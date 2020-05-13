Много не мало. Пять замен в АПЛ не будут проблемой

Почему добавление дополнительных замен не должно иметь большого значения

В пятницу, как и предсказывалось, Международный совет ФИФА (IFAB) одобрил временное изменение в правилах игры, разрешив до пяти замен за матч (в течение 90 минут все еще можно менять игроков лишь три раза, чтобы избежать затягивания времени.)

Национальным лигам еще предстоит решить, принимают они это изменение или нет, но оно было сделано, чтобы помочь уменьшить усталость игроков и избежать травм, особенно после длительного перерыва и учитывая то, что клубам придется играть в очень перегруженном календаре, поскольку они пытаются закончить свои сезоны 2019/20.

Кому-то это нововведение понравится, кому-то не понравится, а кто-то усомнится в его эффективности. Лично я думаю, что это мудрое решение просто потому, что оно ограничивает игровое время футболистов, а когда вы не играете — вы и не травмируетсь. Вот так вот просто.

Вы можете не согласиться с этим, но один аргумент «против», который является бессмысленным, заключается в том, что это нововведение как-то благоприятствует крупным клубам, а не более слабым, потому что они, предположительно, имеют «большую глубину состава».

Тот факт, что у более крупных команд гораздо лучшие игроки на скамейке запасных — неосопорим, но знаете что? У них также есть намного лучшие игроки в стартовом составе.

Пять замен не станут проблемой globallookpress.com

И способ, которым измеряется воздействие материального благосостояния на результат здесь заключается в том, чтобы ответить на следующие вопросы: насколько хуже четвертый или пятый парень на скамейке запасных, который может внезапно выйти на поле по сравнению с игроками стартового состава, которых они заменяют? И намного ли больше разрыв в небольших командах?

Давайте сравним, скажем, «Ливерпуль» и «Норвич», и давайте представим, ради принципа, что у «Ливерпуля» лучшая версия стартового состава — версия с Джо Гомесом вместе с Вирджилом Ван Дайком и Джорданом Хендерсоном, Джини Вейналдумом и Фабиньо в центре поля.

Теперь давайте предположим, что их первые три замены (наиболее вероятные) — это Алекс Окслейд-Чемберлен, Дивок Ориги и Джеймс Милнер.

Кто следующие лучшие игроки, которых Клопп может выпустить на поле? Возможно, Наби Кейта и Деян Ловрен? (Вы можете поспорить, что это Адам Лаллана или Жоэль Матип, но это не меняет сути).

А теперь сыграет в ту же игру с «Норвичем». Я не буду озвучивать весь их состав, но, после начала игры и после того, как прошло основное игровое время, вы можете себе представить, что их четвертый и пятый запасные — это Марко Штиперман и Онел Эрнандес.

Все футбольные трансферы

Таким образом, уравнение состоит в том, чтобы выяснить, насколько Кейта и Ловрен хуже, чем парни, которых они заменят (скажем, Фабиньо и Гомес), относительно того, насколько хуже Штиперманн и Эрнандес, чем те, кого они заменят (скажем, Эмилиано Буэндиа и Кенни Маклин).

И знаете что? Скорее всего, разница не так велика.

Также в этом споре есть аргумент, что более слабые клубы, которые проводят большую часть игры, защищаясь и удерживая владение мячом, выиграют больше от возможности привлечь двух дополнительных новых игроков.

Пять замен помогут избежать травм globallookpress.com

И тут есть самый убедительный аргумент из всех: если использование дополнительных замен дает такое преимущество, почему команды иногда даже не используют все свои замены? Особенно топ-клубы, которые, якобы, имеют эту чудесную глубину состава?

Пять лучших клубов Премьер-лиги в этом сезоне использовали в среднем 84% доступных замен. Что касается пяти нижних в таблице, этот показатель составляет 82,5%. Другими словами, на самом деле нет большой разницы.

Пять замен не произведут революцию в игре. Командами, которые выиграют больше всего, будут те, где нет большого разрыва между качеством их игроками стартового состава и их четвертым или пятым лучшим игроком со скамейки запасных — и это не продиктовано тем, насколько они богаты или бедны, это зависит от того, как их команда построена и от выбора, который делает тренер.

Если на что это и окажет влияние, так это лишь может избавить нас от вида игроков, которые получают травму и остаются на поле, потому что их команда исчерпала все свои замены.

