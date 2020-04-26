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    «Я никогда не забуду эту ночь». О хет-трике Роналдо на «Олд Траффорд» в 2003-м году

    Обсудим крутой поединок между двумя великими клубами в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов

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    «МЮ» — «Реал». Лига чемпионов 2002/2003
    «МЮ» — «Реал». Лига чемпионов 2002/2003
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    С момента той сумасшедшей игры на «Олд Траффорд» прошло 17 лет. Футбольная пауза позволяет нам вспомнить представление, которое показали нам тогда «МЮ» и «Реал».

    Резвый старт двух грандов

    Мадридский «Реал» без всяких там квалификаций попал в Группу C. «Королевский клуб» под чутким руководством Висенте Дель Боске бился за следующую стадию турнира с «Ромой», АЕКом и «Генком». «Реал» и «Рома» сумели набрать по 9 очков, но все же первым в таблице оказался испанский коллектив.

    Регламент Лиги чемпионов вынудил «Манчестер Юнайтед» с Бекхэмом, Кином, Скоулзом, Гиггзом, Рудом ван Нистелроем сразиться за право попасть на групповой этап в ходе третьего квалификационного раунда. В соперники «МЮ» достался венгерский клуб «Залаэгерсег». Эта команда еще и сумела победить со счетом 1:0 в первом поединке дома. Однако на «Олд Траффорд» «Юнайтед» прошелся катком по скромнягам из Венгрии — 5:0.

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    • Оказавшись в Группе F с «Байером», «Маккаби» и «Олимпиакосом», ребята Алекса Фергюсона оторвались от ближайших преследователей на 6 очков, благодаря чему они без проблем влетел в четвертьфинал с первого места.

    Матч на «Бернабеу» еще не приговор

    Первый поединок между «Реалом» и «МЮ» состоялся 8 апреля 2003-го года. В тот вечер на «Сантьяго Бернабеу» «Королевский клуб» усилиями Луиша Фигу, а также двумя голами Рауля громили англичан уже к 49-й минуте 3:0. К счастью для «красных дьяволов», ван Нистелрой ответил своим голом, подарив команде шансы на камбэк в ответке.

    После поражения в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» завоевал две победы и раз сыграл вничью в Премьер-лиге. А до этого «Юнайтед» разбил «Фулхэм» — 3:0 и «Ливерпуль» — 4:0. За пять матчей внутри страны «манкунианцы» забили 18 голов. С атакой «МЮ» все было в норме. Этот факт обнадеживал тренера перед ответкой.

    Опытный стратег Алекс Фергюсон пораскинул мозгами, записав в конспект несколько вариаций расстановок, после чего пришел к выводу о том, что на ответный матч подойдет схема 4-5-1, где в роли центрфорварда выступит, конечно же, Руд ван Нистелрой.

    А что там придумал «Реал»?

    До первого поединка с «МЮ» на «Сантьяго Бернабеу» «королевский клуб» завоевал две победы в Примере, обыграв «Депор» и «Райо». А вот после успешного матча в Лиге чемпионов «Реал» дважды споткнулся в чемпионате.

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    • Сперва мадридцы крупно влетели «Реалу Сосьедад» 4:2, после чего они разошлись миром с «Барсой» — 1:1. На фоне борьбы за первое место в Ла Лиге потеря пяти очков была не самой приятной. К слову, по итогам сезона «Реал» все же станет чемпионом 29-й раз.

    Висенте Дель Боске предпочел, чтобы его команда сыграла по расстановке 4-2-3-1, где центральным нападающим был Роналдо, а атаку поддерживали Гути, Луиш Фигу и Зидан.

    И сразу же пошла жара

    Ответный матч 1/4 состоялся 23 апреля 2003-го года в 20:45. «Олд Траффорд» собрал 66 тысяч зрителей, приехавших посмотреть битву великих. Судья Пьерлуиджи Коллина не стал томить публику, а в четко назначенное время дал стартовый свисток.

