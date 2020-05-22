Финансовый отчет «Манчестер Юнайтед». Тревожный знак для всего футбола

«Впереди нас ждут еще большие проблемы», — сказал Вудворд во время конференции с инвесторами «Юнайтед» 21 мая. — «Можно с уверенностью сказать, что весь футбол не будет похож на "привычный бизнес" в течение ближайшего времени».

Пока футбол делает лишь первые шаги на пути к возвращению. Те же Англия, Испания и Италия только пытаются последовать примеру Германии, чтобы перезапустить свои чемпионаты хотя бы в июне. Но не думайте, что обычный выход команд на поле станет признаком того, что игра вновь встает на ноги. Впереди нас ждут унылые времена.

Некоторые английские клубы из низших дивизионов, например, боятся, что их могут лишить возможности играть в течение 12 месяцев, что поставит под сомнение их надежды остаться на плаву.

В Испании даже «Барселона», чья зарплатная ведомость составляет 555 миллионов фунтов стерлингов, предупредила о необходимости заключать кредитные соглашения этим летом из-за нехватки денег, которые нужно потратить на оплату трансферов.

В Италии «Ювентус» установил «потолок зарплат» в размере 8 миллионов фунтов для новичков, в то время как в Германии исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге недавно заявил, что «каждый должен заботиться о своем финансовом положении».

Но по мере того, как денежные потоки начинают сокращаться на фоне пандемии COVID-19, даже «Манчестер Юнайтед» стал ощущать дуновение холодного ветра. Если это так сильно влияет на «красных дьяволов», представьте, каково сейчас менее богатым и успешным клубам.

В своем ежеквартальном отчете за период с 1 января по 31 марта этого года «Манчестер Юнайтед» сообщил, что долг клуба взлетел на 127,4 миллиона фунтов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 429,1 миллиона фунтов.

Также инвесторы получили предупреждение, что владельцам прав на трансляцию АПЛ придется выплатить до 20 миллионов фунтов из-за срыва матчей, приостановленных в марте.

В ходе конференции мы узнали о тревожных прогнозах о том, что доходы от проведения матчей (один стоит около 3 миллионов фунтов на «Олд Траффорд») в ближайшие месяцы «существенно просядут», притом игры будут проходить при закрытых трибунах, в то время как «красным дьяволам» придется «контролировать и пересматривать ранее запланированные расходы».

Несмотря на то, что их долг должен быть погашен двумя частями в 2027 и 2029 годах, а зарплатная ведомость на конец года составляла 332 миллиона фунтов, манкунианцы находятся в лучшем положении, чем многие их конкуренты, поскольку у них ест наличные резервы в банке в размере 90 миллионов фунтов.

Но с учетом того, что Общество здравоохранения Англии заявило Премьер-лиге, что режим социального дистанцирования, вероятно, продлится еще полгода-год, даже «Юнайтед» почувствует нехватку финансов в предстоящие месяцы.

Когда «Манчестер Юнайтед» опубликует следующий квартальный отчет за период, охватывающий апрель, май и июнь, цифры будут подсвечены красным цветом практически во всех бумагах. Несмотря на то, что доход иссяк, игроки и весь клубный персонал продолжают получать полный оклад.

И все же управляющий директор «Юнайтед» Ричард Арнольд по-прежнему настроен оптимистично, заявив, что «этот клуб пережил две мировые войны, глобальную депрессию, кредитный кризис» и предыдущую пандемию«, а затем добавил, что "устойчивость является основной частью ДНК клуба".

Столь решительные слова только подчеркивают трудности, с которыми сталкиваются все клубы. Однако другим не так повезло, как "Юнайтед". Доход от продажи билетов будет отсутствовать месяцами, коммерческий доход будет уменьшаться, а все связанные с ним потоки доходов, такие как гостиничный бизнес и мерчендайзинг, значительно сократятся. Более крупным клубам даже придется скучать по миллионам, которые они зарабатывали на прибыльных летних турнирах, таких как Международный кубок чемпионов.

До тех пор, пока не будет создана вакцина против коронавируса, футболу, возможно, придется полагаться на деньги, вырученные от продажи телевизионных прав, но даже их не всегда будет хватать за выплаты зарплат. "Юнайтед" и "Барселоне" наверняка придется изучать возможности сокращения расходов.

В конце концов, Вудворд прав. Футбол действительно столкнется с серьезными проблемами в предстоящие месяцы. 0