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    Роль вратаря изменилась. Топ-5 голкиперов-ассистентов Европы

    За последние десятилетия объем необходимых навыков для вратаря значительно расширился

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    Алиссон
    Алиссон
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    Автор Squawka Мохамед Моаллим собрал пятерку голкиперов, которые не ограничивают свою работу спасением собственных ворот.
    Справедливо заметить, что обязанности вратарей изменились за последние десятилетия. Их работа теперь заключается не только в том, чтобы отбивать удары. Теперь есть последователи Эдвина ван дер Сара и Мануэля Нойера, которые показали, как исполнять роль последнего защитника в перчатках. Тем не менее, голы и ассисты от стражей ворот — все еще редкое явление, но и они случаются.

    Если говорить о забитых мячах в ведущих чемпионатах, то такое за последнее время удалось только Альберто Бриньоли в 2017-м году. Кипер «Беневенто» помог команде добыть ничью против «Милана» (2:2) на последних минутах игры.

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    • Что касается «созданных моментов», то 44 кипера создали по крайней мере по одному такому эпизоду для партнеров, а вратарь «Бернли» Ник Поуп — целых три. Мы собрали пятерку вратарей и матчи, в которых они смогли помочь своим командам в атаке.

    1. Эрон Рамздейл («Борнмут»)

    Эрон Рамздейл
    globallookpress.com

    «Саутгемптон» — «Борнмут» 1:3 (20 сентября 2019 года)

    С 2017 года Рамздейл начал пробиваться в основу своего клуба, после чего стал первым номером команды. Сейчас есть веские основания полагать, что этот парень станет конкурентом Джордана Пикфорда в сборной Англии.

    «Вишни» находились под серьезным давлением в текущем сезоне, а Рамздейл пропустит 44 гола и провел только четыре «сухих» поединка, но однозначно запомнится его передача в игре с «Саутгемптоном». Он выдал пас на Каллума Уилсона, который воспользовался неразберихой в защите соперника и забил гол.

    Гол Уилсона

    2. Алиссон («Ливерпуль»)

    Алиссон
    globallookpress.com

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 2:0 (19 января 2020 года)

    Все, на что способен Рамздейл, есть и в арсенале одного из лучших киперов мира Алиссона.

    Свой первый ассист в составе «Ливерпуля» бразилец оформил в игре с «Манчестер Юнайтед» в начале текущего года.

    Мерсисайдцы почти всегда выглядят роскошно, но никогда нельзя быть в чем-то уверенным во время жаркого дерби. Градус значительно упал, когда Алиссон заметил впереди Салаха и выдал на него передачу, а египтянин прошил Де Хеа и вывел команду Юргена Клоппа вперед.

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    • Любопытно, что этот ассист Алиссона был первым почти спустя два года после того, как он выдал голевую передачу на Эль-Шаарави в составе «Ромы» против «Интера» (1:1).

    Гол Салаха

    3. Ионуц Раду (на тот момент — «Дженоа»)

    «Дженоа» — «Фиорентина» 2:1 (1 сентября 2019 года)

    Раду стал первым вратарем в нынешнем сезоне, который оформил ассист. Кипер принадлежит «Интеру», но путешествует по арендам, набираясь опыта. После серии ярких выступлений за молодежную сборную Румынии, кипер отправился всерьез покорять Серию А, а после «Авеллино» его следующим местом выступлений была «Дженоа».

    В игре с «Фиорентиной» страж ворот прервал атаку соперника перехватом, а затем мгновенно перевел мяч на Кристиана Куаме, который удвоил преимущество хозяев поля.

    Гол Куаме

    4. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

    Марк-Андре тер Штеген
    globallookpress.com

    «Хетафе» — «Барселона» 0:2 (28 сентября 2019 года)

    Самым продуктивным вратарем в этом сезоне является игрок «Барсы». Тер Штеген сделал больше ассистов, чем Эден Азар и Пьер-Эмерик Обамеянг. Великолепная статистика, даже если учесть, что он играет в клубе, где атакующий футбол — в полном приоритете.

    Основная работа немецкого кипера в составе каталонцев — запуск атакующих «волн». Он сделал это в игре с «Хетафе», когда завладел мячом и отдал его на ход Луису Суаресу — уругваец эффектно переиграл голкипера и забил гол.

    Обзор матча

    «Барселона» — «Мальорка» 5:2 (7 декабря, 2019 года)

    Согласитесь, довольно странно видеть два ассиста у вратаря наравне с Френки де Йонгом, Артуро Видалем и другими полузащитниками. Не вызывают удивления слухи о том, что тер Штеген хочет значительную прибавку к зарплате. Он этого точно заслуживает.

    В игре с «Мальоркой» его действия также помогли победить. На этот раз немец заметил Антуана Гризманна, который воспользовался передачей вратаря, а затем сблизился с воротами и совершил «парашют». В один момент оператор показал, как Жерар Пике в знак благодарности с улыбкой жмет руку голкиперу-ассистенту.

    Обзор матча

    5. Яспер Силлессен («Валенсия»)

    Яспер Силлессен
    globallookpress.com

    «Валенсия» — «Гранада» (9 ноября 2019 года)

    Наличие тер Штегена привело к тому, что «Барса» была вынуждена превратить Силлессена, имеющего место в основе сборной Нидерландов, в резервиста.

    Учитывая прогресс вратаря, держать его в запасе не было смысла, поэтому состоялся переход в «Валенсию». Нельзя сказать, что Яспер уже стал своим на «Месталье», но надо учитывать, что игрока преследовали травмы.

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    • Тем не менее, в игре с «Гранадой» Силлессен сыграл ключевую роль в ноябре прошлого года. Васс вывел вперед «летучих мышей» на 74-й минуте, однако ситуация все равно выглядела очень шаткой до тех пор, пока Ферран Торрес не поставил точку. Он получил передачу от Силлессена, а затем продвинулся к воротам и нанес мощнейший удар без шансов для Руя Силвы.

    Обзор матча
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