    «МЮ» — «Реал». Лига чемпионов 2002/2003

    На первых минутах вперед помчал «МЮ». Хозяева усилиями ван Нистелроя постарались забить быстрый гол, но Икер Касильяс подстраховал свою команду, которая тоже делала подступы к чужим воротам. Соперники решили играть без середины, уже в стартовые десять минут они обменялись несколькими неплохими моментами.
    На 11-й минуте счет в матче был открыт. Забили гости, резво убежав в быструю атаку. Гути отдал хороший пас на Роналдо, который не стал врываться вглубь штрафной, а практически с линии в касание пробил в ближний угол. «Реал» повел 1:0. То ли еще будет!

    Хозяева отквитали один

    После гола команды продолжили летать от ворот до ворот, однако с забитыми мячами пока не складывалось. Нарушений в игре тоже хватало, правда, на общем фоне шикарного представления эти стычки не были особо заметны.

    За пять-шесть минут до перерыва «МЮ» прижал гостей в собственной штрафной и пытался додавить «Реал». На 43-й минуте Сульшер вышел на ударную позицию, но придумал классный прострел на ван Нистелроя. Голландец своевременно среагировал на этот пас и внес мяч уже в пустую рамку. Счет 1:1 в первом тайме обещал более интересное продолжение банкета после перерыва.

    Что поделать, когда у них есть Роналдо

    Во второй половине встречи зрелище стало еще ярче. Соперники продолжали носиться, не замечая середины. Как только появлялась возможность, они били. Такой матч не мог надолго остаться без голов. На 51-й минуте «Реал» сделал красиво и вышел вперед. Зидан выполнил проникающий пас в штрафную на Роберто Карлоса, тот мог сам ввинтить мяч в сетку с левой, однако предпочел отпасовать на Роналдо, который в таких моментах разбирается идеально, 2:1 на табло!

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    • Через две минуты счет снова стал равным. На сей раз хозяевам помогли сами мадридцы. Верон в штрафной соперников пытался сделать пас на партнера, но Иван Эльгера перестарался с перехватом, отправив мяч в свои ворота, 2:2.

    На 59-й минуте гений Роналдо вновь не позволил «МЮ» помечтать о возможном камбэке. Бразилец получил пас от Гути, немного приблизился к штрафной, и из-за ее пределов мощно пробил точно в цель. Мадридцы снова вышли вперед.

    Разница все еще была солидной

    На 63-й минуте Алекс Фергюсон выпускает на поле Дэвида Бекхэма. Бексу понадобилось восемь минут для того, чтобы положить в сетку Касильяса гол. Англичанин здорово исполнил штрафной удар, закрутив мяч с внешней стороны, тот попал в перекладину и залетел в ворота.

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    На 84-й минуте «Олд Траффорд» завопил с новой силой. Руд ван Нистелрой вышел один на один с Касильясом, пробил, а вратарь сделал сейв. Мяч от Икера угодил в Йерро, после чего от Фернандо покатился в угол ворот, где Бекхэм уже с сантиметров внес мяч в сетку, 4:3!

    «МЮ» впервые в матче вышел вперед, но команде нужно было забивать еще два гола. «Реал» не позволил себе такой расхлябанности и сдержал счет. Благодаря этому мадридцы по сумме двух матчей заслуженно прошли в полуфинал.

    Интересности после поединка

    За 90 минут игры «манкунианцы» нанесли 21 удар по воротам, 13 из которых пришлись в створ. «Реал» совершил 8 таких попыток, лишь 5 из них были точными, а три выстрела превратились в голы Роналдо.

    В этом поединке было всего 4 угловых на две команды, но зато сфолили соперники 35 раз. «Реал» владел мячом 51% игрового времени, а средний возраст мадридцев на поле составил 28,5 лет, в то время как у «МЮ» — 27 лет.

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    • Лучшим игроком встречи признали Роналдо, который после поединка сказал: «Я никогда не забуду эту ночь». Эту ночь не забудут и болельщики «Реала», и соперники на поле, и фанаты «МЮ», которые стоя аплодировали бразильцу на «Олд Траффорд». Сам же поединок до сих пор считают одним из ярчайших в истории Лиги чемпионов. 0

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