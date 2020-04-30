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    Лига 1 завершена, но не вопросы

    Какие итоги чемпионата?

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    Неймар провел хороший сезон в ПСЖ
    Неймар провел хороший сезон в ПСЖ
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    Французская Лига 1 досрочно завершена из-за пандемии коронавируса. Эрик Девен на страницах The Guardian пытается разобраться в последствиях этого решения.

    Для футбольных властей решение было неожиданным

    Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил во вторник, что командные виды спорта будут запрещены до сентября — даже если они будут проведены за закрытыми дверями — это означает, что Лига 1 стала первой из так называемой «большой пятерки», завершившей свой сезон.

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    • Это наверняка вызвало насмешки по поводу очередной коронации ПСЖ чемпионом страны, но, кроме лидеров и занимающей последнее место «Тулузы», эта кампания выдалась невероятно конкурентоспособной. Это преждевременное завершение первенства станет серьезным ударом по тем турнирным раскладам, где была плотная борьба.

    LFP, руководящий орган профессионального футбола во Франции, еще не определил вопросы, касающиеся вылета и мест в еврокубках (французские кубки также еще не завершены), и он был застигнут врасплох решением правительства. За день до объявления Филиппа, там завершали составление медицинских протоколов, чтобы 11 мая команды вернулись к тренировкам.

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    ПСЖ был и так недостижим

    Два французских клуба все еще выступают в Лиге чемпионов: ПСЖ обеспечил себе выход в четвертьфинал убедительной победой над «Боруссией» Дортмунд в Париже, а «Лион» со счетом 1:0 обыграл «Ювентус» в первом матче 1/8 финала. Тем не менее, сейчас самое время оглянуться на различные успехи, разочарования и сюжетные линии, которые определили внутренний сезон в этом чемпионате.

    ПСЖ, безусловно, на голову снова превосходит своих соперников. В целом, парижане провели довольно впечатляющий сезон. Неймар находился в одной из лучших форм в своей карьере, играя с мотивацией и сосредоточенностью, которых часто не хватало в его первые два сезона во Франции.

    Анхель Ди Мария был в привычной искрометной форме, его энергия, проницательность и видение — ключ к успеху команды Томаса Тухеля. Ему будет 33 года в следующий день рождения, и вместе с Тиаго Силвой, которому в сентябре исполняется 36 лет, он может испытать самые тяжелые трудности после столь ранней остановки. Даже несмотря на то, что инвестиции клуба в Идриссу Гейе и Абду Диалло дали команде крайне необходимое усиление в лице игроков, которые готовы закрыть проблемные позиции.

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    • «Пари Сен-Жермен» хорошо выступал в Лиге чемпионов. После того, как действующий победитель «Ливерпуль» вылетел, а множество других больших клубов имели проблемы с формой до остановки кампании, ПСЖ будет чувствовать, что они упустили отличную возможность. Если же Лига чемпионов вернется позже летом, чемпион Франции может в конечном итоге столкнуться с командами, которые проводили матчи в своих первенствах и набрали гораздо более высокий уровень физических кондиций.

    «Марселю» будет сложно удержать позиции

    «Марсель», который идет на второй позиции, наверняка надеется, что успехи его главного тренера Андре Виллаш-Боаша в этом сезоне будут чего-то стоить. В прошлом сезоне клуб подписал контракт с Дарио Бенедетто и Валентеном Ронжье, но в силу возможных проблем с финансовым фейр-плей, провансальцам нужно тратить деньги аккуратно.

    Португалец отлично справился с задачей вывести их на второе место в чемпионате, особенно учитывая, что Флориан Товен — возможно, их самый важный атакующий игрок — пропустил большую часть сезона из-за травмы.

    Как и Тухель, Виллаш-Боаша также должны беспокоить стареющие игроки в его команде. Димитри Пайет и Стив Манданда эффектно вернулись к своей лучшей форме, но им уже 30. Они никогда не были самыми стабильными футболистами, поэтому жаль, что для них кампания внезапно закончилась.

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    • «Ренн» стал главным открытием чемпионата

    Позади «Марселя» «Ренна» и «Лилль» стали главными конкурентами за третье место в зоне Лиги чемпионов. Бретонцы продолжали впечатлять под руководством молодого наставника Жюльена Стефана, собрав внушительный состав талантливых исполнителей со всей страны. Их молодой полузащитник Эдуардо Камавинга пообещал остаться, если клуб пробьется в главный еврокубок. Похоже, что его желание будет исполнено, ведь «Доги» на один балл отстают от конкурента.

    Они великолепно отреагировали на отъезд ключевых игроков, таких как Николя Пепе, Тьяго Мендеш и Юссуф Коне, а их успех был основан на напористой атакующей игре и молодости, когда неудержимый нападающий из Нигерии Виктор Осимхен создал впечатляющий дуэт с Лоиком Реми.

    Они провалились в сложной группе Лиги чемпионов, но эта молодая команда выглядит способной через какое-то время бороться за трофеи. Если текущая таблица будет использована для определения участников Лиги чемпионов в следующем сезоне, им будет ужасно обидно.

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    • «Лион» должен быть доволен завершением сезона

    «Лион» тем временем будет в восторге, если сезон отменят, ведь тот выдался катастрофической — от разочаровывающего, начиная от непродолжительной работы Силвиньо на посту наставника, до травм, которые выбили до конца розыгрыша Лиги 1 капитана Мемфиса Депая и креативного хавбека Жеффа Рена-Аделаида — последний из которых, наконец, начал оправдывать выданные ему авансы.

    «Ткачи», похоже, готовы пропустить еврокубки впервые за 25 лет. Тем не менее, они могут утешиться появлением захватывающих выпускников своей академии в лице Максенса Какере и Райана Шерки, а также впечатляющим начале карьеры в клубе центрхава Бруну Гимарайнша.

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    Можно подумать, что главный аутсайдер «Тулуза», чья потенциальная продажа бывшему владельцу «Ниццы» Чиен Ли недавно сорвалась, также будет молиться о том, что ничего не решено в связи с незавершенным сезоном, однако президент клуба Оливье Садран, похоже, смирился с вылетом.

    «Футбол побеждает тем, что не продолжается», — заявил он после решение правительства. «В настоящее время страна страдает от кризиса в области здравоохранения, вскоре она столкнется с экономическим кризисом. Было бы очень неуместно отмежеваться от этого».

    Возможно, он прав, но решение оставляет столько же вопросов, сколько и ответов. 0

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