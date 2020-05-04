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    Топ-10 трансферов, которые хотелось видеть успешными

    ...но которые, к сожалению, не удались

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    В футболе была масса переходов игроков, которые не удались. Ник Миллер в материале ESPN называет 10 лучших из тех, которые он бы хотел, чтобы стали успешными.

    10. Кевин де Брейне — в «Челси»

    Кевин Де Брейне и тогдашний босс «Челси» Жозе Моуринью расскажут разные истории о том, что случилось с бельгийцем на «Стамфорд Бридж» в 2012-14 годах. В любом случае, полузащитник сыграл только девять матчей за «Синих», а затем отправлен в аренду и в конечном итоге был продан в «Вольфсбург» за 18 млн фунтов. Теперь он футболист мирового класса в «Манчестер Сити», и с тех пор его карьера складывается довольно неплохо, так что интересно, каким бы он был при Жозе Моуринью?

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    • В конце концов, он — игрок в стиле португальца — сильный, нацеленный на ворота, адаптируемый, тактически дисциплинированный, когда это необходимо — так что это мог быть союз, заключенный на небесах. И мы даже не будем упоминать, что Моуринью позже совершил ту же ошибку с Мохамедом Салахом. Ой, подождите, мы упомянули...

    9. Анхель Ди Мария — в «МЮ»

    Никто из игроков не смог бы остановить падение «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона — таковы были проблемы в клубе, которые скрывались гением одного человека, но когда «Красные Дьяволы» потратили британский рекорд в 59,7 млн фунтов на нападающего «Реала» Анхеля Ди Марии в 2014 году, после года проблем под руководством Дэвида Мойеса, было искреннее чувство, что это шаг обратно к большому времени.

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    Неудача аргентинца в Англии была отчасти связана с травмами, отчасти с неудачными отношениями с менеджером Луи ван Галом, но также частично — с попытками ограбления в январе 2015 года, которое, как сообщается, настолько сильно повлияло на него и его семью, что они покинули Британию при первой же возможности. Если бы что-то из этого сложилось иначе, он мог бы привести к «МЮ» к более убедительным результатам. Вместо этого он ушел в ПСЖ через год с убытком в 15 миллионов фунтов.

    8. Пол Гаскойн — в «Лацио»

    Можно утверждать, что вся карьера Пола Гаскойна была долгой, но, в частности, переход полузащитника сборной Англии в 5,5 млн фунтов в «Лацио» выглядел как пустая трата денег. Конечно, трансфер был обречен еще до того, как он переехал в Италию, ведь травма колена, полученная в финале Кубка Англии 1991 года во время выступлений за «Тоттенхэм», отложила его переход на год, и когда он все же прибыл в Рим, проблемы с физической формой преследовали его на каждом шагу.

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    • Конечно, проблемы Гаскойна не ограничивались его крестообразной связкой, и, возможно, ничто не могло его спасти, но в то время, когда английский футбол выходил из самого темного периода того поколения, иметь настоящую суперзвезду, преуспевшую за границей, было бы великолепно.

    7. Андрей Шевченко — в «Челси»

    Летом 2006 года казалось, что «Челси» получил чит-код видеоигры. Конечно, было несправедливо по отношению к остальным в Премьер-лиге, что команде, которая выиграла два последних титула, разрешили подписать одного из лучших нападающих в мире за 30 млн фунтов. Но то, что должно было стать идеальным сочетанием клуба нуворишей и аристократа среди центрфорвардов, не сработало.

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    • Забив 127 мячей в 208 матчах Серии А за «Милан», Андрей Шевченко испытал проблемы в Англии и смог отметиться только девятью голами из 48 поединках Премьер-лиги. Ничего особенно драматического не случилось — просто все было немного не так, как обычно, и его карьера закончилась с возвращением в Украину.

    6. Джонатан Вудгейт — в «Реал»

    В какой момент вы начали жалеть Джонатана Вудгейта во время его трехлетнего пребывания в «Реале»? Было ли это в момент его печально известного дебюта, когда он забил гол в свои ворота и был удален с поля? Или это было до того, учитывая, что он смог дебютировать только через год после ухода из «Ньюкасла» на 13,4 млн фунтов в августе 2004 года после того, как обилие травм, которые преследовали всю его карьеру, не позволили ему выйти на поле?

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    • Англичанин мог бы стать одним из величайших защитников своего поколения, если бы эти травмы не сбили его прогресс, и, хотя он сохранил трагикомичный статус культового героя в Мадриде, возможно, он мог стать действительно большим игроком королевского клуба.

