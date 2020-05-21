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    На фоне скандалов бились за финал. В 2007-м «Милан» на «Олд Траффорд» пытался огорчить «МЮ»

    В УЕФА заявили, что они намерены доиграть еврокубки до конца августа. К тому времени мы переживем моменты великих матчей прошлого

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    «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Лига чемпионов 2006/2007
    «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Лига чемпионов 2006/2007
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    Полуфинал Лиги чемпионов 2006/2007 свел между собой два мощных коллектива, которые считались главными претендентами на победу в турнире.

    Скандал, который усложнил путь «Милана»

    Итальянские мафиози, имевшие статусы президентов клубов, были замешаны в покупке матчей и сговорах касательно договорняков. Прослушки телефонов и расследование полиции помогли все это доказать. На итальянские футбольные гранды, включая «Милан», были наложены жесткие санкции. Но после бесконечных апелляций «россонери» смягчили наказание, клуб, как говорится, отделался легким испугом.

    В еврокубковом сезоне 2006/2007 «Милан» отправили в третий квалификационный раунд. Там коллектив Карло Анчелотти по сумме двух матчей переиграл «Црвену Звезду» — 3:1, благодаря чему он выбил себе местечко в Группе H.

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    • В этом квартете «Милан» боролся за 1/8 с «Лиллем», АЕКом и «Андерлехтом». В шести играх красно-черные набрали 10 очков, завоевав три победы и одну ничью. Это позволило им занять первую строку в таблице.

    Как «манкунианцы» пробивались в раунд на вылет

    Команда Алекса Фергюсона не была замешана в околофутбольных разборках со сливами матчей, потому со спокойной душой «манкунианцы» в Группе A сражались за выход с «Селтиком», «Бенфикой» и «Копенгагеном».

    В ходе группового этапа «МЮ» раздобыл 12 очков и финишировал на вершине с четырьмя победами и двумя поражениями. Проиграл «Манчестер Юнайтед» в 4 и 5 турах «Копенгагену» — 1:0 и «Селтику» — 1:0, из-за чего чуть не обломал себе дорогу в плей-офф.

    Обменялись соперниками в плей-офф

    На стадии 1/8 финала «МЮ» столкнулся с преградой в виде «Лилля», который еще недавно был в одной группе с «Миланом». Но подопечные Алекса Фергюсона обошлись малой кровью, дважды одолев представителей Франции со счетом 1:0.

    Миланскому коллективу в оппоненты достался участник манчестерской группы «Селтик». В этом противостоянии доминировала безголевая возня в ходе двух встреч. И лишь на «Сан-Сиро» Кака в овертайме забил единственный гол.

    Совершенно разные истории в 1/4

    Для команды Карло Анчелотти реальная рубка началась именно в четвертьфинале. Соперником итальянского клуба оказалась мюнхенская машина «Бавария». На «Сан-Сиро» забитые мячи Пирло и Кака, а также дубль Ван Бюйтена подарили фанатам результативную ничью 2:2 и перенесли все веселье в Германию. Но в ответке «Милан» всухую переиграл красных — 2:0.

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    • У «МЮ» все сложилось не так напряжно, хотя и первый поединок они проиграли «Роме» в столице Италии — 1:2. Зато 11 апреля англичане просто опозорили римлян, разбив тех в родных стенах — 7:1.

    Матч, где каждый хотел себя проявить

    Первая встреча между двумя футбольными тяжеловесами состоялась 24 апреля 2007-го года на «Олд Траффорд». Театр мечты вместил в своем зале около 74 тысяч болельщиков, которые находились в предвкушении большой игры.

    В таком поединке никто не хотел облажаться, потому на поле играли лучшие в обоймах обеих команд. «МЮ» выступил в данном поединке по схеме 4-3-3, где тройкой полузащиты были Скоулз, Каррик и Флетчер, а нападение представляли Гиггз, Роналду и Руни.

