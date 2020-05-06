Англия в тумане. Европа готовится к возвращению футбола, но планы АПЛ сомнительны

Шаг за шагом — ближе к возвращению

Сегодня все ощущаться немного иначе, чем вчера. Может быть, это предчувствие, может быть — самообман. Тем не менее, впервые за несколько недель маятник, кажется, качнулся в сторону возвращения профессионального футбола топ-класса.

Конечно, не везде. Бельгия, Голландия и, совсем недавно, Франция, уклонились от возобновления сезона. Английская Премьер-лига остается совершенным бардаком, в котором сложно разобраться (об этом позже).

Но чемпионаты Испании, Германии и Италии — каждый в своем темпе, каждый по-своему — близки к возвращению. Странное возобновление сезона, за закрытыми дверями и без болельщиков, но, тем не менее, возобновление.

Германия продвинулась на этом пути дальше, чем кто-либо. Клубы вернулись к коллективным тренировкам, игроков регулярно проверяют на коронавирус, и если в среду правительство даст зеленый свет, чемпионат возобновится 23 мая (возможно, даже 16 мая).

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В Испании игроков проверяют на этой неделе перед возвращением к тренировкам; у правительства, лиги и футбольной ассоциации есть определенное взаимопонимание, а «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад» ходатайствовали, чтобы сыграть в финале Кубка Испании без ограничений.

Последнее — это конечно слишком оптимистично, но даже тот факт, что они поднимают этот вопрос, говорит о том, что настроения изменились.

Что касается Италии, то, поскольку социальные ограничения ослабли, клубы начали собирать игроков для тренировок. Это, конечно, еще не «полноценные» тренировки, но это уже больше, чем мы имели всего неделю назад.

Они тоже все еще ждут разрешения от правительства страны, но открыто говорят о возобновлении турнира 13 июня или 20 июня.

Мантра, которую все повторяют, была, конечно же, одна и та же: «Мы хотим играть, но мы сделаем это только тогда, когда правительство и медики скажут нам, что это безопасно».

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Но есть разница между тем, чтобы готовиться на всякий случай — вдруг зазвонит телефон, и правительство на другом конце провода даст добро, и между активной подготовкой, когда ты твердо уверен, что момент возвращения футбола близок или, по крайней мере, приближается.

Здесь есть множество нерешенных вопросов, начиная с контрактного «обрыва», который наступает 30 июня, продолжая тем, что делать в случае положительного результата тестов игроков, что делать с логистикой, карантином (это вообще реально и законно, заставить игроков отправиться на карантин на два месяца, как некоторые предложили?).

У этого списка нет конца. Все может рассыпаться в прах и утечь сквозь пальцы — такова природа пандемии.

Но Германия, Испания и Италия сделали небольшой шаг к перезапуску турниров в эти выходные. Не похоже на то, что они просто изображают бурную деятельность, чтобы — в случае необходимости — удовлетворить суд, сообщив, что «да, они действительно пытались снова начать играть, но правительство закрыло их, и поэтому телекомпании могут забыть про свои деньги».

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Выглядит так, как будто они действительно верят в возвращение. Может быть, не все и не очень сильно, но, конечно, больше, чем неделю назад.

Не питайте надежд на АПЛ

Вы заметите, что я не включил Английскую Премьер-лигу в предыдущий пункт программы. Это потому, что они просто на своей волне.

В других местах разговоры о возможном перезапуске велись публично, при этом президенты лиг и официальные лица клубов выступали регулярно (в случае с Хавьером Тебасом из Ла Лиги, почти ежечасно). В Англии все иначе.

Гари Невилл посетовал на то, что никто публично не высказывается. Позже он исправился, сделав исключения для тех, кто выступал — «Вест Хэма», «Кристал Пэласа» — но довольно очевидно, что бы они не делали, это «что-то» было сделано конфиденциально и тихо ... если предположить, что это «что-то» вообще было.

Все, что мы знаем наверняка, — это то, что у них есть предполагаемые даты возобновления турнира (которые могут измениться), и что правоохранительные органы обязали проводить игры на нейтральных аренах, предположительно по соображениям здоровья и безопасности, а также потому, что они боятся, что фанаты будут собираться вокруг стадионов.

Официальная версия гласит, что они действую шаг за шагом, разбираясь с проблемами, пока правительство снимает ограничения. Честно говоря, это не очень внушает доверие, потому что время является важным фактором

Например, другие лиги разработали подробные протоколы, которым должны следовать игроки и команды, чтобы эти протоколы были проверены медицинскими и научными экспертами, а затем переданы на утверждение в правительство. Если есть такой протокол для АПЛ, очень немногие видели его.

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Все, что у нас есть, это просочившиеся обрывки информации, которые могут быть или не быть правдой (игроков изолируют в спортивном центре «Сейнт Джордж Парк»! Тренироваться будут в масках! Четыре миллиона фунтов будут потрачены на тестирование!).

И еще есть Стив Пэриш, рассказывающий, что протоколы, над которыми ведется работа, «сделают проведение матчей куда безопаснее, чем поход в супермаркет в настоящее время».

(Я не знаю, о каких супермаркетах Пэриш рассуждает, но в тех, в которые хожу я, нет толп людей в майках и шортах, которые сталкиваются со мной, цепляются за меня и обильно потеют из-за адреналина и стресса).

