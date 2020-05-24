Горячий июнь. Болельщиков ждет возвращение большого футбола

Возобновления сезона в немецкой Бундеслиге стало лишь первой ласточкой, которая возвестила о возращении большого футбола после пандемии коронавируса COID-19. Рассказываем о европейских чемпионатах, которые возобновятся в ближайший месяц.

Уже вернулись

Несколько относительно серьезных футбольных чемпионатов в мае уже успели обрадовать болельщиков, которые до этого довольствовались просмотром первенств Белоруссии, Таджикистана и Никарагуа.

Корейская К-лига

В Южной Корее распространение коронавируса удалось сдержать относительно успешно, поэтому местный чемпионат вернулся первым из азиатских топ-лиг — уже 8 мая стартовал новый сезон Высшей лиги.

Нельзя сказать, что в корейской лиге все хорошо со спортивной интригой, там есть один мощный лидер — «Чонбук Моторс», который завоевал пять титулов за последние шесть лет.

Конкуренцию ему в этом сезоне, сокращенном из-за форс-мажорной ситуации, постараются составить «Ульсан Хёнде», «Пхохан Стилерс» и ФК «Сеул», который успел прогреметь на весь мир, по весьма смехотворному поводу.

«Сеул» подготовился к первому домашнему матчу сезона — заказал манекены, чтобы заполнить пустые трибуны. Только в интернете быстро заметили, что 30 новых «болельщиков» подозрительно похожи на секс-куклы.

K League imposes 100 million won fine on FC Seoul for sex doll spectators https://t.co/RV3fv3biqD pic.twitter.com/f7LWPeJRrA — Reuters Sports (@ReutersSports) May 20, 2020

На некоторых манекенах даже оказалась реклама сайтов с интимным содержанием. В результате клуб принес публичные извинения и был оштрафован на круглую сумму.

Бундеслига

Немецкая Бундеслига была прервана из-за пандемии после 25-го тура, но первой из европейских топ-лиг вернулась в строй — уже 16 мая .

Немцы очень серьезно подошли к вопросу обеспечения безопасности при проведении матчей в сложной эпидемиологической обстановке и разработали огромный свод правил, на который теперь ориентируются все остальные.

Несмотря на то, что во время тестирования накануне рестарта чемпионата было получено несколько положительных результатов, чемпионат был успешно возобновлен.

По прошествии двух туров вспышки заболеваемости среди игроков не случилось, так что эксперимент можно считать успешным.

Все прогнозы на Бундеслигу

Немецкие клубы радуют телевизионных болельщиков результативным футболом, хотя и играют при пустых трибунах. В «Гладбахе», например, заполнили стадион пластиковыми фигурами болельщиков с фотографиями.

Возвращается в ближайшее время

В конце мая и в июне должны вернуться сразу несколько европейских топ-лиг и ряд футбольных чемпионатов калибром поменьше, включая Российскую Премьер-лигу.

Чемпионат Чехии

Чешскую «Гамбринус-лигу» планировалось перезапустить 23 мая, затем рестарт был перенесен на 25 мая, и наконец — на 27 мая .

Сезон чемпионата Чехии был прерван 12 марта после 24 туров из 30. 20 апреля футболисты вернулись к тренировкам, а теперь готовы возобновить турнир.

После того, как будут сыграны 30 матчей, команды поделятся на три группы: группу для определения чемпиона (1—6 места), группу за право участвовать в Лиге Европы (7—10 места) и группу за право остаться в лиге (11—16 места).

Календарь и таблица Бундеслиги

После 24 туров в таблице чемпионата Чехии лидирует действующий чемпион — пражская «Славия», которая всю последнюю декаду соперничает за золото турнира с «Викторией Пльзень», идущей на втором месте с отставанием в 8 очков.

Чемпионат Дании

Через день, 28 мая , планирует возобновиться датская Суперлига, прерванная из-за пандемии коронавируса 9 марта, после 24 туров из 26.

После того, как будут сыграны 26 матчей, команды поделятся на две группы: группу для определения чемпиона (1—6 места) и группу за право остаться в лиге (7—14 места).

В чемпионском плей-офф каждая команда играет с другими дома и в гостях. Лучшая команда по итогам плей-офф — чемпион Суперлиги, получающий путевку во второй отборочный раунд Лигу чемпионов.

В плей-офф за право остаться в лиге участники делятся на две группы: команды, которые закончили регулярный сезон 7, 10, 11 и 14-го в одной группе, и команды, занявшие 8-е, 9-е, 12-е и 13-е в другой.

