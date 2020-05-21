Возглавит ли Почеттино «Ньюкасл»?

Экс-наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино слухи связывают с «Ньюкаслом», который может получить финансовую мощь благодаря новым собственникам из Саудовской Аравии. Разбираемся, станет ли он рулевым «Сорок».

«Ньюкасл» хочет назначить Почеттино

Печально известное теперь поражение «Тоттенхэма» со счетом 1:5 от «Ньюкасла» в последний день сезона 2015/16 годов стоило лондонцам второго места в АПЛ и начало период глубокого самоанализа для их менеджера. Есть версия, что это стало отправной точкой для Маурисио Почеттино в его пути, который три года спустя привел «Шпор» в финал Лиги чемпионов.

Благодаря сочетанию инновационного футбола с высокой энергозатратностью и мощного командного духа при скромном бюджете 48-летний тренер стал одним из самых востребованных наставников. И все же, после того, как «Реал» и «Манчестер Юнайтед» вошли в число его потенциальных работодателей, именно «Сороки» теперь выглядят его наиболее вероятным местом назначения, поскольку покупка клуба при поддержке саудитами за 300 млн фунтов сейчас требует лишь одобрения со стороны АПЛ.

По информации СМИ, Почеттино — их первый выбор на замену Стива Брюса. Назначение аргентинца — с контрактом в 23 млн долларов в год — было бы замечательным шагом и заявлением о намерениях от неоднозначных потенциальных владельцев «Юнайтед», стремящегося оживить спящего гиганта.

Почеттино нужно сделать моральный выбор

Правда, в британском парламенте сохраняет противодействие этой сделке, и на этой неделе растут призывы заблокировать ее из-за участия Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии.

Был приведен пример плохой ситуации с правами человека в ближневосточной стране, и депутаты требуют провести сессию с представлением доказательств о саудовском пиратстве трансляций британского спорта. Тем не менее, правительство до сих пор планировало не вмешиваться в эту историю, предполагая, что Почеттино может вскоре принять важное решение.

Аргентинец вряд ли смотрит на данную ситуацию так, чтобы учитывать эти вопросы морали в своем мышлении. Если же говорить о футболе, будет ли попытка возродить судьбу середняка, переживающего хаос, пусть и с безграничным бюджетом, правильным шагом для человека, у ног которого был весь мир всего за год до этого?

Почеттино проделал отличную работу с «Тоттенхэмом»

Был период, когда казалось почти неизбежным, что Почеттино получит элитную работу, даже после того, как его пятилетний срок пребывания в «Тоттенхэме» закончился тем, что оборвался в ноябре прошлого года, и был заменен Жозе Моуринью спустя уже 12 часов.

Немногие уволенные менеджеры выходят из таких ситуаций с таким же доверием, как он. Это является свидетельством работы, которую он проделал, бросая вызов общепринятым спортивным знаниям, которые неразрывно связывают финансовые расходы с результатами.

Ему не удалось выиграть трофеи, но все остальное: команда без новичков в сезоне 2018/19, которую к тому же подорвали травмы, и играющая большую часть кампании вне дома, добилась права провести решающий матч в Европе, несмотря ни на что. Они также смогли в четвертый раз подряд в топ-4 АПЛ — это лучший показатель «Шпор» с 1964 года.

Почеттино не имел нужного бюджета в «Тоттенхэме»

Тренер поддерживал тесные рабочие отношения с президентом Дэниелом Леви, но напряженность, которая росла ближе к концу прошлой кампании, указывает на то, почему его может соблазнить такой проект, как «Ньюкасл».

Несмотря на публичные опровержения, Почеттино и Леви имели существенные разногласия по поводу отсутствия инвестиций в состав. Первый намекнул на это в серии высказываний на пресс-конференции, которые по мере роста разочарования кодировались все меньше и меньше словами про «думать масштабнее» и переходе клуба на следующий уровень. Вывод был ясен: Почеттино согласился на расчетливую финансовую модель Леви, но так трудно конкурировать с мощью «Манчестер Сити», «Челси» и остальных.

