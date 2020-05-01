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    Уокер, Терри и другие. Десять футболистов, которым приходилось становиться на ворота

    Кто из полевых игроков успешно надевал вратарские перчатки, а кто — не очень?

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    Кайл Уокер
    Кайл Уокер
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    Squawka.com рассказывает о ситуациях, когда полевые игроки занимали место в воротах и о том, как они справились с новой ролью.
    Чаще всего полевые игроки занимают место в воротах в двух случах. Первый случай — тренер уже использовал все замены, а голкипер не может завершить матч из-за травмы или красной карточки. Второй — основного вратаря по ходу матча заменил резервный, но и запасной голкипер получил травму или красную карточку, и у команды в заявке не осталось вратарей.

    Вот десять примеров, когда мы с удовольствием наблюдали за тем, как полевые игроки занимали места в воротах.

    Успешные случаи

    Джон О'Ши («Манчестер Юнайтед», 2007)

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» занял место в воротах в выездном матче против «Тоттенхэма» после того, как Эдвин ван дер Сар получил травму. К тому моменту «МЮ» уже использовал все замены, так что О'Ши был выбран в качестве голкипера.

    И он даже сумел совершить фантастическое спасение ворот после выхода один на один. «МЮ» удалось сохранить свои ворота сухими и в конце концов они выиграли матч со счетом 4:0.

    Джон Терри («Челси», 2006)

    Это был в целом странный матч. Два травмированных голкипера одной команды, два удаления в матче и один неожиданно компетентный полевой игрок.

    По ходу выездного для «Челси» поединка с «Редингом» в АПЛ Петр Чех и Карло Кудичини получили травмы. Джон Терри занял место в воротах и помог своей команде одержать победу. Терри не подкачал и отстоял часть из десяти компенсированных минут «на ноль», а «Челси» выиграл со счетом 1:0.

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    Космин Моци («Лудогорец», 2004)

    Чемпион Болгарии «Лудогорец» впервые пытался пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, когда играл в квалификации против «Стяуа».

    «Лудогорец» сравнял счет в двухматчевом противостоянии и перевел игру в овертайм. На 119-й минуте был удален голкипер болгарского клуба, и центральный защитник Космин Моци взял на себя ответственность сыграть в воротах, благодаря чему вошел в историю «Лудогорца».

    Матч дошел до серии пенальти, где Моци не только реализовал свой удар, но и отразил два удара соперника, позволив «Лудогорцу» впервые пробиться в Лигу чемпионов.

    В честь достижения Моци «Лудогорец» в 2015 году назвал реконструированный сектор на своем стадионе «трибуной имени Моци».

    Генри Лэнсбери («Вест Хэм», 2012)

    «Вест Хэм» и «Блэкпул». Две эти команды встретились в мае 2012-го в плей-офф Чемпионшипа, и «Вест Хэм» одержал победу со счетом 2:1.

    По ходу этой встречи за фол на Романе Беднаре был удален голкипер «молотобойцев» Роберт Грин. На тот момент «Вест Хэм» вел со счетом 2:1, однако красная карточка могла серьезно испортить этот день для приехавших на выезд фанатов «молотобойцев», ведь место Грина в воротах занял экс-игрок юношеских команд «Арсенала» Генри Лэнсбери.

    На тот момент, согласно регламенту Чемпионшипа, клубы могли иметь в составе только пять запасных, и Сэм Аллардайс решил отказаться от резервного вратаря. Так что на 54-й минуте на поле вышел Лэнсбери.

    Но «Вест Хэм» не только не упустил своего преимущества, но еще и разгромил соперника со счетом 4:1.

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    • Фил Ягелка («Шеффилд Юнайтед», 2006)

    Команда Нила Уорнока играла против «Арсенала» Арсена Венгера в матче под названием «Давид против Голиафа» — классика футбольного клише.

    «Шеффилд Юнайтед» лидировал со счетом 1:0, когда любимчик Уорнока Пэдди Кенни захромал из-за травмы паха. Уорнок прославился тем, что не садил вратарей на скамейку запасных, так что место в воротах пришлось занять Филу Ягелке.

