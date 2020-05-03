Талант «Баварии» обещает стать одним из лучших в мире

Альфонсо Дэвис из «Баварии» стал одним из лучших левых защитников в мире. Рассказываем, как это вышло у канадского тинейджера.

Как Дэвис оказался в «Баварии»

Не секрет, что Альфонсо Дэвис присоединился к «Баварии» в качестве вингера. Временами 19-летний футболист действовал не в обороне, но именно в атакующей роли его репутация самого яркого таланта Канады как раз и проявилась.

В 15 лет он вошел в историю как первый игрок, родившийся в 21-м веке, который провел матч в МЛС, сыграв за «Ванкувером». Год спустя он стал самым молодым футболистом сборной своей страны и автором гола.

Разговоров о «следующем Арьене Роббене» было в избытке и получили дальнейшее развитие, когда «Бавария» одержала победу над целым рядом европейских грандов, подписав Дэвиса в июле 2018 года.

Как новичок начинал в «Баварии»

Талант официально перешел вскоре после того, как ему исполнилось 18 лет в январе 2019 года, но шансы продемонстрировать свои умопомрачительные способности в одиночных эпизодах стали выше. Даже с учетом того, что Роббен оказался в лазарете, а его карьера приближилась к завершению, ему еще нужно было выиграть конкуренцию у Сержа Гнабри, Кингсли Комана и Франка Рибери.

В период между дебютом в Бундеслиге 21 января 2019 года и окончанием сезона, завершившегося дублем мюнхенцев, проспект шесть раз появился на замену, а также четырежды выходил в основном составе за резерв клуба в четвертом дивизионе Германии.

Его первая игра в элитном первенстве длилась 31 минуту, где он стал первым автором гола за «Баварию», который родился в 2000-х годах, а также самым молодым за 20 лет, благодаря взятию ворот в концовке поединка против «Майнца» (6:1) 17 марта 2019 года.

Что позволило ему пробиться в основу

Это был переломный момент, но не из-за знаменательного для себя гола — просто он появился на поле вместо Давида Алабы слева в обороне. Эта трансформация возобновилась в начале сезона 2019/2020 из-за травм основных центральных защитников Никласа Зюле и Люка Эрнандеса.

Как левый защитник Дэвис сыграл всю вторую половину победного матча в 6-м туре, когда «Бавария» гостила у «Падерборна», прежде чем впервый сыграть в старте Бундеслиги в отсутствие Алабы через месяц.

Он продолжил действовать на этой позиции в последнем поединке коллектива под руководством Нико Ковача против «Айнтрахта», и с тех пор провел 16 матчей за немецкий гранд, когда того уже возглавлял Ханси Флик, тогда как Алаба переместился в центр обороны.

«Я всегда был уверен, что Альфонсо сможет выполнять роль левого защитника», — сказал Флик во время зимнего перерыва в Бундеслиге. «Он наш неудержимый беглец с его темпом и силой, которые позволяют ему вернуться назад, и при этом владеет отличным пасом».

В чем хорош Дэвис

И это еще мягко сказано. Алаба уже давно входит в число ведущих левых защитников мира. Австриец провел почти 150 матчей Бундеслиги на своей позиции в «Баварии» за несколько лет, забив 15 мячей и отдав 36 результативных передач, и выиграл восемь чемпионских титулов лиги до 28 лет. Несмотря на то, что Дэвис показал куда меньше из своих способностей в первые свои 23 поединка чемпионата — два гола, пять передач и одна золотая медаль чемпиона — статистика указывает на него, как на более многогранного левого защитника.

Так, он уже опережает Алабу по выигранным единоборствам в среднем за игру (58 процентов против 55,7 процентов), пасам перед ударом (0,83 против 0,75), касаниям мяча (94,7 против 84,8), пройденному расстоянию (6,84 мили против 6,60 мили); успешные попытки спринта (36,3 против 28,8) и максимальная скорость (22 мили в час против 21,4 мили в час). Точные передачи и подачи перед ударом — единственных два аспекта, где канадец уступает своему более опытному партнеру.

Если вспоминать других значимых для «Баварии» игроков в истории — не считая голов, передач и предупреждений — Дэвис по всем параметрам опережает Биксанта Лизаразю и превосходит Филиппа Лама, сыгравшего 158 поединков на позиции левого защитника, по всем показателям, за исключением подач к воротам.

Что касается его коллег по амплуа из других команд, с ним могут сравниться только Марсель Хальстенберг из «РБ Лейпциг» вместе с дуэтом из дортмундской «Боруссии» Рафаэлом Геррейру и Ашрафом Хакими. Канадец и здесь лучший игрок в большинстве категорий: где Хальстенберг больше бьет по воротам, делает подач на партнеров и выигрывает воздушных единоборств, Геррейру выполняет больше касаний и покрывает больший километраж, тогда как Хакими чаще обводит оппонентов (52 против 54).

Разница в том, что все трое начали — и сыграли большую часть своей профессиональной карьеры — как номинальные фланговые защитники. Дэвис же только несколько месяцев выходит слева в обороне — с тех пор, как оказался в Германии.

Какие дальнейшие перспективы Дэвиса

Обычно, перемещение такого атакующего исполнителя на оборонительную позицию — это чрезвычайное действие со стороны тренера. Но то, что Дэвис стал претендентом на то, чтобы закрепиться в основном составе отражает его высокий IQ в футболе. Судя по всему, выступления в качестве вингера помогает ему на позиции левого фулбека.

«Его телосложение — одна из его сильных сторон. Он — образец спортсмена: быстрый и также очень крепкий, соответственно, его тело — его самое большое оружие. Канадец — левша и технарь, что проявляет даже на самой высокой скорости», — охарактеризовал футболиста тренер резервной команды «Баварии» Себастьян Хенесс.

«Если его развитие будет продолжаться таким же образом, у него, безусловно, есть потенциал стать одним из лучших в мире на своей позиции». Это смелое утверждение, но цифры показывают, что Дэвис уже достиг этого уровня. 0