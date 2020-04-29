УЕФА за здравый смысл. Лиги сами должны решить, как завершить сезон

Здравый смысл в отношении завершения сезона 2019/20

Хочется напомнить лицам, ответственным за принятия решений в национальных чемпионатах: правила, регулирующие игру, не были созданы каким-то божеством. Они были написаны людьми, которые даже не представляли, что может возникнуть столь длительная пауза из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, поскольку они написаны человеком, нет ничего плохого в том, чтобы переписать их, если это соответствует общему благу. И заявление исполнительного комитета УЕФА в прошлый четверг подтвердило движение в этом направлении.

Существует идеальный сценарий, при котором ситуация в здравоохранении улучшается, все команды заявляют о готовности играть, а к августу еще и завершают сезон 2019/20 в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Отлично. Такова цель. Скрестили пальцы. Но есть ведь и неприятная реальность: что делать, если ты не в состоянии завершить сезон?

УЕФА говорит, что сезон может быть досрочно прекращен только в двух случаях. Во-первых, если правительства запрещают спортивную деятельность до определенной даты, и у вас просто не хватает времени завершить этот сезон и начать следующий (УЕФА не называет дату начала следующего сезона, но, согласно нескольким источникам, речь идет о сентябре).

Во-вторых, если есть «непреодолимые экономические проблемы», которые делают завершение сезона невозможным, потому что ставят под угрозу долгосрочную финансовую стабильность клубов.

Первый сценарий говорит сам за себя. Второй — это уловка, которая действительно может быть распространена на всех, если это необходимо, но в первую очередь она предназначена для чемпионатов без крупных телевизионных контрактов, где основной доход поступает от продажи билетов. Матчи при закрытых трибунах обходятся дорого, поэтому, если клубы почти ничего не получают от вещателей, то начинают страдать в финансовом плане.

Так что же делать, если сезон досрочно прекращен? Давайте сразу проясним: УЕФА не призывает делать что-то конкретное. Если лиги хотят завершить сезон досрочно и присудить титулы на основе чего-то (вплоть до алфавитного порядка), они могут это сделать свободно — по крайней мере, в теории. Точно так же, если они хотят продолжать играть до 2021 года, то тоже могут это сделать.

Однако на практике каждая лига хочет получить доступ к турнирам УЕФА и к их доходам, поэтому будет руководствоваться принципами УЕФА. Эти принципы отражают простую концепцию: спортивные заслуги.

Многие уже сейчас уделяют внимание тому, что мешают отдельным лигам признавать сезон 2019/20 недействительным, то есть таким, как будто он даже не начинался. Это простой здравый смысл. Вы не можете делать вид, что ничего не было, хотя на самом деле было.

Суть в том, что УЕФА хочет, чтобы команды прошли квалификацию на сезон 2020/21, основываясь на том, что они сделали в сезоне 2019/20. Просто окончательное решение остается за лигой. Если у вас нет достаточно времени, чтобы завершить все матчи, вы можете сыграть некоторые из них, вы можете создать систему плей-офф для определения участников еврокубков, вы можете оставить таблицу такой, какой она была на момент остановки, вы можете использовать средний подсчет очков за игру — местные умники могут предложить почти все. Единственным условием является то, что доигровка должна отражать то, что происходило на поле, а также быть объективной, прозрачной и недискриминационной (лига не может просто взять и отправить в Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» вместо «Лестера»).

Вот и все. Все остальное — от определения чемпиона и вылетевших неудачников, до распределения призовых, зависит от отдельной лиги.

Как быть с самыми запутанными ситуациями? Нужно просто запереть ответственных лиц в одной комнате и прийти к общему решению.

Возьмем для примера Серию А, где «Ювентус» опережает «Лацио» на одно очко. Попросите клубы проголосовать: «Юве», «Лацио» или вакантный титул чемпиона. Вылет из чемпионата? Давайте посмотрим правде в глаза: вылетающий из элиты клуб теряет много денег. Нужно посмотреть, например, смогут ли «Норвич» и «Лидс Юнайтед» заключить сделку. Возможно, «канарейки» останутся в АПЛ, но в следующем сезоне выплатят большую часть дохода «Лидсу», или «Лидс» повышается в классе и делает обратное, делясь доходом с «Норвичем».

И если ситуация остается неразрешимой, и 20 представителей клубов в одной комнате не могут договориться, то просто смиритесь и оставляйте состав чемпионата таким, каким он был. Да, это трудное решение, но вопрос стоит так, чтобы выбрать наиболее правильную формулу.

Дело в том, что УЕФА не издавал прямых директив сверху. Они просто предложили руководствам лиг следовать здравому смыслу. Все остальные вопросы они должны решить сами.

Я надеюсь, что дело не дойдет до разборок. Хотелось бы, чтобы сезон завершился на футбольном поле. Но если коронавирус не позволит, я надеюсь, что клубы будут помнить о том, что обычные правила сейчас не могут применяться, и существует такая вещь, как разумный, здравый смысл. Я хочу, чтобы он был найден.

Сезон в Эредивизи остановлен

Решение нидерландского правительства запретить все публичные мероприятия до 1 сентября означает, что Эредивизи не вернется и не завершит свой сезон 2019/20. Вряд ли можно спорить о правильности решения оставить чемпионский титул вакантным, учитывая, что «АЗ Алкмар» и «Аякс» шли вровень.

Более сложным является то, что делать с точки зрения понижения и повышения в классе, и здесь Эредивизи становится тестовым примером того, о чем мы говорили раньше. Федерация футбола Нидерландов предпочла устроить голосование среди 34 клубов из двух сильнейших дивизионов: 16 проголосовали за повышение и понижение, девять — против повышения и понижения, еще девять — воздержались. Поскольку ни один из вариантов не набрал подавляющего количества голосов, федерация решила заморозить ситуацию.

Как и ожидалось, это вызвало возмущение и судебные иски со стороны таких клубов, как «Де Графсхап» и «Камбюр», которые были близки к выходу в элитный дивизион. Существует большая вероятность того, что они выиграют в судах, и Эредивизи в следующем сезоне расширится до 20 команд, но это будет не самым идеальным решением. Как я уже говорил, нет единственно верного хода событий. Мы имеем лишь «наименее плохие» варианты.

Не стоит критиковать Озила

На прошлой неделе Месут Озил стал негодяем номер один для многих наблюдателей, а все из-за того, что он стал одним из двух игроков «Арсенала», которые отказались от предложенного клубом сокращения зарплаты на 12,5 процента, которое в итоге может снизиться до 7,5 процента или даже до нуля, при достижении определенных результатов.

Против Озила сыграли два факта: во-первых, он является самым высокооплачиваемым игроком клуба, во-вторых, его выступление за последние два года были скромными. И все равно не стоит изображать его как воплощение жадности.

Согласно многочисленным источникам, он был готов пойти на немедленную отсрочку заработной платы, если бы это помогло решить любые проблемы с денежными потоками у клуба. И он был готов к сокращению зарплаты, как только клуб предоставит отчет о финансовом положении, чтобы все поняли, как сильно на него повлияла пандемия.

Откровенно говоря, это вполне разумная позиция. Если его партнеры по команде из-за любви к клубу поспешно пошли на сокращение зарплаты, не имея представления о том, как много потеряет «Арсенал», это замечательно. Но несправедливо критиковать Озила только за то, что он не согласился с этим.

Урок для Кина

Примерно в это время в прошлом году Мойзе Кин начал свою серию из шести результативных матчей подряд (два гола он забил за сборную Италии, четыре — за «Ювентус»). Он был одним из самых ярких талантов в команде Роберто Манчини на международном уровне, и многие полагали, что он способен пробиться в основной состав «Ювентуса», чтобы играть рядом с Пауло Дибалой и Криштиану Роналду.

Но вот прошло 12 месяцев. С тех пор мы не видели его в футболке сборной Италии, и за этот год он забил всего один гол в 26 матчах на клубном уровне. И теперь он решил, что нарушать правила социального дистанцирования — это хорошая идея.

Мало того, что он по глупости устроил вечеринку в своем доме, так еще и позволил одному из ее участников снимать видео и загружать его в Snapchat.

«Эвертон» заявил, что он «потрясен», и это понятно. Кину 20 лет, и, очевидно, он не настолько взрослый, как хотелось бы некоторым. Многие из нас тоже делали глупости в его возрасте. Пусть это послужит футболисту уроком. 0