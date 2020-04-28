Откуда ажиотаж вокруг Хаверца

Кай Хаверц быстро превратился из перспективного игрока в звезду и лидера «Байера». Рассказываем об одном из самых больших активов современного футбола.

Футбольная семья помогла Хаверцу развить свой талант

Мало кто имеет такой опыт в его молодом возрасте в сочетании с огромным талантом, но путь каждого начинается с чего-то малого. Для Кая Хаверца его история началась в деревне Мариадорф, к северу от Аахена. Именно здесь атакующий полузащитник вырос и сделал свои первые шаги в мире футбола, который, безусловно, был семейным делом.

«Мой дедушка действительно втянул меня в футбол и помог мне сделать мои первые шаги. Очевидно, брат и отец также внесли свой вклад, чтобы заставить меня играть в раннем возрасте. Все были без ума от футбола, и мы были просто футбольной семьей, где все вращалось вокруг него, так что я вырос с этим, и вот как развивалась эта страсть», — рассказал как-то в интервью будущий полузащитник.

И играть в раннем возрасте — это именно то, чем он занимался, присоединившись к своему первому клубу «Алемании» Мариадорф в четыре года. Его дедушка, Рихард, был давним главой правления клуба, и некоторые говорят, что тем самым он вручил подарок своему внуку.

Хаверц опережал в развитии сверстников

«Люди всегда говорили, что у меня есть потенциал сделать карьеру. Но тогда было еще 10, 12 лет, чтобы получить шанс сыграть в Бундеслиге или любой другой топ-лиге», — рассказывал будущий лидер «Аптекарей».

Проведя большую часть своего времени в «Мариадорфе» в возрастных группах на два года выше его собственных, в 2009 году, в возрасте 10 лет, он перешел в «Алеманию» Аахен — крупнейшему клубу в регионе. В то время он играл во второй Бундеслиге, а Кай был его постоянным фанатом.

«Лучшее время было, когда Эрик Мейер играл впереди», — признавался Хаверц. «На протяжении многих лет в Аахене было несколько фантастических игроков, некоторые из них были моими ранними героями».

Однако в Аахене юноша продержался всего один год. Не потому, что он был недостаточно хорош, а потому, что оказался слишком хорош. Скауты наблюдали за игрой хавбека с тех пор, когда он был в «Мариадорфе», но это была одна конкретная игра против «Байера» — как раз, когда он был в «Алемании» — которая заставила одного скаута по-настоящему взглянуть на молодую звезду.

«Кай играл за "Алеманию" до 12 лет, он был на год моложе всех и играл против нашей команды в возрасте до 12 лет», — рассказывал молодежный тренер «Байера» Славомир Чарнецки. «Я точно не помню, как закончился матч — кажется, 8:3, но он забил три мяча. Это было мое первое впечатление от Кая».

Прогрессу Хаверца мешала его физика

Хаверц присоединился к Леверкузену летом 2010 года и продолжил свое развитие в молодежных командах. До этого момента плеймейкер-левша преодолевал все препятствия на своем пути, которые были ему подконтрольны. Но затем собственное тело таланта решило усложнить ему жизнь в середине его развития, предоставив игроку первую проблему, которая оказалась вне его контроля.

«В 14 или 15 лет я все еще был одним из самых маленьких игроков в команде. Затем я пережил довольно драматичный всплеск роста: мне пришлось привыкать к тому, что мои ноги длиннее, чем нужно, а это влияет на то, как ты играешь. Было определенно немного борьбы, особенно на уровне U15/U16, и не часто выходил в основном составе, проводя больше времени в запасе».

Девять месяцев спустя он играл в Дортмунде против первой команды «Боруссии» Дортмунд.

Хаверц стремительно ворвался во взрослый футболу

Это был лишь один из 24 матчей Бундеслиги, которые он сыграл за «Байер» в дебютном сезоне за клуб, а также три — в Лиге чемпионов, став самым молодым дебютантом леверкузенцев в поединке против «Вердера» в октябре 2016 года. Четыре гола и шесть передач в национальном первенстве произвели неизгладимое впечатление на лигу, а его партнеры по команде могли видеть, что они были в компании с редким талантом.

«У него отличное самообладание и техника, и его принятие решений обычно происходит с ходу», — заявлял нападающий «Аптекарей» Кевин Фолланд. «Я видел, как он сразу влился в первую команду с тех пор, как я перешел в клуб, и его развитие было невероятным. Он быстро стал особенно важным для нас».

В то время как Хаверц делал свои первые успехи на поле, это было также критическое время вне поля. Он заканчивал свои экзамены в школе примерно в то время, когда ворвался в первую команду «Байера», что привело к появлению интересных новостей и личных трудных моментов, с которыми пришлось справляться.

«Я должен был сдавать экзамены в средней школе одновременно с матчем в Кубке Германии. У меня был экзамен в среду после выездной игры во вторник вечером, где пришлось провести дополнительное время и пенальти. Я пришел домой сравнительно поздно и на следующий день должен был сдать экзамен. Я не хочу говорить о том, как он прошел», — вспоминал полузащитник.

Хаверц показывает феноменальные результаты

Хаверц даже пропустил матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», чтобы сдать свои экзамены, а «Байер» дал ему для этого три выходных в течение недели. Пропустив всего четыре игры в чемпионате Германии во втором сезоне, игрок заставил заметить его необыкновенный талант в своей третьей полноценной кампании с «Аптекарями» в 2019/2020 годах, забив 17 голов в 19 лет.

При этом он стал самым молодым исполнителем, забившем 30 голов в Бундеслиге, и в декабре 2019 года в матче против «Кельна» Хаверц стал самым молодым игроком, который провел 100 матчей Бундеслиги — всего в 20 лет, шесть месяцев и четыре дня.

И сейчас, в 20 лет, Хаверц стал настоящим лидером своего клуба, где весь мир лежит у его ног. В мгновение ока он превратился от обнадеживающих к бесспорному с точки зрения таланта следующей немецкой футбольной звездой. 0