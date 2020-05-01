Роль вратаря изменилась. Топ-5 голкиперов-ассистентов Европы

Справедливо заметить, что обязанности вратарей изменились за последние десятилетия. Их работа теперь заключается не только в том, чтобы отбивать удары. Теперь есть последователи Эдвина ван дер Сара и Мануэля Нойера, которые показали, как исполнять роль последнего защитника в перчатках. Тем не менее, голы и ассисты от стражей ворот — все еще редкое явление, но и они случаются.

Если говорить о забитых мячах в ведущих чемпионатах, то такое за последнее время удалось только Альберто Бриньоли в 2017-м году. Кипер «Беневенто» помог команде добыть ничью против «Милана» (2:2) на последних минутах игры.

Что касается «созданных моментов», то 44 кипера создали по крайней мере по одному такому эпизоду для партнеров, а вратарь «Бернли» Ник Поуп — целых три. Мы собрали пятерку вратарей и матчи, в которых они смогли помочь своим командам в атаке.

1. Эрон Рамздейл («Борнмут»)

Эрон Рамздейл globallookpress.com

«Саутгемптон» — «Борнмут» 1:3 (20 сентября 2019 года)

С 2017 года Рамздейл начал пробиваться в основу своего клуба, после чего стал первым номером команды. Сейчас есть веские основания полагать, что этот парень станет конкурентом Джордана Пикфорда в сборной Англии.

«Вишни» находились под серьезным давлением в текущем сезоне, а Рамздейл пропустит 44 гола и провел только четыре «сухих» поединка, но однозначно запомнится его передача в игре с «Саутгемптоном». Он выдал пас на Каллума Уилсона, который воспользовался неразберихой в защите соперника и забил гол.

Гол Уилсона

2. Алиссон («Ливерпуль»)

Алиссон globallookpress.com

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 2:0 (19 января 2020 года)

Все, на что способен Рамздейл, есть и в арсенале одного из лучших киперов мира Алиссона.

Свой первый ассист в составе «Ливерпуля» бразилец оформил в игре с «Манчестер Юнайтед» в начале текущего года.

Мерсисайдцы почти всегда выглядят роскошно, но никогда нельзя быть в чем-то уверенным во время жаркого дерби. Градус значительно упал, когда Алиссон заметил впереди Салаха и выдал на него передачу, а египтянин прошил Де Хеа и вывел команду Юргена Клоппа вперед.

Любопытно, что этот ассист Алиссона был первым почти спустя два года после того, как он выдал голевую передачу на Эль-Шаарави в составе «Ромы» против «Интера» (1:1).

Гол Салаха

3. Ионуц Раду (на тот момент — «Дженоа»)

«Дженоа» — «Фиорентина» 2:1 (1 сентября 2019 года)

Раду стал первым вратарем в нынешнем сезоне, который оформил ассист. Кипер принадлежит «Интеру», но путешествует по арендам, набираясь опыта. После серии ярких выступлений за молодежную сборную Румынии, кипер отправился всерьез покорять Серию А, а после «Авеллино» его следующим местом выступлений была «Дженоа».

В игре с «Фиорентиной» страж ворот прервал атаку соперника перехватом, а затем мгновенно перевел мяч на Кристиана Куаме, который удвоил преимущество хозяев поля.

Гол Куаме

4. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

«Хетафе» — «Барселона» 0:2 (28 сентября 2019 года)

Самым продуктивным вратарем в этом сезоне является игрок «Барсы». Тер Штеген сделал больше ассистов, чем Эден Азар и Пьер-Эмерик Обамеянг. Великолепная статистика, даже если учесть, что он играет в клубе, где атакующий футбол — в полном приоритете.

Основная работа немецкого кипера в составе каталонцев — запуск атакующих «волн». Он сделал это в игре с «Хетафе», когда завладел мячом и отдал его на ход Луису Суаресу — уругваец эффектно переиграл голкипера и забил гол.

Обзор матча

«Барселона» — «Мальорка» 5:2 (7 декабря, 2019 года)

Согласитесь, довольно странно видеть два ассиста у вратаря наравне с Френки де Йонгом, Артуро Видалем и другими полузащитниками. Не вызывают удивления слухи о том, что тер Штеген хочет значительную прибавку к зарплате. Он этого точно заслуживает.

В игре с «Мальоркой» его действия также помогли победить. На этот раз немец заметил Антуана Гризманна, который воспользовался передачей вратаря, а затем сблизился с воротами и совершил «парашют». В один момент оператор показал, как Жерар Пике в знак благодарности с улыбкой жмет руку голкиперу-ассистенту.

Обзор матча

5. Яспер Силлессен («Валенсия»)

Яспер Силлессен globallookpress.com

«Валенсия» — «Гранада» (9 ноября 2019 года)

Наличие тер Штегена привело к тому, что «Барса» была вынуждена превратить Силлессена, имеющего место в основе сборной Нидерландов, в резервиста.

Учитывая прогресс вратаря, держать его в запасе не было смысла, поэтому состоялся переход в «Валенсию». Нельзя сказать, что Яспер уже стал своим на «Месталье», но надо учитывать, что игрока преследовали травмы.

Тем не менее, в игре с «Гранадой» Силлессен сыграл ключевую роль в ноябре прошлого года. Васс вывел вперед «летучих мышей» на 74-й минуте, однако ситуация все равно выглядела очень шаткой до тех пор, пока Ферран Торрес не поставил точку. Он получил передачу от Силлессена, а затем продвинулся к воротам и нанес мощнейший удар без шансов для Руя Силвы.