Футболист, тренер и врач. Три мнения о возобновлении сезона

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Футболист

29-летний испанский защитник Даниэль Айяла играет за «Мидлсбро» в Чемпионшипе. Он провел всю свою профессиональную карьеру в Англии, выступая за «Ливерпуль», «Халл», «Дерби», «Норвич» и «Ноттингем Форест», прежде чем присоединиться к «Боро», сперва на правах аренды, в 2013 году.

Он говорит, что для него возвращение футбола — это противоречивый момент. «Как игрок, все, что ты хочешь сделать — это вернуться на поле. Но как человек, ты просто хочешь быть здоров и убедиться, что не рискуешь заразиться коронавирусом», — сказал Айяла.

Он подчеркнул, что его товарищи по команде «больше заботятся о своих семьях, чем о себе». «У некоторых игроков есть беременные жены или маленькие дети — как у меня — или же пожилые люди, которые живут под одной крышей с ними. Футболисты порой чувствуют себя неуязвимыми, но вопрос здоровья может касаться других людей из нашего окружения», — отметил Айяла.

Однако его напугали слова голкипера Пепе Рейны, который рассказал о том, что ему было трудно дышать, когда он заболел коронавирусом. «Мы должны быть осторожны и возвращаться только тогда, когда футбол будет безопасен. Возможно, не на 100% безопасен, но мы должны минимизировать риски и не возвращаться слишком рано», — сказал Айяла. При этом он выразил мнение, что в то же время возвращение футбола станет большим воодушевлением для болельщиков по всей стране.

Английская футбольная лига (EFL) заявила, что футбол может вернуться только тогда, когда это будет безопасно, и что «должны быть созданы подходящие условия для тестирования всех участников игры».

«Я действительно с нетерпением жду возможности вернуться к игре. Если нам скажут, что это безопасно, если проведут все необходимые тестирования, то почему бы и нет? Для всего общества и для всей страны это будет хорошо. Даже если люди находятся дома, в самоизоляции, то, по крайней мере, они смогут смотреть футбол», — сказал Айяла.

Даниэль Айяла globallookpress.com

Некоторые, в том числе министерство труда Германии и доктор Роуланд Као из Эдинбургского университета, считают, что футболисты могут носить маски во время матчей, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Но Айяла не верит, что это сработает: «Это практически невозможно. Это контактный спорт. Как защитник, я часто задействую свое тело и свои руки».

Он также сказал, что не будет обеспокоен, если соперник по ходу игры скажет ему, что у него коронавирус: «Мы будем проводить тесты до и после игр. Если все они будут негативные, то я буду думать, что он просто хочет вывести меня из равновесия».

Тренер

Португальский специалист Жозе Гомеш является главным тренером «Маритимо», который выступает в высшем дивизионе своей страны. Он работал в «Рединге», но в октябре был уволен через десять месяцев после назначения.

Гомеш согласен с Айялой, что возращение футбола может повысить моральный дух в обществе: «Даже если мы будем играть без зрителей на трибунах, у людей все равно снова будет футбол. Эмоциональная составляющая порой важнее физической. Это очень важно, чтобы у людей была надежда. Они могут думать, что если в футбол снова играют, что все налаживается».

Жозе Гомеш tvi24.iol.pt

«С Португалией довольно забавная история. До того, как лига была остановлена, план заключался в том, чтобы играть при пустых трибунах. Но игроки отказались играть. Теперь же они хотят вернуться, как и все, потому что в нашей жизни определенно чего-то не хватает», — сказал Гомеш.

Тем не менее, он предупредил, что тесты для футболистов не должны быть важнее тестов, которые необходимы работникам медицинской сферы: «Все, кто работает в футболе, понимают, что жизнь важнее. Любой тренер или игрок сказал бы, что тестирование более важно для врачей или медсестер, которые ежедневно пытаются спасать жизни в больницах. Нашим ответом всегда будет — дать тесты этим людям».

Врач

Франсиско Мойя — консультант по неотложной, спортивной и лечебной медицине в международной больнице в Малаге.

Он говорит, что футболистам потребуется «по крайней мере один месяц между возвращением к тренировкам и игрой», если они уже провели шесть недель или дольше без полной подготовки: «Даже если футболисты проводят ежедневные тренировки, вам не удастся воссоздать футбол дома».

Он также указывает на полузащитника «Монпелье» Жуниора Самбия, 23-летнего парня, которого пришлось ввести в искусственную кому из-за затрудненного дыхания после заражения коронавирусом. Сейчас он выведен из комы и не нуждается в ИВЛ.

«В целом коронавирус может ударить по всем. Это тяжелая и длительная болезнь даже для молодых людей, хотя, как правило, они и не умирают», — сказал Мойя.

Врач считает, что планы Бундеслиги о скорейшем возвращении футбола являются отражением того, как Германия справляется с пандемией: «Германия стала примером правильных действий. Они следовали за наукой, они лучше контролировали ситуацию с пандемией. Теперь Бундеслига имеет шансы вернуться, так как игроки уже приступили к тренировкам».

Однако он считает, что предложение министерства труда Германии играть в масках демонстрирует, что у футбола «есть желание одержать победу во что бы то ни стало».

Так каким может быть футбол, если он вернется или когда он вернется?

«Будучи, например, нападающим, я могу сказать сопернику, что у меня есть коронавирус, мол, не нужно крыть меня, я могу плюнуть», — сказал Мойя.

«Если тест одного из игроков дал положительный результат, необходимо изолировать всю команду. У вас может быть негативный результат теста, но затем могут появиться симптомы. Самый безопасный способ вернуть футбол — провести масштабное тестирование. Тогда вы минимизируете распространение болезни». 0