Ожидается, что в четверг, 7 мая, британское правительство сделает важные заявления о возможном ослаблении карантинных ограничений, а на следующий день клубы АПЛ снова проведут видеоконференции для обсуждения следующего шага.

(Их встречи стали еженедельными, тогда как раньше они проводились раз в две недели: еще один факт, заставляющий усомниться в том, насколько серьезно они это воспринимали).

Возможно, они тихо и тайно все-все-все подготовили, чтобы теперь им оставалось лишь нажать пусковую кнопку «Проекта Перезапуск». К следующим выходным мы узнаем, насколько они подготовлены.

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Однако до сих пор, в отличие от других топ-лиг Европы, они не дали нам особых причин для нетерпеливого ожидания, по крайней мере, на публике.

Сомнительный план с нейтральными полями

Как уже упомянуто выше, другая полу-уверенность, которая есть у нас в отношении АПЛ, состоит в том, что, если они перезапустят турнир, им нужно будет играть на восьми-десяти нейтральных аренах.

Одна из причин этого заключается в том, что фанаты собираются возле стадиона, чтобы поболеть за свою команду — как это произошло, например, в Париже, когда «Пари Сен-Жермен» встречался с дормундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Оставляя в стороне тот факт, что англичане ожидают, что правоохранительные органы смогут обеспечить соблюдение законов и нормативных актов, толпы фанатов ПСЖ случились почти два месяца и 200 000 смертей назад.

Можно предположить, что так же, как подавляющее большинство населения страны смогло соблюдать основные правила самоизоляции, футбольные болельщики тоже смогут.

Кроме того, даже если матчи будут играться на нейтральных полях, они все равно будут в Англии. Не то, чтобы во всей остальной стране не нашлось фанатов «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед».

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И вряд ли вы сумеете удержать эти стадионы в секрете, особенно учитывая, что вы транслируете игры по телевидению.

Понятно, что план с нейтральными полями вызвал всевозможные возражения. Весь смысл 38-матчевого календаря — баланс: вы играете со всеми соперниками дома и в гостях.

Если план с нейтральными полями будет введен в действие, некоторые клубы завершат сезон с большим количеством домашних матчей, чем другие. Не очень-то честная конкуренция.

Новость о том, что некоторые клубы готовы принять план нейтральных полей, если понижение в классе будет отменено в этом сезоне, еще более гротескна.

В таком случае, что отличает оставшуюся часть чемпионата АПЛ от проведения большого количества товарищеских матчей, кроме «Ливерпуля», который чисто математически выиграет титул, ну и кроме битвы за выход в Лигу чемпионов и Лигу Европы?

И, на самом деле, если нижней половине таблицы АПЛ нечего терять (кроме денег за выполнение телевизионного контракта), какой стимул для борьбы у них вообще остается?

Если вопрос нейтральных площадок действительно не подлежат обсуждению, то, возможно, вам лучше не разыгрывать оставшуюся часть матчей, а вместо этого придумывать какую-то систему плей-офф для решения оставшихся вопросов.

По крайней мере, таким образом команды будут лучше контролировать свою судьбу, и в каждом матче будет что-то поставлено на карту.

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И в качестве дополнительного бонуса вы можете сыграть меньше матчей. Поскольку вам, по контракту, нужно транслировать 45 из них, это не так и плохо.

Реакция трансферного рынка на COVID-19

Генеральный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи и известный агент Джованни Бранчини обсудили, как может выглядеть рынок трансферов после пандемии.

Бранчини сказал, что мы не увидим переходов многих ведущих игроков, потому что в условиях такого кризиса ликвидности в футболе большинство клубов будет ждать еще сезон, пока рынок восстановится, прежде чем продавать свои ценные активы.

Паратичи высказал мнение, что мы увидим больше арендных сделок, потому что, по его мнению, «если вы не можете позволить себе купить, вы арендуете».

Бранчини прав в том смысле, что хотя крупный трансфер может встряхнуть рынок, клубы будут отходить от шока и погрязнут в неопределенности. И в этих обстоятельствах все склонны быть консервативными.

Между тем, точка зрения Паратичи интересна и основана на том факте, что клубам все еще нужны игроки.

Аренда может быть шансом сбросить с баланса игроков с высокой зарплатой, предоставляя им шанс прорекламировать себя, который позволит вам срубить денег через 12 месяцев.

Положительные тесты не разрушили планы Бундеслиги

Новости о том, что два игрока «Кельна» (и один из сотрудников) сдали положительные тесты на COVID-19, не нарушили планы Бундеслиги, да и не должны были.

Игроки отправились на карантин, а остальная часть команды тренировалась. И к понедельнику мы обнаружили, что больше положительных тестов не было.

Это важная репетиция, потому что одним из самых больших препятствий для возобновления сезона является то, что надо что-то делать, если кто-то сдает положительный тест, несмотря на все ваши усилия.

В некоторых странах правительственная рекомендация сейчас заключается в том, что вся команда (и, возможно, их соперники, если это произойдет после матча) будет помещена в карантин на две недели.

Если это так, то это может привести к лосрочному завершению любого чемпионата, потому что две недели с таким насыщенным календарем, с которым мы имеем дело, означают, что команда не сыграет четырех игр, без какой-либо уверенности в том, когда вы сможете их наверстать.

Это также аргумент в пользу того, чтобы позволить игрокам оставаться дома, а не помещать их в замкнутое пространства с партнерами по команде, что увеличило бы риск заражения внутри коллектива. 0