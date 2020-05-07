Коронавирус сильно ударит по клубам АПЛ

Вещатели

Футбол, безусловно, самый важный вид спорта на телевидении. Если вы собираетесь тратить деньги на права на телетрансляции — это наверняка футбол, и сначала это должна быть АПЛ, а затем Лига чемпионов. Однако до того, как разразился кризис, вещатели начали терять деньги на футболе. В Великобритании права на АПЛ стали настолько высокими, что BT и Sky Sports стремились контролировать свои расходы.

Поэтому ожидалось, что цена прав Премьер-лиги следующего раунда немного снизится, как и в предыдущий раз. Но краха никто не ожидал. Спрос со стороны покупателей все еще был, и вещатели все равно будут платить за эти права.

В этот момент трудно понять, что все сильно изменилось. Тем не менее, хотя нам хочется думать, что вскоре все вернется в норму, никаких гарантий нет. Пабы и клубы, которые являются достаточно серьезной частью экономики, не придут в норму в течение многих месяцев.

Sky прекратил брать деньги у этих клиентов, пока в спорте нечего показывать, и такая ситуация наверняка продолжится. Обычные абоненты также получили довольно простой механизм паузы: следуя логике, что если вы заставите клиентов сделать паузу, они возобновят пользование услуги, но если вы отмените им подписку, вам придется пытаться их вернуть.

Так что следует ожидать некий отскок. До определенной степени существует защита платного телевидения и особенно спорта. В Европе в трудные экономические времена мы возвращаемся к спорту.

Но это не обязательно так за пределами Европы и за пределами национальных лиг в Европе. Если компании платного телевидения переживают проблемы во всем мире, то в первую очередь они жертвуют правами за рубежом. Потребительский спад также может повлиять и на состояние британских вещателей BT и Sky.

Однако в экономике есть еще один аспект. Гранды АПЛ имеют достаточно диверсифицированный доход. Они получают часть денег от трансляции, чать от коммерческих спонсоров и часть от выручки игрового дня. Каждая из этих долей составляет приблизительно треть всех доходов.

Между тем, клуб в нижней части, как правило, имеет гораздо меньший стадион и гораздо меньшую коммерческую активность. Они в большей степени зависят от дохода от трансляции, но также в меньшей степени зависят и от коммерческих сделок за рубежом. После окончания пандемии это может немного повлиять на соотношение сил в лиге.

Спонсорские контракты

Полные последствия пандемии для спонсорских контрактов уже начинают проявляться, и решение некоторых из возможных проблем может иметь решающее значение для некоторых клубов, которые надеются выжить. У любого контракта есть две стороны: футбольные клубы не выполняют свои обязательства из-за невозможности продвижения спонсируемых продуктов, потому что не играют матчи, а также перед спонсорами, не связанных с командой.

Существует потенциальное нарушение контракта с точки зрения клуба, но в то же время они могут иметь относительно прочные контракты и считать, что если им не платят, то проблемы и у другой стороны.

Означает ли это то, что спонсоры могут попросить вернуть часть денег, то здесь многое будет зависеть от того, что каждый клуб намерен делать. Часто это связано с тем, что игроки едут к спонсору и делают фотографии в своей экипировке и тому подобное. Этот элемент контакта не может быть выполнен, поэтому спонсоры могут попросить вернуть свои деньги, ибо в противном случае они будут не в состоянии заплатить.

Календарь и таблица АПЛ

Клубы АПЛ в зоне риска, с учетом их значительных зарплатных ведомостей. Но двигаясь вниз по иерархии английского футбола, где участники чемпионатов больше полагаются на доходы от матчей, в настоящее время они действительно страдают.

Характер спонсоров на этом уровне также имеет тенденцию быть различным — это не глобальные компании, такие как Chevrolet в «Манчестер Юнайтед», например, или букмекерские компании, как в двух лучших дивизионах страны. Если вас спонсирует местный бизнес, то он, скорее всего, пострадает в результате пандемии и, следовательно, не сможет оплатить свой следующий взнос.

Прием корпоративных гостей

Ожидается, что когда будет дан зеленый свет для возвращения болельщиков на стадионы, возникнет сильное желание посещать игры, что будет стимулировать спрос на корпоративный прием гостей. Премьер-лига привлекает спрос на корпоративные пакеты со всего мира, и этот рынок будет восстанавливаться гораздо дольше, так как, вероятно, будут ограничения на поездки за границу и нежелание некоторых стран посещать Великобританию, поскольку та считается горячей точкой коронавируса в Европе.

В то время, как услуги отдельных компаний по проведению мероприятий в день матчей предоставляются от игры к игре, как и в случае с другими крупными поставщиками, есть и те, кто заключает контракты с клубами на сезонной основе — им необходимо учитывать уровень обязательств перед своими партнерами из-за неопределенности по поводу возвращения матче. Им остается только верить, что рынок приема гостей в футболе восстановится гораздо быстрее, чем в других крупных видах спорта. 0