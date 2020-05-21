Возвращение АПЛ. «Проект Перезапуск» забуксовал

Английская Премьер-лига является самой богатой, самой влиятельной лигой в мировом футболе, и ей часто приписывают лидерство.

Но даже в день, когда она обнародовала информацию о всего шести положительных тестах на коронавирус, среди взятых у 748 игроков и тренеров, было сложно отделаться от ощущения, что Премьер-лига действует вслепую и наугад, пытаясь запустить свой так называемый «Проект Перезапуск».

У большинства клубов и игроков есть желание снова начать играть в ближайшее время, и протоколы по охране труда и технике безопасности были разосланы во все клубы, но, хотя Бундеслига в прошедшие выходные эффективно возобновила соревнования, главная лига Англии по-прежнему даже не может начать тренировки.

Есть нерешенные проблемы с правительством и полицией относительно того, где и когда можно играть в футбол, а ряд обеспокоенных игроков высказывает свое несогласие с планами возобновить турнир.

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В то время как Германия выступает в роли лидера, английский футбол ходит по кругу, по-видимому, ожидая появления очередного препятствия, которое отбросит его назад.

«Мы должны вернуться к тренировкам на этой неделе, и я сказал, что не пойду», — заявил недавно капитан «Уотфорда» Трой Дини в эфире подкаста Talk the Talk.

У Троя Дини вопросы к АПЛ globallookpress.com

«Я не могу подстричься до середины июля (парикмахерские в Великобритании остаются закрытыми до июля — прим. ред), но мне можно идти тренироваться в закрытое пространство с еще 19 людьми, и я должен бороться с ними за навесы в штрафной.

И никто не может ответить на наши вопросы, не потому что они не хотят, а просто потому, что они ничего не знают».

Проблемы Дини, разумеется, выходят за рамки банальной стрижки.

«Моя проблема в том, что на встрече [с Премьер-лигой], я задавал очень простые вопросы», — сказал он.

«Для чернокожих, и людей азиатских и смешанных этнических групп риск заболеть в четыре раза больше, и в два раза больше шансов что заболевание будет протекать более тяжело.

Будут ли приниматься какие-то дополнительные меры, обследования, снимки, кардиограммы, чтобы увидеть, есть ли у этих людей проблемы? Нет? Окей, я чувствую, что эта тема должна быть обсуждена».

Игроки «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг, а также Дэнни Роуз из «Ньюкасла» выразили обеспокоенность по поводу возвращения к тренировкам и матчам.

Владельцы «Брайтона» и «Астон Виллы» озвучили свои собственные проблемы, связанные с инструкциями правительства/полиции по поводу проведения игр на нейтральных площадках, чтобы избежать сборищ болельщиков за пределами стадионов.

Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг не хотят возобновления сезона globallookpress.com

Премьер-лига в настоящее время пытается убедить власти разрешить проводить матчи по принципу «Дома и на выезде», но беда в том, что ни одна из проблем, похоже, не решается.

Пока продолжались дебаты по этим вопросам, вторник был «генеральной репетицией» для Премьер-лиге. Ну, типа того.

После завершения тестирования в 19 из 20 клубов — неназванный выпадающий завершил сегодня тестирование, и результаты будут объявлены в течение 48 часов — впервые было разрешено проводить бесконтактные тренировки с участием небольших групп игроков, соблюдающих правила социального дистанцирования.

Шесть человек, сдавшие положительные тесты, которые могут быть игроками или тренерами, теперь будут вынуждены изолироваться на карантин в течение семи дней (как гласит официальная инструкция правительства Великобритании), в то время как остальная часть команды продолжает выполнение первой фазы «Проекта Перезапуск».

Но до сих пор нет четкой временной шкалы, когда тренировки перейдут во вторую фазу, на которой разрешен контакт на тренировочном поле. Это может произойти на следующей неделе, когда запланированы два заседания Премьер-лиги.

Цель состоит в том, чтобы официальные матчи, приостановленные с 13 марта, возобновились 12 июня. Хотя источники подтвердили ESPN, что 12 июня является «промежуточной датой» для Премьер-лиги.

