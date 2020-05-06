Когда поражение считается победой. О голевой перестрелке «Реала» и «Баварии» в 2007-м

В 1/8 финала Лиги чемпионов жребий свел в очной дуэли две яркие команды, главной особенностью которых является мощная игра в нападении.

Уверенный старт и сбитая концовка «Баварии»

В сезоне 2006/2007 мюнхенская команда оказалась в Группе B с «Интером», «Спартаком» и «Спортингом». Красная машина, рулил которой Оттмар Хитцфельд, оказалась на вершине таблицы с 12 очками, оставив позади миланский клуб с 10 баллами.

Групповую кампанию баварцы начали ярко. Сперва они разбили «Спартак» — 4:0, затем победили «Интер» — 2:0 и «Спортинг» — 1:0. Семь забитых голов в трех матчах и ни одного пропущенного — это, как минимум, заявка на серьезную борьбу в дальнейшем. Вот только другие три встречи «Бавария» скатала вничью, а потому о форме мюнхенцев уже говорили в другом ключе.

Сомнительный «Реал»

Но «Реал» в еврокубках буксовал куда сильнее. В квартете E мадридцы под управлением Фабио Капелло заняли второе место, хотя соперники в виде «Лиона», «Стяуа», и «Динамо» Киев для клуба, которого именуют «королевским», не должны были становиться серьезными препятствиями на извилистой дороге к плей-офф.

За 6 поединков «Реал» набрал 11 очков, добыв 3 победы. Дважды мадридцы расходились миром с оппонентами, а поражение в Группе они потерпели в первой встрече от «Лиона» — 2:0. Ноябрьскую игру против «Стяуа» «сливочные» вытащили с помощью автогола соперника — 1:0, а ответка с «Динамо» вышла ничейной благодаря двум пенальти, заработанным на 86-й и 88-й минутах — 2:2. В общем, «Реал» на этой стадии не впечатлил.

Не лучшее расположение духа

«Бавария» перед поездкой на «Сантьяго Бернабеу» победила лишь в одной игре из последних шести внутри страны. Дела тогда у мюнхенского клуба шли паршиво. С 21 декабря по 17 февраля команда Хитцфельда потерпела 4 поражения. Перед Лигой чемпионов футболистам немецкого клуба было явно не до компанейских прогулок по славным местам столицы Испании.

Положение «Реала» в Примере не было на тот момент таким уж плохим, да и вообще, в упомянутом сезоне 2006/2007 «королевский клуб» выиграл чемпионат, однако в зимнем отрезке негативных результатов хватало. С середины января по 17 февраля «сливочные» дважды сыграли вничью, столько же раз проиграли и победили. При этом забивали мадридцы мало (4 гола в 6 встречах).

Вечер большой игры

20 февраля «Сантьяго Бернабеу» посетили 80 тысяч фанатов. Разумеется, почти весь стадион был в белом. Самим же командам предстояло на 90 минут выкинуть из головы все их проблемы в других соревнованиях, так как облажаться в большом матче звездам мирового класса не хотелось.

На поединок в Испании Дон Фабио, впрочем, как и Оттмар Хитцфельд, выставил своих сильнейших игроков по схеме 4-4-2. С первых минут в составе «Реала» на острие действовали Ван Нистелрой и Игуаин. Под нападающими располагались Рауль, Гути, Гаго и Бекхэм. В роли двух форвардов у мюнхенцев были Макай и Подольски. В середине им помогали Швайнштайгер, Мартин Демичелис, Оуэн Харгривз и Марк ван Боммел.

Да, на ровненьком газоне «Бернабеу» собралась солидная компания, которой предстояло выяснить, кто же все-таки круче. В 20:45 по Мадриду бельгийский судья Франк Де Блекере предоставил соперникам эту возможность.

И сразу же пошло веселье

На старте поединка «Реал» помчал вперед большими силами. Команде Капелло не потребовалось много времени на раскачку, о чем свидетельствовала игра его подопечных в атаке. В первые минуты хозяевам удалось создать несколько неплохих моментов, а на 10-й минуте они и вовсе забили быстрый гол.

