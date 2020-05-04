Топ-10 трансферов, которые хотелось видеть успешными

В футболе была масса переходов игроков, которые не удались. Ник Миллер в материале ESPN называет 10 лучших из тех, которые он бы хотел, чтобы стали успешными.

10. Кевин де Брейне — в «Челси»

Кевин Де Брейне и тогдашний босс «Челси» Жозе Моуринью расскажут разные истории о том, что случилось с бельгийцем на «Стамфорд Бридж» в 2012-14 годах. В любом случае, полузащитник сыграл только девять матчей за «Синих», а затем отправлен в аренду и в конечном итоге был продан в «Вольфсбург» за 18 млн фунтов. Теперь он футболист мирового класса в «Манчестер Сити», и с тех пор его карьера складывается довольно неплохо, так что интересно, каким бы он был при Жозе Моуринью?

В конце концов, он — игрок в стиле португальца — сильный, нацеленный на ворота, адаптируемый, тактически дисциплинированный, когда это необходимо — так что это мог быть союз, заключенный на небесах. И мы даже не будем упоминать, что Моуринью позже совершил ту же ошибку с Мохамедом Салахом. Ой, подождите, мы упомянули...

9. Анхель Ди Мария — в «МЮ»

Никто из игроков не смог бы остановить падение «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона — таковы были проблемы в клубе, которые скрывались гением одного человека, но когда «Красные Дьяволы» потратили британский рекорд в 59,7 млн фунтов на нападающего «Реала» Анхеля Ди Марии в 2014 году, после года проблем под руководством Дэвида Мойеса, было искреннее чувство, что это шаг обратно к большому времени.

Неудача аргентинца в Англии была отчасти связана с травмами, отчасти с неудачными отношениями с менеджером Луи ван Галом, но также частично — с попытками ограбления в январе 2015 года, которое, как сообщается, настолько сильно повлияло на него и его семью, что они покинули Британию при первой же возможности. Если бы что-то из этого сложилось иначе, он мог бы привести к «МЮ» к более убедительным результатам. Вместо этого он ушел в ПСЖ через год с убытком в 15 миллионов фунтов.

8. Пол Гаскойн — в «Лацио»

Можно утверждать, что вся карьера Пола Гаскойна была долгой, но, в частности, переход полузащитника сборной Англии в 5,5 млн фунтов в «Лацио» выглядел как пустая трата денег. Конечно, трансфер был обречен еще до того, как он переехал в Италию, ведь травма колена, полученная в финале Кубка Англии 1991 года во время выступлений за «Тоттенхэм», отложила его переход на год, и когда он все же прибыл в Рим, проблемы с физической формой преследовали его на каждом шагу.

Конечно, проблемы Гаскойна не ограничивались его крестообразной связкой, и, возможно, ничто не могло его спасти, но в то время, когда английский футбол выходил из самого темного периода того поколения, иметь настоящую суперзвезду, преуспевшую за границей, было бы великолепно.

7. Андрей Шевченко — в «Челси»

Летом 2006 года казалось, что «Челси» получил чит-код видеоигры. Конечно, было несправедливо по отношению к остальным в Премьер-лиге, что команде, которая выиграла два последних титула, разрешили подписать одного из лучших нападающих в мире за 30 млн фунтов. Но то, что должно было стать идеальным сочетанием клуба нуворишей и аристократа среди центрфорвардов, не сработало.

Забив 127 мячей в 208 матчах Серии А за «Милан», Андрей Шевченко испытал проблемы в Англии и смог отметиться только девятью голами из 48 поединках Премьер-лиги. Ничего особенно драматического не случилось — просто все было немного не так, как обычно, и его карьера закончилась с возвращением в Украину.

6. Джонатан Вудгейт — в «Реал»

В какой момент вы начали жалеть Джонатана Вудгейта во время его трехлетнего пребывания в «Реале»? Было ли это в момент его печально известного дебюта, когда он забил гол в свои ворота и был удален с поля? Или это было до того, учитывая, что он смог дебютировать только через год после ухода из «Ньюкасла» на 13,4 млн фунтов в августе 2004 года после того, как обилие травм, которые преследовали всю его карьеру, не позволили ему выйти на поле?

Англичанин мог бы стать одним из величайших защитников своего поколения, если бы эти травмы не сбили его прогресс, и, хотя он сохранил трагикомичный статус культового героя в Мадриде, возможно, он мог стать действительно большим игроком королевского клуба.

5. Гаиска Мендьета — «Лацио»

Очень часто секрет хорошего трансфера заключается в сроках, но переход Гаиски Мендьеты из «Валенсии» в «Лацио» в 2001 году за 47,7 млн. евро, похоже, был наихудшим за все время. Полузащитник покинул левантийцев сразу после того, как они проиграли свой второй финал Лиги чемпионов кряду — а также за год до того, как они выиграли первый из двух своих чемпионских титулов в Испании за три года — и присоединился к римлянам спустя всего год после того, как они выиграли Серию А.