После этого каждая группа играет дома и в гостях в своей группе. Лучшие две команды из каждой группы затем играют в турнире навылет, победитель которого оспорит путевку в Лигу Европы у команды из чемпионской группы.

В чемпионате Дании на данный момент лидирует с солидным отрывом «Мидтьюлланд», опережающий «Копенгаген» на 12 очков.

В последние пять лет золото турнира разыгрывали эти два клуба и счет пока 3-2 в пользу «Копенгагена», который является самым титулованным клубом Суперлиги (13 чемпионств).

Чемпионат Португалии

Чемпионат Португалии будет возобновлен матчами 25-го тура в начале июня. 3 июня состоятся игры «Портимоненсе» — «Жил Висенте» и «Фамаликан» — «Порту». Тур продолжится матчами 4, 5, 6 и 7 июня.

Португальское первенство было прервано 12 марта из-за пандемии коронавируса. После 24 туров из 34 лидирует «Порту», опережающий идущую второй «Бенфику» всего на одно очко.

«Порто» и «Бенфика» в борьбе за чемпионство globallookpress.com

Составить конкуренцию им вряд ли кто-то сумеет — отрыв второго места от идущей третьей «Браги» составляет 13 очков.

В начале этой декады «Порту» завоевал три титула, затем настала полоса из 4 чемпионств «Бенфики», затем команды завоевали еще по титулу.

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Действующим чемпионом является лиссабонский клуб, выигрывавший турнир 37 раз (у «Порту» только 28 титулов).

Чемпионат Украины

Возобновление чемпионата Украины было запланировано на 30 мая , но, по сообщениям СМИ, перенесено на 6 июня .

Причина переноса заключается в том, что не все команды успевают провести тесты на коронавирус и полноценно подготовиться к возобновлению сезона.

Чемпионат Украины проводится в два круга по системе «осень—весна» (первые шесть клубов играют между собой за чемпионство и путёвки в еврокубки, остальные играют между собой за прописку в Чемпионате).

«Шахтер» уже провел контрольный матч с «Рухом» globallookpress.com

В этом сезоне впервые будет проведён плей-офф за право выступать в Лиге Европы, в котором принимают участие команды, занявшие 5—8 места.

До приостановки сезона в УПЛ были сыграны 23 тура. Командам осталось провести по девять игр. Лидирует с 59 очками донецкий «Шахтер», следом идут «Заря» и киевское «Динамо» (по 46 очков).

Чемпионат Турции

Чемпионат Турции был остановлен из-за коронавируса одним из последних — 19 марта. Возобновить турецкую высшую лигу планируют в середине июня.

На данный момент в федерации футбола Турции обсуждают вариант возобновления всех футбольных турниров в стране с 12 июня .

Впрочем, это было еще до того, как появились новости о том, что «Бешикташе» выявлено 8 случаев заражения коронавирусом, а также что заболел президент клуба Ахмет Нур Чеби. не исключено, что рестарт турнира отложат.

«Истанбул» ведет борьбу за трофей globallookpress.com

После 26 сыгранных туров из 34 в чемпионате Турции лидирует «Трабзонспор» с 53 очками, лишь по дополнительным показателям обгоняя «Истанбул».

Действующий чемпион и самый титулованный клуб Турции «Галатасарай» идет на 3-м месте с 50 очками, причем на пятки ему наступает «Сивасспор» (49).

Чемпионат Испании

В начале июня возвращается и еще одна европейская топ-лига — испанская Примера, хотя насчет точной даты рестарта турнира все еще есть неопределенность.

В субботу, 24 мая, премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что сезон Ла Лиги, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 8 июня .

При этом, президент Ла Лиги Хавьер Тебас хоть и выразил радость из-за того, что правительство дает «добро», но заявил, что точная дата еще не утверждена — это будет сделано в течение нескольких дней.

По сообщениям СМИ, подавляющее большинство игроков и тренеров Ла Лиги не хотят возвращаться 8 июня. Они просят больше времени для подготовки, чтобы избежать травм.

Испанские клубы начали тренировки globallookpress.com

Реальной датой возобновления сезона кажется 12 июня , как изначально и планировал Тебас

Чемпионат Испании был приостановлен после 27-го тура, матчи которого прошли в начале марта. В мае клубы возобновили тренировки: сначала по индивидуальной программе, затем — в небольших группах.

В турнирной таблице лидирует с 58 очками «Барселона», опережающая «Реал», идущий вторым, на два балла. Ebleotq третьей «Севильи» лишь 46 очков, у мадридского «Атлетико» — 45.

