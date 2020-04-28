Им не удалось. Сборная звезд АПЛ, которые не стали чемпионами

Когда футбол вернется после карантина, «Ливерпуль» будет всего лишь в двух победах от титула Премьер-лиги и сможет завершить 30-летнее ожидание этого момента.

Целый ряд знаковых игроков пытались и не смогли завоевать чемпионство в АПЛ. Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, пожалуй, самое известное имя в этом списке. В понедельник была шестилетняя годовщина печально известной ошибки Джеррарда в матче против «Челси», которая стоила «красным» трофея.

Но Джеррард не одинок, поэтому мы собрали сборную знаковых игроков АПЛ, которые так и не получили свою золотую медаль.

Вратарь: Брэд Фридель

Все великие вратари — Петер Шмейхель, Петр Чех, Дэвид Симен — выиграли по крайней мере один титул АПЛ, но было много стабильных, долго выступавших киперов, которые были бы достойны чемпионства. Фридель сыграл 450 матчей в Премьер-лиге в составе «Ливерпуля», «Блэкберна», «Астон Виллы» и «Тоттенхэма», регулярно подтверждая свой класс и надежность, но этого оказалось мало.

Правый защитник: Роб Джонс

Хотя Роб Джонс сыграл 155 матчей в Премьер-лиге за «Ливерпуль» в 1990-х годах, его история — одна из тех, когда травмы лишили игрока блестящей карьеры, которую многие ему предсказывали, когда он только появился в команде. В дебютном матче за основу Джонс был назван лучшим игроком матча после того, как забил в ворота «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза на «Олд Траффорд».

У Джонса был темп, понимание тактики, навыки защиты и подключения в атаку, а фанаты «Ливерпуля» по-прежнему считают его одним из лучших защитников клуба.

Центральный защитник: Джейми Каррагер

Стивен Джеррард и Джейми Каррагер globallookpress.com

Джейми Каррагер выиграл девять трофеев в качестве игрока «Ливерпуля», включая Лигу чемпионов в 2005 году, но успех в АПЛ ускользнул от него за 16 лет карьеры на «Энфилде». Каррагер был очень командным игроком, который сочетал надежность со способностью читать игру и направлять партнеров в правильное русло. Каррагер сыграл 737 матчей за «Ливерпуль» — главный показатель его способностей.

Центральный защитник: Марсель Десайи

Это место могло быть предоставлено защитнику «Ньюкасла» Филиппу Альберу или Джонатану Вудгейту, но, несмотря на то, что он прибыл в «Челси» перед закатом карьеры после ярких лет в «Милане» в 1998 году, Десайи все еще оставался чрезвычайно ярким защитником в Премьер-лиге в течение шести лет Победитель чемпионата мира стал надежной опорой в защите «Челси», где физическая форма и опыт сделали его выдающимся исполнителем.

Левый защитник: Стюарт Пирс

Лейтон Бейнс более десяти лет играет на позиции левого защитника за «Уиган» и «Эвертон», но выбрать его — значит не обращать внимания на успехи Стюарта Пирса, который стал одним из первых образцов современного крайнего защитника в «Ноттингем Форест», после чего выступал за «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

Пирс, капитан сборной Англии, был жестким защитником, но он также забивал голы, создавал их и доминировал на каждом сантиметре своего фланга.

Полузащитник: Стивен Джеррард

Невозможно переоценить статус Стивена Джеррарда как легенды целой эпохи. У капитана «Ливерпуля» в игровом плане было абсолютно все. Он мог обороняться, атаковать, прорываться в штрафную, забивать важные и захватывающие голы, и во многих случаях он вдохновлял «Ливерпуль» и вел к победе в трудную минуту.

Самый яркий пример — финал Лиги чемпионов 2005 года против «Милана». У него было все, кроме медали чемпиона Премьер-лиги, и даже сейчас в это трудно поверить.

Полузащитник: Хаби Алонсо

Такие игроки, как Поль Погба, Хавьер Маскерано Рууд Гуллит, не смогли выиграть Премьер-лигу, но ни один из них не оказал такого же влияния в чемпионате, как Хаби Алонсо, чей пятилетний период карьеры в «Ливерпуле» закончился в 2009 году. При этом он завоевал всего лишь три трофея — Лигу чемпионов, Суперкубок и Кубок Англии.

Испанский хавбек, который продолжал пользоваться большим успехом в мадридском «Реале» и мюнхенской «Баварии», был одним из лучших центральных полузащитников в АПЛ, а также идеальным прикрытием сзади для Джеррарда.

Нападающий: Гарет Бейл

Гарет Бэйл globallookpress.com

Бэйл выиграл четыре Лиги Чемпионов с «Реалом» и титул Ла Лиги, но он так и не приблизился к победе в Премьер-лиге с «Саутгемптоном» или «шпорами». Валлиец отказал «Манчестер Юнайтед», когда подписал контракт с «Тоттенхэмом» в 2007-м году, поэтому, возможно, это была бы другая история, если бы он объединился с Криштиану Роналду и компании на «Олд Траффорд». Тем не менее, Бейл все еще может вернуться в Англию и выиграть Премьер-лигу.

Нападающий: Джанфранко Дзола

Джанфранко Дзола globallookpress.com

Джанфранко было 30 лет, когда он приехал в «Челси» из «Пармы» в 1996 году, и его лучшие годы, по-видимому, остались позади, но итальянец доказал, что критики ошибались, во время семилетнего пребывания на «Стэмфорд Бридж», став одним из символов той эпохи в АПЛ.

Профессионализм и перфекционизм Дзола повлияли на многих игроков. Также он забил 59 голов и отдал 42 ассиста в 229 матчах Премьер-лиги.

Нападающий: Луис Суарес

Луис Суарес всегда будет иметь критиков и фанатов. Блестящий бомбардир с одной стороны и магнит для противоречий с другой. Уругваец получал длительные дисквалификации за расовые оскорбления Патриса Эвра и укус Бранислава Ивановича за 3,5 года на «Энфилде». В любом случае, Суарес — выдающийся игрок для «Ливерпуля», который забил 69 голрв в 110 играх Премьер-лиги.

Нападающий: Гарри Кейн

Гарри Кейн globallookpress.com

В 26 лет Гарри Кейн все еще имеет время, чтобы выиграть Премьер-лигу, но ему, возможно, придется покинуть «Тоттенхэм», чтобы сделать это. Имея 136 голов в 201 матче за «шпор», капитан сборной Англии может стать ключевым игроком клуба с титульными амбициями, но он еще ничего не выиграл в своей нынешней команде, поэтому остается ждать.

Место могло бы достаться Робби Фаулеру или Златану Ибрагимовичу, но Кейн может в итоге стать лучшим бомбардиром АПЛ за всю историю и не выиграть трофей.

Менеджер: Кевин Киган

Кевин Киган globallookpress.com

В 1992-м Киган чудом возродил и вывел «Ньюкас» в Премьер-лигу, а в 1996-м чуть было не выиграл ее, но уступил «Манчестер Юнайтед». Специалист создал захватывающую команду, которая стала доминирующей силой Премьер-лиги. Кигану не повезло сразить «Юнайтед», который также был на пике. В противном случае «Ньюкасл» выиграл бы титул, и история оценила бы его и его команду иначе.

На замене: Пепе Рейна (вратарь), Стивен Карр (защитник), Филипп Альбер (защитник), Рууд Гуллит (полузащитник), Поль Погба (полузащитник), Стив МакМанаман (полузащитник), Робби Фаулер (нападающий). 0