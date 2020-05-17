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    «Зубастик» положил двушку и забил на критику. О матче Бразилии и Японии на ЧМ-2006

    Футбол в некоторых странах только планирует возвращаться к жизни, а до того времени продолжим вспоминать о классных матчах прошлого

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    Роналдо
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    Перенесемся в лето 2006-го года. Германия приветствовала сильнейшие сборные на чемпионате мира. В одной из групп Бразилия выдала яркое представление в игре с Японией.

    Соперники совершенно разного уровня

    Японцы и бразильцы на мундиале 2006-го года оказались вместе в Группе F, присоединившись к Австралии и Хорватии. Разумеется, «пентакампеоны» являлись безоговорочными фаворитами в этой компании сборных, от которых не ждали больших подвигов, несмотря на статусных тренеров собравшихся вместе команд.

    В первом туре ЧМ-2006 бразильцы усилиями Кака обошлись малой кровью в дуэли с Хорватией — 1:0, а вот японцы, коих возглавлял легендарный в прошлом игрок Бразилии Зико, открыли счет первыми, но влетели в итоге Австралии Гуса Хиддинка — 3:1.

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    • В следующем матче «самураи» заработали первый балл в группе, благодаря скучной ничьей с хорватами — 0:0, в то время как подопечные Карлоса Альберто Паррейры всухую переиграли австралийцев — 2:0.

    Перед третьим туром Бразилия являлась единоличным лидером в группе, не пропустив ни гола. Поэтому японцы с тревогой ожидали очного противостояния в Дортмунде.

    Два японца против защиты бразильцев

    Как было упомянуто выше, поединок в рамках третьего тура Группы F проходил в Дортмунде. В вечер 22 июня 2006-го года ярко разукрашенные фанаты Бразилии и не менее привлекательные поклонники Японии заняли 65 тысяч мест на стадионе «Сигнал Идуна Парк». В 21:00 французский судья Эрик Пуля своим звуковым выстрелом дал стартовый свисток.

    При поддержке великого Пеле с трибун бразильцы пошли вперед без всяких промедлений. За первые 20 минут «избранные» создали несколько реально жирных моментов для взятия ворот. «Пентакампеоны» хорошо катали мяч возле штрафной японцев, а затем делали резкие передачи на обострение. На финальном рубеже в составе Бразилии очень опасно били Роналдо, Кака, Робиньо, Жуниньо. Роналдиньо же придумывал шикарные передачи на партнеров и пока не пристреливался по воротам.

    Япония — Бразилия. Чемпионат мира 2006

    Как сейчас модно говорить, Япония «отскакивала» в первой половине тайма. Бедняга Есикацу Кавагути со старта поединка не знал покоя на ленточке. Но к получасу матча «самураи» отодвинули игру от своих ворот, а на 34-й минуте забили гол.

    Бразилия, будто не ожидала такой дерзости от соперников, наплевательски отнеслась к голевому моменту, в котором Алекс своим пасом в штрафную на Кэйдзи Тамаду отрезал сразу четверых футболистов в желто-белой форме. В итоге нападающий Японии очень сильно пробил в ближний угол. Дида выставил руки, но удар был мощным. Как и в игре с Австралией, японцы вышли вперед.

    Роналдо и компания вступили в игру

    Пропущенный гол нисколько не смутил коллектив Карлоса Альберто Паррейры. Бразильцы просто продолжили играть в свой футбол. Практически весь первый тайм удары «избранных» летели мимо рамки. И только в компенсированное время бразильцы наконец-то стали похожи на самих себя.

    На подступах к штрафной площади Роналдиньо придумал отличный пас верхом на защитника Сисиньо. 13-й номер выполнил скидку на Роналдо, а «Зубастик» с вратарской зоны внес мяч головой в ворота, забив первый свой гол на этом чемпионате мира.

    Решили все быстренько во втором тайме

    Спустя 5 минут после перерыва два волшебника Роналдо и Роналдиньо придумали классную атаку, в ходе которой Феномен после паса пяткой от Роналдиньо ударил мимо ворот.

    Но уже через 3 минуты Бразилия все же забила второй. Настырность «избранных» в попытках найти счастье дальними ударами сработала. На левом краю Робиньо отпасовал на Жалберту, тот перевел мяч на Жуниньо, который метров с 28 всандалил в ближний угол. Мяч без подкрутки, словно ядро, миновал вратаря и залетел в рамку. На такой гол можно было смотреть вечно. Невероятно красивая пушка позволила бразильцам впервые во встрече повести в счете.

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    • Подопечные Паррейры сразу же принялись удваивать преимущество. На 59-й минуте «пентакампеоны» полетели в очередную атаку, в ходе которой проникающая передача Роналдиньо позволила Жилберту войти с мячом в штрафную. У полузащитника была уйма времени на принятие решения и он захотел пробить в дальний угол. Футболист оказался прав, а главное — точен, 3:1, без шансов для Японии.

    Дубль Феномена и разгром Японии

    После третьего гола бразильцы не сбавили темп. По ходу игры «пентакампеоны» нанесли 21 удар, из них 14 попали в рамку. А четвертый забитый мяч влетел в сетку японцев на 81-й минуте. Роналдо, находящийся спиной к воротам, обыгрался в стеночку с Жуаном, после чего «Зубастик» развернулся и из-за пределов штрафной попал в дальний угол.

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    • Активность Роналдо в матче помогла бразильцам отыграться и разгромить Японию со счетом 4:1. Люди, переживающие за «избранных», волнительно размышляли о реальном возвращении Феномена, которого многие критиковали на старте турнира.

    Справился с давлением и изменил историю

    Еще до начала чемпионата мира на Роналдо возлагали большие надежды. Фанаты, журналисты, пресса и партнеры ждали, когда «Зубастик» снова начнет делать красиво. Но в течение двух матчей форвард не забивал и ничем особенным не запомнился. Из-за призрачного нахождения на поле ему прилетело немало критики. К счастью, опытный боец, повидавший к 29 годам многое в футболе, перетерпел и собрался на последний группой матч.

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    Два гола в ворота Японии стали для нападающего 13-м и 14-м за весь его период выступлений на ЧМ. В тот вечер Феномен сравнялся с Гердом Мюллером в списке лучших страйкеров этого турнира. «Я рад, что существенно улучшил свои физические и технические кондиции во время турнира. Терпение — ключевое слово. Мне удалось сохранить спокойствие и проявить терпение» — вот что сказал Роналдо после большой игры в Дортмунде.

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    • Тогдашний тренер Бразилии Карлос Альберто Паррейра не переставал верить в одного из главных чародеев своей команды. И голевая засуха в предыдущих поединках никак не повлияла на взаимоотношения наставника и футболиста: «Роналдо не в лучшей форме, в какой мог бы быть, но шаг за шагом он потихоньку ее возвращает. Я верю, что он станет еще лучшим в предстоящих играх».

    В плей-офф Бразилия вышла с первого места, где на стадии 1/8 она встретилась с Ганой. В том поединке Роналдо забил гол на 5-й минуте. «Пентакампеоны» тогда победили 3:0, а сам «Зубастик» стал лучшим бомбардиром за всю историю мундиаля с 15 голами на счету. Как оказалось, Роналдо в последний раз расписался в воротах соперников на ЧМ. Больше Феномен на данном турнире не забивал. 0

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