Несмотря на значительные ресурсы, «Валенсия» все еще не вернулась к лидерам Примеры. Разбираемся, что не так с клубом.

«Валенсия» давно не борется за титул

«Валенсия» — одна из самых больших и исторических команд Испании из третьего города страны. Когда «Летучие Мыши» находятся среди лучших клубов чемпионатов, Примера становится только лучше, но, к сожалению, с той поры прошло уже много лет.

После бурного успеха в начале 2000-х годов, когда левантийцы дважды выиграли испанское первенство и выиграли Кубок УЕФА, а также пробились в два финала Лиги чемпионов, продолжительный период без больших успехов снова привел их в тень «Реала» и «Барселоны».

В 2014 году клуб приобрел сингапурский бизнес-магнат Питер Лим, и ожидалось, что его деньги принесут новую эру успеха. Однако вопреки надеждам фанатов это не сработало, и, несмотря на то, что каждый сезон тот тратит все больше и больше денег, они по-прежнему далеки от высот эпохи работы с командой Рафаэля Бенитеса два десятилетия назад.

Лим погубил засверкавший луч надежды

И хотя накануне сезона букмекеры оценивали шансы клуба на чемпионство выше, чем в течение многих лет предыдущих лет, еще одно лето расходов ушло насмарку, ведь сказалась напряженность между Лимом и главным тренером команды Марселино. Наставник был уволен всего через месяц в новом сезоне, после чего Альберт Селадес был назначен его временным сменщиком.

После нескольких хороших результатов ему дали работу на полноценной основе, и ему удалось вывести этот корабль из шторма и выиграть группу Лиги чемпионов с «Аяксом», «Челси» и «Лиллем».

Но с течением времени его недостатки в качестве тренера становятся все более очевидными, и ощущение того, что команда движется назад, а не вперед, усиливается. Проблемы Марселино с правлением клуба в конечном итоге сделали его положение несостоятельным, но замена его на специалиста, у кого нет опыта работы с первой командой, который временами выглядит человеком, который готов чуть ли не во всем соглашаться с руководством «Валенсии», и поэтому видится краткосрочным решением.

Лим совершает ошибку за ошибкой

Напряженность в отношениях между советом директоров и тренерским штабом росла на протяжении всего прошлого сезона, и Марселино, а также спортивный директор Матеу Алемани также были близки потерять работу.

Оставить их еще на одно лето, а затем избавиться от них в сентябре, было еще одним ужасным шагом от Лима, который теперь фактически потратил впустую еще один сезон и еще одну огромную сумму денег на кучу талантливых, но не заигравших в команде исполнителей, большинство из которых наверняка уйдет за меньшие деньги, чем они обошлись.

Это верный признак плохо управляемого клуба, который имеет столь ​​гордую и блестящую историю, как «Летучие Мыши», и который не должен был оказаться в этом ситуации.

Тем самым левантийцы только отдалились от того, чтобы выиграть свой первый за 16 лет титул, и до тех пор, пока такой владелец, как Лим, назначает подобных тренеров, как Селадес, они не станут намного ближе к этой цели. 0