    5. Гаиска Мендьета — «Лацио»

    Очень часто секрет хорошего трансфера заключается в сроках, но переход Гаиски Мендьеты из «Валенсии» в «Лацио» в 2001 году за 47,7 млн. евро, похоже, был наихудшим за все время. Полузащитник покинул левантийцев сразу после того, как они проиграли свой второй финал Лиги чемпионов кряду — а также за год до того, как они выиграли первый из двух своих чемпионских титулов в Испании за три года — и присоединился к римлянам спустя всего год после того, как они выиграли Серию А.

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    • Он так и не адаптировался к итальянскому футболу, по крайней мере — отчасти из-за команды, меняющейся вокруг нее, когда приближался финансовый крах «Орлов», и провел 31 матч, прежде чем его отправили в аренду в «Барселону» и «Мидлсбро» — в лагерь «Речников» он затем перешел на постоянной основе. На своем пике Мендьета был прекрасным исполнителем, классическим полузащитником, действующим в несколько сдержанной манере, и было бы замечательно, если бы его талант был вознагражден большим титулом.

    4. Фернандо Редондо — в «Милан»

    Фернандо Редондо никогда не хотел покидать «Реал», но ему посчастливилось быть отличным, но относительно функциональным игроком в то время, когда клубу нужно было собрать деньги, чтобы купить более звездных исполнителей. Его продали тем же летом 2000 года, когда Флорентино Перес осуществил великую и чрезвычайно дорогую кражу Луиша Фигу из «Барселоны», и 11 млн фунтов, которые «Милан» заплатил за Редондо, оказались очень полезными, чтобы сбалансировать бюджет.

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    • Тем не менее, он мог бы стать идеальным исполнителем в Италии, но разорвал крестообразные связки колена на ранней тренировке в составе «россонери», не играл в течение двух лет и, наконец, признал свое поражение в борьбе с травмами в 2004 году, когда завершил карьеру в 35 лет.

    3. Робби Кин — в «Ливерпуль»

    Хотя можно долго шутить о том, сколь много любимых в детстве клубов сменил Робби Кин, было что-то, несомненно, романтичное в том, когда он перешел в команду, которая близка его сердцу. Это тоже должно было сработать, но, по словам Стивена Джеррарда, Рафа Бенитес купил ирландца примерно за 20 млн фунтов у «Тоттенхэма», а затем сразу же начал пытаться изменить свою игру, что кажется странной стратегией для нападающего, у которого уже было 170 голов за плечами.

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    • Форвард был в «Ливерпуле» в первой половине сезона 2008/09, когда тот на четыре очка отставал от «Манчестер Юнайтед» в борьбе за титул, прежде чем вернуться в лондонский клуб. Могли ли его голы, используемые должным образом, изменить баланс? Мы никогда не узнаем.

    2. Хуан Себастьян Верон — в «МЮ»

    В некотором смысле даже удивительно, что сэр Алекс Фергюсон вообще подписал Хуана Себастьяна Верона: менеджер, который был прагматиком, заплатил 28,1 млн фунтов за блестящего полузащитника, который явно не вписывался в его команду. Иногда шотландский тренер не мог устоять перед небольшим романтическим приключением, и, хотя риск оправдал себя в случае с Эриком Кантона, этого не произошло с аргентинцем, который провел два бесплодных сезона в «Юнайтед».

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    • Клубу в конечном итоге повезло вернуть половину своих денег, потому что новый владелец «Челси» Роман Абрамович в 2003 году потратил на его трансфер 15 млн фунтов, хотя плеймейкер сыграл всего семь раз в АПЛ, а затем был отдан в аренду «Интеру» и «Эстудиантесу». В истории «Дьяволов» было несколько дорогостоящих неудач на трансферном рынке, но Верон, комбинировавший со Скоулзом, отправлявший в отрывы Бекхэма и Гиггза и отдававший пасы вразрез на ван Нистелроя, могло бы продлить доминирование манкунианцев минимум на несколько сезонов и принести еще один трофей Лиги чемпионов.

    1. Марио Балотелли — в «Ливерпуль»

    Ни один из переходов Марио Балотелли на самом деле не удался. После трех лет в «Интере» и «Манчестер Сити» последовали два года на «красной» стороне Милана, перед тем как в 2014 году он перебрался в «Ливерпуль» за 16 млн фунтов. Большинство трансферов итальянского нападающего, по крайней мере, начинались с небольшой надежды, но точно не этот.

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    • Менеджер Брендан Роджерс с самого начала ясно дал понять, что Балотелли — это по сути риск, потому что они не нашли никого другого, чтобы найти замену Луису Суаресу: его первым выбором был Алексис Санчес, который вместо этого выбрал «Арсенал». Четыре гола в 28 матчах обеспечили ему аренду в «Милан» через год, а затем — в «Ниццу», где казалось, что он нашел себя и сможет реализовать свой потенциал. На самом деле, так не вышло, но какая это была бы история, если бы он добился успеха на «Энфилде» — это бросило бы вызов логике, смыслу и обычной тактике, и при том было бы весело. 0

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