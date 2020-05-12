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    Итоги Лиги 1: титулованный ПСЖ, звездный Бен Йеддер и сенсационный «Реймс»

    Чемпионат Франции завершился досрочно, но парижан все равно короновали

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    Килиан Мбаппе и Неймар
    Килиан Мбаппе и Неймар
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    Нынешний сезон навсегда войдет в историю, но, к сожалению, по довольно неприятным причинам, пишет обозреватель ESPN Жюльен Лоран.
    «Пари Сен-Жермен» был назван чемпионом в сезоне 2019/20, но рядом с его титулом всегда будет маленькая сноска, говорящая о том, что чемпионат Франции был остановлен в марте из-за вспышки коронавируса. Его досрочно завершили 28 апреля, когда оставалось сыграть еще девять туров, и в итоге парижане стали чемпионами на основе среднего количества набранных очков за игру.

    Несмотря на то, что сезон закончился преждевременно, Лига 1 все же успела подарить нам некоторые яркие моменты.

    Чего только стоят парижские драмы, которые происходят ежегодно. Неймар сначала потерял популярность среди фанатов клуба из-за желания уйти, а затем вернул ее снова. У Килиана Мбаппе и главного тренера Томаса Тухеля возникли публичные размолвки и напряженность в работе. Эдинсон Кавани едва не ушел в январе, прежде чем остаться и вернуть себе место в составе. В конечном счете «Пари Сен-Жермен» во главе с бесподобным Мбаппе (18 голов и 7 передач) был слишком хорош на фоне остальной части лиги.

    В «Лионе» тоже хватало хаоса: он уволил главного тренера Сильвиньо всего после девяти сыгранных туров и неожиданно заменил его Руди Гарсией. Да-да, тем самым Гарсией, который много раз публично выражал свою неприязнь «Лиону» во время работы с «Марселем», в связи с чем фанаты встретили его враждебно. В итоге «Лион» финишировал седьмым и впервые с 1996 года пропустит еврокубки, если только не победит «Пари Сен-Жермен» в финале Кубка лиги, который, впрочем, вряд ли состоится и вряд ли даст путевку в Лигу Европы.

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    • «Монако» снова отличился нестабильностью. Клуб вновь сменил главного тренера, уволив Леонарду Жардима и выбрав более молодого и неопытного наставника. Роберт Морено проявил себя намного лучше, чем в свое время Тьерри Анри, так что чемпионы 2017 года финишировали девятыми. Если бы не яркие вспышки от новичка Виссама Бен Йеддера, все было бы намного хуже.

    «Ренн» и его вундеркинд Эдуарду Камавинга продолжили свой прогресс под руководством молодого специалиста Жюльена Стефана, заняв третье место и выйдя в Лигу чемпионов (третий отборочный раунд) впервые в своей истории. Команда всего через год после победы в Кубке Франции добилась еще одного большого достижения.

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    Тем временем «Марсель» провел отличный сезон под руководством Андре Виллаш-Боаша, который вернулся на тренерский мостик после двухлетнего перерыва. Он финишировал вторым и завоевал путевку в Лигу чемпионов впервые за шесть лет. У провансальцев хватает проблем, и они теряют много денег из-за коронавируса, но их второе место — глоток свежего воздуха и большая награда для фанатов.

    «Реймс» стал сенсацией (занял шестое место), в то время как Патрик Виейра показал отличные лидерские качества в сложной обстановке в «Ницце», выведя команду на пятое место после того, как клуб был продан в конце августа прошлого года.

    С другой стороны таблицы «Нант» (13-е место), «Бордо» (12-е место) и «Сент-Этьен» (17-е место) провели ужасный сезон, в то время как «Тулуза», добившаяся всего трех побед за сезон, стала одной из худших команд в истории французских первенств.

