Кимчи-лига. Знакомимся с чемпионатом Кореи по футболу

Пандемия коронавируса COVID-19 остановила спортивные турниры во всем мире, но постепенно они начинают возвращаться. Стартовавший 8 мая чемпионат Южной Кореи — один из самых интересных турниров, за которым можно следить сейчас.

История турнира

Чемпионат Кореи по футболу отсчитывает свой возраст начиная с 1983 года, когда была создана Суперлига Кореи, состоящая из 5 клубов.

Соревновались тогда за титул национального чемпиона клубы «Аллилуйя» (расформирован в 1998 году), «Юконг Элефантс» (переименован в «Чеджу Юнайтед»), «Дэу Роялс» (сейчас называется «Пусан Ай Парк»), «Кукмин Банк» (расформирован в 2012 году) и ПОСКО (ныне «Пхохан Стилерс»).

Особым престижем ни в мире, ни в стране турнир не выделялся, команды варились в собственном соку, а все мало-мальски мастеровитые игроки стремились перебраться в куда более серьезную соседнюю Джей-лигу в Японии.

Все начало меняться в преддверии чемпионата мира 2002 года, который проходил в Японии и Корее. В стране серьезно взялись за футбол.

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В 1998 году Суперлига была преобразована в Кей-лигу, начали приглашаться европейские тренеры, корейские игроки начали уезжать в европейские топ-лиги.

В результате на домашнем мундиале Корея под руководством Гуса Хиддинка заняла четвертое место.

К 2013 году Кей-лига насчитывала уже 22 клуба и ее было решено разделить на два дивизиона: K League Classic (теперь Кей-лига 1), и K League Challenge (Кей-лига 2).

Чонбук Хендай Моторс globallookpress.com

Тогда же в корейском футболе впервые появилась система повышения или понижения в классе: чемпионы Kей-лиги 2 имеют право на повышение в Kей-Лигу 1 при условии, что они соответствуют определенным критериям (имеют необходимый бюджет и инфраструктуру).

На данный момент в корейском чемпионате четыре дивизиона: K League 1, K League 2, затем Национальная лига, полупрофессиональный дивизион, созданный в 2003 году. Четвертый дивизион в Южной Корее — K3 League.

Регламент турнира

Начиная с 2012 года, в Корее используется формат, моду на который задала Шотландия — 12 команд играют регулярный чемпионат, затем таблица делится пополам и верхняя половина борется за чемпионство и путевки в Азиатскую лигу чемпионов, а нижняя — за выживание.

До этого года на первом этапе команды играли три круга — 33 тура. Во время первых двух туров команды играли дома и в гостях, в третьем круге хозяева и гости определялись путем жребия и участникам оставалось лишь надеяться на дополнительный домашний матч и соответствующее преимущество.

На втором этапе команды в каждой из шестерок вновь играют один круг «все со всеми», определяя хозяев и гостей путем жребия.

Первая шестерка Кей-лиги ведет борьбу за азиатскую ЛЧ globallookpress.com

В предстоящем сезоне регламент претерпел изменения — из-за пандемии коронавируса он начинается не 29 февраля, а в мае, и сыграть 33 тура первого этапа команды просто не успевают.

Поэтому было решено играть первый этап не в три круга, а в два. То есть, 22 тура, после которых команды разделятся на две шестёрки.

А таком случае, при оптимистичных раскладах 22-й тур Кей-лиги 2020 будет сыгран 4-го октября.

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Небольшие перемены в этом году коснулись и других основных правил чемпионата: теперь игрок получает дисквалификацию не за три жёлтых карточки, а за пять, а следующую — за восемь.

Лимит на легионеров

Лимит на легионеров также был ослаблен в этом сезоне. Теперь команда может заявить до пяти иностранцев, хотя один из них должен быть как минимум из страны, входящей в АФК, а ещё один — из региона АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Тайланд, Вьетнам).

При этом, ни одна из команд полной заявкой для зарубежных игроков не воспользовалась. Более того, «Канвон», например, заявил лишь одного японца Такахиро Накадзато.

Если говорить о заметных легионерах, то лидер чемпионата «Чонбук» делает ставку на южноафриканца Ларса Велдвейка — классического таргертмэна, в последние годы игравшего в основе роттердамской «Спарты».

В «Пхохан Стилерс» играет немец русского происхождения Станислав Ильюченко. Центрфорвард поскитался по низшим дивизионам чемпионата Германии, пока не он не осел в «Дуйсбурге», с которым дошел до второй Бундеслиги.

Компанию ему составляет австралийский опорник Брэндон О’Нилл, последние пять лет блиставший в «Сиднее» и выигравший с клубом четыре национальных титула за это время.

В «Сеул» вернулся некогда забивший за клуб 45 голов в 63 играх бразильский нападающий Адриано де Соуза.

В «Тэгу» тоже голы штампует бразильский дуэт: атакующий хавбек Сезинья, который в прошлом разделил первое место в списке ассистентов лиги и третье — в бомбардирской гонке (15+10), а также форвард Эдгар Силва (11+4).

«Ульсан» удержал лучшего центрального защитника лиги, голландца Дэйва Бюлтейса, который некогда отыграл несколько сезонов за «Нюрнберг» во второй Бундеслиге.

Даже в скромном «Инчхон Юнайтед» успешно забивает черногорский форвард Стефан Мугоша, который в прошлом сезоне наколотил 18 мячей.

