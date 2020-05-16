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    Заруба в Лиссабоне решала судьбу группы. Как Англия и Хорватия сыграли на Евро-2004

    Вспомним о поединке в рамках группового этапа чемпионата Европы 2004-го года

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    Хорватия — Англия. Евро-2004
    Хорватия — Англия. Евро-2004
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    В последнем матче на групповой стадии хорваты устроили голевую перестрелку с англичанами в Лиссабоне.

    Последний тур определял все

    Национальные команды Англии и Хорватии на чемпионате Европы 2004 оказались вместе в квартете B. С ними в группе за путевки в плей-офф бились Франция и Швейцария. Компания из четырех сборных сразу же разделилась на двух фаворитов и двух андердогов.

    Франция после первого же тура обозначила себя в качестве лидера, переиграв в Лиссабоне англичан со счетом 2:1. Хорватия и Швейцария разошлись миром — 0:0. Дебютная победа на Евро была добыта коллективом Свена-Ерана Эрикссона во втором поединке против Швейцарии — 3:0, а хорваты под крылом Отто Барича разошлись миром с французами — 2:2.

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    • Перед последними играми группового этапа ситуация сложилась так, что Франция шла первой с четырьмя баллами, Англия была второй с тремя, а «шашечные» занимали третье место. И только Швейцария плелась на дне с 1 очком на счету. «Трехцветные» с Зиданом, Анри и Трезеге в составе практически обеспечили себе первую позицию. Главные же баталии развернулись вокруг встречи за вторую строчку.

    Как начиналось шоу

    Игра между Хорватией и Англией прошла 21 июня 2004-го года в Лиссабоне. На «Эштадиу да Луш» трибуны были забиты до предела. Все места заполонили громкие фанаты, которые заочно соревновались в красоте своих экипировок и силе поддержки.

    Хорватия — Англия. Евро-2004

    Ближе к 19:45 по местному времени Пьерлуиджи Коллина вывел команды из подтрибунки. Под приветствия болельщиков футболисты выстроились в ряд для того, чтобы зарядиться патриотическими эмоциями, прослушав гимны. Под этот неописуемый антураж две сборные и начали поединок. С центра поля разыграли англичане, после чего сразу же предприняли пару провальных попыток наступления.

    А вот хорваты выстрелили удачно на 5-й минуте. На половине поля англичан на правом краю столкнулись между собой две семерки. Бекхэм сфолил на Милане Рапаиче. Коллина все видел, поэтому назначил штрафной. Со свистком Пьерлуиджи сам Рапаич сделал навес во вратарскую. Добротная подача долетела до Живковича, который сходу пробил по воротам. Дэвид Джеймс отразил угрозу, но Нико Ковач оказался проворнее остальных и добил мяч в сетку. Хорватия вышла вперед.

    Скоулз и Руни принялись вытаскивать сборную

    Пропущенный гол полностью подорвал планы Англии на заключительный матч группы. Такое положение дел опускало коллектив Эрикссона на третье место в таблице, поэтому «львы» вынуждены были исправляться. Британские суперзвезды оправились от шока и попытались взять мяч под контроль.

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    • После неприятности на 5-й минуте англичане перекатывали мяч на чужой половине, а спустя пару минут создали опасный момент, в ходе которого Скоулз вышел на ударную позицию, но с его выстрелом справился голкипер.

    С каждой последующей атакой у Томислава Бутины становилось все больше работы. Бекхэм, Джеррард и Руни как можно чаще доставляли мячи в штрафную, а Майкл Оуэн пока робко пристреливался. Сборная Хорватии терпела, изредка отвечая собственными осторожными контрвыпадами.

    Сдерживать свои ворота сухими «шашечным» оказалось под силу до 40-й минуты, а на 40-й защита Хорватии растерялась от быстрой атаки Англии. Лэмпард вывел один на один Оуэна, с попыткой Майкла забить справился Бутина. От его тела круглый полетел верхом в сторону Руни, а Уэйн головой выполнил скидку на Скоулза, который уже внес мяч в пустую рамку, 1:1.

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    • Перед самым перерывом «львы» оформили полноценный камбэк. В середине поля Скоулз отпасовал на Руни. Молодой форвард первым касанием принял мяч, а вторым расчехлил свою пушку, мощно всандалив с правой в дальний угол. Длинный прыжок кипера оказался бесполезен, 2:1 к перерыву.

    Еще одна трешка в матче

    После перерыва мастер дальних ударов Скоулз продолжал снабжать вратаря Хорватии работой. Его выстрелы из-за пределов штрафной выглядели реально угрожающе. Свой гол стремился найти и Оуэн, правда, неудачно. Однако на 65-й минуте Майкл выступил в роли ассистента.

    В очередной быстрой атаке десятка англичан обыгралась с Руни, в результате чего Уэйн вышел на свидание с Бутиной и решил этот эпизод в свою пользу. Теперь Англия лидировала в два гола. Руни пошел праздновать этот мяч к болельщикам.

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    Удобный для команды Свена-Ерана Эрикссона счет продержался лишь пять минут. На 73-й хорваты забивают еще один гол со стандарта. На сей раз сработала максимальная простота. Подача со штрафного в исполнении вышедшего на замену Дарио Срны и удар головой Игора Тудора. Никаких добиваний и борьбы, навес и гол, 3:2.

    Это взятие ворот обеспечило напряженную концовку. Коллективу Барича ничья была до лампочки, их устраивала лишь победа, но перед «шашечными» стояла сложная задача — забить еще два минут за 20. По такой игре данный сценарий казался маловероятным.

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    • Англия снова взяла мяч под контроль. Через 6 минут дуэт Бекхэма и Лэмпарда организовал четвертый гол. Сперва Бекс отпасовал на Фрэнки, а тот, обыграв футболистов обороны, вошел в штрафную и практически с ее линии пробил в цель. Мастерство Лэмпарда подарило Англии уверенную победу со счетом 4:2.

    Эта голевая феерия обеспечила «львам» второе место в таблице. Первыми оказались французы с 7 очками, Англия заработала 6 баллов. От Хорватии она оторвалась на 4 пункта. Позже в плей-офф она встретилась с Португалией. Еще одна результативная перестрелка на «Эштадиу да Луш» оказалась для подопечных Эрикссона проигрышной. В том четвертьфинале Англия попрощалась с турниром. 0

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