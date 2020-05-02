Почему Вернер пользуется спросом

Нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера связывают с новыми клубами. Рассказываем, откуда ажиотаж по поводу игрока, а также в каком клубе он может оказаться.

Как проявил себя Вернер

Спекуляции о будущем Тимо Вернера усилились на прошлой неделе после новости о том, что он готов подписать контракт с «Ливерпулем», если будет удовлетворена пункт в его контракте о сумме отступных в размере 52 млн фунтов. Его имя уже давно связано с чемпионами Европы, и они не являются единственным клубом АПЛ, которые следят за ним.

Неудивительно, что он пользуется спросом. В течение последних четырех лет выступлений в «РБ Лейпциг» 24-летний футболист зарекомендовал себя как один из самых ярких молодых игроков в Бундеслиге.

Этот сезон был его лучшим, с 27 голами, забитыми в 36 матчах, доведя свой общий счет в клубе до 88 забитых мячей в 150 поединках. За национальную сборную Германии он может похвастаться 11 взятиями ворот в 29 играх. Его показатели в лагере «Быков» в этой кампании включает в себя четыре мяча в Лиге чемпионов, один из которых был забит во время победы со счетом 1:0 над «Тоттенхэмом» на выезде в феврале.

Тем вечером Вернер опеределенно играл так, словно стремился доказать свою профпригодность для Англии, хладнокровно забив с пенальти во втором тайме и создав повсюду большие проблемы «Шпорам» благодаря его взрывной скорости и движений по всему фронту атаки. По сути команде Жозе Моуринью повезло, что он забил им только раз. Форвард был столь же хорош и в победном матче со счетом 3:0 в Германии, который обеспечил его клубу проход в четвертьфинал.

Вернер отлично подходит «Ливерпулю»

Нападающий не скрывает своего желания перейти в «Ливерпуль». В своем интервью еще до появления информации о его желании перебраться на «Анфилд» на прошлой неделе он охарактеризовал Юргена Клоппа как «лучшего тренера в мире», добавив: «Есть много вещей, которые говорят, что мой стиль игры может подойти всем».

Понятно, что сегодня Вернер не рассматривается в качестве приоритета для «Красных», но, безусловно, верно то, что он должен хорошо вписаться в их философию. Его талант таков, что он может даже бросить вызов Садио Мане, Мохамеду Салаху и Роберто Фирмино за место в стартовом составе.

Его наибольший козырь — способность завершать атаки. С момента его перехода из «Штутгарта» в «РБ Лейпциг» в начале сезона 2016/17 только Роберт Левандовски забил больше голов в Бундеслиге. Однако именно контекст, в котором он себя проявил, больше всего важен для мерсисайдцев.

Как и команда Клоппа, «Быки» играют в современный высокоинтенсивный футбол под руководством Юлиана Нагельсманна с упором на контратаки. Это подход, который идеально подходит Вернеру. Его скорость и нацеленность на ворота в контратаках могут быть чрезвычайно эффективными. Он занимает первое место как по ударам, так и по голам после быстрых отрывов в Бундеслиге текущего сезона.

Каков Вернер в сравнении с форвардами «Ливерпуля»

Большинство голов Вернера были забиты с центрального положения в атаке, но он тактически гибок — в этом сезоне «РБ Лейпциг» использовал девять различных составов в Бундеслиге — и ему также комфортно играть на флангах, особенно при смещении слева в центр.

Статистическое сравнение с Салахом лишь подчеркивает его эффективность. Фактически, главные цифры показывают, что немец опередил египтянина в этой кампании с точки зрения ожидаемых голов — в среднем 0,57 xG за 90 минут в сравнении с 0,45 у Салаха. Он немного отстает от коллеги по амплуа по касаниям в штрафной соперника, но соответствует ему по обводкам.

Тем не менее, один из аспектов, в котором Салах выходит на первое место, — это прессинг на мяче. Согласно данным StatsBomb, форвард «Ливерпуля» в среднем осуществил 18 действий прессинга в сравнении с 14 в среднем у нападающего «РБ Лейпцига», и первый отбирает снаряд вдвое чаще, чем второй.

Вернеру, возможно, придется активнее прессинговать на мяче, если перейдет на «Анфилд», но не может быть никаких опасений по поводу своей работоспособности — напротив, он поразил Нагельсманна своей решимостью и желанием совершенствоваться. «Он выдающийся парень и ясен в своих мыслях и знает, как оценивать себя. Вы можете сказать ему, что хорошо и что плохо, и он не воспринимает на свой счет».

Вернер также отлично подойдет «МЮ»

Еще один фактор в пользу немца — его возраст. Форвард уже пересек отметку в 300 матчей на взрослом уровне после своего дебюта за «Штутгарт» в 2013 году, хотя только в прошлом месяце ему исполнилось всего 24 года.

Претенденты на его подписание будут уверены, что его лучшие годы еще впереди, и его способности наверняка привлекательны для «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Коллектив Уле-Гуннар Сульшер показал значительный прогресс в нападении после январских подписаний Бруну Фернандеша и Одиона Игало, но в центральной позиции еще есть место для усиления.

Норвежец неоднократно говорил о том, что манкунианцы нуждаются в бомбардире, который мог бы забивать у самых ворот, и хотя Одион Игало предоставил краткосрочное решение этой проблемы, легко понять, почему они предпочитают Вернера в долгосрочной перспективе. В этом сезоне все, кроме двух его голов в Бундеслиге, пришли из пределов штрафной.

Кто еще претендует на Вернера

«Манчестер Сити» также может испытать соблазн попытаться его заполучить, поскольку они начинают планировать жизнь после Серхио Агуэро, которому этим летом исполняется 32 года, и также были сообщения об интересе к нему со стороны «Челси».

Фрэнк Лэмпард уже усилил свою атаку, подписав у «Аякса» Хакима Зиеша, но новый нападающий, который будет соперничать с Тэмми Абрахамом за стартовую позицию, вероятно, будет следующим в его списке. С пунктом выкупа за 52 млн фунтов в его контракте, срок действия которого истекает в середине июня, будущее Вернера решится в ближайшие недели или месяцы. Что точно — ему есть что предложить топ-клубам премьер-лиги. 0