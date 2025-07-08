Динамо — Ахмат. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июля 2025 года

Динамо
Ахмат
«Динамо»
Турнирное положение: Москвичи не столь продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» победило в шестнадцати матчах из 30. А вот отличились игроки команды 61 результативным ударом.
Динамо — Ахмат: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Динамо» одолело «Партизан» (3:1).
До того команда учинила разгром «Белграду» (4:0). Да и поединок с 2DROTS завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Динамо» забило 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи уверенно проводят серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.
Причем «Динамо» традиционно удачно противостоит «Ахмату». Из пяти последних очных поединков москвичи победили 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Москвичи под руководством Валерия Карпина прибавляют с каждым матчем.
«Ахмат»
Турнирное положение: Грозненцы сохранили место в РПЛ. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Ахмат» в 30 матчах минувшего чемпионата набрал 25 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Грозненцы переиграли «Урал» (2:0).
До того команда уступила екатеринбуржцам (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям проиграла «Зениту» (0:3).
При этом «Ахмат» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Грозненцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла лишь 27 мячей в 30 поединках минувшего чемпионата.
При этом «Ахмат» победил всего в 4 поединках из 30. Да и сохранить место в элите удалось лишь в стыковых матчах.
Чеченская команда в межсезонье существенно обновляется. Грозненцы твердо намерены, как минимум, быть в середняках лиги.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Грозненцы не боятся оппонента, и уж точно намерены найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Москвичи побеждают 3 матча кряду
- «Динамо» до последнего поединка не пропускало 2 матча подряд
- «Ахмат» не побеждал динамовцев в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.
- 2.15Енисей — Ротор: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.25Португалия (ж) — Италия (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.50Сенегал — Гвинея: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Динамо» мотивировано успешно продожить серию контрольных матчей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Москвичи априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Динамо» в 1 тайме за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.70