но и у ЦСКА. Госкорпорация ВЭБ.РФ завершила сделку по приобретению 77,63% акций армейского клуба в рамках конвертации долга, и стала основным владельцем ЦСКА.

От ЦСКА в совет директоров вошли президент клуба Евгений Гинер и гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. Выборы главы совета директоров пройдут на его первом заседании.

Я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации. Выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернет себе лидирующие позиции в российском футболе Евгений Гинер

Таким образом еще один частный клуб — стал государственным (ВЭБ — корпорация развития России и на 100% принадлежит государству). Причиной стал кредит по стадиону, залогом которого были акции клуба. В ЦСКА и ВЭБ просто договорились, что армейцы не успевают погазить кредит до 2023 года.

ВЭБ пообещал, что Гинер сохраняет за собой управление клубом и смены курса не будет.

«Динамо»

Московское «Динамо» продолжает поддерживать свой благотворительный тренд. Ранее на средства, собранные футболистами, с помощью руководства клуба уже было закуплено и передано специальное оборудование для городской больницы в Коммунарке и НИИ имени Склифосовского.

Акция получила продолжение. На этот раз на пожертвованные игроками команды деньги была приобретена партия антисептических гелей Sanitelle, около 11 тысяч единиц.

🎬 #МыВместе | Динамовцы продолжают помогать москвичам: https://t.co/ZSH8yyU5TM

После оказания помощи больницам в Коммунарке и НИИ имени Склифосовского динамовцы поддержали региональный штаб акции #МыВместе#ДинамоМосква #твоякоманДа — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) April 9, 2020

Этот ценный груз был передан клубом в региональный штаб акции #МыВместе в городе Москве на Тверской для обеспечения московских волонтеров необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Сами игроки, тем временем, продолжают сидеть дома в самоизоляции, тренируясь по индивидуальной программе.

Антон Соснин Полузащитник «Динамо» Онлайн-тренировки с Пепе (физиотерапевт) — крайне необходимые мероприятия в нынешней ситуации, когда никто не знает сколько будет продолжаться пауза в чемпионате. Вряд ли у команд будет много времени для подготовки к первой игре, поэтому нужно держать себя в форме. И эти тренировки очень здорово помогают. И, конечно, это тоже способ пообщаться с ребятами по команде.

Антон Шунин Голкипер «Динамо» Нахожусь за городом. Я уехал из Москвы. В Москве в данный момент желательно не находиться. Здесь я тренируюсь, отдыхаю и нахожусь со своей семьей. Сильно моя жизнь не изменилась, просто тренировки переехали с базы на дом. Тренируемся с тренером по физподготовке, он собирал всю команду, скинул программу. Казалось бы, не такая серьезная нагрузка, но после тренировки ощущаешь, насколько непросто ее выполнять. Если все продлится на 3-4 месяца, будет сложнее набрать форму. Давайте не будем загадывать. Самое важное — понять сроки.

📺 новый выпуск самого безопасного LiveShow в Российской Премьер-Лиге — #ДинамоДома ! Футбольный квиз проходят Тони Шунич, Владимир Рыков, Константин Рауш и Роман Нойштедтер https://t.co/pXY8keopTi#ДинамоМосква #твоякоманДа #ДинамоТВ — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) April 22, 2020

«Спартак»

Игроки московского «Спартака» во время паузы в чемпионате тоже взялись за благотворительность. Так, защитник «Спартака» Айртон выставил свою игровую футболку на благотворительный аукцион.

Бразилец сообщил, что все средства, вырученные от продажи формы, будут направленны организациям, борющимся с коронавирусом.

А капитан «Спартака» Георгий Джикия поддержал акцию фонда «Спартак-Детям» и стал донором крови для юных пациентов Центра гематологии имени Димы Рогачева.

Георгий Джикия поддержал акцию Фонда «СПАРТАК-ДЕТЯМ» и стал донором крови для юных пациентов Центра имени Димы Рогачева

🙌 Помочь детям может каждый! O том, как присоединиться к акции в условиях карантина, читайте на странице Фонда @spartakforkids#достоинствовнашейкрови pic.twitter.com/ha9wKrYkqH — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 9, 2020

«Спартак» поддержал акцию, объявив, что подарит донорам крови билеты на ближайший матч команды, который пройдет со зрителями. Вот только, когда это будет....

Не остались в стороне и болельщики. Так, фанаты «Спартака» из группировки Supporters Group начиная с 24 марта развезли 1823 килограмма продуктов первой необходимости ветеранам и нуждающимся и побывали на 486 адресах.

Фанатов поддержал капитан «Спартака» Георгий Джикия, пляжный «Спартак» закупил для них масок, перчаток и антисептиков — приличный запас. А к последней поездке присоединились игроки регбийного «Спартака».

Ну и наконец, владелец «Спартака» Леонид Федун помог московскому центру хирургии имени Вишневского. Директор центра обратился с просьбой к функционеру оказать финансовую поддержку.

Федун выделил 10 миллионов рублей столичному центру на борьбу с коронавирусом.

В остальном же, у «Спартака» все как у всех — игроки тренируются дома, играют, смотрят сериалы и читают книги. Ну, кроме тех футболистов, кто попрощался с клубом.

«Спартак» принял решение не выкупать аррендованного полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии». Немец уже улетел на родину на чартере, да еще и помог одноклубникам и тренерам отправиться в Германию в условиях ограничительных мер, принятых в России в связи с пандемией коронавируса.

Из-за того, что рейсы, на которых главный тренер Доменико Тедеско и тренер вратарей Макс Урванчки хотели улететь в Германию, были отменены, Шюррле пришлось отправить в Москву частный самолет. Также на нем в Берлин улетели защитник Самюэль Жиго, хавбеки Алекс Крал и Гус Тил.

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