    Фил Ягелка после матча с «Арсеналом»
    squawka.com

    Фантастическая реакция Ягелки позволила ему совершить сэйв после удара Робина ван Перси и стала олицетворением последних 34 минут матча в исполнении защитника и «Арсенала». Финальный свисток принес «Юнайтед» знаменитую победу над «канонирами», одержать которую помог Ягелка.

    Алекс Ревелл («МК Донс», 2016 год)

    «МК Донс» против «Престона». 1:1 и чуть больше 10 минут до конца матча. Встреча близится к завершению, когда голкипер «МК Донс» Коди Кроппер фолит на Эйоне Дойле из «Престона», зарабатывая красную карточку.

    У «МК Донс» не остается замен, и форвард Алекс Ревелл становится в ворота, чтобы попытаться отбить пенальти. Что произошло дальше? Как вы уже догадались, Ревелл совершил прекрасный сэйв и спас для своей команды ничью.

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    • Кайл Уокер («Манчестер Сити», 2019)

    «Ман Сити» отправился в гости к «Аталанте» в рамках Лиги чемпионов в ноябре прошлого года. В перерыве Клаудио Браво заменил травмированного Эдерсона, а при счете 1:1 на 81-й минуте матча получил красную карточку за фол последней надежды на Йосипе Иличиче. При этом он стал первым в истории Лиги чемпионов запасным вратарем, который был удален с поля.

    Так что Гвардиоле пришлось положиться на Кайла Уокера. Первой задачей защитника сборной Англии было не пропустить со штрафного от Алехандро Гомеса. И он это сделал, хотя это был не самый убедительный из сэйвов. В то же время это был первый за три года сэйв, сделанный английским вратарем в Лиге чемпионов.

    В итоге Уокеру удалось не пропустить, хотя он определенно должен поблагодарить за это своих товарищей по команде, которым удалось придержать мяч в оставшиеся минуты.

    Неудачные случаи

    Рио Фердинанд («Манчестер Юнайтед», 2008)

    «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона доминировал в Англии в 2008 году, стремясь выиграть «Требл». В четвертьфинальном поединке Кубка Англии на «Олд Траффорд» против «Портсмута» Эдвин ван дер Сар получил травму, его заменил Томаш Кущак, который был удален с поля. При этом «Портсмут» заработал пенальти.

    На линии ворот оказался Рио Фердинанд, которому предстояло противостоять Салли Мунтари. Несмотря на то, что Фердинанд угадал направление удара, Мунтари все же удалось его переиграть.

    В итоге «МЮ» уступил «Портсмуту» со счетом 0:1, не сумев выиграть «Требл». Однако им удалось выиграть в АПЛ и Лиге чемпионов, так что все было не так уж плохо.

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    • Гарри Кейн («Тоттенхэм, 2014)

    "Тоттенхэм" встречался с клубом "Астерас Триполис" в Лиге Европы и чувствовал себя весьма комфортно после того, как Гарри Кейн оформил хет-трик, а Эрик Ламела — дубль.

    На 87-й минуте голкипер "шпор" Уго Льорис был удален за фол за пределами штрафной, и Кейн заменил француза в воротах. Он сразу же столкнулся с необходимостью отражать удар со штрафного, который большинство реальных вратарей справились бы без особых проблем.

    Гарри Кейн
    squawka.com

    Однако Кейн парировал летевший в него мяч так, что тот залетел в ворота. Правда, "шпоры" при этом сохраняли уверенный перевес в счете — 5:1. Но попытка Кейна попробовать себя в роли голкипера не впечатлила экспертов, в отличие от его голевых подвигов.

    Робби Сэвидж (»Дерби«, 2010)

    Это произошло в 2010 году, когда "Дерби" играл против "Рединга" в Чемпионшипе. При счете 2:1 Стивен Байуотер получил травму. Запасной вратарь Сауль Дини был удален незадолго до перерыва. Так что наступила очередь Робби Сэвиджа занять место в воротах.

    Возможно, мы немного суровы по отношению к нему. Он совершил в том матче несколько весьма приличных сэйвов, особенно после удара Гильфи Сигурдссона со штрафного.

    Тем не менее, он пропустил два гола, которые привели к поражению "Дерби" со счетом 1:4.

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