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    Футболист, тренер и врач. Три мнения о возобновлении сезона

    Может ли футбол выйти из карантина и каким образом?

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    Даниэль Айяла
    Даниэль Айяла
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    Немецкая Бундеслига надеется вернуться за закрытыми дверями в мае, несмотря на пандемию коронавируса, тогда как Франция и Бельгия завершили свои чемпионаты досрочно, а Нидерланды не стали ни доигрывать турнир, ни объявлять чемпиона. Все остальные главные лиги Европы планируют возобновить сезон тогда, когда это будет безопасно. Обозреватель BBC Sport Гиллем Балаге провел видеоконференцию с футболистом, тренером и врачом, чтобы узнать, что они думают о том, что ждет их далее.
    Видеоконференция BBC
    bbc.com

    Футболист

    29-летний испанский защитник Даниэль Айяла играет за «Мидлсбро» в Чемпионшипе. Он провел всю свою профессиональную карьеру в Англии, выступая за «Ливерпуль», «Халл», «Дерби», «Норвич» и «Ноттингем Форест», прежде чем присоединиться к «Боро», сперва на правах аренды, в 2013 году.

    Он говорит, что для него возвращение футбола — это противоречивый момент. «Как игрок, все, что ты хочешь сделать — это вернуться на поле. Но как человек, ты просто хочешь быть здоров и убедиться, что не рискуешь заразиться коронавирусом», — сказал Айяла.

    Он подчеркнул, что его товарищи по команде «больше заботятся о своих семьях, чем о себе». «У некоторых игроков есть беременные жены или маленькие дети — как у меня — или же пожилые люди, которые живут под одной крышей с ними. Футболисты порой чувствуют себя неуязвимыми, но вопрос здоровья может касаться других людей из нашего окружения», — отметил Айяла.

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    • Однако его напугали слова голкипера Пепе Рейны, который рассказал о том, что ему было трудно дышать, когда он заболел коронавирусом. «Мы должны быть осторожны и возвращаться только тогда, когда футбол будет безопасен. Возможно, не на 100% безопасен, но мы должны минимизировать риски и не возвращаться слишком рано», — сказал Айяла. При этом он выразил мнение, что в то же время возвращение футбола станет большим воодушевлением для болельщиков по всей стране.

    Английская футбольная лига (EFL) заявила, что футбол может вернуться только тогда, когда это будет безопасно, и что «должны быть созданы подходящие условия для тестирования всех участников игры».

    «Я действительно с нетерпением жду возможности вернуться к игре. Если нам скажут, что это безопасно, если проведут все необходимые тестирования, то почему бы и нет? Для всего общества и для всей страны это будет хорошо. Даже если люди находятся дома, в самоизоляции, то, по крайней мере, они смогут смотреть футбол», — сказал Айяла.

    Даниэль Айяла
    globallookpress.com

    Некоторые, в том числе министерство труда Германии и доктор Роуланд Као из Эдинбургского университета, считают, что футболисты могут носить маски во время матчей, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Но Айяла не верит, что это сработает: «Это практически невозможно. Это контактный спорт. Как защитник, я часто задействую свое тело и свои руки».

    Он также сказал, что не будет обеспокоен, если соперник по ходу игры скажет ему, что у него коронавирус: «Мы будем проводить тесты до и после игр. Если все они будут негативные, то я буду думать, что он просто хочет вывести меня из равновесия».

    Тренер

    Португальский специалист Жозе Гомеш является главным тренером «Маритимо», который выступает в высшем дивизионе своей страны. Он работал в «Рединге», но в октябре был уволен через десять месяцев после назначения.

    Гомеш согласен с Айялой, что возращение футбола может повысить моральный дух в обществе: «Даже если мы будем играть без зрителей на трибунах, у людей все равно снова будет футбол. Эмоциональная составляющая порой важнее физической. Это очень важно, чтобы у людей была надежда. Они могут думать, что если в футбол снова играют, что все налаживается».

    Жозе Гомеш
    tvi24.iol.pt

    «С Португалией довольно забавная история. До того, как лига была остановлена, план заключался в том, чтобы играть при пустых трибунах. Но игроки отказались играть. Теперь же они хотят вернуться, как и все, потому что в нашей жизни определенно чего-то не хватает», — сказал Гомеш.

    Тем не менее, он предупредил, что тесты для футболистов не должны быть важнее тестов, которые необходимы работникам медицинской сферы: «Все, кто работает в футболе, понимают, что жизнь важнее. Любой тренер или игрок сказал бы, что тестирование более важно для врачей или медсестер, которые ежедневно пытаются спасать жизни в больницах. Нашим ответом всегда будет — дать тесты этим людям».

    Врач

    Франсиско Мойя — консультант по неотложной, спортивной и лечебной медицине в международной больнице в Малаге.

    Он говорит, что футболистам потребуется «по крайней мере один месяц между возвращением к тренировкам и игрой», если они уже провели шесть недель или дольше без полной подготовки: «Даже если футболисты проводят ежедневные тренировки, вам не удастся воссоздать футбол дома».

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    Он также указывает на полузащитника «Монпелье» Жуниора Самбия, 23-летнего парня, которого пришлось ввести в искусственную кому из-за затрудненного дыхания после заражения коронавирусом. Сейчас он выведен из комы и не нуждается в ИВЛ.

    «В целом коронавирус может ударить по всем. Это тяжелая и длительная болезнь даже для молодых людей, хотя, как правило, они и не умирают», — сказал Мойя.

    Врач считает, что планы Бундеслиги о скорейшем возвращении футбола являются отражением того, как Германия справляется с пандемией: «Германия стала примером правильных действий. Они следовали за наукой, они лучше контролировали ситуацию с пандемией. Теперь Бундеслига имеет шансы вернуться, так как игроки уже приступили к тренировкам».

    Однако он считает, что предложение министерства труда Германии играть в масках демонстрирует, что у футбола «есть желание одержать победу во что бы то ни стало».

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    «Будучи, например, нападающим, я могу сказать сопернику, что у меня есть коронавирус, мол, не нужно крыть меня, я могу плюнуть», — сказал Мойя.

    «Если тест одного из игроков дал положительный результат, необходимо изолировать всю команду. У вас может быть негативный результат теста, но затем могут появиться симптомы. Самый безопасный способ вернуть футбол — провести масштабное тестирование. Тогда вы минимизируете распространение болезни». 0

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