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    Кризис в «Барселоне». Как каталонцы переживают пандемию коронавируса

    «Барселона» переживает сложные времена не только из-за коронавируса — в клубе хватает и других проблем

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    «Барселона» переживает не лучшие времена
    «Барселона» переживает не лучшие времена
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    Первый вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер помог ESPN разобрать все проблемы, которые навалились на клуб за последнее время.
    Пандемия меняет все. «Барселона» готова сменить название стадиона «Камп Ноу» на ближайшие десятилетия ради денег спонсора. Изначально планировалось сделать это на один год, но Кардонер отметил, что сроки могут значительно увеличиться.

    «К сделке на один сезон можно добавить еще 25 лет. Первый год — перевести деньги на борьбу с коронавирусом, а еще 25 — на нужды клуба. Почему нет?», — отметил вице-президент.

    В нашей беседе Кардонер затронул целый ряд тем — сокращение зарплат, трансферный рынок, возвращение футбола, а также долги «Барселоны» (порядка 460 миллионов евро).

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    • Вирус, похоже, усугубил внутренние беспорядки в клубе: Лионель Месси выступил против совета директоров, а шесть директоров ушли в отставку в апреле на фоне обвинений в том, что клуб нанял фирму I3 Ventures для проведения кампаний в социальных сетях против игроков команды.

    Президент «Барсы» Жозеп Бартомеу оказался под огромным давлением, но в клубе все затмила тема коронавируса. Сам Кардонер только недавно избавился от COVID-19. В настоящий момент в Каталонии погибло уже более десяти тысяч человек. «Барса» назвала эту пандемию «крупнейшим медицинским, экономическим и социальным кризисом в современной истории».

    Снижение доходов «Барселоны»

    Жорди Кардонер
    globallookpress.com

    Вирус опустошил бюджет клуба. В сезоне-2017/18 «Барселона» стала первым клубом во всем спорте, который пополнил казну за год на один миллиард долларов. Еще в феврале нынешнего года, как говорит Кардонер, у клуба «был слишком большой бюджет и очень красочные перспективы на весь предстоящий год». Но затем футбол оказался на карантине.

    «Барселона» потеряла около 50 миллионов евро, которые могла получить на продаже билетов и своем музее, еще 39 миллионов — от телетрансляторов, а также 20-25 миллионов могла составить прибыль от фан-шопов, академии и ряда мероприятий. Общая сумма потерь уже составила 120-140 миллионов евро.

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    • «Эти цифры уже точно имеются в наших подсчетах. Эти миллионы мы потеряем по итогам года», — сказал вице-президент. Он уверен, что по итогам года «Барсу» ждут потери.

    Сокращение зарплат игроков

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    Футболисты «Барсы» согласились на сокращение зарплат на 72% после переговоров с Бартомеу. Кардонер заметил, что данный шаг будет актуален только на период карантина. Если посмотреть отчет за весь год, то игроки потеряют только 8-11% своих денег. Тем не менее, этого хватит, чтобы другие 500 сотрудников клуба сохранят работу и получат зарплату.

    После этого Лионель Месси в Instagram заметил, что футболистов никто не заставлял это делать, как выставляет данную тему руководство клуба. Игроки сами всегда готовы пойти на такие условия, чтобы помочь остальным.

    Ответ Кардонера получился очень осторожным. Он не стал затрагивать обвинения Месси: «Игроки были настроены очень позитивно. Они поняли ситуацию с самого начала и были готовы приложить усилия, потому что данная ситуация — это не шутки».

    Футбол может не вернуться в ближайшее время

    Несколько дней назад Ла Лига объявила, что хочет возобновить чемпионат в июне. Кардонер настороженно относится к перспективам доиграть сезон: «Каждый день у нас появляется новая информация. Мы хотим оставаться в безопасности, заботиться об игроках и следить за их здоровьем. Это приоритет номер один, а также два и три.

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    • Мы не будем рисковать. Мы хотим этого, если будем уверены, что все под контролем. Если этого не будет, то мы не позволим игрокам участвовать в матчах. Мы говорим о живых людях и их семьях».

    Сможет ли Примера совершить перезапуск в сентябре?

    «Моя точка зрения — будет очень сложно. Один из возможных сценариев — проводить матчи при пустых трибунах. Пускать болельщиков на стадионы следует не раньше февраля 2021 года. Когда это произойдет, обладатели наших абонементов будут иметь дополнительные бонусы».

    Обмен игроками вместо платы за трансферы

    Кардонер предсказывает, что обмен игроками обойдет денежные траты на подписания новичков и станет обычной практикой на рынке этим летом.

    Он предположил, что появятся даже сделки по обмену с участием трех клубов, как это делают в баскетболе.

    Долг «Барсы» — 460-470 миллионов евро

    «Барселона» адаптируется к новым реалиям
    Barcelona FC

    «Барселона» ожидает снижения доходов в следующем сезоне с меньшим количеством зрителей на трибунах и посетителей музея.

    «Мы готовим бюджет на следующий сезон и будем адаптировать наши расходы к реальным доходам», — сказал Кардонер.

    Вице-президент добавил, что долг клуба составляет 460-470 миллионов евро. В последнем отчете УЕФА есть только два клуба («Матчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм»), которые имеют большие долговые обязательства. При этом «Барса» по каким-то причинам не вошла даже первую двадцатку.

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    • Кардонер настаивает, что долг клуба находится под контролем. Он составляет всего половину годового дохода, тогда как десять лет назад был примерно равен доходам — около 400 миллионов евро.

    Общая прибыль каталонцев в период с 2011 по 2019 год составила 190 миллионов евро, что поможет пережить кризис.

    «Наша базовая экономическая ситуация стабильна, это повлияет на нас гораздо меньше, чем на многие другие клубы. Уровень нашей игры от этого не зависит».

    Перспективы проекта Espai Barça

    Espai Barça отправится в «долгий ящик»
    Marca

    Клуб борется с проблемами в условиях пандемии, но есть еще одна тема — запланированная реализация проекта Espai Barça.

    Речь идет про огромное пространство, которое будет включать в себя обновленный «Камп Ноу», новую крытую арену, офисы, рестораны, модернизированный фан-шоп и музей. Клуб считает, что это будет «лучший спортивный комплекс в мире», расположенный в центре знаменитого города. Дата завершения строительства была отложена в прошлом году с 2022 на 2024 год, но теперь есть проблемы с тем, где найти 630 миллионов евро на строительство.

    Кардонер отметил, что «Барса» отдаст предпочтение ремонту «Камп Ноу», а работы над другими сооружениями начнутся позже.

    Скандал в руководстве клуба

    Кардонер — один из последних директоров, оставшихся верными Бартомеу. Почему шесть членов правления ушли в отставку в прошлом месяце, увеличив общее количество отставок до 11 во времена правления действующего президента?

    «Это часть человеческих отношений. Коллеги не согласились с некоторыми моментами политики клуба, которые были приняты остальными. Они решили уйти. Мы уважаем их позицию, но надо двигаться дальше. Диктатуры в клубе нет». 0

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