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    • Карло Анчелотти в том поединке расставил свою команду по более причудливой схеме 4-4-1-1. Крепкая защитная линия имела надежную поддержку в середине поля в виде Зеедорфа, Амброзини, Пирло и Гаттузо. Центрфорвардом в данном поединке выступал Альберто Джилардино, а под нападающим действовал Кака.

    Да, в стартовых протоколах читались солидные списки звездных фамилий. В большой игре каждый футболист стремился показать себя и свои сильные стороны. В 20:45 по местному времени судья Кирос Вассарас предоставил спортсменам такую возможность.

    Битва будущих обладателей «Золотого Мяча»

    На старте поединка соперники мялись недолго. Уже на первых минутах пошла шумная игра с угрозами воротам. На 5-й минуте Криштиану Роналду официально открыл голевую перестрелку, забив головой после подачи с углового в исполнении Райана Гиггза. Криш попал по мячу так, что его отбил Дида, но секундой позже вратарь перестарался с еще одним спасением и сам внес круглого в цель. Гол в итоге записали на португальца, 1:0.

    В сторону обоих ворот продолжали сыпаться удары. «Юнайтед» старался выстрелить при любой возможности, а навесы Гиггза с флангов только повышали уровень опасности. Миланцы тоже неплохо атаковали, но чувствовали себя скованно. Сразу было видно, что они здесь гости.

    «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Лига чемпионов 2006/2007

    Но на 22-й минуте итальянцы повели себя по-хозяйски у рамки «МЮ». На левом фланге Кака получил пас от Зеедорфа, а затем выполнил пулевой рывок в штрафную и сразу же аккуратно направил мяч в дальний угол. Индивидуальные действия бразильца и рассыпчатая оборона смутили Ван дер Сара, который не сумел среагировать на удар Рикардо, 1:1.

    Веселье с ударами и жесткими столкновениями продолжалось. Команды метались из стороны в сторону. В любой момент мог случиться еще один гол, причем в любые ворота. Счет 1:1 продержался до 37-й минуты, а затем Кака одурачил троих игроков «МЮ» в защите. Сместившись левее, бразилец умудрился выйти победителем из схватки с Эвра, Габриэлем Хайнце и Флетчером, в результате чего он без лишней выдумки положил мяч в сетку. До перерыва «Милан» в гостях совершил камбэк и ушел отдыхать с хорошим настроением.

    «Милан» разбудил английского льва

    Во второй половине встречи картина матча слегка поменялась. Игра была все такой же скоростной и интересной, но итальянцы больше стремились удержать счет. Если в составе «МЮ» воротам Диды угрожали разные футболисты нападения, то миланцы могли рассчитывать лишь на индивидуальные силы Кака.

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    После перерыва «манкунианцам» понадобилось 15 минут, чтобы сравнять счет. Во время очередной навалы в штрафную Пол Скоулз вырезал гениальный пас черпачком на Уэйна Руни. Нападающий вышел один на один и нанес удар. Вратарь «Милана» среагировал, но мяч все равно влетел в сетку. Слабо летящий в ворота мяч мог в прыжке подправить Флетчер, но Даррен поступил благородно и не стал воровать чистый гол своего партнера, 2:2.

    С середины второго тайма соперники вновь начали демонстрировать безбашенный футбол впереди. По ходу встречи коллективы на двоих нанесли 36 ударов в сторону ворот, но еще один результативный выстрел зрители увидели аж на 91-й минуте. «МЮ» шел в контратаку малыми силами. Но Гиггз выполнил прекрасный пас на ход Руни. Уэйн не стал вбегать в штрафную площадь, а сразу мощно влепил мяч в ближний угол.

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    • На линии ворот и в защите миланцы сохраняли максимальную концентрацию в течение 90 минут. Но стоило им недоглядеть один эпизод в компенсированное время, как они тут же были наказаны хозяевами. В этой зрелищной битве лидер менялся трижды, в итоге победителем оказался «МЮ» — 3:2. В ответном же поединке «Милан» даст жесткий ответ за поражение на «Олд Траффорд». 0

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