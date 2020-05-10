Хендерсон из дорогой пустышки стал лидером «Ливерпуля»

Хендерсон считался трансферным провалом клуба

Карьера Джордана Хендерсона в «Ливерпуле» закончилась. Это было летом 2012 года, и обмен на Клинта Дэмпси из «Фулхэма» был согласован — мерсисайдцы были готовы сократить расходы на игрока, которого они подписали в «Сандерленде», примерно на 16 млн фунтов годом ранее. Брендан Роджерс только что был назначен менеджером команды вместо Кенни Далглиша, и он уже принял решение. Хавбек должен был уходить.

Однако тот отказался. Не было ни кроткого согласия, ни признания, что его все еще зарождающаяся карьера в «Ливерпуле» провалилась. Он просто сказал «нет». Ему только что исполнилось 22 года, и позже полузащитник признавался, что ему было горько узнать, как его немедленно отверг Роджерс. И чем с большим количеством людей общаешься, которые знают Хендерсона многие годы, тем больше понимаешь, что это было в его характере.

«Многие приняли бы это», — заявил ESPN бывший полузащитник сборной Ирландии Дэвид Мейлер, который приехал в «Сандерленд» в то же время, что и Хендерсон, и знает его лучше, чем большинство.

«Ох, у не нужен клубу, поэтому я ухожу в "Фулхэм"". Но он сказал: нет, знаешь что, я останусь здесь, и докажу, что ты ошибаешься. Менее чем через три года, когда североирландец по-прежнему возглавлял 'Красных', он решительно изменил свое мнение, и Джордан заменил завершившего карьеру Стивена Джеррарда в качестве капитана 'Ливерпуля'.

Хавбека не разглядел даже сэр Алекс Фергюсон

Сейчас кажется странным вспоминать то время, когда Хендерсон оказался в числе лишних на 'Энфилде' вместе со Стюартом Даунингом, Чарли Адамом и Энди Кэрроллом, которые были теми дорогостоящими ошибками, которые допустил клуб на трансферном рынке в начале 2010-х годов.

Полузащитник был чуть ли не олицетворением, притчей во языцех потраченных денег, а более 350 матчей спустя, а после завоевания трофея Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и практически выигранного чемпионства АПЛ он доказал, что он достался по дешевке.

Тогда, в молодые годы, Хендерсон выглядел словно щенок — полузащитник, похожий на лабрадора, который без устали бегал и подбирал предметы на земле, тогда как какой-то утонченности в его действиях не было. Поэтому было легко отказаться от него, ухватиться за любой из его недостатков как повод списать игрока.

Довольно странное замечание сэра Алекса Фергюсона о том, что у хавбека подозрительная походка, как будто он 'бежит с колен с прямой спиной, в то время как современный футболист бежит с бедер' — это то, что запомнилось на какое-то время, и чуть ли не цитировалось как академически верное всеми, кто не оценил Хендерсона: 'Ферги считает, что он бесполезен, поэтому это должно быть правдой'.

Знающие люди верили в его реализацию

Но даже когда он едва достиг подросткового возраста, в Хендерсоне было нечто другое. 'Возможно, нам придется явиться на тренировку в 9 часов', — сказал Мейлер о своих днях юности в 'Сандерленде'. 'Но Джордан уже в 8 работает в тренажерном зале. А после тренировки уже занимается на улице, отрабатывает передачи. Он работал над всем, что нужно.

Я помню, когда нам было 18 или 19 лет, мы играли за резерв перед тем, как пробиться в первую команду. Если бы мы выиграли, весь состав мог бы пойти на вечеринку, но Джордан этого не сделал. Он никогда не пил, и у него всегда было желание, преданность делу и стремление быть успешным, ради чего жертвовал молодостью.

Пахота на тренировках и воздержание от алкоголя — это хорошо, но вы бы точно не назвали это особенным — возможно, слегка повышенный уровень профессионализма, но не исключительный. Однако у будущего капитана Ливерпуля все-таки было то, чего не было у других. Что-то более нематериальное, но все же очевидное.

Ливерпуль заплатил за него всего 16 млн фунтов...

У нас есть поговорка во Франции, — рассказал ESPN Дамьен Комолли, бывший футбольный директор Красных, подписавший Хендерсона. Мы говорим: Каждая часть его тела потела лидерством.

Мерсисайдцы сперва заинтересовались им, потому что их аналитика показывала необходимость его подписания, но только после встречи с ним Комолли убедился, что игрока стоит покупать. Функционер располагал неподвижным максимальным бюджетом в 15 млн фунтов на Хендерсона и ни копейки больше, однако в итоге заплатил 16,75 млн фунтов.

Комолли вспомнил, что был впечатлен анекдотом, рассказанным ему жителями Сандерленда, о том времени, когда Хендерсон был недоволен штрафным ударом, исполненным против принципиальных соперников — Ньюкасла. На следующий день на тренировке он выполнил более 300 ударов с безумной одержимостью самосовершенствованием.

Мы много говорим о внешней и внутренней мотивации, — добавляет экс-функционер Красных. Но Джордан добился того, чего добился, потому что его внутренняя мотивация не имеет пределов. Когда я встретил его — это то, что исходило из него больше всего вместе с явным желанием преуспеть, прогрессировать каждый день, отказываться проигрывать и сдаваться хоть в чем-то.

В то время я был убежден, что он ненавидел проигрывать больше, чем ему нравилось выигрывать. Думаю, это видно по тому, как он сейчас играет, когда он выходит на поле с мыслью: Ты не победишь меня сегодня.

...И это считалось неудачной переплатой

Комолли покинул клуб к тому времени, когда Ливерпуль решил, что Хендерсон больше им не подходит. По его словам, это отчасти потому, что руководство клуба обвинила его в переплате денег на полузащитника, но, хотя тот действительно совершал трансферные ошибки, среди них точно не было Джордана.

Вроде бы я позвонил его агенту и сказал: Какого черта они делают, — вспоминает француз момент, когда о заключении сделки уже вовсю говорили. Я смеялся над тем, что слышал, что они пытались продать его. Я думал, что это еще один Гарет Бэйл, когда Гарри Реднапп пытался продать его Ноттингем Форест.

Теперь Хендерсон — капитан без пяти минут чемпиона, и если будут вручены какие-либо индивидуальные награды, он будет в поул-позиции — как, возможно, самый важный игрок в самой доминирующей команде в истории АПЛ — чтобы получить множество из них.

Он стал духовным лидером АПЛ во время коронавируса

Когда Мейлеру и Комолли упомянули о его роли координатора усилий всей Премьер-лиги среди игроков по пожертвованию денег медработникам, имеющим дело с коронавирусом, оба почти не отреагировали. Не потому, что они не думают, что это благородное дело, а потому, что это настолько неудивительно, что Хендерсон был в основе этого процесса, что едва ли стоит обращать на это внимание. Все это, по их словам, было ясно все эти годы ранее.

Тогда вы могли бы взглянуть на этот пучок едва уловимой энергии и отмахнуться от него, как от просто бегуна, а не от кого-то, кого действительно можно было бы заметить. Но несколько человек присмотрелись, и те, кто знал его лучше всего, всегда считали его стоящим футболистом. Они были правы. 0