«Ливерпуль», который победил «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов, уже осознал эту реальность, санкционировав большие денежные подписания Алиссона и Вирджила ван Дейка. Лондонцам либо придется соответствовать этим амбициям, либо оставаться клубом, который иногда поднимается к грандам, исторически работающим на этом уровне и способными перебить цену. «Манчестер Юнайтед» и «Реал» были и остаются такими примерами.

Как и многие топ-менеджеры, Почеттино не особенно склонен давать интервью, выходящие за рамки стандартных требований, и поэтому он особо подчеркивал, что еще в ноябре 2017 года он начал тонко заигрывать с мадридской прессой. Публично, аргентинец на 100 процентов отрицал, что интересовался работой в «Реале» — это может быть принято за чистую монету, но он наверняка думал о будущем.

Англия — приоритет для Почеттино

В прошлом месяце специалист подтвердил свое желание вернуться к работе, когда позволит пандемия коронавируса, и в то же время выразил свою непреходящую любовь к «Тоттенхэму». Но, как рассказал ESPN высокопоставленный источник в лагере «Шпор» там интерпретировали это интервью как «прокладывание пути для получения другой работы в Англии путем согласования ее с фанатами лондонцев».

Долгое время казалось, что следующим пунктом назначения Почеттино в Англии будет «Манчестер Юнайтед». Трансформация Уле Гуннара Сульшера от панацеи к парии на «Олд Траффорд» еще больше усилила шансы аргентинца. Его также называли в качестве возможного преемника Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», когда срок действия контракта каталонца истекает в 2021 году.

Тем не менее, несмотря на то, что будущее норвежца все еще не ясно, «Горожане» надеются, что их наставник продлит контракт. Если Англия является приоритетом Почеттино, то «Ньюкасл» с его финансовой мощью имеет шансы его назначить, но аргентинец должен верить, что в этом есть смысл.

Существует неизбежная привлекательность, казалось бы, неограниченного трансфертного бюджета, но экс-рулевой «Шпор» всегда неоднозначно относился к успеху, достигнутому благодаря большим деньгам. Так, недавно он заявил: «Хотел бы ли я возглавить "Сити" или "Ливерпуль"? В какой-то степени да, а в какой-то степени и нет. Я предпочитаю бороться за что-то историческое, уникальное».

«Ньюкасл» может дать автономию Почеттино

У «Ньюкасла» действительно богатая история преданной и ярой фанатской базы. Здесь Почеттино нашел бы родственный дух в преданности региона футболу, но для того, чтобы получить работу, потребовалось бы объяснение своего морального компаса и того пиара, который отстаивает интересы владельцев.

Оплачиваемая зарплата в 19 млн фунтов обеспечит достаточную компенсацию за такой моральный выбор. По данным L'Equipe, это была бы зарплата, размер которой больше только у Диего Симеоне в «Атлетико» и у Гвардиолы, но деньги с автономными полномочиями могли бы соблазнить его еще больше.

Нет никаких предположений, что Леви когда-либо ущемлял авторитет Почеттино в футбольных сделках в «Тоттенхэме», но его строгий бюджетный контроль и жесткие переговорные позиции оказали значительное влияние на главного тренера. Например, источники ESPN сообщают, что 12 игроков первой команды «Шпор» были выставлены на продажу прошлым летом в списке, который распространялся среди избранных агентов.

Этот шаг был частью плана по получению дохода, но также и по сохранению в тонусе команды, которую аргентинец хотел вывести на следующий уровень. Тем не менее, менее половины из них в конечном итоге покинули клуб, поскольку Леви не смог провести эти сделки, что вызвало дурные чувства и негодование в коллективе, который так долго собирался вместе, чтобы стать чем-то большим, чем просто набором игроков.

«Модели в "Ливерпуле" и "Сити" предусматривают предоставление их менеджерам автономии для управления спортивной стороной игры в зависимости от того, что им нравится», — написал Почеттино в своей книге. «Тренерам не дают такой свободы в "Челси", "Тоттенхэме", "Арсенале"».

Еще неизвестно, получит ли он это в «Ньюкасле», но большой бюджет с минимальным надзором является противоположностью того, как сложились бы условия его работы у руля «Шпор», с учетом того, что посткоронавирусный мир заденет даже топ-клубы. Немногие смогут позволить себе выделить Почеттино нужный бюджет для успеха в наступающий кризис. 0