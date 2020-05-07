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    Пример для остальных. Бундеслига готовится к возвращению футбола

    Чемпионат Германии по футболу готовится возобновиться в мае после перерыва из-за пандемии COVID-19

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    Бундеслига готова к возвращению
    Бундеслига готова к возвращению
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    Чемпионат Германии может возобновиться уже в мае, подтвердила канцлер Ангела Меркель. Автор BBC World Service Джош Беннет анализирует, как немецкой футбольной лиги удалось добиться таких впечатляющих роезультатов в борьбе с коронавирусом.
    Бундеслига станет первой топ-лигой в Европе, которая возобновит соревнования, и Немецкая футбольная лига (DFL) сообщила клубам, что она хочет перезапустить турнир 15 мая. Все матчи будут сыграны без зрителей.

    Мюнхенская «Бавария», которой осталось провести 9 матчей, находятся на вершине турнирной таблицы, на четыре очка выше дортмундской «Боруссии».

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    • Дата рестарта турнира будет подтверждена в четверг, 7 мая, после того, как 36 клубов Бундеслиги и DFL проведут видеоконференцию.

    Председатель правления «Баварии» Карл Хайнц Румменигге сказал: «Я хотел бы поблагодарить политиков за их сегодняшнее положительное решение [и] за возможность завершить сезон Бундеслиги.

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    Сейчас мы с нетерпением ждем возобновления турнира, в идеале с середины мая. Это гарантирует, что все спортивные вопросы будут решены на поле.

    Я обращаюсь ко всем участникам турнира с призывом образцово и крайне дисциплинировано следовать официальным рекомендациям, которые являются основой для возобновления турнира».

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    • Исполнительный директор DFL Кристиан Зайферт добавил: «Сегодняшнее решение — хорошая новость для Бундеслиги и Бундеслиги 2.

    На клубы и их сотрудников возлагается серьезная ответственность — выполнять дисциплинированные медицинские и организационные требования.

    Игры без зрителей не являются идеальным решением, никто так не считает. Однако в условиях кризиса, угрожающего самому существованию некоторых клубов, это единственный способ сохранить лиги в их нынешнем виде».

    Клубы Бундеслиги давно полноценно тренируются

    Объявление о возобновлении турнира прозвучало на следующий день после того, как тестирование клубов двух высших дивизионов чемпионата Германии выявило 10 положительных результатов из 1724 тестов на коронавирус.

    Немецкая футбольная лига предупредила, что многие команды высшего дивизиона окажутся в «угрожающем их существованию» финансовом положении, если турнир не возобновится к июню.

    Игроки вернулись к тренировкам в апреле, и DFL первоначально заявила, что лига будет готова вернуться 9 мая.

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    • В Германии до 24 октября запрещено проведение массовых мероприятий, поэтому игры будут проходить без зрителей, но DFL разработала план обеспечения безопасности и охраны здоровья, который позволит работать на матчах только около 300 человек, на поле и вокруг него, чтобы минимизировать риск заражения.

    Согласно официальным данным, в Германии от коронавируса умерло чуть менее 7000 человек, что намного ниже, чем в других странах Западной Европы, включая Великобританию, Италию, Францию ​​и Испанию.

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    В среду также было объявлено, что турецкая Суперлига возобновится 12 июня, чтобы завершить сезон к концу июля.

    Председатель федерации футбола страны Нихат Оздемир заявил, что Турция планирует провести финал Лиги чемпионов в Стамбуле в августе, как и планировалось.

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    Хорватский чемпионат также готов возобновиться — без зрителей — кубковыми матчам, которые должны состояться 30 мая, после чего 6 июня состоится матч чемпионата, если будет получено одобрение правительства.

    Испанская Ла Лига объявила о планах на июньское возвращение, а президент лиги Хавьер Тебас заявил, что лига «довольна» решением Бундеслиги.

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    «Это хорошая новость для европейского футбола и для возвращения к новым нормам после этого кризиса», добавил он.

    Анализ

    На протяжении многих лет мы успеха немецкого футбола на поле были ожидаемы, но сейчас это похоже на их победу за пределами поля — благодаря четкому, детальному и, прежде всего, коллективному планированию.

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    • Еще 23 апреля президент DFL Кристиан Зайферт обнародовал предложения со стороны лиги о проведении матчей без зрителей, сотрудничестве с пятью лабораториями и проведении около 20 000 тестов, и, похоже, это произвело впечатление на правительство, как местное, так и национальное.

    И это несмотря на некоторые неудачи, случившиеся за прошедшую неделю, такие как появившееся в социальных сетях видео Саломона Калу, на котором он демонстрирует пренебрежение правилами социального дистанцирования в берлинской «Герте», или тот факт, что 10 игроков и сотрудников клубов сдали положительный тест на коронавирус.

    Матчи в Германии будут проходить без болельщиков

    Тем не менее, клубы проделали огромную работу, и спортивный директор леверкузенского «Байера» Саймон Рольфес на этой неделе заверил, что его игроки чувствуют себя в безопасности теперь, когда каждые три или четыре дня проводятся тесты на короновирус, а температура меряется каждый день, когда они прибывают в тренировочный центр.

    Они, безусловно, находятся под давлением, пытаясь заставить это работать — под ударом стоит получение жизненно важных для клубов денег от телевидения.

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    • Один игрок сказал, что он чувствует себя обязанным снова играть, потому что у клубов Бундеслиги нет богатых владельцев, которые могли бы их выручить.

    Будет интересно посмотреть, могут ли эти новости дать Премьер-лиге, Серии А и Ла Лиге дополнительный импульс в их усилиях по возобновлению турниров.

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    Немецкие футбольные власти продемонстрировали, что это должно быть коллективным и сплоченным усилием со стороны клубов, лиги и игроков. 0

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