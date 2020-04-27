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    Каким будет будущее Обамеянга

    Что делать «Арсеналу» со своим бомбардиром?

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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    Контракт ведущего форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга заканчивается летом 2021 года. Разбираемся, что как сложится его судьба в ближайший год.

    Насколько Обамеянг важен для «Арсенала»?

    Пьер-Эмерик Обамеянг очень важен для «Арсенала» хотя бы потому, что много забивает. У него фантастический показатель голов, и он является одним из лучших финишеров в английской Премьер-лиге и не только.

    Он весьма ловок и может забивать все типы голов. Таких игроков в мире сейчас не так много, и подписать их возможно только за большие деньги. Именно поэтому ситуация с Обамеянгом очень сложна для лондонского клуба. В идеальном мире вы бы не хотели потерять такого исполнителя.

    Если он полон решимости играть в Лиге чемпионов, возможно, он полон решимости покинуть «Канониров». Возможно, он и его агент уже дали понять, что хотят идти другим путем, но действительно ли он полон решимости уйти?

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    Это может зависеть от того, кто хочет его купить. Возможно, он сможет перейти в команду, выступающую в Лиге чемпионов, но в зависимости от клуба он может не рассматривать это как шаг вперед по сравнению с таким клубом, как «Арсенал».

    Какие риски стоят перед «Арсеналом»?

    Вместе с тем, перед лондонцами стоит риск повторения ситуации с Месутом Озилом, с которым продлили контракт в январе 2018 года и сделали его самым высокооплачиваемым футболистом в команде, после чего получили игрока, который стал играть еще более нестабильно, чем раньше. Другое дело, то обилие голов габонца легче обосновать.

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    • Также «Арсеналу» нужно учитывать возраст нападающего, потому что стоимость перепродажи не будет слишком высокой, если они продлят его на три года. Это всегда вызывает беспокойство, и, возможно, лондонцы думают, что теперь они могут получить за него хорошие деньги, и это высвободит их ресурсы, а также даст больше покупательной способности, чтобы освежить команду, особенно если тот действительно хочет уйти.

    Это действительно сложная ситуация, но «Канониры» не захотят попасть в другую ситуацию, когда игрок уходит после окончания контракта. При этом нужно учитывать, что ничего нельзя сделать с футболистом, который хочет полностью отработать срок своего соглашения. Иногда клуб ничего не может с этим поделать, потому что власть принадлежит игроку, но сейчас, похоже, лондонцы хотят избежать такого сценария.

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    • Очевидно, что фанатам «Арсенала» будет больно, если Обамеянг уйдет в другой клуб Премьер-лиги и поможет им выиграть АПЛ, как Робин ван Перси в «Манчестер Юнайтед». Вы бы хотели избежать продажи его конкуренту, да и любому английскому клубу, а его трансфер за границу была бы более приемлемым.

    Куда может перейти Обамеянг?

    Он вряд ли перейдет в «Ливерпуль», но «Манчестер Сити» мог бы быть вариантом, если бы там хотели заменить Серхио Агуэро. Габонец мог бы перебраться в Испанию. В данном случае есть аналогия с Тьерри Анри, когда отправился в «Барселону», чтобы играть вместе с Лионелем Месси и Хави, с которыми выиграл чемпионские титулы в Испании и Лигу чемпионов. Кроме каталонской команды, также вариантом остается и «Реал», который ищет забивного форварда.

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    • Для «Арсенала» было бы лучше всего подписать с нападающим новый трудовой договор, особенно если учесть, что пандемия серьезно ударит по платежеспособности многих клубов. В таком случае у «Канониров» был бы преданный игрок, который всегда дает годы.

    Он в хорошей форме, поэтому у него все еще есть два или три плодотворных года на высшем уровне. Новый контракт была бы идеальной ситуацией для лондонцев, потому что он может помочь «Арсеналу», а если клуб сможет усилить другие позиции, то команда может вернуться в зону Лиги чемпионов. Убедить Обамеянга в том, что его будущее — на «Эмирейтс», будет лучшим решением для лондонцев. 0

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