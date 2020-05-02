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    «Неистовое ликование Моуринью и вечер, который я не забуду». О подвиге «Порту» на «Олд Траффорд»

    О том, как «Порту» выгрыз путевку в четвертьфинал в Манчестере

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    Ситуация, которая сложилась вокруг футбола из-за коронавируса, предоставила нам возможность освежить память, пересмотрев крутые матчи прошлого.

    Не матч, а вечная история

    9 марта 2004-го года на стадионе «Олд Траффорд» состоялся ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «Порту». Гости той умопомрачительной встречи горели с разницей в один гол практически весь второй тайм и были близки к вылету. Если «Юнайтед» дома прихлопнул «драконов», то все отнеслись бы к произошедшему с пониманием и приняли как должное, а так «Порту» сотворил чудо.

    Забив гол на 90-й минуте, аутсайдеры противостояния лишний раз напомнили нам, за что мы любим футбол. После забитого мяча, который выводил португальцев в 1/4, «Олд Траффорд» чудом не раскололся от накала противоположных эмоций двух сражающихся сторон. Одни разочарованно загудели, других распирал кураж, а Жозе Моуринью, который буквально секунду назад сидел на скамейке, уже полетел по бровке к своим.

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    • Эти кадры воспроизводятся в голове у любителей футбола нулевых при упоминании данного поединка. Как-то раз журналисты УЕФА разыскали одного из внештатных сотрудников «Порту» тех лет и взяли интервью, затронув встречу на «Олд Траффорд».

    Сказано было много интересностей, но самое классное, что вспомнил работник, это концовка того матча: «Игра, казалось, была сделана, а мечта — мертва, но тут случился гол Коштиньи. До сих пор вижу, как Моуринью мчится по бровке "Олд Траффорд" с распростертыми руками. Помню, что прямо подо мной сидел бывший вратарь "МЮ" Петер Шмейхель, работавший в тогда на радио. Он обернулся и буквально просверлил меня взглядом».

    А как же команды вышли в плей-офф?

    «Манчестер Юнайтед» в том сезоне оказался в Группе E. В этом квартете с «красными дьяволами» соперничали «Штутгарт», «Панатинаикос» и «Рейнджерс». Оппоненты даже в те годы не самые грозные. «МЮ» спокойно набрал 15 баллов и с первого места вышел в раунд 16 сильнейших. Кроме того, на групповом этапе коллектив Алекса Фергюсона забил 13 голов, а пропустил всего 2. В общем, английский клуб был грозной силой в борьбе за ЛЧ.

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    • «Порту» в это время досталась сложная группа. В квартете F команда Жозе Моуринью противостояла «Реалу», «Марселю» и «Партизану». Однако «драконы», заняв второе место, оторвались от третьей позиции на приличное расстояние в 7 очков. Вместе с «королевским клубом» они прошли дальше.

    Ферги против Моура

    Первая встреча между «Порту» и «МЮ» в рамках 1/8 финала состоялась 25 февраля 2004-го года. Тогда на «Драгау» коллектив Моуринью пропустил первым на 14-й минуте. Но португальскому клубу удалось сравнять, а затем и вырвать победу стараниями Маккарти.

    Перед ответным поединком Алекс Фергюсон сделал несколько ротаций в составе, а также принял решение расставить своих подопечных по схеме 4-4-1-1. В середине поля со старта играли Гиггз, Джемба-Джемба, Батт и Флетчер. Под нападающим расположился Пол Скоулз, а центрфорвардом был Ван Нистелрой. Криштиану тогда еще не имел статус стопроцентного игрока основы, потому наблюдал за встречей со скамейки до 75-й минуты.

    Моуринью, который начал свой путь к званию “The Special One”, придумал на ответный матч схему 4-3-1-2. Теми двумя футболистами на острие были Маккарти и Карлос Алберто, а роль десятки закрепилась за Деку.

    Пол Скоулз пытался все вывезти сам

    9 марта 2004-го года «Олд Траффорд» посетили 67 тысяч фанатов, жаждущих увидеть, как их любимцы выбьют из еврокубков португальских выскочек. В 20:45 российский судья Валентин Иванов начал ответный поединок.

    Стартовал матч плавно. С первых минут вперед никто не летел. «Манчестер Юнайтед» принялся накручивать процент владения мячом, а «Порту» не особо настаивал на своем контроле.

    «МЮ» — «Порту». ЛЧ 2004

    Пожалуй, самой яркой фигурой в нападении в составе хозяев был Пол Скоулз. Рыжий англичанин активнее остальных выглядел впереди и чаще партнеров пытался попасть в створ ворот, расчехлив свою пушку.

    На 32-й минуте этот игрок все-таки добился своего. «Манчестер Юнайтед» пару минут гонял «Порту» на их флангах, после чего коллектив Фергюсона по-настоящему активизировался и провел быструю атаку. Джон О’Ши получил мяч на левом краю и навесил в штрафную. Там проворнее всех оказался Скоулз, который головой попал куда надо. Хозяева повели 1:0, этого результата им хватило бы для прохода дальше.

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    • Ближе к перерыву, а если бы точным, на 46-й минуте, «манкунианцы» со стандарта придумали второй гол. Игроки «Порту» неудачно действовали в защите и позволили футболистам в красном пробить. В итоге Пол Скоулз завладел мячом и с близкого расстояния расстрелял ворота соперников. Однако гол отменили из-за офсайда. Положения вне игры не было, судьи ошиблись и отняли у Пола второй мяч.

    Переворот во втором тайме

    После перерыва «Порту», сам того не желая, вынужден был проснуться. Команда Моуринью пыталась выжать максимум из своих моментов, но больно хороша была защита хозяев. В обсуждаемой игре «драконы» смогли нанести 9 ударов по воротам «МЮ», пять из которых угодили в рамку.

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    А голевой выстрел случился на 90-й минуте. За несколько мгновений до этого «Юнайтед» привез такой необязательный штрафной недалеко от своих ворот. Исполнять судьбоносный стандарт взялся Маккарти. Перед этим Тим Ховард нервно выставлял стенку, а болельщики на трибунах, будто чувствовали неминуемую беду, хватались за затылки. Чуйка не подвела фанатов «МЮ». Маккарти нанес неплохой удар, с которым справился кипер, однако мяч в сетку добил Коштинья. Результат 1:1 мог легко перечеркнуть все амбиции «МЮ».

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    • Молодой Жозе, сидевший на скамейке, почувствовал в себе гигантский приток энергии, вскочил со своего места и рванул к подопечным, находящихся около углового флажка. «Порту» спасся на 90-й минуте, но судья добавил еще три. «Манчестер Юнайтед» спешил отыграться. Коллектив Алекса Фергюсона незамысловато навешивал в чужую штрафную, нагружая оборону «Порту» работой. «Манкунианцы» успели создать несколько хороших возможностей, однако «драконы» справились с «дьяволами» и удержали ничью, позволившую им сотворить историю в дальнейшем. 0

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