Лига не считает эту дату окончательной из-за опасений, что правительство может продлить задержку, если коэффициент заражения COVID-19 (R) не снизится в достаточной степени к моменту пересмотра мер по ограничению карантина, назначенному на 1 июня.

Календарь и таблица Бундеслиги

Коэффициент R в настоящее время оценивается в 0,4 в Лондоне, но достигает 0,8 на северо-восток страны; Эти региональные различия в Англии могут побудить правительство ослабить географические ограничения.

Это проблема, которая совершенно не связана с футболом и полностью находится в руках Премьер-лиги. Если карантин в Лондоне будет снять, в то время как другие части страны останутся ограниченными строгими мерами, будет ли возможно, например, чтобы «Тоттенхэм» отправился на северо-восток, чтобы сыграть с «Ньюкаслом»?

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Тестирование игроков и тренеров два раза в неделю должно гарантировать, что любые положительные случаи COVID-19 могут быть быстро идентифицированы и изолированы, но остается определенная общественная неприязнь к футболистам, которых проверяют, из-за ощущения, что каждый тест, проведенный в Премьер-лиге, «отнимается» у медицинских работников, тестирующих обычных людей.

Это ошибка и недопонимание, так как источником тестов для игроков Премьер-лиги является та же гонконгская биотехнологическая компания Prenetics, которая была нанята Бундеслигой.

Правительство Великобритании проводит собственные тесты, и Премьер-лига не истощает их запасы. Тем не менее, исполнительному директору Премьер-лиги Ричарду Мастерсу приходится непросто.

Мастерс был четвертым человеком, которому предложили работу к тому времени, когда он вступил в должность в декабре, но у него не было времени, чтобы почувствовать себя комфортно в этой должности.

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В отличие от спортивных лиг США, таких как НФЛ и НБА, где всемогущий комиссар может руководить делами «с линии фронта», власть в Премьер-лиге принадлежит клубам и вещателям, чьи многомиллиардные телевизионные сделки дают им влияние.

Это важно отметить, потому что нет ни одной фигуры, способной обеспечить консенсус среди несогласных, все это делается путем переговоров, и для любого голосования среди 20 клубов Премьер-лиги необходимо большинство голосов в соотношении 14 к 6.

Тем не менее, не все так плохо. Источники сообщили ESPN, что большинство игроков хотят вернуться на поле.

В Премьер-лиги возобновление Бундеслиги рассматривалось как позитивное событие и как нечто, что может помочь развеять опасения те футболистов, кого еще предстоит убедить в безопасности возобновления турнира в Англии.

И некоторые игроки, такие как Люк Шоу из «Манчестер Юнайтед», не скрывали своего желания снова вернуться на поле.

Люк Шоу хочет вернуться к тренировкам globallookpress.com

«Мы все очень рады вернуться к нормальной жизни, и мы все сделаем все от нас зависящее, чтобы наши тренировки были настолько безопасными, насколько это возможно», — сказал Шоу клубной пресс-службе.

«Мы по-прежнему будем соблюдать социальную дистанцию. Мы прибудем на тренировки уже одетыми в форму и примем душ, когда вернемся домой.

Правила должны быть очень строгими, но мы, очевидно, все будем придерживаться их, чтобы убедиться, что все идет как надо, гладко и безопасно, насколько это возможно».

«Я думаю, что мы все полны решимости делать все правильно, потому что мы все с нетерпением ждем возможности вернуться на футбольное поле. Бегать в парке — это нормально, но, очевидно, это не идеально».

Сейчас нет идеала ни в футболе, ни в обществе. «Новая норма» — это фраза, к которой мы все должны привыкнуть, и правительство заявило Премьер-лиге, что следующие 6–12 месяцев вряд ли будут сильно отличаться от нынешнего положения дел.

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Но в то время как Бундеслига преуспевает, возобновившись, в Премьер-лиге продолжаются обсуждения через видеоконференции. И никто не знает, когда разговоры прекратятся, а футбол — начнется. 0