Лидеры

Одним из главных фаворитов сезона 2020, как и многих предыдущих лет, является «Чонбук Моторс» .

За последние 10 лет Корея помнит лишь трёх чемпионов, и шесть раз им становился «Чонбук», с 2014 года упустивший титул лишь раз.

Успешны «воины» и на международной арене. «Чонбук» каждый год доходит до высоких стадий плей-офф азиатской Лиги чемпионов, а также дважды становился победителем турнира — в 2006 и 2016 годах.

Почти все эти достижения были добыты под руководством многолетнего тренера команды Чхве Ган Хи, который в 2018 году покинул клуб, уйдя в китайскую Суперлигу.

Его место занял ученик Жозе Моуринью Жозе Мораиш, проработавший с «Особенным» в «Интере», «Реале» и «Челси», а в самостоятельном качестве тренировавший, среди прочего, украинские «Карпаты».

Мораиш выиграл чемпионство в дебютный сезон, но «Чонбук» играл сумбурно и неуверенно, вырвав титул на флажке (также неуверенно «воины» начали и новый сезон).

Добавьте к этому продажу двух лидеров: корейского форварда Ким Шин-Вука, который забил 51 гол за 155 матчей в «Чонбуке», и бразильского 29-летнего вингера Рикардо Лопеса (157 матчей и 48 голов).

В результате у конкурентов неплохие шансы на борьбу за титул в этом сезоне. А конкуренты эти «Ульсан», «Сеул» и «Пхохан Стилерс», неплохо усилившиеся за зиму и сумевшие сохранить основных игроков.

«Ульсан Хёнде» 8 раз занимал второе место в чемпионате Кореи, но прошлогоднее серебро стало самым обидным за декаду.

Перед последним туром команда на три очка оторвалась от «Чонбука» и им было достаточно сыграть вничью, чтобы добыть титул, но в последнем туре «Ульсан» был разгромлен дома, а «воины» победили.

В этом сезоне «Ульсан» настроен выиграть титул, поэтому был куплен норвежский форвард Бьорн Йонсен, который стал самой дорогой покупкой в Кей-лиге за последние 5 лет.

Ещё одним фаворитом считается «Сеул» , который три раза выигрывал чемпионский титул (в 2010, 2012 и 2016 годах) и еще пять раз серебро.

Проблема команды — совершенно сумбурная трансферная политика, в результате которой игроки приходят и уходят подчиняясь неведомой логике, а заработать на трансферах не удается.

А вот последний, претендент на чемпионский титул, «Пхохан Стилерс» , напротив, славится своей селекцией: дёшево (а то и бесплатно) приглашает игроков, а через 2-3 года дорого продаёт и на эти деньги покупает новых хороших футболистов.

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В 2013 они выиграли чемпионат, а в 2019-м «Пхохан» году почти сумел попасть в Лигу чемпионов, но не хватило самой малости.

Аутсайдеры

Если говорить об аутсайдерах лиги, то нужно в первую очередь упомянуть корейский ЦСКА — «Санчжу Санму» .

Это в самом буквальном смысле «армейский клуб» — клуб созданный для футболистов, которым пришла пора служить в армии. Все игроки приходят в аренду на два года, оттого состав вечно не сыгранный.

К тому же корейскими чиновниками уже решено, что в следующем сезоне клуб отправится во вторую лигу, а следовательно и мотивации у него не будет.

«Инчхон Юнайтед» не первый год балансирует на грани зоны вылета и может переступить эту черту в любой момент.

«Соннам» испытывает серьезные проблемы с атакой — в прошлом сезоне команда суммарно забила столько, сколько иногда забивает в пиковой форме топовый форвард (30 мячей).

«Кванчжу» в прошлом сезоне выиграл вторую Кей-лигу, но в предстоящем сезоне клубу предстоит бороться за выживание.

Коронавирус вносит коррективы

В отличие от европейских стран, Южной Корее удалось остановиться на цифрах менее 11 тысяч заражённых коронавирусом и немногим более 250 смертей

В мае число новых заражений в стране колеблется в районе 10 за сутки, а количество выздоровевших людей почти сравнялось с количеством заболевших.

Тем не менее в Кей-лиге разработали уникальные правила безопасности:

1. Каждый футболист и сотрудник клуба сдают тесты на коронавирус и допускаются к матчам в случае отрицательных результатов.

Если заболеет хотя бы один человек, всю команду закроют на двухнедельный карантин, а значит она пропусти два следующих тура.

2. Матчи чемпионата пока проходят без зрителей, но по ходу сезона болельщиков могут пустить на трибуны.

Корея рассмотрит возвращение людей на трибуну только после того, как 2 недели в стране не будет новых заболевших. Ожидается, что это может произойти уже летом.

3. На поле игрокам запрещено плеваться, пожимать руки, пользоваться одной бутылкой с водой и даже разговаривать друг с другом. Персонал команд обязан носить медицинские маски и перчатки.

Игроки уже жалуются на новое правило — трудно обходиться без подсказа. Тренеры должны всегда носить маски, которые заглушают голос, из-за чего даже на пустом стадионе игроки могут не услышать их.

Значительная часть бюджета корейских клубов состояла из тех денег, которые удавалось заработать на билетах и различных продажах в дни матчей (еда, напитки, атрибутика).

Отсутствие зрителей больно ударит по возможностям команд Кей-лиги. Чемпионат Кореи будет вынужден сделать несколько шагов назад, чтобы просто выжить.

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