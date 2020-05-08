КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Валенсия» обречена с нынешними владельцем и тренером

    Левантийцы переживают хаос

    Футбол Валенсия Футбол Испании
    Вся лентаСамое главное
    Альберт Селадес«Валенсия» обречена с нынешними владельцем и тренером Бундеслига готова к возвращениюПример для остальных. Бундеслига готовится к возвращению футбола «Интер»Их тащил сам Феномен. О финальной игре Кубка УЕФА 1998 между «Интером» и «Лацио»
  • 18:55
    • Бундеслига доиграет сезон 2019/2020 за месяц. Календарь на конец сезона
  • 01:53
    • Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции
  • 21:01
    • Источник: Ларионов возглавит молодежную сборную России
  • 17:53
    • Опубликовано расписание матчей 26 тура Бундеслиги
  • 11:11
    • КХЛ не будет определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина
    Все новости спорта
    Альберт Селадес
    Альберт Селадес
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    Несмотря на значительные ресурсы, «Валенсия» все еще не вернулась к лидерам Примеры. Разбираемся, что не так с клубом.

    «Валенсия» давно не борется за титул

    «Валенсия» — одна из самых больших и исторических команд Испании из третьего города страны. Когда «Летучие Мыши» находятся среди лучших клубов чемпионатов, Примера становится только лучше, но, к сожалению, с той поры прошло уже много лет.

  • Коронавирус требует компромиссов. Футбол не может ждать вечно
  • Футбольные клубы должны проводить матчи, чтобы выжить
  • 04/05/2020

    • После бурного успеха в начале 2000-х годов, когда левантийцы дважды выиграли испанское первенство и выиграли Кубок УЕФА, а также пробились в два финала Лиги чемпионов, продолжительный период без больших успехов снова привел их в тень «Реала» и «Барселоны».

    В 2014 году клуб приобрел сингапурский бизнес-магнат Питер Лим, и ожидалось, что его деньги принесут новую эру успеха. Однако вопреки надеждам фанатов это не сработало, и, несмотря на то, что каждый сезон тот тратит все больше и больше денег, они по-прежнему далеки от высот эпохи работы с командой Рафаэля Бенитеса два десятилетия назад.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    Лим погубил засверкавший луч надежды

    И хотя накануне сезона букмекеры оценивали шансы клуба на чемпионство выше, чем в течение многих лет предыдущих лет, еще одно лето расходов ушло насмарку, ведь сказалась напряженность между Лимом и главным тренером команды Марселино. Наставник был уволен всего через месяц в новом сезоне, после чего Альберт Селадес был назначен его временным сменщиком.

    После нескольких хороших результатов ему дали работу на полноценной основе, и ему удалось вывести этот корабль из шторма и выиграть группу Лиги чемпионов с «Аяксом», «Челси» и «Лиллем».

  • Кризис в «Барселоне». Как каталонцы переживают пандемию коронавируса
  • «Барселона» переживает сложные времена не только из-за коронавируса — в клубе хватает и других проблем
  • 06/05/2020

    • Но с течением времени его недостатки в качестве тренера становятся все более очевидными, и ощущение того, что команда движется назад, а не вперед, усиливается. Проблемы Марселино с правлением клуба в конечном итоге сделали его положение несостоятельным, но замена его на специалиста, у кого нет опыта работы с первой командой, который временами выглядит человеком, который готов чуть ли не во всем соглашаться с руководством «Валенсии», и поэтому видится краткосрочным решением.

    Лим совершает ошибку за ошибкой

    Напряженность в отношениях между советом директоров и тренерским штабом росла на протяжении всего прошлого сезона, и Марселино, а также спортивный директор Матеу Алемани также были близки потерять работу.

  • Англия в тумане. Европа готовится к возвращению футбола, но планы АПЛ сомнительны
  • Рассказываем, как Испания, Италия и Германия делают первые шаги к перезапуску чемпионатов после коронавируса
  • 06/05/2020

    • Оставить их еще на одно лето, а затем избавиться от них в сентябре, было еще одним ужасным шагом от Лима, который теперь фактически потратил впустую еще один сезон и еще одну огромную сумму денег на кучу талантливых, но не заигравших в команде исполнителей, большинство из которых наверняка уйдет за меньшие деньги, чем они обошлись.

    Это верный признак плохо управляемого клуба, который имеет столь ​​гордую и блестящую историю, как «Летучие Мыши», и который не должен был оказаться в этом ситуации.

  • Пример для остальных. Бундеслига готовится к возвращению футбола
  • Чемпионат Германии по футболу готовится возобновиться в мае после перерыва из-за пандемии COVID-19
  • Вчера

    • Тем самым левантийцы только отдалились от того, чтобы выиграть свой первый за 16 лет титул, и до тех пор, пока такой владелец, как Лим, назначает подобных тренеров, как Селадес, они не станут намного ближе к этой цели. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Роль вратаря изменилась. Топ-5 голкиперов-ассистентов Европы
  • 01/05/2020 в 14:59
    •
  • Прогноз
  • «Слуцк» — «Энергетик-БГУ»
  • 1.69
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Балотелли не заиграл в топ-клубах и сейчас выступает в «Брешии»
  • Топ-10 трансферов, которые хотелось видеть успешными
    • 03:12 04/05/2020     Тимо Вернер
  • Трансферный дайджест. 28 апреля — 4 мая
    • 20:42 04/05/2020     Хаким Зиеш
  • Нет времени прощаться. 5 игроков, для которых сезон уже завершился сменой клуба
    • 02:05 04/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    Тоже интересно
    Стадионы клубов АПЛ остаются закрытыми Футбол Коронавирус сильно ударит по клубам АПЛКакие последствия пандемии для футбола? Вчера в 04:300
  • 01:43
    • «Интер Майами» интересуется Пасторе
  • 01:33
    • Защитник сборной Белоруссии перешел в «Трактор»
  • 01:20
    • «Лион» подал в суд на Лигу 1
    «Барселона» переживает не лучшие времена Футбол Кризис в «Барселоне». Как каталонцы переживают пандемию коронавируса«Барселона» переживает сложные времена не только из-за коронавируса — в клубе хватает и других проблем 06/05/2020 в 13:580
  • Экспресс дня

  • «Слуцк» и «Энергетик-БГУ» порадуют голами?
  • 3.93
    •
  • 00:59
    • Чемпионат Норвегии стартует 16 июня
  • 00:55
    • В «Формуле-1» не исключают полной отмены сезона в 2020 году
  • 00:44
    • Сергачев: Уверен, агент что-то придумает насчет нового контракта с «Тампой»
    Европейский футбол готовится вернуться Футбол Англия в тумане. Европа готовится к возвращению футбола, но планы АПЛ сомнительныРассказываем, как Испания, Италия и Германия делают первые шаги к перезапуску чемпионатов после коронавируса 06/05/2020 в 02:360
  • 00:29
    • Чемпионат Испании планируют возобновить 20 июня
  • 23:59
    • Радимов: Максимум, что ждёт Соболева — место на скамейке «Спартака»
  • 23:53
    • «Зенит» предлагает Семаку зарплату 1,8 млн евро
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Чонбук — Сувон
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Копетдаг — Мерв
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Слуцк — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Городея — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.93
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Ульсан — Сангжу Сангму
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Тэгу
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Энергетик — Шагадам
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ашхабад — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Рух
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие