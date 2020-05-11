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    Они сказали «нет». Восемь игроков, публично отказавшихся от трансфера в «Барселону»

    Не все мечтают выступать в составе каталонского гранда

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    Кевин Гамейро
    Кевин Гамейро
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    Для некоторых избранных футбольных клубов осуществление трансфера — не самая сложная задача. Если некоторым клубам приходиться продавать свой «проект», чтобы убедить игрока подписать контракт, то топ-клубы за счет своих традиций, истории и финансовой стабильности, как правило, не испытывают проблем с привлечением футболистов, пишет Squawka.
    Мало кто откажет «Реалу», «Манчестер Юнайтед» или даже «Баварии». Это титаны мирового футбола, чья репутация работает на них.

    «Барселона» — еще один футбольный гранд, который действительно можно отнести в категорию «суперклуб». За 119-летнюю историю «сине-гранатовые» завоевали 26 чемпионских титулов в Ла Лиге, 30 раз выиграли Кубок Испании, пять раз — Лигу чемпионов.

    Помимо успеха и славы, будущих новичков также привлекает возможность сравниться с лучшими игроками клуба, начиная от Йохана Кройфа и заканчивая Лионелем Месси.

    Очарование знаменитой сине-гранатовой формой и стремление играть на «Камп Ноу» оказалось слишком большим соблазном для большинства игроков, хотя и в этом общем правиле есть редкие исключения.

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    • Даже во время недавней золотой эры некоторые футболисты отвергали предложения «Барселоны», будь то из-за возможных проблем с игровым временем или по личным причинам. Вот восемь таких случаев.

    1. Кевин Гамейро

    Кевин Гамейро

    Проведя результативный сезон в составе «Севильи», выигравшей Лигу Европы, летом 2016 года Кевин Гамейро стал востребованным игроком на трансферном рынке, а одним из его потенциальных покупателей стала «Барселона».

    Впрочем, француз проигнорировал интерес каталонцев, частично проявив лояльность к Златану Ибрагимовичу. В интервью Le10 Sport он сказал: «Этим летом у меня был выбор между "Барсой" и "Атлетико". Но что мне делать в "Барсе"? Там уже есть Неймар, Месси и Суарес. Есть такие футболисты, которые хотят играть во всех матчах, которые отказываются просто выходить на замену на последние десять минут. Из-за этого возникли такие ситуации, как со Златаном Ибрагимовичем».

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    Гамейро в итоге выбрал «Атлетико», а «сине-гранатовые» переключили внимание на Пако Алькасера из «Валенсии», который из-за нехватки игрового времени показал, почему француз правильно сомневался по поводу переезда в Каталонию.

    Сам Гамейро перешел в «Валенсию» летом 2018 года, где у него получается далеко не все, ведь он забил всего 19 голов в 84 матчах во всех турнирах.

    2. Коке

    Коке

    Едва выиграв титул Ла Лиги и дойдя до финала Лиги чемпионов в 2014 году, «Атлетико» с трудом отбивался от претендентов на своих звезд.

    Фелипе Луис, Диего Коста и арендованный Тибо Куртуа в итоге отправились в «Челси», а Миранда присоединился к миланскому «Интеру». Местный воспитанник Коке тоже был близок к уходу, тем более что им интересовалась «Барселона», искавшая замену Хави. Впрочем, любовь Коке к Мадриду помешала переезду.

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    • «Правда в том, что мне было трудно сказать "нет" "Барселоне", но я хотел также остаться дома в "Атлетико". Это было не лучшее время для ухода. Здесь мой дом, где я чувствую себя желанным, и клуб не хотел меня продавать. Как я мог уехать из "Атлетико"?

    "Барсе" нелегко сказать "нет", ее интерес был оценен мной. Это значит, что моя работа приносит пользу. Но я нахожусь дома», — заявил Коке.

    С тех пор Коке стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

    3. Марко Асенсио

    Марко Асенсио

    Один из фаворитов Зинедина Зидана в «Реале» Марко Асенсио имел возможность присоединиться к «Барселоне».

    Еще до того, как он закрепился в первой команде «сливочных», Асенсио говорил о наличии различных вариантов.

    Он сказал: «У меня были шансы поехать в "Барселону" или в другой клуб, но я оказался в Мадриде, поэтому не мог носить футболку "Барселоны". Да, мне тогда хотелось играть в старте, но я не мог предать тех игроков, которые провели в клубе много лет».

    4. Рафаэл Геррейру

    Рафаэл Геррейру

    Сыграв свою роль в историческом триумфе сборной Португалии на Евро-2016, у Рафаэла Геррейру был большой список клубов на выбор, когда он готовился покинуть «Лорьян».

    «Было очень трудно отказать "Барселоне", но наступил момент, когда мне пришлось сделать выбор, и предложение дортмундской "Боруссии" убедило меня больше всего», — объяснил он журналистам.

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    • Как и в случае с Гамейро, решение Геррейру стало правильным, поскольку он стал неотъемлемым игроком дортмундской команды, тогда как в «Барселоне» ему никто не гарантировал место в составе.

    В этом сезоне португалец провел 29 матчей во всех турнирах и забил пять голов, участвуя в битве с «Баварией» за чемпионский титул.

    5. Маурисио Лемос

    Маурисио Лемос

    В данном случае трансферу помешала тема развития. Несколько лет назад переход Маурисио Лемоса в «Барселону» широко обсуждался, но он решил остаться в «Лас-Пальмасе», чтобы продолжать прогрессировать.

    «В то время, как мы вели переговоры, "Барселона" была одной из лучших команд в мире, но мне в 20 лет никто не гарантировал игровых минут.

    Я думал, что лучшим вариантом было остаться в "Лас-Пальмас". В футболе может случиться все что угодно, и вы никогда не знаете, сколько времени вам потребуется на развитие», — сказал Лемос в интервью La Provincial.

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    • Проведя 54 матча за «Лас-Пальмас», Лемоса отправили в аренду в «Сассуоло», где он сыграл в 12 встречах, прежде чем вернулся в родной клуб.

    6. Тиаго Силва

    Тиаго Силва

    Тиаго Силва стал синонимом успеха «Пари Сен-Жермен», но он мог бы сыграть важную роль и в «Барселоне», если бы президент каталонского клуба сделал ему более заманчивое предложение.

    В интервью ESPN он сказал: «Я попросил выполнить несколько важных условий, но клуб этого не сделал. Я быстро осознал, что все складывается не очень хорошо для меня. Сандро Росель не реализовал мои просьбы».

    Как известно, Тиаго Силва затем сыграл на «Камп Ноу» против «Барселоны», когда парижане потерпели историческое поражение в Лиге чемпионов в 2017 году.

    7. Дарио Срна

    Дарио Срна

    Если молодой игрок отказывается переходить в «Барселону», он, вероятно, надеется, что продолжит прогрессировать и в будущем получит еще более заманчивое предложение.

    Однако это не относится к более опытным футболистам, большинство из которых, если бы получили шанс сыграть за каталонцев, не задумываясь согласились бы.

    Но не в случае с легендарным хорватским защитником Дарио Срной, который в январе 2017 году упустил возможность перейти в «Барселону», чтобы остаться в своем любимом донецком «Шахтере», за который он играл с 2003 года.

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    • «Хочу закончить карьеру в "Шахтере". Когда президент предложил мне новый контракт, я в ответ только поблагодарил его. Я был согласен на любые условия. Вы, наверное, знаете об истории с "Барселоной", однако, как я уже сказал, мое сердце находится здесь», — заявил он тогда.

    И кто сказал, что преданность в футболе осталась в прошлом?

    8. Давид Луис

    Давид Луис

    Помните, когда все смеялись над тем фактом, что «Пари Сен-Жермен» потратил 50 миллионов фунтов на трансфер Давида Луиса? Так вот, по словам самого футболиста, парижский клуб не был единственным претендентом на него.

    В беседе с журналистами бразилец отметил: «Это правда, что "Барселона" пыталась меня заполучить пару раз, и все выглядело хорошо. Но в конце концов я понял, что "Пари Сен-Жермен" — именно та команда, которая действительно нуждалась во мне».

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    • Как известно, Луис в итоге вернулся на «Стэмфорд Бридж» для второго этапа карьеры в «Челси», с которым он выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу Европы, прежде чем присоединиться к лондонскому «Арсеналу» в 2019 году. 0

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