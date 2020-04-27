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    Как поздний гол рушит мечты. О поединке между ПСВ и «Миланом» в сезоне 2004/2005

    Достаем очередной топовый матч из архивных полок Лиги чемпионов

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    Коронавирус все еще держит большой футбол в заточении, а потому вновь переживем эмоции, полученные от игры ПСВ и «Милана» в 2005-м.

    От Белграда и практически до Стамбула

    Свой первый матч в том еврокубковом сезоне далеких 2004-2005-х годов ПСВ провел в качестве команды, проходящей третий квалификационный раунд. Тогда соперником нидерландского коллектива была «Црвена Звезда». С ней подопечные Гуса Хиддинка не смогли разобраться в Белграде, уступив 3:2, но зато дома «крестьяне» разнесли сербов со счетом 5:0.

    В Группе E, в которой ПСВ оказался вместе с «Арсеналом», «Панатинаикосом» и «Русенборгом», красно-белые заняли второе место, уступив лидерство лондонцам по дополнительным данным. А греческий клуб ПСВ обошел на 1 очко.

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    • На стадии плей-офф вихрь событий закрутился для коллектива Хиддинка по-новому. В 1/8 голландцы по сумме двух матчей одолели «Монако». А в противостоянии с еще одним представителем Франции «Лионом» путевку в 1/2 пришлось разыгрывать в серии пенальти, в которой хозяева ответки на стадионе «Филипс» победили — 4:2.

    Как все разворачивалось у миланцев?

    Коллективу Карло Анчелотти не нужно было доказывать свой класс в квалификации. Мощный миланский состав попал прямиком в группу. В квартете F «россонери» подвинули «Барселону» на второе место, а также солидно оторвались от донецкого «Шахтера» и «Селтика».

    В 1/8 финала «Милан» прошел серьезное испытание в виде сражения с «МЮ», после чего в миланском дерби красно-черные не без протестов проигрывающей стороны справились с «Интером».

    Когда к финалу осталось совсем немного

    Каждый из этих двух клубов имел уникальный и путь к 1/2, а чуть позже жребий соизволил, чтобы ПСВ и «Милан» решали, кто достоин финала в очной схватке.

    Первая встреча между командами состоялась 26 апреля 2005-го года на «Сан-Сиро». В тот вечер 75 тысяч зрителей не зря заняли места согласно купленным билетам, их любимцы в красно-черном всухую переиграли гостей 2:0 и получили весомое преимущество перед выездом в Эйндховен.

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    • Для ПСВ матч на «Сан-Сиро» оказался третьим кряду, в котором клуб не мог выиграть. Но Гус Всемогущий не спешил отчаиваться и отказываться от своих намерений достойно ответить «Милану». Тренер красно-белых не стал менять схему и вновь выставил своих ребят по классической 4-3-3.

    Итальянская команда перед второй игрой находилась в приподнятом настроении. Коллектив Карло Анчелотти завоевал четыре победы подряд в разных турнирах. На ответную игру Папа Карло посчитал нужным разместить футболистов по схеме 4-3-2-1, где Зеедорф и Кака играли под Шевой, а в центре находились Пирло, Гаттузо и Амброзини. Это была действительно миланская мощь.

    Сразу обозначили, кто здесь хозяева

    4 мая 2005-го года на стадионе «Филипс» состоялся ответный полуфинальный матч, в котором ПСВ рассчитывал приструнить грозный «Милан» при 35 тысячах родных фанатов. Со стартовым свистком команда Гуса Хиддинка принялась активничать в нападении.

    ПСВ — «Милан». Лига чемпионов 2004/2005

    ПСВ удалось распечатать ворота Диды уже на 9-й минуте. Пак Чжи Сун обыгрался с Веннегором оф Хесселинком, который, войдя в штрафную, пытался пробить, но ему мешали защитники, а вот молодой представитель Южной Кореи здорово прочитал эпизод и сам ввинтил мяч с левой в верхний угол. Мощный выстрел не оставил вратарю никаких шансов. Вот так сразу ПСВ отыграл один гол!

    После гола ПСВ вновь забрал мяч под собственный контроль, а в самой игре стало больше нарушений. Забегая наперед стоит сказать, что всего за 90 минут судья зафиксировал 33 фола на двоих.

    С опасными моментами впереди было не так густо. Команды старались атаковать, однако реальных угроз оказалось мало. Самый жирный момент до перерыва имел ПСВ. В ходе подачи со стандарта Ян Веннегор оф Хесселинк угодил в перекладину. Первая половина встречи так и закончилась минимальным лидерством хозяев.

    Усилия ПСВ были вознаграждены

    Сценарий первого тайма перенесся и во второй. ПСВ поддавливал в силу своих возможностей, а соперники надежно оборонялись и выбегали в собственные атаки. Не прекратилась и заруба с жесткими ударами по ногам.

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    • На 65-й минуте нидерландская команда забивает второй гол. Неугомонный Пак Чжи Сун выполнил кросс на Филлипа Коку. Ветеран команды замкнул навес головой. Дида сыграл неуверенно, благодаря чему мяч и влетел в сетку. Счет 2:0 означал равенство по сумме двух матчей.

    Все надежды раскрошил Амброзини

    Коллектив из Эйндховена продолжал наступать на ворота гостей, но опасного ничего не случилось. Время постепенно подходило к концу, а ПСВ с осторожностью размышлял о дополнительном тайме. И тут «Милан» обломал всех на «Филипс» и забил в ответ.

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    На 90-й минуте Кака выполнил навесную передачу на Амброзини, а Массимо головой пробил в угол. Незамысловатая атака «Милана» втоптала в землю мечты хозяев о финальном поединке в Стамбуле.

    ПСВ позволил себе расслабиться лишь на мгновение, за что и был наказан. На 91-й минуте Филлип Коку быстро ответил красно-черным своим голом. После скидки от Яна Веннегора оф Хесселинка Коку в касание попал по мячу так, что тот влетел в дальний угол. Вот только фанаты и сами игроки понимали, что это был их максимум, большее они сделать просто не успеют.

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    • Счет 3:1 и суммарный результат 3:3 по правилу гола на выезде лишил ПСВ всяческих надежд на подвиг, поскольку уже спустя минуту норвежский арбитр Терье Хауге закончил поединок, в котором «Милан» добыл себе путевку в Стамбул. 0

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