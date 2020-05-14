Время для рестарта АПЛ безвозвратно истекает

АПЛ пока не знает, что делать с сезоном

Встреча на высшем уровне в понедельник между 20 клубами Премьер-лиги, на которой также была представлена Английская футбольная ассоциация, стала последней видеоконференцией, на которой не было назначено время возобновления чемпионата, хотя, по крайней мере, теперь мы знаем, что этого не произойдет до начала июня.

Через два месяца после того, как все это застопорилось, мы до сих пор не знаем, сможет ли «Ливерпуль» завоевать свой первый чемпионский титул с 1990 года, или каким образом будет решен исход борьбы за выживание.

Мы не знаем, где будут проводиться матчи из-за разногласий по поводу требований правительства Великобритании о проведении их на нейтральных полях. Возможно, самое главное: мы до сих пор не имеем четкого представления о том, как АПЛ обеспечит безопасность всех участников, пока коронавирус остается угрозой для всех.

Английский футбол нельзя обвинять в том, что он снова избегает решения проблемы. Мы находимся в разгар глобальной пандемии, конца которой не видно, и ничто не может произойти без санкций со стороны правительства, поэтому необходимо рассмотреть более широкую картину. Но рано или поздно Премьер-лига должна представить свой план по выходу из карантина.

АПЛ близка к тому, чтобы не уложиться в сроки

УЕФА установил 25 мая крайним сроком для всех европейских лиг, чтобы подтвердить планы либо возобновить, либо отменить сезон, и также ожидается, что все внутренние чемпионаты будут завершены до 2 августа, чтобы Лига чемпионов и Лига Европы могли быть завершены позже в этом месяце. Внезапно сроки проведения АПЛ сжимают два важных дедлайна. Если Премьер-лига пропустит первый, для нее будет невозможным уложиться во второй.

Хотя ситуация в Европе является сложной, поскольку каждая страна по-разному относится к футболу, существует, по крайней мере, некоторое чувство ясности относительно того, что происходит и когда:

— В Германии Бундеслига возобновится 16 мая после 61-дневного перерыва, при этом все клубы в двух верхних дивизионах должны придерживаться списка правил безопасности из 11 пунктов, изложенных лигой лигой;

— В Испании президент Примеры Хавьер Тебас наметил 12 июня в качестве целевой даты возобновления футбола.

— Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил 6 мая, что «невозможно» установить дату возобновления Серии А, в то время как сезоны 2019/20 во Франции и Нидерландах были полностью отменены.

В Англии, однако, все, что у нас есть — это обязательство правительства поддержать возвращение к соревнованиям с 1 июня, если позволят обстоятельства, наряду с часто повторяющимся требованием Премьер-лиги, что доигрывание сезона является предпочтительным вариантом. Однако 1 июня в Англии никто не будет играть в футбол.

Большинство клубов АПЛ против матчей на нейтральных полях

Источники сообщили ESPN, что 8 июня — самый оптимистичный сценарий перезапуска сезона из-за необходимости для клубов дать своим игрокам как минимум три недели подготовительной работы в группах на тренировочном поле до возобновления турниров. В данный момент футболисты находятся на тренировочных базах, но все еще проводят индивидуальные занятия и соблюдают правила социального дистанцирования.

Еще одно заседание Премьер-лиги должно состояться в следующий понедельник, 18 мая, но еще нужно решить так много вопросов, что времени на ответы на них остается все меньше. Есть еще 92 лиги, которые нужно сыграть.

Если АПЛ не может возобновиться 8 июня и будет вынуждена отодвинуть эту предварительную дату на одну неделю вперед, будет трудно сыграть девять туров и завершить Кубок Англии до 2 августа, даже без ожидаемых препятствий, которые будут в связи положительными тестами на COVID-19 и проблемы, которые они принесут.

Среди клубов есть некоторый оптимизм в отношении того, что правительство совместно с полицией смягчит свою позицию в отношении плана нейтральных полей, который был введен в качестве меры безопасности, чтобы не дать фанатам собраться за пределами стадионов во время матчей за закрытыми дверями.

Более половины клубов АПЛ выступают против плана нейтральных арен, причем «Брайтон» и «Астон Вилла» публично выступают против из-за опасений, что потеря домашнего преимущества в играх может повредить их борьбе за выживание в элите.

Игроки АПЛ требуют большей безопасности

Но даже если эта проблема может быть решена на этой неделе, также нужно решить проблемы безопасности футболистов. Хотя ESPN сообщили, что многие игроки хотят вернуться к матчам как можно быстрее, некоторые ясно дали понять, что не хотят этого делать.

Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Дэнни Роуз и Тодд Кантуэлл уже высказали свою обеспокоенность, но без подробного плана безопасности, который был разработан в Германии, не удивительно, что футболисты требуют больше гарантий в максимально возможных низких рисках.

Однако никакой определенности не было. Ричард Мастерс, исполнительный директор АПЛ, заявил, что впервые клубы подняли вопрос об отмене сезона на встрече в понедельник. Они по-прежнему стремятся сыграть сезон до конца, но то, что решение этого вопроса с помощью таких способов, как среднее количество очков за игру, теперь уже обсуждается — это явный признак растущего признания того, что время истекает.

Поэтому, когда клубы снова встретятся в понедельник, им действительно придётся составить план дальнейших действий. Если они этого не сделают, Премьер-лиге, возможно, придется пойти по тому же пути, что и Лиге 1 во Франции и Эредивизи в Нидерландах, досрочно завершив кампанию 2019/20. 0