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    Не испугались самих «дьяволов». В 1998-м шедевр Трезеге выбил «МЮ» из 1/4 Лиги чемпионов

    Более 20 лет назад «Монако» со своим молодняком был способен на многое в еврокубках

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    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер
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    Вспомним об ответном четвертьфинальном поединке между «МЮ» и «Монако» на «Олд Траффорд», который состоялся в 1998-м.

    Манчестерская мощь пошла вразнос

    На групповом этапе Лиги чемпионов сезона 1997/1998 «Манчестер Юнайтед» был прекрасен. Команда Алекса Фергюсона феерила в атаке и забивала своим соперникам пачками. За шесть матчей на данной стадии английский клуб положил в сетку своих оппонентов 14 мячей.

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    • В квартете B с «манкунианцами» соперничали «Ювентус», «Фейеноорд» и «Кошице». В этой группе «МЮ» смог набрать 15 баллов, выиграв пять поединков. Единственное поражение подпортило общую картину в последнем матче с «Юве», но коллектив Фергюсона закрепил за собой лидерство в таблице и ждал четвертьфинала.

    Рваные выступления клуба из княжества

    У «монегасков» в том сезоне в Группе B ситуация складывалась не так оптимистично, как у «МЮ» в своей. Команда Жана Тиганы начала с крупного поражения в Лиссабоне от «Спортинга» 0:3. К счастью, в следующих двух турах красно-белые начали исправлять собственное положение. «Монако» за две игры забил девять голов в ворота «Байера» (4:0) и «Льерса» (5:1), после чего была еще пара побед и ничья. «Монегаскам» все же удалось закончить этот этап на первом месте.

    Пара, в которой не было победителя

    Первую четвертьфинальную встречу между собой команды разыграли 4 марта 1998-го. На «Луи II» при 15 тысячах зрителей два атакующих коллектива, любящих результативный футбол, скатали ничейку — 0:0. Да, непонятно как, но с Энди Коулом, Скоулзом, Бекхэмом, Анри и Виктором Икпеба соперники обошлись без голов.

    Такой расклад перед ответкой больше устраивал «Монако». И причина на то — любой гол на выезде, способный дать перевес в пользу гостей. На матч в Манчестере Жан Тигана придумал схему с тремя центральными защитниками 3-4-1-2. Двумя форвардами во встрече выступили Икпеба и Трезеге. Последний не принимал участия в первой игре, а теперь на скамейке остался Тьерри Анри.

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    • Алекс Фергюсон для себя выяснил, что на ответный матч ему не следует менять расстановку, потому, сделав пару ротаций, он продолжил использовать схему 4-4-2. Только теперь в старте играл Сульшер, который находился с Бекхэмом, Баттом и Скоулзом в центре. На острие же тогда действовали Тедди Шерингем и Энди Коул, блиставший в ходе всего группового этапа.

    Разное расположение духа

    После ничьей в первой игре с «Монако» «Манчестер Юнайтед» успел еще раз разойтись миром и потерпеть два поражения. Тогда на просторах Англии «МЮ» влетел «Шеффилду Уэнсдей» и «Арсеналу», а также обменялся голами с «Вест Хэмом». Данные потери в итоге будут стоить коллективу Фергюсона чемпионства, но то совсем другой разговор.

    «Монегаски» же не проигрывали в течение шести поединков кряду. Но все встречи из этого списка французский клуб провел на евроарене. Тогда в Лиге чемпионов красно-белые чувствовали себя уверенно.

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    • С момента первой игры на «Луи II» календарь незаметно пролистнул 14 дней. 18 марта команды снова сошлись в очном сражении, но теперь на «Олд Траффорд», где шума было явно больше, нежели в первом матче. 53 тысячи зрителей — это внушительная толпа, которую разочаровывать хозяевам не хотелось. В 20:45 судья Хельмут Круг свистнул о начале поединка.

    Придумали проблемы к пятой минуте

    На старте матча «Манчестер Юнайтед» попытался взять игру под свой контроль. Хозяева спокойно увеличивали процент владения, но в основном они это делали в центре или на своей половине. «Монегаски» не хотели долго наблюдать за действиями «МЮ» и пошли в отбор.

    «МЮ» — «Монако». Лига чемпионов 1997/1998

    Впереди гости сыграли идеально. Мячом завладел Джон Коллинз, который сделал пас на ход Трезеге. Давид не стал ничего особо выдумывать. Игрок принял единственное верное решение, мощно ударив в ближнюю девять, находясь в метре до линии штрафной. Красивый гол молодого нападающего уже на раннем отрезке обеспечил «Монако» лидерство.

    Быстрый гол никак не повлиял на дальнейшие действия «Монако». Подопечные Жана Тиганы не выглядели напуганными ребятами, ждавшими спортивной мести от «Юнайтед». Безусловно, у «МЮ» было небольшое преимущество, но гости старались играть на равных.

    Встреча проходила без особых скоростей. Атаки «Юнайтед» не заканчивались ничем толковым, как и походы вперед в исполнении «Монако». Единственным, кто реально несколько раз заставил вратаря Фабьена Бартеза понервничать, был Дэвид Бекхэм. Однако дальние удары Бекса проходили рядом со створом и летели мимо. Счет, установившийся на 5-й минуте, не изменился до перерыва.

    Завелись во втором тайме

    После отдыха команды заиграли быстрее. «Манкунианцы» стремились забить сразу же. Настойчивость хозяев в атаке помогла им сравнять счет на 52-й минуте. «Юнайтед» попытался обострить длинной передачей, но с ней «монегаски» справились, на подборе снова оказались игроки в красном. В итоге футболист «МЮ» вошел в штрафную, где столкнулся с защитником гостей, однако мяч достался Бекхэму, который точно прострелил на Сульшера. Уле Гуннар замкнул пас, переправив мяч в дальний угол. «Олд Траффорд» загремел от красивой атаки своих, 1:1!

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    Через минуту Сульшер получил желтую. Нападающий перестарался в отборе, а сам «Манчестер Юнайтед» снова мчал вперед. Бекхэм, Коул, Сульшер и остальные не давали голкиперу «Монако» заскучать на ленточке. Французский коллектив также не забывал про свои атаки. Удары гостей были не менее опасны, чем попытки хозяев. Если бы не вратарь Раймонд ван дер Гау, то в сетку «красных дьяволов» влетел еще минимум один гол. Чего только стоили попытки Тьерри Анри, который вышел на поле на 59-й минуте.

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    • Но «Монако» не сумел воспользоваться подарками «МЮ» в обороне, хотя и сами англичане не протаранили французскую защиту, из-за чего они и попрощались с Лигой чемпионов. По сумме двух матчей 1:1 победителя не выявили, но то самое правило выездного гола позволило дерзкому «Монако» оказаться в следующем раунде, а этот поединок на «Олд Траффорд» заслуженно пополняет список классных еврокубковых матчей конца девяностых. 0

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