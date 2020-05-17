Возвращение АПЛ. «Проект Перезапуск» в вопросах и ответах

Английская Премьер-лига надеется на возобновление сезона 12 июня, когда матчи будут проходить за закрытыми дверями — без зрителей.

В четверг, 14 мая, правительство Великобритании заявило, что оно «открывает двери» для возвращения профессионального футбола в Англию в июне.

Министр культуры Оливер Дауден сказал, что на встрече с Футбольной ассоциацией, Премьер-лигой и Английской футбольной лигой имели место «прогрессивные планы».

Но где будут сыграны матчи? И поддерживают ли игроки эти планы? Автор BBC Sport Саймон Стоун отвечает на некоторые ключевые вопросы о «Проекте Перезапуск».

Поддерживают ли игроки и тренеры возобновление сезона?

В общем и целом — да. Но на встрече с теми и другими на этой неделе были выражены опасения по поводу сроков возвращения.

Один из руководителей Премьер-лиги сказал BBC Sport, что многие из его коллег считают предполагаемое возвращение 12 июня слишком поспешным.

Есть вопросы, которые должны быть решены с медицинскими протоколами и протоколами тренировок, за которые следует проголосовать, когда клубы снова встретятся в понедельник, 18 мая.

Один официальный представитель клуба сказал, что более молодые игроки хотят играть больше, чем более зрелые, которые имеют более обширное представление о проблеме.

Защитнику сборной Англии Дэнни Роузу вообще не нравится этот план: «Меня не волнует моральный дух нации», — написал он в социальных сетях.

Дэнни Роуз не хочет возвращаться на поле globallookpress.com

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер заявил, что клубы будут нести ответственность в случае, если их сотрудники будут страдать от проблем со здоровьем, связанных с Covid-19.

«Мы должны убедиться, что принимаем все разумные меры предосторожности, чтобы обеспечить максимально безопасную среду, в которую их просят вернуться», — сказал он.

Где будут проходить игры?

Клубы Премьер-лиги надеются, что матчи будут проходить на их собственных стадионах. Первоначальные возражения против желания правительства провести матчи на восьми-десяти нейтральных площадках исходили от шести клубов из нижней части таблицы, поскольку эта концепция влияла на «спортивные принципы» лиги.

Теперь, столкнувшись с необходимостью выплат телекомпаниям 340 миллионов фунтов стерлингов, даже если матчи начнутся, появились другие проблемы, которые затрагивают все больше клубов.

Спонсоры «Эмирейтс» и «Этихад», «Амекс», «Виталити» и «Кинг Пауэр» потратили огромные суммы на то, чтобы команды Премьер-лиги играли на стадионах, названных в их честь.

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Спонсоры платят за размещение своих имен на рекламных щитах. Клубы не хотят вести переговоры о возвратах средств. Обсуждения с властями продолжаются.

Каковы проблемы безопасности при игре без зрителей?

Премьер-лига и ее клубы неоднократно подчеркивали, что они вернутся только тогда, когда это будет безопасно, и заверили всех, что не отберут ресурсы у Национальной службы здравоохранения Англии.

Тем не менее, любая игра требует присутствия машин скорой помощи. Если бы местная НСЗ не смогла предоставить их, они должны были бы нанять медиков в частном порядке.

Полиция Большого Манчестера недовольна идеей проведения матчей на стадионах в их окрестностях, поскольку это потенциально может отвлечь людские ресурсы от районов, где они наиболее необходимы.

Полиция опасается, что фанаты будут собираться вокруг стадионов globallookpress.com

«Олд Траффорд» и стадион «Этихад» являются домом для двух крупнейших клубов Премьер-лиги и предлагаются в качестве «нейтральных арен», если будет принято решение пойти по этому пути.

Каков протокол тренировок для игроков и как скоро они могут перейти к командным тренировкам?

Этот вопрос разобран очень подробно. Информация, переданная клубам, объясняет даже то, как игрокам предоставляется специально отведенное место парковки на тренировочной базе.

Они должны прибыть на базу в своем комплекте формы, со своими полотенцами и бутылками с водой. Все они будут проходить тестирование на наличие симптомов Covid-19 каждый день, и им было рекомендовано всегда носить шарфы-снуды или маски на тренировочном поле.

В тренировочных занятиях должны участвовать игроки, соблюдающие правила социального дистанцирования в виде двухметрового расстояния, и первоначально они должны быть ограничены небольшими группами.

Все надеются на довольно скорый переход к более обширным групповым занятиям в большим количеством игроков.

Игрокам придется привыкать к маскам и снудам globallookpress.com

Но игроки и тренеры считают, что отсутствие ясности вокруг этого вопроса создает неопределенность в отношении того, когда реально можно ожидать, что команды начнут играть в официальных матчах.

Что такое программа тестирования и можно ли ее реализовать?

Все игроки будут проверены и протестированы на коронавирус повторно. Предполагается, что Премьер-лига заплатит гонконгской компании Prenetics 4 млн фунтов за 40 000 наборов для домашнего тестирования, а информация будет храниться в центральной базе данных.

Любой игрок с симптомами Covid-19 должен самостоятельно изолироваться в течение семи дней. Любой, у кого подтверждено наличие коронавируса — в «Брайтоне» до сих пор было три таких игрока — или имел тесный контакт с кем-то, у кого был положительный результат, должен самостоятельно изолироваться в течение 14 дней.

Какая дополнительная медицинская поддержка необходима?

Клубы Премьер-лиги обладают одними из лучших медицинских комплексов в стране. Они считают, что у них есть все необходимое оборудование для решения проблем, связанных с Covid-19.

Прежде чем любой игрок, получивший положительный результат теста на коронавирус, сможет вернуться к тренировкам, ему необходимо пройти тщательное обследование, чтобы убедиться, что он способен выполнять высокоинтенсивные упражнения.

Это включает в себя проверку работы сердца и легких и проведение анализов крови.

Повлияет ли происходящее в Германии на возвращение АПЛ?

События вокруг возобновления Бундеслиги в эти выходные должны оказать влияние на ход дискуссии о возвращении Английской Премьер-лиги.

Было поучительно наблюдать, что на этой неделе все 18 немецких клубов остались в самоизоляции в отелях, чтобы снизить вероятность положительных тестов Covid-19, которые повлияют на возобновление турнира.

Количество людей на стадионах было ограничено до менее чем 250.

Не считая представителей тв-вещательных компаний, представители СМИ был ограничены 10 пищущими журналистами и одним радиожурналистом. Будут ли фанаты допущены на стадионах — остается большим вопросом. 0