И, возможно, когда дело доходит до «бессмысленных» игр или игр, исход которых определился быстро, дайте паре игроков основного состава больше отдыха, чтобы помочь сохранить их для серьезных поединков.

Если это все, на что годятся пять замен, я с радостью приму это.

Как футбол справится с положительными тестами на коронавирус в преддверии окончания сезона?

Становится все яснее, что то, сумеем ли мы закончить сезон (и, в некоторых случаях, сможем ли мы продолжать играть), во многом будет зависеть от того, что произойдет, если кто-то сдаст положительный тест на коронавирус.

Будут ли они помещены в карантин персонально, пока опасность заражения не будет исключена и они не смогут вернуться? Или вся команда должна быть на карантине?

Представители лиг по всей Европе понимают, что, если будет выбран второй вариант, завершить сезон будет практически невозможно, потому что это будет означать, что команда не будет играть две недели, из-за чего ей придется наверстывать кучу матчей.

Вот почему Испания и Германия выбрали индивидуальную изоляцию, а в Италии это один из ключевых вопросов, по которым ведут борьбу лига и правительство.

Проблема заключается в том, что в принципе, каким бы ни было решение, даже если правительства и лиги находятся в согласии, они будут подчиняться решение медиков.

Положительные тесты на коронавирус могут стать проблемой globallookpress.com

Положительные тесты на коронавирус в клубе второй Бундеслиги «Динамо Дрезден» показывают это достаточно четко. В правительственных рекомендация указывалось, что игроки с положительными тестами должны быть помещены в карантин, но местные органы здравоохранения решили по другому, что привело к изоляции всей команды и откладыванию их первой после возобновления турнира игры.

В этом случае это было связано с тем, что в Германии региональные службы здравоохранения имеют право окончательного решения.

Но в конечном счете, совершенно очевидно, что медицинские рекомендации будут иметь первостепенное значение по мере развития ситуации, точно так же, как они сделали это, когда вся игра была остановлена ​​еще в марте.

Вот почему, пока существует неопределенность по этому поводу, для лиг было бы разумно рассмотреть альтернативные способы завершить сезон, такие как, возможно, плей-офф, вместо того, чтобы одержимо пытаться доиграть оставшиеся матчи.

С сокращенным расписанием — например, в виде групп плей-офф — у вас будет возможность разобраться с одним или несколькими случаями заражения, когда целые команды должны быть помещены в карантин. В настоящее время для ошибок места нет.

Несколько слов о Кайле Уокере

Я надеюсь, что работодатели Кайла Уокера из «Манчестер Сити» наняли кого-то, чтобы тот присматривал за ним, оказывал ему необходимую поддержку и заставил его не говорить ничего, за исключением извинений.

Уокер пожаловался на то, что его «преследуют» после того, как он признал, что нарушил правила социального дистанцирования, поехав в Йоркшир, чтобы увидеть свою сестру, а затем отправившись в дом своих родителей, чтобы «забрать домашнюю еду».

Это, конечно, произошло после того, как он пригласил двух девушек по вызову к себе домой в апреле, что также было нарушением правил карантина.

По этому случаю «Сити» начал дисциплинарное расследование в отношении него, а Уокер опубликовал первые из своих нескольких извинений.

Уокер сказал, что преследование, с которым он сталкивается со стороны средств массовой информации — что, насколько я могу судить, ограничивается новостями о том, что он нарушает правила карантина, введенные для сохранения здоровья и безопасности уязвимых групп людей, — это преследование в настоящее время сказывается на здоровье его семьи и маленьких детей.

Кайл Уокер globallookpress.com

«Когда в расчет будут приниматься мои чувства?», — спрашивает Уокер.

Как насчет этого: все мы начнем принимать во внимание чувства Уокера, когда он начинает принимать во внимание закон, правительственные рекомендации, инструкции своих работодателей и безопасность пожилых людей, людей с проблемами со здоровьем, иммунодефицитом и всех остальных, кто уязвим для COVID-19?

Есть люди, которые потеряли близких, люди, которые в больницах боролись за свою жизнь, люди, которые потеряли средства к существованию и свой бизнес. А еще есть Уокер и его чувства.

Кьеллини бьет тех, кто слабее (и это не очень хорошо выглядит)

В какой-то момент вам нужно решить, кем вы хотите быть в жизни.