«Реал» — «Бавария». ЛЧ 2006/2007

В первой результативной атаке Руд ван Нистелрой здорово отдал пас на ход Раулю, а капитан сумел обыграть Оливера Кана, который распластался на газоне, после чего испанец пробил в пустой ближний угол. Вот так капитан «Реала» зарешал, 1:0.

После пропущенного гола «Бавария» с осторожностью пошла отыгрываться. За несколько минут Бастиан Швайнштайгер пару раз выстрелил издали. Но расстояние до ворот было приличное, мяч в обоих случаях пролетел намного выше или мимо рамки, которую защищал Касильяс. На23-й минуте мюнхенцы заработали стандарт. Разыграли его гости максимально просто. Вилли Саньоль навесил в штрафную, а Лусио выпрыгнул выше Каннаваро и пробил головой в дальний. Это гол! Не самая убедительная игра «Баварии» позволила все же восстановить паритет, 1:1.

«Реал» делом доказал превосходство

Разумеется, мадридцам, имевшим преимущество, такой расклад не мог понравиться, поэтому они снова взялись за дело. «Реал» продолжил угрожать «Баварии» с флангов и старался довести до удара каждый момент. В очередном походе на вражеские ворота хозяева заработали корнер.

Шла 28-я минута. С флажка навесил Бекхэм. Его подачу замкнул Иван Эльгера. Защитник «Реала» пробил в направлении дальней девятки, но уже у самой линии Рауль едва коснулся мяча и в итоге записал этот гол на свой счет. Эльгера же довольствовался результативной передачей, но в общекомандном успехе подобное не имело значения. Мадридцы опять повели.

Спустя 6 минут «Реал» закрепил лидерство. Угроза снова пришла со стандарта в исполнении Бекса. Дэвид со штрафного выполнил резкую подачу, а Игуаин сумел сделать скидку на Ван Нистелроя. Голландец с близкого расстояния не смазал, 3:1.

Мадридский клуб выглядел гораздо лучше, но баварцы могли забить до перерыва стараниями Марка ван Боммела, однако Касильяс здорово выручил команду. Позже и Бекхэм неудачно пробил со штрафного, который можно было разыграть намного интереснее. Но в итоге 3:1. Такой результат полностью отражал суть поединка.

Взяли второй тайм настырностью

После перерыва «Реал» снова провел минут десять очень активно. Попытка Игуаина и пушка неугомонного Бекхэма со штрафного были действительно опасными, но хозяева не забили и поубавили свой атакующий пыл.

А вот «Бавария» осмелела. Мюнхенцы начали играть разнообразнее впереди и не стеснялись подходить ближе к чужим воротам. В рамку Касильяса во втором тайме буквально посыпались удары. За всю игру мюнхенцы 17 раз приложились по мячу, но только 6 попыток пришлись в створ. И единственный после перерыва гол влетел аж на 88-й минуте.

С очередным кроссом в штрафную защитники «Реала», выбив мяч головой, справились. На подборе оказался Марк ван Боммел. Форвард обработал мяч грудью и сразу же влепил его в дальний угол. Длинный прыжок Икера оказался бессилен. Касильяс много раз по ходу тайма вытаскивал свою команду, но сейчас не выручил.

Шанс на общий успех

Матч на «Бернабеу» закончился со счетом 3:2 в пользу «Реала». После игры тренер мюнхенцев сказал: «Наше выступление во втором тайме дает нам надежду на будущее. Я не могу смириться с поражением, но это был положительный для нас результат».

Хитцфельд оказался прав. В ответной встрече гол Макая на 10-й секунде и мяч Лусио на 66-й минуте позволили мюнхенцам пройти дальше. А в четвертьфинале немцы влетели «Милану», который до этого с трудом одолел «Селтик», забив единственный за два матча гол в овертайме. 0