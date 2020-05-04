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    Трансферный дайджест. 28 апреля — 4 мая

    Кто победит в борьбе за бомбардира «Лейпцига», удержит ли «Челси» полузащитника«, куда перейдет молодой талант "Барсы" и другие трансферные новости последних дней

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    Тимо Вернер
    Тимо Вернер
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Тимо Вернер

    «РБ Лейпциг», форвард, 24 года

    «Ливерпуль» по-прежнему намерен приобрести форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

    Мерсисайдцы предложили немцу 5-летний контракт с зарплатой 10 млн евро в год, включая бонусы, сообщает журналист Николо Скира.

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  • 27/04/2020

    • Вернер — приоритетная трансферная цель главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Переговоры клуба с игроком находятся на продвинутой стадии. Также «Ливерпуль» работает над сделкой с «РБ Лейпциг».

    Игрок сборной Германии не собирается продолжать карьеру в другом клубе Бундеслиги, хотя и входит в сферу интересов «Баварии».

  • «Бавария» — отличный клуб, об этом и говорить не нужно. Ханси Флик доказал в этом сезоне, что он действительно хороший тренер. Но если я стану перед выбором, переход в иностранную лигу привлек бы меня больше, чем трансфер в «Баварию».
  • Тимо Вернера

    • Вернер намерен перебраться в «Ливерпуль», чтобы иметь возможность работать с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом, сообщает шеф отдела футбола Bild Кристиан Фальк.

    Ранее стало известно, что нападающим также интересуются «Барселона», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

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  • 02/05/2020

    • Агенты игрока вели переговоры с «Бьянконери», которые ищут долговременную замену Гонсало Игуаину, который почти наверняка покинет клуб этим летом.

    Выступая сегодня вечером, журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио предположил, что Вернер является возможной целью для «Юве», поскольку он определенно покидает «Лейпциг» летом.

    Наш прогноз: «Лейпциг»

    Эмерсон Апаресидо

    «Барселона», защитник, 21 год

    Эмерсон Апаресидо

    Защитник «Барселоны» Эмерсон Апаресидо может продолжить карьеру в «Байере», сообщает Kicker.

    По данным издания, леверкузенцы готовы заплатить за 21-летнего бразильца от 20 до 30 миллионов евро. При этом «Барса» сохранит опцию обратного выкупа.

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    • Как сообщает Sport.es, «Барселона» не рассчитывает на защитника в следующем сезоне. Каталонский клуб подписал бразильца в январе 2019 года и сразу отправил его в аренду в «Бетис», где он проводит второй сезон.

    Несмотря на успешное выступление 21-летнего игрока, сине-гранатовые летом планируют продать его более чем за 20 млн евро.

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    • Интерес к Эмерсону проявляют, кроме «Байера», сразу несколько клубов АПЛ. В их числе «Эвертон», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

    Сам футболист хотел бы играть в «Барселоне», но тот факт, что у него нет паспорта гражданина ЕС, еще сильнее понижает шансы закрепиться в «блаугране».

    Наш прогноз: «Байер»

    Педро

    «Челси», полузащитник, 32 года

    Педро

    Полузащитник «Челси» Педро по окончании сезона может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Daily Mail.

    В подписании 32-летнего испанца заинтересована «Рома», при этом игрок может достаться римлянам бесплатно, поскольку его нынешний контракт рассчитан до июня 2020 года.

  • Ситуация с коронавирусом повлияла на все, так что сейчас мы ждем встречи с «Челси». Знаю, что контракт истекает, но мы еще не обсуждали, будет ли он продлен. Я жду встречи с клубом, однако также открыт для других предложений. Пока же я нацелен исполнить контракт до конца. У меня много предложений из разных мест, и я подумаю, что делать дальше. Правда в том, что я не знаю, что будет дальше.
  • Педро

    • Хавбек сыграл за «Челси» лишь в 9 матчах АПЛ в этом сезоне, забив один мяч и отдав две голевые передачи.

    Наш прогноз: «Рома»

    Калиду Кулибали

    «Наполи», защитник, 28 лет

    Калиду Кулибали

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить клуб летом, информирует Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

    По данным издания, фаворитом в борьбе за игрока считается «Ливерпуль», поскольку он готов включить в сделку защитника Деяна Ловрена.

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  • 27/04/2020

    • По данным источника, руководство «Ливерпуля» рассчитывает, что Кулибали образует мощную связку центральных защитников с Вирджилом ван Дейком.

    Сообщается, что из-за этого трансфера английский клуб может расстаться с защитником Жоэлем Матипом.

    Также на сенегальца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Реал», однако отмечается, что для них покупка центрального защитника не является приоритетом.