Джорджио Кьеллини, по общему мнению, умный и трудолюбивый, профессиональный футболист, который продолжал играть, даже получив высшее образование и степень магистр экономического управления.

В личном общении он тоже дружелюбный и веселый человек. Также не чужд благотворительности, о чем свидетельствует тот факт, что он пообещал пожертвовать один процент от своей зарплаты на проект «Общая цель» Хуана Маты.

(Забавный факт: он обратился к Мате, которого он никогда не встречал, написав письмо со своего аккаунта Gmail, и представители испанца не были уверены, что это действительно Кьеллини... поэтому они организовали звонок по Skype, чтобы проверить его личность.)

И, конечно, он является лидером, который возглавлял «Ювентус», а также заседал в совете Союза итальянских игроков (AIC) и FIFPro.

Марио Балотелли и Джоджо Кьеллини globallookpress.com

Но если это то, кем ты хочешь быть, и если ты хочешь выступать примером для остальных, ты не можешь быть ничем не гнушающимся скандалистом.

Особенно, когда ты выступаешь в роли того, кто просто «бьет слабых», выбирая людей, которых легко задирать.

Кьеллини дал интервью, рекламируя свою выходящую автобиографию, в которой он назвал Марио Балотелли «неприятным человеком», которому следует «врезать как следует», и назвал Фелипе Мело «худшим из худших» и «с гнильцой».

Он также сравнил свою «спортивную ненависть» к «Интеру» с ненавистью Майкла Джордана к «Детройт Пистонс» (наверное, он тоже посмотрел сериал «Последний танец»).

Понятно, что и Балотелли, и Фелипе Мело дали сдачи. Первый указал на то, что Кьеллини имел прекрасную возможность сказать ему все эти вещи в течение последних семи лет, но никогда не делал этого.

Бразилец назвал его озлобленным. Даже Марко Тарделли, легенда «Ювентуса», который провел 10 лет в клубе, был огорчен неуважительным поведением Кьеллини.

Марио Балотелли и Джоджо Кьеллини globallookpress.com

Оба игрока, ставшие мишенью критики Кьеллини, успели наделать глупостей в своей карьере, и оба заплатили за это свою цену. Атаковать их сейчас просто беспричинно и подло.

Это также свидетельствует о серьезном отсутствии здравомыслия, учитывая, что Кьеллини является представителем профсоюза и — кто знает? — может воссоединиться с Балотелли в сборной Италии.

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Сейчас, когда его карьера заканчивается, складывается впечатление, что Кьеллини не совсем уверен, кем он хочет стать в итоге: ответственным, образованным профессионалом, который представляет интересы своих коллег, или ярким брендом, играющим на низменных чувствах своих поклонников, отмачивая дешевые шуточки о ненавистных соперниках.

Если он выбирает первый вариант, он не может себя так вести.

Ван Гаал ошибается насчет «злого гения»

Луи Ван Гаал описал Эда Вудворда как «злого гения», который был намного больше ответственен за его отъезд с «Олд Траффорд», чем Жозе Моуринью, его преемник.

Совершенно очевидно, что он не будет обвинять Моуринью, поскольку звонок поступил от Вудворда. Ни один тренер не собирается завидовать другому тренера, который хочет получить работу.

Но он ошибается, называя Вудворда «злым гением». Вам не нужно быть гением, чтобы понять, что методы Ван Гаала не работают в «Юнайтед», и то, что вы считаете лучшим для клуба, не делает вас «злым».

И наконец ... реконструкция «Герты» продолжается

Берлинская «Герта» вернется к игре в Бундеслиге в эти выходные, и когда они это сделают, у них будет новый человек в наблюдательном совете: Йенс Леманн.

Бывший вратарь «Арсенала» фактически заменит Юргена Клинсманна, который также, конечно, управлял командой, пока его не уволили в феврале.

Любопытно, что Клинсманн и Леманн имеют давнюю историю — Клинсманн выбрал Леманна вместо Оливера Кана на чемпионате мира 2006 года — и они остаются близки по сей день.

В наблюдательный совет также назначен Марк Косичке, весьма уважаемый агент, который считает Юргена Клоппа и Юлиана Нагельсмана своими клиентами.

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С точки зрения управления, наличие агента в коллективе, вызывает вопросы по поводу потенциального конфликта интересов ... но не то, чтобы Клопп или Нагельсманн присоединятся к «Герте» в ближайшее время. 0