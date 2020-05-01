«Барселона» столкнется с деградацией из-за коронавируса

Экономические проблемы в связи с пандемией коронавирусом серьезно ударили по возможностям «Барселоны» обновить состав. Разбираемся, сможет ли она заработать на продажах игроков.

«Барселона» планировала распродажу ненужных игроков

Этим летом «Барселона» намерена значительно перестроить свою команду, и планировалось распродать часть игроков, которых у них в избытке.

Хотя каталонский клуб зарабатывает огромное количество денег, у него возникают проблемы с тем, чтобы доходы были в соответствии с расходами, и теперь находится в положении, когда нужно избавиться от некоторых исполнителей, чтобы создать возможность для подписаний новичков. Это приводит к тому, что множество футболистов команды связывают слухами с другими работодателями.

«Барселоне» не удастся много заработать на продажах

Так, можно услышать про возможный отъезд Нелсона Семеду в лагерь кого-то из участников АПЛ, об Артуре, обмен которого якобы предложили «Ювентусу», и даже про молодых футболистов вроде Карлеса Аленьи — его могут продать с правом обратного выкупа. Лондонский «Арсенал» даже запрашивает информацию о будущем Усмана Дембеле.

Примечательно, что Юниора Фирпо «сватают» в «Рому», хотя только год назад его приобрели у «Бетиса», тогда как Самуэль Умтити, который уже некоторое время дрейфует к выходу из «Камп Ноу», интересен «Наполи». И ситуация с французом раскрывает проблему, с которой сейчас столкнулась «Барселона».

Чемпион Испании просит 50 млн евро за центрального защитника — это цена, которая год назад еще не выглядела бы слишком сумасшедшей как для победителя Лиги чемпионов и Кубка мира на пике своей карьеры.

Перед «Барселоной» возникла дилемма

Но пандемия коронавируса разрушила ситуацию с поступлениями клуба во всем мире, и очень немногие игроки — если таковые вообще имеются — перейдут за такие суммы в ближайшие несколько месяцев.

Пожарная распродажа «Барселоны» теперь должна состояться летом, когда поступления от трансферов снижаются, и клубу предстоит принять несколько важных решений.

Будет ли она довольствоваться тем составом, что у нее есть, еще на один сезон, и надеяться, что ситуация исправится через год? Или они все равно будут продавать на депрессивном рынке в надежде компенсировать убытки, покупая игроков по более низкой цене?

Спасти «Барселону» могут стать обмены

Сделки по обмену, которые, как мы слышали, предлагались в последние несколько недель, дают одно потенциальное решение, так как другие ведущие клубы, такие как «Ювентус», находятся в аналогичной финансовой ситуации, но в то же время стремятся внести изменения в свой состав этим летом. Сделки, где их частью могут быть игроки, о которых мы часто, но которые редко проводятся, теперь могут получить свое время.

Это очень сложная ситуация для клуба с хорошо задокументированными проблемами с доходами и растущими долгами, и мы можем увидеть, как качество исполнителей в этом сезоне резко упадет, в то время, как «Барселону» поглощает огромное влияние кризиса. 0