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    Также интерес к Кулибали сохраняет «ПСЖ», который, по сообщениям СМИ, готов предложить Кулибали контракт до 2025 года с зарплатой 10 млн евро.

    «Наполи» не намерен рассматривать предложения менее 89 миллионов фунтов.

    Все прогнозы на футбол

    В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел 15 матчей в Серии А.

    Наш прогноз: «Наполи»

    Ориоль Бускетс

    «Барселона», полузащитник, 21 год

    Ориоль Бускетс

    Полузащитник «Барселоны» Ориоль Бускетс, выступающий на правах аренды за «Твенте», может перебраться в Германию.

    Как сообщает Mundo Deportivo, к 21-летнему хавбеку проявляют интерес «Майнц», «Кельн», «Вердер» и «Гамбург».

    Также отмечается, что в Испании Бускетсом интересуются «Алавес» и «Вальядолид».

  • Предложения поступают к моим агентам. В последние дни появились новости по этому поводу. Посмотрим, рассчитывает ли «Барса» на меня. Я намерен преуспеть в предсезонном периоде и сделать все, чтобы остаться в «Барсе». Если я хочу остаться в первой команде, я сыграю там, где это необходимо. Если универсальность, которую я приобрел в «Твенте» дает мне больше шансов — это приветствуется. Что предпочитаю: аренду или быть проданным? Я предпочитаю, чтобы кредит доверия продолжал расти и я не потерял возможность достичь успеха в «Барселоне».
  • Ориоль Бускетс

    • Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен хотел бы, чтобы полузащитник предсезонную подготовку провел вместе с каталонским клубом, но возможны любые сценарии, включая еще одну аренду.

    В завершившемся сезоне Эредивизи Бускетс провел за «Твенте» 21 матч и отдал один голевой пас.

    Наш прогноз: «Алавес»

    Эдуардо Камавинга

    «Ренн», полузащитник, 17 лет

    Эдуардо Камавинга

    Мадридский «Реал» намерен приобрести полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, сообщает As.

    По данным издания, испанский клуб контактировал с окружением 17-летнего француза на предмет возможного перехода. «Ренн» готов начать переговоры только летом.

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  • 25/04/2020

    • Камавинга всерьез рассматривает возможность перехода в другой клуб этим летом. Он переподписал контракт с «Ренном» несколько месяцев назад, но его срок истекает в 2022 году.

    Хавбек считает, что пришло время сделать «большой шаг в карьере» после успешного старта в Лиге 1. Однако окружение игрока считает, что ему следует быть осторожным.

    Все футбольные трансферы

    Источники, близкие к хавбеку, сообщили, что перед вспышкой коронавируса на него установилась цена около 50 млн евро, но сейчас ситуация может измениться.

    «Ренн», в свою очередь, начинает испытывать серьезное давление со стороны европейских топ-клубов, желающих приобрести Камавинга — интерес к игроку также проявляют «ПСЖ» и «Ювентус».

    «Ренн» пытается оградить игрока от этого влияния и сделать так, чтобы он давал интервью только клубным медиа.

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    • В этом сезоне Камавинга провел за «Ренн» 25 матчей в Лиге 1, забил один гол и сделал две результативных передачи.

    Отметим, что Камавинге исполнится 18 лет в ноябре, и правила ФИФА не допускают переходы для игроков младше 18 лет. Трансфер будет возможен, если:

    1. Родители игрока переезжают в страну, в которой находится новый клуб по причинам, не связанным с футболом.
    2. Трансфер осуществляется в пределах Европейского Союза (ЕС) или Европейского экономического пространства (ЕЭП).

    Наш прогноз: «Ренн»

    Иван Ракитич

    «Барселона», полузащитник, 32 года

    Иван Ракитич

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может сменить клуб в летнее трансферное окно.

    Срок действующего контракта хавбека с «Барселоной» истекает летом 2021 года. Стало известно, что каталонский клуб не планирует его продлевать.

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  • 23/04/2020

    • По информации Mundo Deportivo, 32-летний хорват может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Английский клуб является основным претендентом на Ракитича.

    Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют «Атлетико», «Севилья», «Ювентус», но «шпоры» являются фаворитом.

    По данным издания, «Ювентус» смущает трансферная стоимость и возраст Ракитича, «Атлетико» не готов подписать с ним долгосрочный контракт, а у «Севильи» недостаточно средств на покупку хавбека.

    Все прогнозы на спорт

    Ранее сообщалось, что «Барселона» уверена в том, что продаст Ракитича за 20 млн евро. В этом сезоне игрок провел за «Барсу» 21 матч в Ла Лиге и сделал 3 голевых передачи.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм» 0

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