Решение в руках правительства. Реально ли возобновить сезон в АПЛ?

В пятницу руководители клубов АПЛ будут проводить видеоконференцию на фоне беспрецедентного давления и растущего беспокойства. Напряженность связана не только с тем, реально ли реализовывать план возобновления сезон за закрытыми дверями и на ограниченном количестве стадионов, но также и с тем, насколько это действительно уместно и какая ответственность стоит за этим. Надежды на возвращение футбола в июне прямо сейчас висят на волоске.

Уверенность несомненно была подорвана решением французского правительства приостановить весь спорт высшего уровня до сентября, а также предупреждением медэкспертов и представителей футболистов о рисках для здоровья, которые связаны с возвращением к игре.

Матчи Лиги 1 не будут проводиться до сентября globallookpress.com

Некоторые клубы обеспокоены тем, что спортивная целостность турнира может быть нарушена, если матчи будут проходить только на отдельных стадионах, и некоторые команды проведут меньше игр на своей родной земле, чем их соперники. Другие говорят, что давление со стороны политиков и руководителей лиги вынуждает их играть, хотя они предпочли бы, чтобы сезон был аннулирован.

Однако в личных беседах в АПЛ сохраняется осторожный оптимизм. Для позитива есть несколько причин. Например, правительство Швейцарии объявило, что Суперлига, «вероятно», возобновится 8 июня, если ситуация с коронавирусом не ухудшится. В то же время директор по медицине УЕФА, профессор Тим Мейер заявил, что «определенно возможно» запланировать возобновление сезона 2019-2020.

Но существует ли реальная опасность, что перезапуск АПЛ потерпит неудачу?

Клубы понимают, что в конечном итоге им придется руководствоваться решениями правительства, а также своих медицинских и научных экспертов. Это было подтверждено тем, что произошло во Франции. Любые планы и сценарии возобновления Лиги 1 в один момент стали бессмысленными после того, как премьер-министр Эдуард Филипп сделал свое шокирующее заявление, и сезон пришлось отменить. То же самое было в Нидерландах и Бельгии.

На данный момент решение правительства Великобритании во многом зависит от двух критериев — улучшения возможностей тестирования и соблюдения правил социального дистанцирования. Но министры и их советники также будут отталкиваться от слов Ангелы Меркель, которая в четверг обратится к региональным лидерам Германии, и несомненно обсудит в том числе планы Бундеслиги по возобновлению матчей в середине мая. На данный момент планы Бундеслиги служат источником вдохновения для других стран Европы.

Однако в связи с недавним ростом числа заболевших в Германии, есть опасения, что карантин в стране будет вновь ужесточен, а Меркель последует за французами в вопросе запрета спорта на несколько месяцев. В таком случае, как считают многие, ситуация может измениться и в АПЛ. В Германии гораздо меньше случаев заражения и смертей от коронавируса, чем в Великобритании, Германия провела гораздо больше тестов. Насколько реально, что там посчитают спорт слишком опасным, но к такому же выводу не придут в Британии?

Давайте не будем забывать, что на правительственном брифинге в среду была озвучена информация о еще 765 смертельных случаях в Великобритании. И когда многие считают, что действия правительства Великобритании в вопросе остановки спорта были слишком медленными, а такие события, как Челтенхемский фестиваль и матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» могут быть связаны с количеством случаев заражения, правительство вряд ли хочет оставаться в стороне.

Фанаты «Атлетико» на «Энфилде» globallookpress.com

Надежды АПЛ на возобновление сезона начали угасать еще и на фоне растущей обеспокоенности по поводу очевидного финансового кризиса, что может привести к отказу от футбола. Правда, затем у некоторых руководителей лиги и клубов появился повод взбодриться.

Премьер-министр Борис Джонсон готовится вернуться на работу после выздоровления от коронавируса. И АПЛ сказали, что правительство хочет вернуть футбол высшего уровня как можно быстрее, чтобы помочь поднять моральный дух людей, которые провели много времени взаперти, а также чтобы поддержать футбол с коммерческой точки зрения и людей, которые работают в игре.

Боссы АПЛ дали понять, насколько важно завершить сезон, указав на то, что, если это не будет сделано, три четверти миллиарда фунтов придется вернуть телеканалам Sky и BT.

Остается неясным, намерены ли эти броадкастеры потребовать возместить всю сумму, на которую они имеют право, если сезон не возобновится. Они рассматривают вопрос о том, чтобы показать больше матчей в следующем году или попросить бесплатное продление контракта еще на год, чтобы уменьшить тот ущерб, который нанесен их бизнесу. Но какую-то компенсацию почти наверняка придется выплатить.

На прошлых выходных BBC Sport сообщил, что медицинские эксперты футбола, а также их коллеги из регби, гонок и крикета должны быть приглашены на серию видеовстреч, что вроде как должно ускорить темпы подготовки к возобновлению сезона.

Министры продолжали делать ободряющие заявления для СМИ и в парламенте. Ряд клубов вновь открыл свои тренировочные базы для индивидуальных тренировок игроков. Врачи клубов АПЛ проводили собственное совещание, чтобы обсудить стандарты гигиены, а также предложили тестировать игроков два раза в неделю. Клубам было предложено рассмотреть концепцию игры без болельщиков и на нейтральных аренах. А телекомпаниям сказали о необходимости разработать план, как задействовать минимальное количество персонала на матчах.

Но если профессиональный спорт вернется в ближайшее время, то на главные вопросы все еще необходимо ответить.

Например, каким образом футбол и другие виды спорта позволят избежать чрезмерной нагрузи на службу здравоохранения, если спортсмены будут получать травмы и им понадобится скорая помощь и лечение в больницах? Насколько приемлемо то, что высокооплачиваемые звезды имеют возможность проходить тесты, тогда как у широкой общественности есть трудности с тем, чтобы пройти их (даже если тесты для спортсменов финансируются в частном порядке)?

А что если фанаты соберутся возле стадионов или в любом другом месте, чтобы отпраздновать, что неизбежно повлечет за собой необходимость работы полиции. Правильно ли то, что правительство прилагает больше усилий, чтобы помочь профессиональным видам спорта, вместо того, чтобы уделить внимание менее богатым, финансируемым государством олимпийским и паралимпийским видам, а также массовому спорту?

Ровно семь недель назад АПЛ оказалось в положении, аналогичном тому, в котором она находится сейчас. Когда спортивные соревнования по всему миру останавливались или проходили при пустых трибунах, в Англии демонстративно делали заявления о том, что матчи следующего уик-энда пройдут, как и было запланировано. Менее чем через час было объявлено экстренное совещание, когда «Арсенал» сообщил о том, что Микель Артета заразился коронавирусом. С тех пор не было сыграно ни одного футбольного матча.

Микель Артета globallookpress.com

Когда правительство по-прежнему настаивало на том, что спортивные события могут продолжаться, Премьер-лига и другие спортивные власти были вынуждены прийти к своим собственным выводам. Но через несколько недель многое изменилось, и ставки стали еще выше.

И на этот раз есть подозрение, что решение будет не в руках у футбольной власти. 0