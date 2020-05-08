Когда в Виго играли смельчаки. Как «Сельта» выбила «Ливерпуль» из Кубка УЕФА в 1998-м

Вспомним об игре в рамках Кубка УЕФА между «Сельтой» и «Ливерпулем», в которой испанцы были лучше соперников.

Задолго до встречи на «Балаидос»

После неудачного сезона с «Тенерифе» молодой специалист Виктор Фернандес был приглашен в «Сельту», которая под его крылом за несколько лет трижды сыграла в Кубке УЕФА, демонстрируя довольно привлекательный футбол.

В сезоне 1998/1999 «Сельта» получила право принять участие в еврокубках благодаря шестой позиции, занятой в Примере сезоном ранее. Это место обеспечило клубу из Виго путевку в первый раунд, где его уже поджидал румынский коллектив «Арджеш». Скромная команда у себя дома проиграла минимально, а вот в Испании «небесные» хорошенько покуражились, отгрузив гостям целую пачку — 7:0.

Начальный этап оказался неплохой разминкой, в которой «Сельта» обрела уверенность в собственных силах. Но уже во втором раунде коллектив Виктора Фернандеса попал на «Астон Виллу». В первом матче на «Балаидос» «Сельта» влетела представителям Бирмингема со счетом 0:1. Чуть позже на «Вилла Парк» испанцы вытащили это противостояние, победив 3:1, в результате чего они вышли на более именитого соперника из Англии в следующем раунде.

Похожая история и в «Ливерпуле»

Сезон 1998/1999 стал первым в «Ливерпуле» для тренера Жерара Улье. В минувшем футбольном году «мерсисайдцы» финишировали третьими в Премьер-лиге, что позволило им оказаться в первом раунде Кубка УЕФА.

Старт еврокубковой кампании вышел для красных чересчур простым. По сумме двух матчей «Ливерпуль» разбил клуб «Кошице» — 8:0 и прошел дальше.

Во втором раунде английскому гранду пришлось потягаться с «Валенсией». 20 октября 1998-го «Энфилд» по завершении 90 минут увидел нули на табло, а на «Месталье» «Ливерпуль», пропустив первым, отыгрался и вышел вперед на 80-й и 85-й минутах. На 90-й «летучие мыши» забили второй, но преимущество выездного гола сыграло ключевую роль, благодаря чему красные и проскочили в третий раунд.

Пришел час творить историю

Решив все свои задачи в предыдущих поединках, «Сельте» и «Ливерпулю» предстояло поспорить за право оказаться в восьмерке сильнейших в противостоянии друг с другом.

Первый матч этих команд состоялся 24 ноября 1998-го года. В тот вечер небольшой стадион «Балаидос» был забит до отказа. Насладиться зрелищной игрой пришли 24 тысячи фанатов. Пока соперники выходили из подтрибунки, секторы болельщиков хозяев осыпались конфетти и ленточками небесной окраски, символизирующих цвет формы «Сельты».

Маленькая арена сумела встретить своих с широким размахом. В 21:35 по местному времени арбитр Георгиос Бикас попросил клубы начать. С центра разыграл «Ливерпуль». Под жуткий гул стадиона красные забрали мяч под контроль и длинными передачами старались продвинуться вперед. В первой же попытке наступления гости сфолили, мяч перешел к «Сельте».

Осмелевшие, но проигрывающие

После стартового владения «Ливерпуля» «Сельта» забрала мяч под собственный контроль. Подопечные Виктора Фернандеса не просто катали круглого у своей штрафной, а частенько задерживались на половине поля «Ливерпуля». Хозяева постепенно увеличивали темп и поддавливали гостей возле их ворот.

«Сельта» — «Ливерпуль». Кубок УЕФА 1999/1999

«Сельта» смогла создать пару полумоментов и заработать несколько угловых. Все это выглядело угрожающе, но в забитый гол их преимущество не превратилось. Испанская команда продолжала атаковать и контролировать мяч. Вратарь «мерсисайдцев» Дэвид Джеймс неоднократно вступал в игру, мешая «Сельте» реализовать ее задумки. «Ливерпуль» пытался создать что-то опасное с помощью контратак. Один такой контрвыпад сработал на 35-й минуте.

После розыгрыша очередного стандарта хозяева потеряли мяч. Красные на своей половине поля нашли Робби Фаулера, который длинным пасом вывел Майкла Оуэна один на один. Нападающий «Ливерпуля» обработал мяч, приблизился к вратарю и направил его в ближний угол. Демонстрируя не самую убедительную игру, англичане вышли вперед, 1:0. Все старания «Сельты» сравнять счет до перерыва оказались безуспешны. «Ливерпуль» отзащищался и ушел в раздевалку лидером.

Установили равенство, а затем добили

Второй тайм уже не был таким удачным для «Ливерпуля». Не прошло и пяти минут, как «Сальта» в ходе красивой атаки с кучей быстрых перепасовок сумела забить. Александр Мостовой в штрафной площади пяткой классно переправил мяч на Томаса Эрваса, тот навесил на Хуана Санчеса, который скинул головой на Мостового. Александр в касание пробил в направлении дальней штанги и был точен.

Идеально разыгранная комбинация позволила «Сельте» сравнять счет, 1:1. Публика на «Балаидос» сходила с ума от такой красоты, а тренер продолжал заводить своих подопечных.

На 56-й минуте «Сельта» уже повела. Секундами ранее хозяева снова заработали угловой. Мяч после не очень удачной подачи с флажка низом полетел в центр штрафной. Однако Вегард Хеггем облажался при попытке выноса, махнув мимо мяча. В тот момент расторопнее всех оказался Валерий Карпин, который с левой ноги пробил по центру. Ни вратарь, ни футболист на ленточке уже не смогли спасти своих от пропущенного гола.

Прошел час, затем еще 10 минут, 15 минут и так далее. Игра постепенно приближалась к своему завершению. «Ливерпуль» не сумел создать ничего такого, что позволило бы ему положить в ворота испанцев второй.

На 90-й минуте «Сельта» еще и добила красных. В простой ситуации «мерсисайдцы» начали чудить у своих ворот. Они не смогли вынести мяч, а Бьерн Торе Кварме и вовсе отличился, не попав головой по круглому. В итоге получилась отличная скидка на Гуделя, который оказался точен.

«Сельта», которая была опаснее в течение всего матча, сумела воспользоваться грубыми ошибками «Ливерпуля», благодаря чему победила 3:1. В ответной встрече на «Энфилде» гол Хаима Ревиво укрепит превосходство клуба из Вигой, который пройдет в четвертьфинал. Но уже в 1/4 он вылетит из Кубка УЕФА от «Марселя», уступив по сумме двух поединков со счетом 2:1. 0