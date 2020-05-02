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    Почему Вернер пользуется спросом

    Кто подпишет форварда?

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    Тимо Вернер
    Тимо Вернер
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    Нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера связывают с новыми клубами. Рассказываем, откуда ажиотаж по поводу игрока, а также в каком клубе он может оказаться.

    Как проявил себя Вернер

    Спекуляции о будущем Тимо Вернера усилились на прошлой неделе после новости о том, что он готов подписать контракт с «Ливерпулем», если будет удовлетворена пункт в его контракте о сумме отступных в размере 52 млн фунтов. Его имя уже давно связано с чемпионами Европы, и они не являются единственным клубом АПЛ, которые следят за ним.

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    • Неудивительно, что он пользуется спросом. В течение последних четырех лет выступлений в «РБ Лейпциг» 24-летний футболист зарекомендовал себя как один из самых ярких молодых игроков в Бундеслиге.

    Этот сезон был его лучшим, с 27 голами, забитыми в 36 матчах, доведя свой общий счет в клубе до 88 забитых мячей в 150 поединках. За национальную сборную Германии он может похвастаться 11 взятиями ворот в 29 играх. Его показатели в лагере «Быков» в этой кампании включает в себя четыре мяча в Лиге чемпионов, один из которых был забит во время победы со счетом 1:0 над «Тоттенхэмом» на выезде в феврале.

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    Тем вечером Вернер опеределенно играл так, словно стремился доказать свою профпригодность для Англии, хладнокровно забив с пенальти во втором тайме и создав повсюду большие проблемы «Шпорам» благодаря его взрывной скорости и движений по всему фронту атаки. По сути команде Жозе Моуринью повезло, что он забил им только раз. Форвард был столь же хорош и в победном матче со счетом 3:0 в Германии, который обеспечил его клубу проход в четвертьфинал.

    Вернер отлично подходит «Ливерпулю»

    Нападающий не скрывает своего желания перейти в «Ливерпуль». В своем интервью еще до появления информации о его желании перебраться на «Анфилд» на прошлой неделе он охарактеризовал Юргена Клоппа как «лучшего тренера в мире», добавив: «Есть много вещей, которые говорят, что мой стиль игры может подойти всем».

    Понятно, что сегодня Вернер не рассматривается в качестве приоритета для «Красных», но, безусловно, верно то, что он должен хорошо вписаться в их философию. Его талант таков, что он может даже бросить вызов Садио Мане, Мохамеду Салаху и Роберто Фирмино за место в стартовом составе.

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    • Его наибольший козырь — способность завершать атаки. С момента его перехода из «Штутгарта» в «РБ Лейпциг» в начале сезона 2016/17 только Роберт Левандовски забил больше голов в Бундеслиге. Однако именно контекст, в котором он себя проявил, больше всего важен для мерсисайдцев.

    Как и команда Клоппа, «Быки» играют в современный высокоинтенсивный футбол под руководством Юлиана Нагельсманна с упором на контратаки. Это подход, который идеально подходит Вернеру. Его скорость и нацеленность на ворота в контратаках могут быть чрезвычайно эффективными. Он занимает первое место как по ударам, так и по голам после быстрых отрывов в Бундеслиге текущего сезона.

    Каков Вернер в сравнении с форвардами «Ливерпуля»

    Большинство голов Вернера были забиты с центрального положения в атаке, но он тактически гибок — в этом сезоне «РБ Лейпциг» использовал девять различных составов в Бундеслиге — и ему также комфортно играть на флангах, особенно при смещении слева в центр.

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    • Статистическое сравнение с Салахом лишь подчеркивает его эффективность. Фактически, главные цифры показывают, что немец опередил египтянина в этой кампании с точки зрения ожидаемых голов — в среднем 0,57 xG за 90 минут в сравнении с 0,45 у Салаха. Он немного отстает от коллеги по амплуа по касаниям в штрафной соперника, но соответствует ему по обводкам.

    Тем не менее, один из аспектов, в котором Салах выходит на первое место, — это прессинг на мяче. Согласно данным StatsBomb, форвард «Ливерпуля» в среднем осуществил 18 действий прессинга в сравнении с 14 в среднем у нападающего «РБ Лейпцига», и первый отбирает снаряд вдвое чаще, чем второй.

    Вернеру, возможно, придется активнее прессинговать на мяче, если перейдет на «Анфилд», но не может быть никаких опасений по поводу своей работоспособности — напротив, он поразил Нагельсманна своей решимостью и желанием совершенствоваться. «Он выдающийся парень и ясен в своих мыслях и знает, как оценивать себя. Вы можете сказать ему, что хорошо и что плохо, и он не воспринимает на свой счет».

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    Еще один фактор в пользу немца — его возраст. Форвард уже пересек отметку в 300 матчей на взрослом уровне после своего дебюта за «Штутгарт» в 2013 году, хотя только в прошлом месяце ему исполнилось всего 24 года.

    Претенденты на его подписание будут уверены, что его лучшие годы еще впереди, и его способности наверняка привлекательны для «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Коллектив Уле-Гуннар Сульшер показал значительный прогресс в нападении после январских подписаний Бруну Фернандеша и Одиона Игало, но в центральной позиции еще есть место для усиления.

    Норвежец неоднократно говорил о том, что манкунианцы нуждаются в бомбардире, который мог бы забивать у самых ворот, и хотя Одион Игало предоставил краткосрочное решение этой проблемы, легко понять, почему они предпочитают Вернера в долгосрочной перспективе. В этом сезоне все, кроме двух его голов в Бундеслиге, пришли из пределов штрафной.

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    «Манчестер Сити» также может испытать соблазн попытаться его заполучить, поскольку они начинают планировать жизнь после Серхио Агуэро, которому этим летом исполняется 32 года, и также были сообщения об интересе к нему со стороны «Челси».

    Фрэнк Лэмпард уже усилил свою атаку, подписав у «Аякса» Хакима Зиеша, но новый нападающий, который будет соперничать с Тэмми Абрахамом за стартовую позицию, вероятно, будет следующим в его списке. С пунктом выкупа за 52 млн фунтов в его контракте, срок действия которого истекает в середине июня, будущее Вернера решится в ближайшие недели или месяцы. Что точно — ему есть что предложить топ-клубам премьер-лиги. 0

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