Уокер, Терри и другие. Десять футболистов, которым приходилось становиться на ворота

Чаще всего полевые игроки занимают место в воротах в двух случах. Первый случай — тренер уже использовал все замены, а голкипер не может завершить матч из-за травмы или красной карточки. Второй — основного вратаря по ходу матча заменил резервный, но и запасной голкипер получил травму или красную карточку, и у команды в заявке не осталось вратарей.

Вот десять примеров, когда мы с удовольствием наблюдали за тем, как полевые игроки занимали места в воротах.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» занял место в воротах в выездном матче против «Тоттенхэма» после того, как Эдвин ван дер Сар получил травму. К тому моменту «МЮ» уже использовал все замены, так что О'Ши был выбран в качестве голкипера.

И он даже сумел совершить фантастическое спасение ворот после выхода один на один. «МЮ» удалось сохранить свои ворота сухими и в конце концов они выиграли матч со счетом 4:0.

ON THIS DAY: In 2007, John O'Shea went in goal for Man United vs. Spurs after an injury to Edwin van der Sar. He didn't concede. 😉 pic.twitter.com/lGZBz59Koe

Это был в целом странный матч. Два травмированных голкипера одной команды, два удаления в матче и один неожиданно компетентный полевой игрок.

По ходу выездного для «Челси» поединка с «Редингом» в АПЛ Петр Чех и Карло Кудичини получили травмы. Джон Терри занял место в воротах и помог своей команде одержать победу. Терри не подкачал и отстоял часть из десяти компенсированных минут «на ноль», а «Челси» выиграл со счетом 1:0.

Чемпион Болгарии «Лудогорец» впервые пытался пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, когда играл в квалификации против «Стяуа».

«Лудогорец» сравнял счет в двухматчевом противостоянии и перевел игру в овертайм. На 119-й минуте был удален голкипер болгарского клуба, и центральный защитник Космин Моци взял на себя ответственность сыграть в воротах, благодаря чему вошел в историю «Лудогорца».

Матч дошел до серии пенальти, где Моци не только реализовал свой удар, но и отразил два удара соперника, позволив «Лудогорцу» впервые пробиться в Лигу чемпионов.

В честь достижения Моци «Лудогорец» в 2015 году назвал реконструированный сектор на своем стадионе «трибуной имени Моци».

«Вест Хэм» и «Блэкпул». Две эти команды встретились в мае 2012-го в плей-офф Чемпионшипа, и «Вест Хэм» одержал победу со счетом 2:1.

По ходу этой встречи за фол на Романе Беднаре был удален голкипер «молотобойцев» Роберт Грин. На тот момент «Вест Хэм» вел со счетом 2:1, однако красная карточка могла серьезно испортить этот день для приехавших на выезд фанатов «молотобойцев», ведь место Грина в воротах занял экс-игрок юношеских команд «Арсенала» Генри Лэнсбери.

На тот момент, согласно регламенту Чемпионшипа, клубы могли иметь в составе только пять запасных, и Сэм Аллардайс решил отказаться от резервного вратаря. Так что на 54-й минуте на поле вышел Лэнсбери.

Но «Вест Хэм» не только не упустил своего преимущества, но еще и разгромил соперника со счетом 4:1.

Команда Нила Уорнока играла против «Арсенала» Арсена Венгера в матче под названием «Давид против Голиафа» — классика футбольного клише.

«Шеффилд Юнайтед» лидировал со счетом 1:0, когда любимчик Уорнока Пэдди Кенни захромал из-за травмы паха. Уорнок прославился тем, что не садил вратарей на скамейку запасных, так что место в воротах пришлось занять Филу Ягелке.

Фантастическая реакция Ягелки позволила ему совершить сэйв после удара Робина ван Перси и стала олицетворением последних 34 минут матча в исполнении защитника и «Арсенала». Финальный свисток принес «Юнайтед» знаменитую победу над «канонирами», одержать которую помог Ягелка.

«МК Донс» против «Престона». 1:1 и чуть больше 10 минут до конца матча. Встреча близится к завершению, когда голкипер «МК Донс» Коди Кроппер фолит на Эйоне Дойле из «Престона», зарабатывая красную карточку.

У «МК Донс» не остается замен, и форвард Алекс Ревелл становится в ворота, чтобы попытаться отбить пенальти. Что произошло дальше? Как вы уже догадались, Ревелл совершил прекрасный сэйв и спас для своей команды ничью.

«Ман Сити» отправился в гости к «Аталанте» в рамках Лиги чемпионов в ноябре прошлого года. В перерыве Клаудио Браво заменил травмированного Эдерсона, а при счете 1:1 на 81-й минуте матча получил красную карточку за фол последней надежды на Йосипе Иличиче. При этом он стал первым в истории Лиги чемпионов запасным вратарем, который был удален с поля.

Так что Гвардиоле пришлось положиться на Кайла Уокера. Первой задачей защитника сборной Англии было не пропустить со штрафного от Алехандро Гомеса. И он это сделал, хотя это был не самый убедительный из сэйвов. В то же время это был первый за три года сэйв, сделанный английским вратарем в Лиге чемпионов.

В итоге Уокеру удалось не пропустить, хотя он определенно должен поблагодарить за это своих товарищей по команде, которым удалось придержать мяч в оставшиеся минуты.

«Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона доминировал в Англии в 2008 году, стремясь выиграть «Требл». В четвертьфинальном поединке Кубка Англии на «Олд Траффорд» против «Портсмута» Эдвин ван дер Сар получил травму, его заменил Томаш Кущак, который был удален с поля. При этом «Портсмут» заработал пенальти.

На линии ворот оказался Рио Фердинанд, которому предстояло противостоять Салли Мунтари. Несмотря на то, что Фердинанд угадал направление удара, Мунтари все же удалось его переиграть.

В итоге «МЮ» уступил «Портсмуту» со счетом 0:1, не сумев выиграть «Требл». Однако им удалось выиграть в АПЛ и Лиге чемпионов, так что все было не так уж плохо.

"Тоттенхэм" встречался с клубом "Астерас Триполис" в Лиге Европы и чувствовал себя весьма комфортно после того, как Гарри Кейн оформил хет-трик, а Эрик Ламела — дубль.

На 87-й минуте голкипер "шпор" Уго Льорис был удален за фол за пределами штрафной, и Кейн заменил француза в воротах. Он сразу же столкнулся с необходимостью отражать удар со штрафного, который большинство реальных вратарей справились бы без особых проблем.

Однако Кейн парировал летевший в него мяч так, что тот залетел в ворота. Правда, "шпоры" при этом сохраняли уверенный перевес в счете — 5:1. Но попытка Кейна попробовать себя в роли голкипера не впечатлила экспертов, в отличие от его голевых подвигов.

Это произошло в 2010 году, когда "Дерби" играл против "Рединга" в Чемпионшипе. При счете 2:1 Стивен Байуотер получил травму. Запасной вратарь Сауль Дини был удален незадолго до перерыва. Так что наступила очередь Робби Сэвиджа занять место в воротах.

Возможно, мы немного суровы по отношению к нему. Он совершил в том матче несколько весьма приличных сэйвов, особенно после удара Гильфи Сигурдссона со штрафного.

10/03/10:

After seeing first choice goalkeeper Stephen Bywater come off injured and backup Saul Deeney sent off within 40 minutes, Derby are forced to play over an hour away at Reading with Robbie Savage in goal. Derby lose 4-1.. pic.twitter.com/x2EDgGs8Lu