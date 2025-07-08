Динамо — Ахмат. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июля 2025 года

8 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» и «Ахмат». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: Москвичи не столь продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» победило в шестнадцати матчах из 30. А вот отличились игроки команды 61 результативным ударом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Динамо» одолело «Партизан» (3:1).

До того команда учинила разгром «Белграду» (4:0). Да и поединок с 2DROTS завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Динамо» забило 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Москвичи уверенно проводят серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

Причем «Динамо» традиционно удачно противостоит «Ахмату». Из пяти последних очных поединков москвичи победили 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Москвичи под руководством Валерия Карпина прибавляют с каждым матчем.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы сохранили место в РПЛ. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Ахмат» в 30 матчах минувшего чемпионата набрал 25 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Грозненцы переиграли «Урал» (2:0).

До того команда уступила екатеринбуржцам (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям проиграла «Зениту» (0:3).

При этом «Ахмат» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Грозненцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла лишь 27 мячей в 30 поединках минувшего чемпионата.

При этом «Ахмат» победил всего в 4 поединках из 30. Да и сохранить место в элите удалось лишь в стыковых матчах.

Чеченская команда в межсезонье существенно обновляется. Грозненцы твердо намерены, как минимум, быть в середняках лиги.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Грозненцы не боятся оппонента, и уж точно намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Москвичи побеждают 3 матча кряду

«Динамо» до последнего поединка не пропускало 2 матча подряд

«Ахмат» не побеждал динамовцев в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Динамо» мотивировано успешно продожить серию контрольных матчей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Москвичи априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Динамо» в 1 тайме за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70