Чемпионат Швеции

Чемпионат Норвегии сезона 2020 должен был стартовать в конце марта, но из-за пандемии коронавируса начало турнира было отложено.

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Ожидается, что сезон Аллсвенскан 2020 стартует 14 июня , но решение об этом пока не принято.

Борьбу за трофей будут вести самый титулованный клуб Швеции «Мальмё», прошлогодний чемпион «Юргорден», а также лидеры шведского футбола АИК и «Норрчёпинг».

Игроки «Мальме» готовятся к сезону globallookpress.com

Чемпионат Норвегии

Чемпионат Норвегии сезона 2020 должен был стартовать в конце марта, но из-за пандемии коронавируса начало турнира было отложено. Новый сезон норвежской Элитесерьен намечен на 16 июня .

Можно ожидать, что борьбу за титул снова будут вести самый титулованный клуб Норвегии «Русенборг» (26 чемпионств) и действующий победитель турнира «Мольде», выигравший все свои 4 титула за последние 9 лет.

В борьбу могут включиться «Стрёмсгодсет», «Фредрикстад» и «Бранн».

Чемпионат Италии

Италия сильнее других европейских стран пострадала от пандемии коронавируса, но пик эпидемии прошел, и клубы Серии А уже вернулись к тренировкам.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, что ведется работа над двумя возможными датами начала матчей Серии А — 13 и 20 июня . Протокол возобновления сезона готов, он очень схож с тем, что согласовали для тренировок.

Почему две даты? Изначально рестарт турнира планировали 13 июня, но в Италии продлили запрет на проведение спортивных мероприятий до 14 июня, так что возобновление турнира передвинула на 20 июня.

Отмечается, что этот вопрос могут пересмотреть, если эпидемиологическая ситуация в Италии будет развиваться лучше, чем ожидается сейчас. Тогда запрет может быт снят раньше, а следовательно и турнир начнется 13 июня.

В данный момент клубы Серии А проводят тестирование на коронавирус и тренируются. В ряде клубов были обнаружены положительные результаты, например в «Фиорентине» и «Парме».

Отметим, что немало игроков руководителей клубов Серии А высказываются в прессе против возобновления турнира.

На момент приостановки турнира в Серии А было сыграно 26 туров из 38. Лидирует с 63 очками «Ювентус», всего на 1 балл отстает «Лацио», у идущего третьим «Интера» 54 очка.

Чемпионат России

В пятницу, 15 мая, исполком РФС принял решение о возобновлении чемпионата и Кубка России — турнир возобновится 21 июня (ранее рассматривался альтернативный вариант с началом турнира 28 июня).

РПЛ и РФС составили медицинский протокол COVID, ориентируясь на опыт Бундеслиги и Швейцарской лиги. Теперь им нужно согласовать документ с Роспотребнадзором и правительством.

На данный момент клубы начали тестирование игроков на коронавирус перед возобновлением тренировок, что сразу принесло неприятные сюрпризы — положительные результаты обнаружились в «Локомотив», «Динамо» и «Рубине», а игрок «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что переболел в начале мая.

У нашего игрока Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус.

Желаем здоровья, Джефф! Скорее поправляйся! ❤️💚 pic.twitter.com/3pJEpthYNk — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 16, 2020

На момент приостановки турнира, в РПЛ было сыграно 22 тура из 30. Лидирует с 50 очками питерский «Зенит», у «Локомотива» и «Краснодара» по 41 очку.

Чемпионат Англии

Меньше всего определенности с Английской Премьер-лигой. Хотя в прессе и проскакивала дата возможного возобновления турнира — 12 июня , почти никто не верит, что футбол в Англии вернется к этому числу.

Клубы только начинают возвращаться к тренировкам и проводят тестирование на коронавирус, но в английском «Проекте Перезапуск» слишком много неясностей — неясно, где играть и как обеспечить безопасность игроков, и избежать скоплений болельщиков.

К тому же, целый ряд игроков клубов АПЛ открыто отказывается возвращаться к тренировкам, опасаясь за безопасность своего здоровья. Обнаруживающиеся положительные тесты на коронавирус лишь укрепляют их позицию.

Все прогнозы на спорт

Если АПЛ и возобновится, то не раньше конца июня. На момент приостановки турнира в АПЛ было сыграно 29 туров из 38. Лидирует с 82 очками «Ливерпуль», на 25 очков опережающий «Манчестер Сити».

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