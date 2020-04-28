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    Им не удалось. Сборная звезд АПЛ, которые не стали чемпионами

    Многие знаменитые игроки так и не сумели достичь вершины, выступая в Англии

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    Стивен Джеррард
    Стивен Джеррард
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    Журналист ESPN Марк Огден составил символическую сборную игроков АПЛ, которые так и не стали чемпионами Англии.
    Когда футбол вернется после карантина, «Ливерпуль» будет всего лишь в двух победах от титула Премьер-лиги и сможет завершить 30-летнее ожидание этого момента.

    Целый ряд знаковых игроков пытались и не смогли завоевать чемпионство в АПЛ. Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, пожалуй, самое известное имя в этом списке. В понедельник была шестилетняя годовщина печально известной ошибки Джеррарда в матче против «Челси», которая стоила «красным» трофея.

    Но Джеррард не одинок, поэтому мы собрали сборную знаковых игроков АПЛ, которые так и не получили свою золотую медаль.

    Вратарь: Брэд Фридель

    Все великие вратари — Петер Шмейхель, Петр Чех, Дэвид Симен — выиграли по крайней мере один титул АПЛ, но было много стабильных, долго выступавших киперов, которые были бы достойны чемпионства. Фридель сыграл 450 матчей в Премьер-лиге в составе «Ливерпуля», «Блэкберна», «Астон Виллы» и «Тоттенхэма», регулярно подтверждая свой класс и надежность, но этого оказалось мало.

    Правый защитник: Роб Джонс

    Хотя Роб Джонс сыграл 155 матчей в Премьер-лиге за «Ливерпуль» в 1990-х годах, его история — одна из тех, когда травмы лишили игрока блестящей карьеры, которую многие ему предсказывали, когда он только появился в команде. В дебютном матче за основу Джонс был назван лучшим игроком матча после того, как забил в ворота «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза на «Олд Траффорд».

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    • У Джонса был темп, понимание тактики, навыки защиты и подключения в атаку, а фанаты «Ливерпуля» по-прежнему считают его одним из лучших защитников клуба.

    Центральный защитник: Джейми Каррагер

    Стивен Джеррард и Джейми Каррагер
    globallookpress.com

    Джейми Каррагер выиграл девять трофеев в качестве игрока «Ливерпуля», включая Лигу чемпионов в 2005 году, но успех в АПЛ ускользнул от него за 16 лет карьеры на «Энфилде». Каррагер был очень командным игроком, который сочетал надежность со способностью читать игру и направлять партнеров в правильное русло. Каррагер сыграл 737 матчей за «Ливерпуль» — главный показатель его способностей.

    Центральный защитник: Марсель Десайи

    Это место могло быть предоставлено защитнику «Ньюкасла» Филиппу Альберу или Джонатану Вудгейту, но, несмотря на то, что он прибыл в «Челси» перед закатом карьеры после ярких лет в «Милане» в 1998 году, Десайи все еще оставался чрезвычайно ярким защитником в Премьер-лиге в течение шести лет Победитель чемпионата мира стал надежной опорой в защите «Челси», где физическая форма и опыт сделали его выдающимся исполнителем.

    Левый защитник: Стюарт Пирс

    Лейтон Бейнс более десяти лет играет на позиции левого защитника за «Уиган» и «Эвертон», но выбрать его — значит не обращать внимания на успехи Стюарта Пирса, который стал одним из первых образцов современного крайнего защитника в «Ноттингем Форест», после чего выступал за «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

    Пирс, капитан сборной Англии, был жестким защитником, но он также забивал голы, создавал их и доминировал на каждом сантиметре своего фланга.

    Полузащитник: Стивен Джеррард

    Невозможно переоценить статус Стивена Джеррарда как легенды целой эпохи. У капитана «Ливерпуля» в игровом плане было абсолютно все. Он мог обороняться, атаковать, прорываться в штрафную, забивать важные и захватывающие голы, и во многих случаях он вдохновлял «Ливерпуль» и вел к победе в трудную минуту.

