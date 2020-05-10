Футбол в Англии все ближе. Возвращение АПЛ в вопросах и ответах

Да, но не ждите решения всех проблем сразу. Правительство подчеркнуло необходимость крайне осторожного ослабления ограничений, а спорт будет напрямую зависеть от всего остального.

Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что возвращение АПЛ придаст нации бодрости и оптимизма, но турнир пока не получил зеленый свет даже для групповых тренировок, не говоря уже о матчах.

В Премьер-лиге все отлично знают о репутационных рисках, которые появятся в случае ускоренного возобновления турнира. Здравоохранение остается на первом месте.

Сможет ли Премьер-лига установить дату возобновления матчей?

Все мысли правительства заняты борьбой с пандемией globallookpress.com

Нет, не сейчас. Клубы несколько недель назад обсуждали 8 и 12 июня, но сейчас актуально возобновление тренировок, не более того.

АПЛ хочет сделать это 18 мая, но про игры говорить слишком рано. Все воодушевились возобновлением Бундеслиги, но Германия серьезно обогнала Британию в сдерживании коронавируса. Сейчас все решит правительство.

Участвуют ли игроки в переговорах?

Да, официальные лица АПЛ встретятся с представителями футболистов и членами Ассоциации менеджеров в ближайшие дни.

Клубы признают, что игроки и тренеры должны поддержать общий план, иначе рестарта не будет. Ни одного футболиста нельзя заставить выходить на поле, если он этого сам не захочет.

АПЛ хочет полностью убедиться в том, что игроки будут в безопасности во время тренировок.

Врачи не поддерживают рестарт?

«Футбол должен быть терпеливым», — заявил председатель Медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хуг в апреле.

По его личному мнению, игра не должна возобновляться до сентября, а некоторые медицинские эксперты с ним согласны.

АПЛ уже провела опрос клубных медиков, четверо из которых выразили обеспокоенность. Беседа с ними продолжится в частном порядке, но официальной позиции от клубных врачей пока нет.

Может ли все решиться голосованием?

Ожидается, что какого-то одного большого голосования не будет. Скорее все ограничится призывом к согласованию всех этапов коллективно.

Исторически Премьер-лига избегает голосований, если в этом нет крайней необходимости. Чтобы поменять какое-то правило, этот шаг должны поддержать минимум 14 клубов.

Последнее крупное голосование было в 2017-м году за закрытие трансферного окна перед стартом сезона. Это была очень жесткая ситуация. Сейчас еще более важный вопрос, а у каждого клуба есть своя позиция относительно пандемии коронавируса, что только все усложняет.

Может ли Футбольная ассоциация (FA) заблокировать планы АПЛ?

Технически — да, но нет никаких признаков того, что они собираются это сделать. FA является специальным акционером Премьер-лиги и может влиять на некоторые вопросы, в том числе название лиги, количество команд и прочее.

В повседневном управлении АПЛ Футбольная ассоциация участия не принимает.

В апреле председатель правления FA Грег Кларк заявил:

«Мы стремимся доиграть сезон в профессиональном футболе, но игра сейчас не является приоритетом, поэтому все остановилось. Человеческая жизнь — на первом месте. У нас должен быть план, чтобы гарантировать сохранение английского футбола, если мы потеряем нынешний сезон».

Вопрос нейтральных полей еще актуален?

«Маленькие» клубы не поддерживают идею с нейтральными полями globallookpress.com

В пятницу Sky Sports сообщал, что клубы, которые ведут борьбу за выживание, предупредили о серьезных финансовых потерях в случае досрочного завершения сезона.

Аутсайдеры АПЛ не согласны доигрывать сезон на нейтральных полях. Они считают, что фактор домашнего стадиона мог бы помочь им побороться за сохранение прописки.

«Астон Вилла», «Брайтон» и «Уотфорд» уже публично выразили свои опасения по данному вопросу. Тем не менее, даже они хотят доиграть чемпионат.

Пять замен и отказ от VAR будут приняты в Англии?

Вряд ли клубы откажутся от VAR globallookpress.com

В IFAB после принятия решения объявили, что временное изменение правил (которое будет внедряться по желанию каждой из лиг — прим.) — это защита в первую очередь футболистов, которым предстоит играть большое количество матчей.

Большее количество замен позволит снизить нагрузку на игроков. Кроме того, до конца сезона можно будет не использовать систему видеоповторов VAR.

Пока АПЛ рассматривает обе новинки, введение которых клубы обсудят в ближайшие недели. Велика вероятность, что увеличение количества замен будет утверждено, а вот отказ от VAR может быть не принят.

Какие даты есть уже сейчас?

После решения правительство по выходу из карантина, клубы планируют собраться в понедельник, 11 мая, для обсуждения текущей ситуации. Уже 14 мая представители английского футбола проведут переговоры с властями.

Ожидается, что перед этим, во вторник или среду, состоится дополнительное совещание с игроками и менеджерами.

Еще одно собрание клубов АПЛ должно состояться 18 мая, за неделю до того, как УЕФА попросит каждый чемпионат предоставить четкий план действий — дату возвращения на поле и формат проведения заключительной части сезона.

27 мая руководство УЕФА расскажет, как будут проходить поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы. Май — решающий месяц, но мы не должны забывать, что число погибших в Великобритании и остальном мире растет ежедневно.

Огромная неопределенность в отношении возвращения футбола сохраняется. 0