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    • Наконец, молодые вундеркинды открыли новые горизонты и снова попали в заголовки газет. Среди них уже упомянутый Камавинга и 16-летний форвард «Лиона» Райан Шерки. Французская лига вновь стала лучшей для молодых игроков, поскольку 15 процентов игровых минут здесь было отведено футболистам в возрасте до 21 года. Для сравнения в Бундеслиге этот показатель составил 9,8 процента, в Премьер-лиге — 8,5 процента, в Серии А — 7,7 процента, в Ла Лиге — 7 процентов.

    Такие подростки, как Танги Куасси (17 лет), Адиль Аушиш (17), Натанаэль Мбуку (18), Исаак Лихаджи (17) и Янис Антисте, дебютировали в этом сезоне, и этот список можно продолжить.

    Давайте попробуем вспомнить хорошее и немного плохого из сезона Лиги 1.

    Чемпион: «Пари Сен-Жермен».

    Лига чемпионов: «Пари Сен-Жермен», «Марсель», «Ренн» (третий отборочный раунд).

    Лига Европы: «Лилль», «Ницца», «Реймс» (третий отборочный раунд). В два кубковых финала вышли «Лион» и «Сент-Этьен», где им нужно сыграть с «Пари Сен-Жермен».

    Вылетели в Лигу 2: «Амьен», «Тулуза».

    Вышли в Лигу 1: «Лорьен», «Ланс».

    Лучший игрок: Виссам Бен Йеддер

    Он вернулся во Францию прошлым летом, через три года после отъезда из Лиги 1 и «Тулузы», хотя мог продолжать забивать голы в Испании. В 2019 году он принял решение войти в состав «Монако», и вернул эту команду в верхнюю часть турнирной таблицы. Его игровая форма наверняка принесла бы ему место в сборной Франции на Евро-2020, который, впрочем, был отложен на год.

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    • Бен Йеддер не будет носить футболку сборной Франции этим летом, зато он определенно осветил своим талантом Лигу 1, где забил 18 голов и сделал семь результативных передач в 26 матчах. Он был настолько безжалостным и точным, что даже Мбаппе не смог его обогнать. 29-летнего игрока ждут замечательные годы впереди. «Монако» нужно строить команду вокруг него, если он хочет сохранить свой прогресс.

    Разочарование сезона: Сеск Фабрегас

    Еще один новичок «Монако», Сеск Фабрегас, был полной противоположностью Бен Йеддера. Там, где процветал француз, испанец страдал. Это могло быть отличное партнерство, где Сеск раздает передачи, а Виссам забивает голы, но этого не произошло.

    Фабрегас скромно выглядел в течение всего сезона, сыграв лишь 934 минуты в 18 матчах лиги и не забив ни одного гола при трех результативных передачах. Ему недавно исполнилось 33 года, и он продемонстрировал отличный финансовый жест в условиях кризиса, но на поле он был тенью того игрока, которого мы видели еще несколько лет назад.

    Лучший трансфер: Виктор Осимхен

    Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос заключил свою последнюю сделку прошлым летом, подписав Виктора Осимхена из «Генка» за 15 миллионов евро. Проведя отличный сезон во Франции (13 голов и четыре результативные передачи), игрок сборной Нигерии теперь оценивается в четыре раза дороже, чем Кампос заплатил за него.

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    • С его темпом, энергией и решимостью Осимхен, которому всего 20 лет, способен покорить Лигу 1. Его ждет большое будущее, а пока «Лилль» должен быть счастлив, если удержит его в своем составе еще на год.

    Сборная сезона

    Предраг Райкович («Реймс»), Амари Траоре («Ренн»), Тиаго Силва («Пари Сен-Жермен»), Габриэль Магальес («Лилль»), Хасан Камара («Реймс»), Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»), Марко Верратти («Пари Сен-Жермен»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Виссам Бен Йеддер («Монако»).

    Наибольший сюрприз: «Реймс»

    Впервые с 1963 года «Реймс», гранд европейского футбола в 1950-х годах, вернется в еврокубки в следующем сезоне. После 33-летнего скитания по низшим лигам, первого возвращения в элиту и скорого вылета, «Реймс» провел отличный сезон 2019/20.