Он так и не адаптировался к итальянскому футболу, по крайней мере — отчасти из-за команды, меняющейся вокруг нее, когда приближался финансовый крах «Орлов», и провел 31 матч, прежде чем его отправили в аренду в «Барселону» и «Мидлсбро» — в лагерь «Речников» он затем перешел на постоянной основе. На своем пике Мендьета был прекрасным исполнителем, классическим полузащитником, действующим в несколько сдержанной манере, и было бы замечательно, если бы его талант был вознагражден большим титулом.

4. Фернандо Редондо — в «Милан»

Фернандо Редондо никогда не хотел покидать «Реал», но ему посчастливилось быть отличным, но относительно функциональным игроком в то время, когда клубу нужно было собрать деньги, чтобы купить более звездных исполнителей. Его продали тем же летом 2000 года, когда Флорентино Перес осуществил великую и чрезвычайно дорогую кражу Луиша Фигу из «Барселоны», и 11 млн фунтов, которые «Милан» заплатил за Редондо, оказались очень полезными, чтобы сбалансировать бюджет.

Тем не менее, он мог бы стать идеальным исполнителем в Италии, но разорвал крестообразные связки колена на ранней тренировке в составе «россонери», не играл в течение двух лет и, наконец, признал свое поражение в борьбе с травмами в 2004 году, когда завершил карьеру в 35 лет.

3. Робби Кин — в «Ливерпуль»

Хотя можно долго шутить о том, сколь много любимых в детстве клубов сменил Робби Кин, было что-то, несомненно, романтичное в том, когда он перешел в команду, которая близка его сердцу. Это тоже должно было сработать, но, по словам Стивена Джеррарда, Рафа Бенитес купил ирландца примерно за 20 млн фунтов у «Тоттенхэма», а затем сразу же начал пытаться изменить свою игру, что кажется странной стратегией для нападающего, у которого уже было 170 голов за плечами.

Форвард был в «Ливерпуле» в первой половине сезона 2008/09, когда тот на четыре очка отставал от «Манчестер Юнайтед» в борьбе за титул, прежде чем вернуться в лондонский клуб. Могли ли его голы, используемые должным образом, изменить баланс? Мы никогда не узнаем.

2. Хуан Себастьян Верон — в «МЮ»

В некотором смысле даже удивительно, что сэр Алекс Фергюсон вообще подписал Хуана Себастьяна Верона: менеджер, который был прагматиком, заплатил 28,1 млн фунтов за блестящего полузащитника, который явно не вписывался в его команду. Иногда шотландский тренер не мог устоять перед небольшим романтическим приключением, и, хотя риск оправдал себя в случае с Эриком Кантона, этого не произошло с аргентинцем, который провел два бесплодных сезона в «Юнайтед».

Клубу в конечном итоге повезло вернуть половину своих денег, потому что новый владелец «Челси» Роман Абрамович в 2003 году потратил на его трансфер 15 млн фунтов, хотя плеймейкер сыграл всего семь раз в АПЛ, а затем был отдан в аренду «Интеру» и «Эстудиантесу». В истории «Дьяволов» было несколько дорогостоящих неудач на трансферном рынке, но Верон, комбинировавший со Скоулзом, отправлявший в отрывы Бекхэма и Гиггза и отдававший пасы вразрез на ван Нистелроя, могло бы продлить доминирование манкунианцев минимум на несколько сезонов и принести еще один трофей Лиги чемпионов.

1. Марио Балотелли — в «Ливерпуль»

Ни один из переходов Марио Балотелли на самом деле не удался. После трех лет в «Интере» и «Манчестер Сити» последовали два года на «красной» стороне Милана, перед тем как в 2014 году он перебрался в «Ливерпуль» за 16 млн фунтов. Большинство трансферов итальянского нападающего, по крайней мере, начинались с небольшой надежды, но точно не этот.

Менеджер Брендан Роджерс с самого начала ясно дал понять, что Балотелли — это по сути риск, потому что они не нашли никого другого, чтобы найти замену Луису Суаресу: его первым выбором был Алексис Санчес, который вместо этого выбрал «Арсенал». Четыре гола в 28 матчах обеспечили ему аренду в «Милан» через год, а затем — в «Ниццу», где казалось, что он нашел себя и сможет реализовать свой потенциал. На самом деле, так не вышло, но какая это была бы история, если бы он добился успеха на «Энфилде» — это бросило бы вызов логике, смыслу и обычной тактике, и при том было бы весело. 0