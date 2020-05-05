В одиночку на «льва». В 1988-м Марко ван Бастен унизил Англию на Евро

На Евро-1988 было сыграно 15 матчей, но одним из самых крутых был поединок между Англией и Нидерландами, в котором публика увидела сольный номер Ван Бастена.

Не самый лучший старт

На чемпионате Европы 1988-го года, который проходил в ФРГ, Нидерланды и Англия оказались вместе в Группе B, где за полуфинальные места они вынуждены были бороться с СССР и Ирландией. Свои дебютные матчи команды-участницы квартета провели 12 июня. Сперва сборная Англии, которой руководил великий Бобби Робсон, влетела ирландцам — 0:1. А вечером и голландцы минимально уступили СССР.

Перед очным поединком проигравшие соперники оказались на дне таблицы, из-за чего их встреча получила статус решающей для этих коллективов в плане дальнейшей борьбы на Евро.

В преддверии красоты в Дюссельдорфе

На календаре 18 июня 1988-го года. Прекрасный город Дюссельдорф готовился к грандиозному футбольному действу. Ближе к трем часам по местному времени «Рейнштадион» начали заполнять фанаты двух сборных. Сами же соперники были намерены улучшить свои шансы на получение проходных мест в группе.

Перед игрой голландцы не считались фаворитами. Это мы сейчас уже знаем, насколько крутой оказалась команда того периода, однако тогда фаворитами являлись англичане, имевшие большие амбиции на Евро-1988.

К началу поединка на стадионе собралось 63 тысячи ценителей больших футбольных матчей. В 15:30 судья из Италии Паоло Казарин поприветствовал всех и дал стартовый свисток.

Непруха Англии и голландские мастера

В первые минуты соперники выглядели ровно. Они владели мячом примерно одинаковое количество времени и пытались осторожно продвигаться перед.

Нидерланды — Англия. Евро-1988

Первыми серьезную оплошность в обороне допустили голландцы. В одном из эпизодов Англия попыталась создать момент с помощью длинной передачи. Перехватывать этот пас полетели Куман и Ханс ван Брекелен. Мяч после того самого кросса попал в Рональда, а затем и вратарь ПСВ махнул мимо. Гари Линекер сумел уйти от опеки, но умудрился ударом по пустым воротам попасть в штангу. Голландцы забрали мяч, а двое провинившихся высказывали друг другу претензии.

Подопечные Ринуса Михелса пару раз дали достойный ответ англичанам. Самыми активными впереди в том поединке в составе оранжевых были Марко ван Бастен и Рууд Гуллит. Им вдвоем удавалось растягивать защиту «львов», благодаря чему эти гении атаки находили продолжение в виде прострелов. Только пока завершить не получалось. Позже англичане снова попали в штангу. На сей раз мяч угодил в стойку после удара со штрафного.

Парочка в оранжевом в деле

Фортуна дважды в тайме отвернулась от подопечных Робсона, а на 44-й минуте его команда и вовсе пропустила. Неудержимый Гуллит пошел в отбор и своими длинными ногами взял мяч под контроль. Через мгновение игрок внешней стороной стопы спасовал на Ван Бастена, а Марко накрутил Тони Адамса, после чего с левой ноги переправил мяч в сетку, 1:0.

Секторы стадиона в Дюссельдорфе в основном занимали фанаты Нидерландов. На трибунах болельщики активно размахивали флагами страны и оранжевой атрибутикой. Их любимцы забили первый гол в турнире. Этот гол позволил им уйти на перерыв лидерами.

Продолжение оказалось еще лучше

Первый тайм был хорош, но вторая половина встречи вышла куда круче, хотя бы потому что в ней команды забили три гола. Прелесть второго тайма заключалась еще и в том, что свой мяч на 55-й минуте положили англичане. Сравняв счет, они обеспечили зрителям яркое продолжение.

Минутой ранее голландцы могли залепить второй, однако выстрел Берри ван Арле улетел далеко в сторону. Разыграв удар от ворот, Англия пошла в свое наступление. После аута «львы» повозились на правом фланге, а затем Гари Линекер, находясь возле штрафной оранжевых, обыгрался в стеночку с Брайаном Робсоном. Последнему в итоге удалось прорваться к воротам и затолкать мяч в цель. Красивая комбинация помогла установить равенство.

Вечер имени Сан Марко

После пропущенного гола оранжевые вновь активизировались. Во втором тайме Гуллиту и Ван Бастену впереди уже помогали и Ваненбург, и Эрвин Куман, и даже Франк Райкард. Однако удары этой компании не несли в себе серьезной угрозы до 73-й минуты, когда на острие вновь оказался Марко.

Высокая подача со стандарта в штрафную площадь Англии создала хаотичную суматоху у ворот Питера Шилтона. Футболисты защиты не смогли нормально выбить мяч, в результате чего Рууд Гуллит второй раз в игре ассистировал Марко ван Бастену, а нападающий ударом в дальний угол вывел Нидерланды вперед!

Спустя три минуты Ван Бастен стал первым игроком с 1959-го года, который сумел оформить хет-трик в ворота Англии. На 76-й минуте голландцы подали угловой. Навес с флажка нашел в штрафной голову вышедшего на замену Вима Кифта. Кифт сделал скидку на Марко, который положил третий мяч в сетку «львов».

Этот поединок был далеко не лучшим в карьере 38-летнего ветерана Питера Шилтона. Вратарь Англии явно не так хотел провести свой сотый матч за сборную, но что поделать.

Красивая трешка от Ван Бастена подарила его команде шанс на выход из группы. Позже коллектив Ринуса Михелса дойдет и до финала, а также впервые в истории выиграет Евро. Марко ван Бастен же станет лучшим футболистом турнира и лучшим в гонке бомбардиров с 5 голами. А Англия с нулем очков позорно попрощается с мечтами о звании сильнейшей сборной Европы. 0