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    • Имея сбалансированную смесь опыта (Юнис Абдельхамид, Алексис Ромао, Ксавье Шавалерен), молодости (Мбуку, Эль-Билаль Туре, Аксель Дисаси), лучшего вратаря в лиге в лице Райковича и некоторых качественных новичков, Давид Гийон и компания вошли в историю.

    Не стоит забывать, что «красно-белые» победили как в Марселе, так и в Париже!

    Должен был сыграть лучше: «Бордо»

    Несмотря на то, что это один из крупнейших клубов Лиги 1, со значительным бюджетом, хорошим тренером в лице Паулу Соузы и сильным составом, мы увидели еще один разочаровывающий сезон для «жирондинцев».

    Они финишировали на 12-м месте, несмотря на то, что в какой-то момент были третьими, и так и не нашли нужной стабильности. Им с трудом давались голы, а их 34-летний капитан Лоран Косельни не мог в одиночку тащить команду на своей спине.

    Лучший гол: Неймар

    Пропустив стартовые четыре матча в лиге из-за дисквалификации и травм, Неймар вернулся на поле в матче со «Страсбуром» на «Парк де Пренс» 14 сентября. Трибуны были настроены враждебно, ведь летом бразилец сильно хотел уйти. В связи с этим ему нужно было возвращать народную любовь.

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    • И Неймар начал это непростое дело, когда забил победный гол в компенсированное время. После навеса с фланга от Абду Диалло форвард гениальным ударом с левой в падении через себя поразил чужие ворота.

    Лучший матч: «Монако» — «Марсель» 3:4

    Есть несколько претендентов на это звание, но с точки зрения сценария, борьбы и голов ничто не сравнится со средиземноморским дерби на стадионе «Луи II». Игра прошла в начале сезона, в пятом туре, но уже носила звание ключевой. «Монако» все еще тренировал Жардим и команда была 19-й в таблице. «Марсель» к тому моменту успел одержать две победы, один раз сыграл вничью и дважды проиграл.

    Бен Йеддер забил дважды к 26-й минуте, сделав счет 2:0 в пользу хозяев, прежде чем «Марсель» не восстановил паритет всего за три минуты до перерыва. Затем гости сделали счет 4:2 в свою пользу благодаря голам Димитри Пайета и Дарио Бенедетто, и хотя «Монако» владел инициативой в концовке, позднего гола Кейты Бальде не хватило для того, чтобы «монегаски» избежали поражения.

    Прогноз на следующий сезон

    «Пари Сен-Жермен» снова станет командой, которая победит, независимо от того, кто будет ее тренером, и останутся ли Неймар и Мбаппе. Будущее Тухеля действительно находится под вопросом, но клуб настаивает, что две суперзвезды точно никуда не уйдут. Парижане выиграли семь из восьми последних титулов Лиги 1, и их господство будет трудно прервать.

    «Марсель» постарается закрепить свое второе место, но деньги — большая проблема, и команда может потерять некоторых из своих лучших игроков, да и Лига чемпионов уплотнит календарь.

    «Лион» и «Монако» будут находиться на переходном этапе и, скорее всего, потеряют одну-две звезды каждый. Их тренерам еще есть, что доказывать, и они будут надеяться, что их молодые игроки смогут продолжать прогрессировать.

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    • «Лилль» тоже будет продавать на рынке, основываясь на своей бизнес-модели, но, похоже, у него достаточно талантов, чтобы оставаться конкурентоспособным в следующем сезоне. У «Нанта», «Бордо» и «Сент-Этьена» много работы, чтобы собрать сильные команды, в то время как «Ницца», «Реймс» и «Монпелье», скорее всего, будут переживать кризис.

    Наконец, хорошо, что в Лигу 1 возвращается «Ланс». У «кроваво-золотых» лучшие фанаты в стране, и после пяти лет в Лиге 2 они получат удовольствие от возвращения в элиту. 0

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