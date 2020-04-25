Опустили королей в княжестве Монако. Как «Галатасарай» выиграл Суперкубок УЕФА в 2000-м

25 августа 2000-го года «Галатасарай» на стадионе «Луи II» одержал верх над «Реалом» Дель Боске.

Провал внутри страны и успех в Европе

Если говорить конкретно об Испании, то для мадридской команды сезон 1999/2000 был ужасным. «Реал» загнал себя в непростое, непривычное для него турнирное положение в чемпионате, заняв в определенный момент восьмое место в Примере. В тот период руководство «королевского клуба» отправило в отставку Тошака и пригласило Висенте Дель Боске с надежной на то, что он сможет вытащить команду из ямы.

По итогам сезона испанский тренер сумел поднять «Реал» на пятую строчку в чемпионате, а из Кубка Испании «Реал» вылетел в 1/2, уступив финал «Эспаньолу». Но в том же сезоне «сливочные» с Дель Боске выстрелили в еврокубках. В Лиге чемпионов «Реал» поочередно хлопнул в плей-офф «МЮ» и «Баварию», а в финале мадридцы легко разделались с «Валенсией» 3:0, благодаря чему они нехило компенсировали собственные неудачи в границах Испании.

Безусловно, самые крутые в Турции

В сезоне 1999/2000 «Галатасараем» руководил культовый для страны тренер Фатих Терим. Под крылом этого наставника стамбульский коллектив раскидывал всех соперников в разных турнирах. «Галатасарай» стал победителем чемпионата Турции, оторвавшись от извечного врага «Бешикташа» на 4 балла.

В Кубке страны «львы» дошли до финала, где в дополнительное время одержали верх над «Антальяспором». В Европе желто-красные тоже блеснули, одолев по ходу Кубка УЕФА «Болонью», «Боруссию» Д, «Мальорку» и «Лидс». В заключительной встрече «Галатасарай» в серии послематчевых пенальти завоевал золото, вколотив четыре гола с 11-и метров лондонскому «Арсеналу».

В преддверии Суперкубка

Поединок за звание самой статусной команды Европы был запланирован на 25 августа 2000-го года. Висенте Дель Боске теперь начинал сезон с нуля, а не как в прошлом году. Ну а «Галатасараем» начал руководить Мирча Луческу, которому сразу же на плечи упало непростое испытание в виде поединка с «Реалом».

Конечно же, перед матчем, позволяющим получить солидный трофей по ходу лишь одной встречи, оба тренера немало времени провели за своими конспектами, пытаясь придумать оптимальную тактическую расстановку.

Висенте Дель Боске решил расставить своих ребят по схеме 4-4-1-1. Теми двумя атакующими, которых снабжала мячом середина поля, были Савио и капитан команды Рауль. Мирча Луческу в том матче попросил парней сыграть с пятью футболистами в центре по варианту 4-5-1 с бразильским форвардом Марио Жарделом на острие.

Стадион в княжестве Монако в меру своих возможностей создал праздничную атмосферу, однако 18,5 тысяч фанатов — это непривычно мало для клубов, матчи которых посещают на десятки тысяч людей больше. Как бы там ни было, в 20:45 по местному времени команды с милости австрийского судьи Гюнтера Бенке начали поединок.

Такой себе первый тайм

В первой половине встречи опасные эпизоды были, но сам матч проходил без сверхскоростей. В составе «Реала» Рауль и Луиш Фигу имели по паре неплохих моментов, им активно помогал и Роберто Карлос со своими нечитаемыми для соперников передачами.

«Реал» — «Галатасарай». Суперкубок УЕФА 2000

В то же время стамбульский коллектив не стеснялся бить по воротам издали. «Галатасарай» неоднократно намеревался проверить Касильяса, но большая часть попыток турецкой команды просвистела над рамкой вхолостую.

А вот за пять минут до перерыва «Галатасарай» пожелал атаковать, замыслив неплохую комбинацию. В результате попытки выйти на ударную позицию Хакан Унсал был грубо сбит Иваном Кампо. Судья назначил пенальти. После всех споров и дебатов сторон к точке подошел Жардел. Бразилец развел вратаря и мяч по разным углам, благодаря чему вывел «Галатасарай» вперед!

Забитый мяч пришел на 41-й минуте, до перерыва оставалось совсем чуть-чуть. Несмотря на это, оба коллектива еще успели придумать что-то вроде опасных моментов или их подобий, но с голами в первом тайме больше не сложилось, 1:0, впереди желто-красные.

Сравняли счет так, как сейчас не смогли бы

После перерыва больше желания и энтузиазма в нападении проявлял «Реал». Оно и неудивительно, коллективу Дель Боске важно было не затягивать с ответным голом, чтобы потом стало легче. Однако время на секундомере отсчитывало минуты, а Савио, Рауль, Фигу и остальные продолжали мазать по воротам.

Отметка поединка уже перевалила за 75 минут, а «Реал» не забил. «Королевский клуб» снова пытался создать что-то в нападении. В очередной раз Савио ворвался в штрафную турков и пытался выполнить подачу. Мяч попал в Суата Кая, а австриец Бенке разглядел игру рукой и указал на точку.

Возмущений в сторону арбитра типа: «реф, там все по правилам» было достаточно. И даже сам Кая получил желтую. Но пререкания с судьей никак не могли помочь. Был бы в ту эпоху VAR — другое дело. Но тогда футбол отличался от нынешнего. Несправедливый пенальти за подобное попадание мяча в прижатый локоть в финале, да еще и за десять минут до конца, не поставили бы. Гол Рауля с 11-и метров позвоил мадридцам сравнять счет, дело дошло до дополнительного времени.

Золотой гол для желто-красных

Футболисты «Галатасарая» чувствовали несправедливость по отношению к себе. Но неприятный ход событий не подкосил коллектив из Стамбула. В дополнительное время подопечные Фатиха Терима не позволили ничего толкового создать «Реалу» у своих ворот.

Сами же турки на 103-й минуте нашли в себе силы и пошли вперед. На правом фланге рядом с центральной зоной мяч получил Фатих Акьель. Игрок сумел уйти от нарушения Педро Мунитиса, добежал до угла штрафной и пробил издали. Его попытка превратилась в голевой пас. Марио Жардел с хорошим чутьем форварда оказался в нужной зоне и подставил ногу под мяч, который в итоге влетел в сетку!

На 103-й минуте бразилец оформил дубль, а правило золотого гола решило исход встречи в пользу «Галатасарая». Стамбульский клуб впервые завоевал этот трофей, сотворив для турецкого футбола нечто невероятное. 0