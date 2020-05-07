Их тащил сам Феномен. О финальной игре Кубка УЕФА 1998 между «Интером» и «Лацио»

В сезоне 1997/1998 «Интер» и «Лацио» проделали большой путь к финалу, но в финальной игре «нерадзурри» были сильнее.

Тернистая дорога к Парижу

Два итальянских коллектива одинаково уверенно начали еврокубковую кампанию с первого раунда. «Интер» под крылом Луиджи Симони по сумме двух встреч разбил «Невшатель Ксамакс» — 4:0, а «Лацио», который вел за собой Свен-Еран Эрикссон, прихлопнул «Виторию» Гимарайнш — 6:1.

Во втором раунде римская команда всухую переиграла российский «Ротор» — 3:0, а вот у миланцев возникли первые серьезные проблемы на евроарене. 21 октября на «Джузеппе Меацца» «нерадзурри» влетели «Лиону» — 1:2. Но в ответной встрече «Интер» победил 3:1 и по сумме 3:2 заслужил путевку в следующий раунд.

Предыдущая картина повторилась и в третьем раунде. «Лацио» выиграл у «Рапида» Вена — 3:0. В то же время коллективу Симони пришлось снова тягаться с французской командой «Страсбур». Выездную встречу миланцы провалили — 0:2, а вот дома «Интер» положил соперникам трешку и не пропустил в ответ.

В четвертьфинале все было не так драматично, хотя «Интеру» и пришлось аж в дополнительное время решать исход двухматчевого противостояния с «Шальке» — 2:1. «Лацио» тогда переиграл «Осер» — 3:2. На стадии 1/2 «интеристы» одолели «Спартак» — 4:2, а римская команда выбила из Кубка мадридский «Атлетико» — 1:0.

Новый поворот в карьере Феномена

На момент финальной игры Роналдо было всего 22 года. В этом возрасте молодой бразилец проводил свой четвертый сезон в Европе. Летом 1997-го «Интер» вложил в звезду 25 млн фунтов. По меркам тех лет это была огромная сумма, ставшая в итоге рекордной на трансферном рынке.

Именно в тот год поклонники технаря из Бразилии прозвали его Феноменом. По голам за «Интер» он был лучшим в команде, а по красоте игры — лучшим в мире, за что и получил «Золотой мяч». «Интер» вбухал в бразильца огромные деньги, которые быстро окупились. Чемпионство страны «нерадзурри» уступили «Ювентусу», поэтому большие надежды возлагались на Кубок УЕФА.

Париж встречал финалистов из Италии

Забудем на несколько минут о 2020-м и отмотаем 22 года назад. На календаре 6 мая 1998-го. Теплым весенним вечером на «Парк де Пренс» потихоньку собирались болельщики, разделенные на три лагеря.

Одни переживали за «Интер», вторые, разумеется, за «Лацио», но еще были и те, кто просто пришел насладиться большим футболом, желая увидеть красивую игру, а не конкретно чью-либо победу. В итоге на стадионе вместилось 44 тысячи фанатов, ожидавших 20:45 по местному.

Перед началом матча телетрансляции рисовали зрителям схемы двух команд. Не очень красивая, но такая любимая и родная графика показывала, что «Лацио» выстроился по расстановке 4-4-2 с Пьерлуиджи Казираги и Роберто Манчини впереди. В середине поля со старта вышли Диего Фузер, Джорджио Вентурин, Владимир Югович и Павел Недвед.

Луиджи Симони выставил своих ребят по какой-то запутанной схеме 1-3-3-1-2, хотя, многие банально указывали на расстановку 4-4-2. Но главное то, что впереди у миланцев было мощное нападение в виде Юрия Джоркаеффа, Роналдо и Ивана Саморано. Да и вообще, состав «Интера» выглядел очень солидно.

«Интер» не стал медлить

В установленное время (20:45) судья из Испании Антонио Лопес Ньето дал стартовый свисток. Не успел «Лацио» пойти в свою атаку, как «Интер» удачно отзащищался и на 5-й минуте вышел вперед. «Нерадзурри» забили гол в лучших традициях Италии. Диего Симеоне из глубины поля выпилил точный пас на Ивана Саморано. Чилиец находился в правильном положении, и в ближнем бою он легко переиграл Маркеджани, направив мяч в дальний угол. Идеальная передача со своей половины и хладнокровное завершение позволили «Интеру» завладеть преимуществом.

«Интер» — «Лацио». Кубок УЕФА 1997/1998

После гола команды включились по-настоящему. Свои хорошие моменты имели оба коллектива. В составе «Интера» Роналдо, знатно приложившись по мячу, попал в крестовину, а в футболке светло-голубой окраски блистал техничный Манчини, однако партнеры его нередко подводили. Миланская команда не забывала про собственные походы в атаку и не стала играть на удержание. Жаль, но до перерыва забитых мячей больше не было. Лишь чудом и долей невезения яркий первый тайм ограничился одним голом.

На пути к третьему Кубку УЕФА

После перерыва «Интер» усилиями Саморано мог удвоить преимущество. В похожем на голевую атаку моменте чилиец оказался на ударной позиции, но на сей раз попал в штангу, мяч прокатился по линии, врезался во вторую стойку и пошел в сторону.

Свой второй гол «нерадзурри» все же нашли чуть позже. На 60-й минуте «интеристы» заработали стандарт. Роналдо выполнил навес в штрафную площадь, а Иван Саморано сделал скидку в центральную зону за ее пределами. Диего Симеоне не стал трогать мяч, уступив его Дзанетти. Хавьер расчехлил свою пушку, мощно пробив в девятку. Эта красота позволила «Интеру» повести в два мяча.

Пропустив еще один гол, «Лацио» опять активно пошел вперед. Римская команда не сдавалась. Подопечные Эрикссона успели создать еще несколько классных возможностей, «интеристы» отбивались. Конечно, если бы «Лацио» быстро сократил разрыв, можно было бы рассчитывать на камбэк. Однако на 70-й минуте Роналдо получил пас из глубины, вышел один на один, качнул вратаря, уложив того на газон, дернулся в сторону и забил в пустую рамку третий гол. На табло горел счет 3:0. Перед финалом бразилец обещал забить. Как оказалось, форвард сдержал слово.

«Лацио» продолжал угрожать воротам «нерадзурри», демонстрируя свое желание биться до конца, а миланцы отвечали собственными контрыпадами и могли громить оппонентов. В итоге счет остался прежним. Когда пришло время, судья Антонио Лопес Ньето дал финальный свисток, зафиксировав убедительную победу «Интера». Ярчайший состав под руководством Луиджи Симони третий раз в истории стал обладателем Кубка УЕФА. 0