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    • Самый яркий пример — финал Лиги чемпионов 2005 года против «Милана». У него было все, кроме медали чемпиона Премьер-лиги, и даже сейчас в это трудно поверить.

    Полузащитник: Хаби Алонсо

    Такие игроки, как Поль Погба, Хавьер Маскерано Рууд Гуллит, не смогли выиграть Премьер-лигу, но ни один из них не оказал такого же влияния в чемпионате, как Хаби Алонсо, чей пятилетний период карьеры в «Ливерпуле» закончился в 2009 году. При этом он завоевал всего лишь три трофея — Лигу чемпионов, Суперкубок и Кубок Англии.

    Испанский хавбек, который продолжал пользоваться большим успехом в мадридском «Реале» и мюнхенской «Баварии», был одним из лучших центральных полузащитников в АПЛ, а также идеальным прикрытием сзади для Джеррарда.

    Нападающий: Гарет Бейл

    Гарет Бэйл
    globallookpress.com

    Бэйл выиграл четыре Лиги Чемпионов с «Реалом» и титул Ла Лиги, но он так и не приблизился к победе в Премьер-лиге с «Саутгемптоном» или «шпорами». Валлиец отказал «Манчестер Юнайтед», когда подписал контракт с «Тоттенхэмом» в 2007-м году, поэтому, возможно, это была бы другая история, если бы он объединился с Криштиану Роналду и компании на «Олд Траффорд». Тем не менее, Бейл все еще может вернуться в Англию и выиграть Премьер-лигу.

    Нападающий: Джанфранко Дзола

    Джанфранко Дзола
    globallookpress.com

    Джанфранко было 30 лет, когда он приехал в «Челси» из «Пармы» в 1996 году, и его лучшие годы, по-видимому, остались позади, но итальянец доказал, что критики ошибались, во время семилетнего пребывания на «Стэмфорд Бридж», став одним из символов той эпохи в АПЛ.

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    • Профессионализм и перфекционизм Дзола повлияли на многих игроков. Также он забил 59 голов и отдал 42 ассиста в 229 матчах Премьер-лиги.

    Нападающий: Луис Суарес

    Луис Суарес всегда будет иметь критиков и фанатов. Блестящий бомбардир с одной стороны и магнит для противоречий с другой. Уругваец получал длительные дисквалификации за расовые оскорбления Патриса Эвра и укус Бранислава Ивановича за 3,5 года на «Энфилде». В любом случае, Суарес — выдающийся игрок для «Ливерпуля», который забил 69 голрв в 110 играх Премьер-лиги.

    Нападающий: Гарри Кейн

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    В 26 лет Гарри Кейн все еще имеет время, чтобы выиграть Премьер-лигу, но ему, возможно, придется покинуть «Тоттенхэм», чтобы сделать это. Имея 136 голов в 201 матче за «шпор», капитан сборной Англии может стать ключевым игроком клуба с титульными амбициями, но он еще ничего не выиграл в своей нынешней команде, поэтому остается ждать.

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    • Место могло бы достаться Робби Фаулеру или Златану Ибрагимовичу, но Кейн может в итоге стать лучшим бомбардиром АПЛ за всю историю и не выиграть трофей.

    Менеджер: Кевин Киган

    Кевин Киган
    globallookpress.com

    В 1992-м Киган чудом возродил и вывел «Ньюкас» в Премьер-лигу, а в 1996-м чуть было не выиграл ее, но уступил «Манчестер Юнайтед». Специалист создал захватывающую команду, которая стала доминирующей силой Премьер-лиги. Кигану не повезло сразить «Юнайтед», который также был на пике. В противном случае «Ньюкасл» выиграл бы титул, и история оценила бы его и его команду иначе.

    На замене: Пепе Рейна (вратарь), Стивен Карр (защитник), Филипп Альбер (защитник), Рууд Гуллит (полузащитник), Поль Погба (полузащитник), Стив МакМанаман (полузащитник), Робби Фаулер (нападающий). 0

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