Серия А страдает из-за действий правительства Италии

Нелепые действия итальянского правительства привели к тому, что клубы Серии А терпят еще большие убытки, вызванные коронавирусом, и пока не могут возобновить сезон. Разбираемся в ситуации.

Министр спорта Италии подвергается критике

Необычно видеть, как президенты клубов обвиняют министра спорта в «ненависти к футболу», но Винченцо Спадафора сделал всю посткоронавирусную ситуацию бесконечно сложнее, чем нужно. Правда, это традиционная роль для итальянского политика, так что в этом смысле он вполне соответствует данному бренду.

За последние несколько недель он несколько раз противоречил тому, что его собственный премьер-министр сказал за несколько часов до этого, и неоднократно угрожал закрыть спорт больших достижений в Италии и демонстрировал явное отсутствие понимания, когда речь идет о том, что на самом деле представляют из себя тренировки. По мере приближения ко дню принятия решений игроки в некоторых клубах сегодня возвращаются к работе, на самом деле не зная, будет ли в итоге отменен весь сезон.

Сезон потерпел крах, хотя в данном случае нужно отметить, что пандемия COVID-19 стала трагедией неизмеримых масштабов. Эти военные машины с гробами, вывозимые из Бергамо, запомнятся большего всего и станут образом, который мы увидим в учебниках истории. Но в данном случае речь идет о министре спорта, который не сделал ничего, кроме как нанес ущерб ситуации, с которой он призван разобраться.

Задержка с возобновлением футбола больно бьет по клубам

Спадафора, похоже, не спешит возвращать футбол в стране, в отличие от других видов, но, к сожалению, он забывает причину, по которой футбол должен продолжаться, когда пик пандемии в Италии прошел и начинается второй этап ответных мер, а именно то, что это индустрия с миллиардами евро, одни только налоги которой поддерживают все остальные виды спорта в Италии.

Столь многие клубы на Апеннинах едва держатся на плаву даже в лучшие времена, и это закрытие может привести к катастрофическим последствиям для всех видов спорта в стране, не говоря уже о вытекающих последствиях, ведь в Италии сразу три ежедневных газеты, полностью посвященных спорту.

Число людей, занятых в футболе и вокруг него, колеблется — от персонала по экипировке и питанию и водителей — до сотрудников прессы. Что-то вроде тенниса с этим просто не сравнить.

Лига 1, вероятно, будет сожалеть о том, что так рано решила досрочно завершить сезон, но пока другие чемпионаты работают над возвращением первенства, Италия тянет резину. Последний правительственный указ стал нелепым упражнением в бесполезном хаосе, тогда как нужна была ясность.

Серия А должна была вернуться к тренировкам раньше

Кто бы мог подумать, что для профессиональных спортсменов было бы хорошей идеей бегать в местном парке, отказываясь от велосипедов и колясок, в течение двух недель, прежде чем он вернуться в тренировочный центр, где они гарантировано получат социальное дистанцирование?

Но когда итальянское правительство обнародовало заявление, подтверждающее, что такое предписание изменено, внезапно объявился Спадафора, чтобы настоять на том, что команды не могут возобновить тренировки до 18 мая, в то время, как о возобновлении сезона не может быть и речи.

Можно только надеяться, что Спадафора просто неправильно понимает, что из себя представляют тренировки футболистов, поскольку на ранних стадиях после нескольких недель пребывания в помещении просто бег по прямой на траве уже является большим шагом вперед с точки зрения физической подготовки. Похоже, министр спорта Италии просто не понимает, что он хочет запретить.

Возвращение футбола объединит итальянцев

Как оказалось, в любом случае это промедление отложило возвращение футболистов к тренировкам, потому что если бы чиновники не объявили об этом менее чем за сутки до открытия центров, у клубов было бы время проверить своих игроков на коронавирус. Теперь же весь этот процесс начинается только сейчас, а не на прошлой неделе.

Безусловно, в этой ситуации есть моральная проблема, но Италия стала первой в Европе, кто сильно пострадал от пандемии, и это было бы обнадеживающим признаком, если бы она была и первой, кто попытался вернуться к нормальной жизни. В конце концов, спортсмены могут постоянно проверяться с помощью тампонов и анализов крови, МРТ и всесторонних физических обследований, рискуя намного меньше, чем кто-либо, работающий в супермаркете.

Если «Аталанта» хочет вернуться к игре после всех трагических событий в Бергамо, это означает, что футбол — это объединяющая сила, которая поможет стране двигаться вперед. Кальчо — это такой же элемент итальянской жизни, как пицца, паста и прогулки на солнце. 0